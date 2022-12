Jiří Hrma: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám

I když primárně pracuji na zařízeních s macOS, namísto iPhonu jsem čtyři roky používal Android

Proč je pro mě při výběru hardwaru důležitý nejen výkon, ale i hmotnost?

Rád pracuji vestoje a na polohovací stůl nedám dopustit

V redakční poště, na sociálních sítích i v komentářích pod články se nás poměrně často ptáte, jaká zařízení my sami dlouhodobě používáme a proč tomu tak je.

Věk: 35 let

35 let Pozice: jednatel/šéfredaktor SMARTmania.cz

jednatel/šéfredaktor SMARTmania.cz Počítač : 5K iMac (2014), MacBook Air (2022), Asus ROG Zephyrus M15 (2020)

: 5K iMac (2014), MacBook Air (2022), Asus ROG Zephyrus M15 (2020) Telefon: iPhone 14 Pro Max, Galaxy Z Flip 4

iPhone 14 Pro Max, Galaxy Z Flip 4 Oblíbené doplňky: AirPods Pro, Apple Watch Cellular

AirPods Pro, Apple Watch Cellular Oblíbené služby: Spotify, Midjourney

Rozhodli jsme se proto připravit takový menší seriál, ve kterém vám postupně všichni klíčoví členové redakce představí zařízení a aplikace, která využívají nejen pro práci, ale i zábavu. Každý z nás má své preference a tady jsou ty mé.

Na čem pracuji?

V říjnu roku 2013 mi na SMARTmanii vyšel první „představovací“ článek, ve kterém jsem avizoval, že jsem přešel z 21,5″ iMacu na 27″ model. Ten mi ale vydržel jen něco málo přes rok. Apple totiž v říjnu 2014 představil 27″ variantu s 5K displejem, po které jsem ihned skočil. A světe div se, na tomto zařízení pracuji dodnes. Konkrétně mám konfiguraci s procesorem Core i7 doplněnou 24 GB RAM, na které mi díky nástroji OpenCore Legacy Patcher běží nejnovější macOS Ventura.

Asi si teď klepete na čelo, proč u mě roli hlavního pracovního nástroje plní více než osm let staré zařízení. Odpověď je ale poměrně jednoduchá – poslední zhruba tři roky čekám, že Apple konečně představí nový iMac. Pravda, v dubnu 2021 jsme se po 12 letech dočkali 24″ modelu (rozlišení 4,5K, přesněji 4 480 × 2 250 px) s novým designem, ale to není nic pro mě. Pro jisté pohodlí při práci potřebuji alespoň 27″ úhlopříčku, ideál představuje 32 palců. Takový zobrazovač Apple samozřejmě nabízí v podobě Pro Display XDR, nicméně jeho cena startuje na 140 000 Kč.

Už od roku 2019 si říkám, že nástupce mého iMacu určitě přijde, ale ono se tak neděje a vše nasvědčuje tomu, že se nic nechystá ani v příštím roce. Jinými slovy, ideální náhrada pro mě zatím neexistuje, nicméně výkon 5K iMacu už mi přestává dostačovat (střih 4K videa umí být hodně o nervy, stejně jako třídění velkého množství fotek a všeobecně práce s větším množstvím dat), a proto nyní pokukuji po kombinaci Studio Display + Mac mini. Investovat do M1 verze mi teď však přijde zbytečné, když bychom se během března příštího roku měli dočkat Macu mini s čipsetem M2.

Pro práci v terénu využívám MacBook Air (M2), který jsem pořizoval letos v létě, nicméně této modelové řadě jsem věrný posledních 10 let. Na cestách tak vysoký výkon nepotřebuji, i když v případě M2kové verze ho mám k dispozici dostatek. Pro mě ale byla vždy důležitá kompaktnost a co nejnižší hmotnost. Když se například účastním nějaké tiskové konference, nebo celé dny pobíhám po výstavišti (CES, MWC, IFA, …), je pro mě důležitý prakticky každý gram, protože i sebelehčí technika se po celém dni na nohou pěkně pronese, zvláště když v batohu nosíte ještě stativ a full frame fotoaparát Sony Alpha A7 III, který i s objektivem váží 1,4 kg.

V minulosti jsem rád hrál počítačové hry, ale s přibývajícími povinnostmi jsem rád, když si najdu čas na dohrání jednoho titulu ročně. Pro tyto účely mám doma notebook Asus ROG Zephyrus M15 (Intel Core i7-10750H + Nvidia GeForce GTX 2070 Max-Q), na kterém mám už několik let rozehraného Zaklínače 3 (a snad jej s novým next-gen updatem konečně dohraju).

Rád občas zavítám do Los Santos v GTA V, které i devět let od vydání vypadá díky modifikacím od komunity neskutečně skvěle. Baví mě i Cyberpunk 2077 a s patchem 1.6 mu chci dát po roce opět šanci. A na MacBooku Air mi nesmí chybět OpenTTD (Transport Tycoon Deluxe), který je pro mě nejlepší hrou všech dob. Správou virtuální městské dopravy si rád krátím čas například v letadle při delších letech, ostatně kdy jindy.

Letos jsem si kancelář dovybavil polohovacím stolem od české značky Liftor. Střídavou práci (sezení/stání) si během dne nemohu vynachválit, navíc jsem se zbavil bolestí zad a ještě si při stání přijdu o něco produktivnější. Abych ulevil chodidlům, stojím na speciální gumové podložce. Při sezení nedám dopustit na českou židli od značky Therapia (model iBody XL), kterou používám od roku 2013 a která i po téměř deseti letech stále vypadá jako nová.

Nedávno jsem si z USA objednal batoh GBY Ultralight Laptop Day Pack (20 L), který má být vůbec nejlehčím na trhu (363 gramů). Po stránce designu to sice není žádný krasavec, ale pokud jde o praktičnost, nedám na něj dopustit. Pořádně jej chci otestovat na veletrhu CES v Las Vegas, kam se chystám odletět 3. ledna 2023.

Jaký používám smartphone?

Vzhledem k mé pracovní náplni během roku vystřídám celou řadu smartphonů, nicméně do ledna 2022 jsem jako primární telefon používal Samsung Galaxy Fold (od první až po třetí generaci). Uznávám, že je to trochu netradiční volba, když vezmete v potaz, že používám počítače s macOS. Prostředí One UI mi nicméně neuvěřitelně vyhovuje a pro mě osobně se jedná o vůbec nejlepší uživatelskou nadstavbu pro chytré telefony.

Od konce loňského roku jsem po téměř čtyřech letech přešel z Androidu zpět na iPhone (model 13 Pro Max). Jednak jsem si chtěl vyzkoušet, kam se za tu dobu Apple posunul v rámci vzájemné spolupráce mezi macOS a iOS, a zároveň si chtěl všechny nové funkce systému iOS důkladně otestovat.

V listopadu jsem „třináctku“ vyměnil za iPhone 14 Pro Max, který teď používám jako svůj hlavní telefon. Zároveň jsem ale fanouškem telefonů s ohebným displejem, takže mám po ruce ještě Samsung Galaxy Z Flip 4 a hodně zvědavý jsem na nedávno představené skládačky značky Oppo.

Na rukou nosím Apple Watch Series 7 s eSIM od T-Mobilu. Tohle řešení mi obrovsky vyhovuje, jelikož po většinu dne potřebuji být na příjmu, ale ne vždy mám v kapse telefon. Například když chodím běhat, tak jsem díky Cellular verzi Apple Watch neustále na příjmu. Zároveň nemusím řešit stahování hudby/podcastů do hodinek, jelikož si vše přehrávám formou streamu.

Bez jakých aplikací se neobejdu?

Aplikací používám nepřeberné množství. Pominu-li takovou tu nutnou klasiku v podobě Facebooku, Instagramu, WhatsAppu, Messengeru a dalších, neobejdu se bez nástroje Microsoft Teams, který využíváme v rámci redakce. Pro ukládání poznámek a úkolů využívám Microsoft To Do. Někdo by si mohl říci, proč jsem nevsadil na aplikaci Poznámky od Applu, když primárně používám jeho hardware. Odpověď je jednoduchá – vzhledem k tomu, že telefony měním poměrně často, potřebuji mít data v aplikacích, které jsou dostupné pro všechny platformy, a inkriminované Poznámky na Androidu opravdu nenajdete.

Mimochodem, iMessage na iPhonu/Macu téměř nevyužívám, respektive pouze s kontakty, které nemají Telegram. Ten už několik let považuji za svůj primární komunikační nástroj. Vyhovuje mi jeho jednoduchost, přehlednost i to, že přes něj odešlu zprávy i při velmi mizerném připojení (klidně i na roamingovém edge připojení na druhém konci světa), s čímž má celá řada dalších kecálků problémy. Pro prohlížení webových stránek dokonce nepoužívám ani nativní prohlížeč Safari, nýbrž Chrome. Ani z hlediska dokumentů neupřednostňuji balík iWork (Pages, Numbers, Keynote) – i v tomto ohledu padla volba na Microsoft a jeho Office. Co se týče cloudu, používám iCloud i Google Drive.

Z dalších aplikací, bez kterých si nedovedu představit fungování, stojí za zmínku Trello, Slack, Photoshop a v poslední době i Discord, který využívám především pro generování obrázků skrze neuronku Midjourney.

Jaká technologie mě letos oslovila?

Kdyby tento článek vznikal na konci loňského roku, pravděpodobně bych zde psal o NFT. Nicméně jak rychle NFT přišlo, tak zase rychle zmizelo. Technologie jako taková mě nicméně neustále velice zajímá a věřím, že v budoucnu najde své uplatnění. A ne, rozhodně to nebude ve spojení s generováním tisíců nesmyslných obrázků.

V posledních měsících mě nadchnulo využití umělé inteligence při zpracování dat či vytváření grafiky. Zajímavý nástroj, který si může bezplatně vyzkoušet každý z vás, je bezesporu ChatGPT od neziskové organizace OpenAI. Na Midjourney lze zdarma vygenerovat 25 ilustrací. Když se do používání této služby více ponoříte, dokážete vytvořit opravdu zajímavé a věrohodné ilustrace. Ostatně čas od času nějakou grafiku použijeme jako náhledový obrázek v článku na SMARTmanii. Ilustracemi to ale rozhodně nekončí, do budoucna bude podobným způsobem možné generovat i animace a věřím tomu, že neuběhne mnoho času a umělá inteligence dokáže podle scénáře vytvořit film.

V dalších dílech seriálu, které budeme postupně vydávat během vánočních svátků, se vám představí zbývající členové naší redakce. Za nás za všechny, kteří pro vás obsah na SMARTmanii připravujeme, bych vám rád popřál hezké Vánoce, pohodové prožití svátků a vydařený start do roku 2023, jako i jeho hladký průběh. A pokud na vás pod stromečkem čeká nový smartphone, příslušenství do chytré domácnosti či jakýkoliv jiný „smart“ gadget, přeji vám, ať vám vykouzlí úsměv na rtech a probudí ve vás nadšení, protože moderní technologie mají nejen pomáhat a usnadňovat život, ale také bavit.