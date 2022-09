Recenze iPhone 14 Pro: design už trochu nudí, výbava je opět špičková

Hlavní fotoaparát má vyšší rozlišení 48 Mpx, ten přední doplňuje Dynamic Island

Displej nabízí vysokou svítivost a konečně podporu Always-On režimu

Tradičně nepotěší cena, která vyrostla na 33,5 tisíc Kč, a stálá přítomnost Lightningu

Letošní zářijová keynote ve Steve Jobs Theater se odehrála o něco dříve, než jsme byli v minulých letech zvyklí, ovšem na její obsah to nemělo žádný velký vliv. Apple nás tradičně zahrnul spoustou novinek, přičemž prim jako obvykle hrály nové iPhony. V této recenzi se zaměříme na ten nejvybavenější iPhone 14 Pro, který zároveň přináší nejvíce inovací.

Letošní modely Pro se zbavily poloostrůvkového výřezu a nahradily jej pilulkovým, který navíc získal softwarové animace a funkce, a proto se mu říká Dynamic Island. Kromě toho jsme se dočkali změn takřka u všech fotoaparátů, přičemž rozlišení u toho hlavního povyskočilo hned na 48 Mpx. Cinematic Mode umí nově natáčet i ve 4K a přibyla i funkce pro super stabilizovaná videa. Novinka má také větší baterii a svítivější displej s podporou Always-On režimu. Konečně.

iPhone 14 Pro se na českém trhu prodává ve čtyřech barevných provedeních. Novinku zakoupíte se 128GB interní pamětí za 33 490 Kč, s 256GB za 36 990 Kč a s 512GB za 43 490 Kč. Vrcholnou 1TB verzi pořídíte za astronomických 49 990 Kč. Jaký je nový Dynamic Island, jak fotí a natáčí trojice fotoaparátů a má tento smartphone nějaké nedostatky? To a mnohem víc vám prozradí naše podrobná recenze.

Konstrukce a design téměř beze změny

Nový iPhone 14 Pro se po designové stránce příliš nezměnil. Od předchozích dvou generací ho můžete rozeznat podle nového oválného výřezu, který nahradil tradiční notch. O tomto novém prvku se detailněji rozepíšu v samostatné kapitole. Další změnu přinesl fotomodul na zádech, který má větší rozměry a fotoaparáty o poznání více vystupují, než tomu bylo u předchozí generace.

Kromě toho, že se kvůli fotoaparátům smartphone při položení na stůl hodně kymácí, taktéž zachytávají hodně prachu v kapse a ten se velice špatně odstraňuje. Pravidelně čistit budete muset i lesklé boky z nerezové oceli. Na nich opravdu hodně ulpívají otisky a mastnota. Na fotkách může iPhone vypadat skvěle, avšak ve skutečnosti jsem ho měl vždy hodně upatlaný, což se mi u jiných smartphonů tolik nestává. Tohle Apple příliš nevychytal.

Rozměry se mezigeneračně změnily jen nepatrně. Novinka se o 1,2 mm zvýšila a o 0,2 mm v pase ztloustla, takže stará pouzdra pro iPhone 13 Pro, respektive 12 Pro, nejsou kompatibilní. Konkrétní proporce jsou následující: 147,5 × 71,5 × 7,9 mm. S větší baterií souvisí i nepatrně vyšší hmotnost 206 gramů. iPhone 14 Pro na mě dělá dojem takové menší cihly – má ostré boky i hrany a je poměrně těžký, srovnám-li ho s konkurencí.

Čtyři barevné varianty a voděodolnost

Záda opět pokrývá mléčné sklo, které je příjemné na dotek a naštěstí na něm neulpívají otisky. Vybírat můžete z námi testované vesmírně černé, zlaté, stříbrné a nově i tmavě fialové barvy. Doplním, že iPhone 14 Pro splňuje odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68, což v tomto případě znamená, že po dobu 30 minut vydrží v hloubce až 6 metrů. Pozor ale – v záručních podmínkách se vysloveně uvádí, že poškození tekutinou není kryté zárukou. Pokud se vám tedy dovnitř dostane voda, při reklamaci neuspějete. Nelze totiž zpětně ověřit, jak dlouho a hluboko se „cachtal“. To samozřejmě platí i pro všechny konkurenty.

Stereo reproduktory si zaslouží vypíchnout, protože se pyšní certifikací Dolby Atmos a hrají opravdu skvěle. Zvuk je dostatečně čistý i hlasitý a patrná je i výrazná basová linka. Moc se mi nelíbí, že spodní strana není symetrická a vlevo od napájecího portu se nachází méně dírek, ale jde o drobnost.

Ani v roce 2022 jsme se nezbavili Lightningu. Ten bohužel v porovnání s USB-C zaostává svou rychlostí jak v nabíjení, tak přenosu dat. Slot pro nanoSIM kartu nechybí, ovšem toho by se Apple v budoucnu nejraději zbavil – iPhony určené pro USA podporují pouze eSIM a slot nemají žádný. Uvidíme, jak dlouho potrvá, než se k obdobnému kroku odhodlají i čeští operátoři.

Skvělý displej nově umí Always-On

O zobrazování se opět stará 6,1palcový Super Retina XDR displej. Rozlišení nepatrně povyskočilo na 2 556 × 1 179 pixelů (jemnost 460 ppi). Osazený OLED panel patří k tomu nejlepšímu, co mezi smartphony můžete nalézt. Jeho maximální jas činí 1 000 nitů (při HDR až 1 600 nitů) a venku dokonce 2 000 nitů, byť to platí jen krátkodobě. Nabízí perfektní zobrazení v jakýchkoliv podmínkách, avšak druhý údaj o jasu nedokážu ověřit. V porovnání s konkurencí není na sluníčku o mnoho jasnější.

Nechybí podpora HDR10 a Dolby Vision. Zobrazovači nemám absolutně co vytknout – rozlišení je jemné a barevné podání skvělé. Adaptivní obnovovací frekvence se dokáže měnit od 1 do 120 Hz v závislosti na zobrazovaném obsahu.

Výraznou novinku představuje funkce „Stále zapnutý displej“. Ano, konečně jsme se dočkali Always-On režimu. V Cupertinu však jako obvykle šli vlastní cestou. Oproti androidí konkurenci svítí mnohem jasněji a kromě času, data a notifikací zobrazuje i tapetu. Není to tedy čistě černá plocha, což znamená větší energickou spotřebu. Apple nicméně v tomto režimu snižuje obnovovací frekvenci na pouhý 1 Hz (stejně jako u Apple Watch), takže spotřeba není až tak vysoká, byť i kvůli tomu umí Always-On pouze modely Pro.

Výtek k této funkci mám hned několik. AOD nezobrazuje informaci o stavu baterie a nemůžete si ho nijak přizpůsobit k obrazu svému. Například tapetu opravdu vidět nepotřebuji, nicméně zobrazení hudebního přehrávače podobně jako na zamykací obrazovce vypadá docela pěkně. Také díky tomu výrazně svítí i v noci, což na nočním stolku působí rušivým dojmem. Zkrátka to ještě není dotažené k dokonalosti. I tak chválím, že tu konečně Always-On už je a očekávám, že s dalšími verzemi iOS jeho funkcionalitu Apple dále rozšíří.

Příště tenčí rámečky, prosím

Ochranu zobrazovače zajišťuje krycí sklo Ceramic Shield, nicméně když na něj poklepete, uslyšíte poněkud plastový zvuk a prostředek zní dost dutě. Tohle na mě nedělá příliš dobrý dojem, zvlášť když se podívám na velmi sebevědomou cenovku. K výraznějšímu zdražení (o 4 400 Kč v případě 128GB varianty Pro) ale došlo pouze v Evropě kvůli silnému kurzu dolaru a slábnoucímu kurzu eura, v USA ceny zůstaly stejné jako loni.

Displej zabírá 87 % přední plochy, což není špatné, ale už panel iPhonu 12 Pro zabíral 86 %. Rámečky se takřka nezmenšily a proti současné konkurenci vypadají hodně „humpolácky“. Opravdu jde o smartphone z roku 2022? Asi to ještě více umocňují ty hodně zaoblené rohy. Příliš mě netěší ani až ostré hrany krycího skla. Předchozí modely (11 a starší) měly sklo mírně zakulacené, což bylo při používání mnohem pohodlnější.

Dynamický ostrov: opravdu lepší než notch?

Na první pohled asi největší novinkou a rozhodně tou nejdiskutovanější je Dynamic Island. Ikonický výřez Apple po několika letech nahradil subtilnějším řešením v podobně dvou otvorů – v tom oválném nalevo se nachází celá sestava senzorů pro biometrické ověřování uživatele, v tom kruhovém napravo selfie kamerka.

Na ukrytí všeho přímo pod displej, podobně jako to už před nějakou dobou předvedlo Xiaomi Mix 4, si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Do té doby iPhony poznáte díky této dvojici „průstřelů“. Vlastně ale jde o jeden oválný, protože Apple povolal do akce důmyslné softwarové hrátky. Ovšem toho, že se nejedná o jeden ostrov, ale spíše souostroví spojené displejem, si na sluníčku hravě všimnete. A za mě to nepůsobí příliš hezky.

V určitých situacích se celý tento ovál dokáže zvětšit a nabízí tak uživateli buď dodatečné informace (zejména k běžící aplikaci na pozadí), nebo dokonce ovládací prvky – pro vyřízení hovorů, ovládání hudebního přehrávače, zapnutí nočního režimu apod. Každou proměnu doprovází elegantní plynulá animace. Vizuální efekty jsou fajn, dynamická lišta také není špatná, ale jinak jsem si na její používání nezvykl. Apple už mohl udělat dynamickou celou horní část a ne jen relativně malý proužek.

Úspora místa oproti dřívějšímu výřezu? Spíše ne. Možná bych i řekl, že Dynamický ostrov mnohdy ukrajuje z obrazovky více místa – rozhodně ne méně. Zatím toho také příliš mnoho neumí a v podstatě jsem jeho funkce využíval minimálně. Rozhodně ale bude zajímavé sledovat, k čemu jej dokáží využít další vývojáři aplikací. Přidržení výřezu, abych se dostal na widget, mi nepřijde o mnoho pohodlnější, než se do dané aplikace zpátky přepnout – výřez je zkrátka příliš vysoko, abyste na něj pohodlně dosáhli palcem.

Taktéž přepínání mezi aplikacemi tímto způsobem jsem nevyužíval, nehledě na to, že si tím vším více špiníte přední kamerku a Face ID senzor. Funkce pro Dynamic Island bych asi více využil u modelu Mini, pokud by ho Apple nezrušil, což je mimochodem velká škoda.

Technologie pro rozpoznávání obličeje zůstala zachována. Její rychlost a přesnost je prvotřídní, tady není o čem se bavit. Skvěle funguje ve tmě, v režimu naležato i s brýlemi a rouškou. Odemykání je tedy pohodlné, nicméně po odemknutí vždy nutno pro vstup do prostředí přejet prstem ze spodního okraje nahoru.

Hardwarová výbava a brutální výkon

Hardwarová výbava patří opět k tomu nejlepšímu. Srdce iPhonu 14 Pro tvoří nový šestijádrový čipset Apple A16 Bionic (2× 3,46GHz jádro Everest + 4× 2,02GHz Sawtooth), ovšem jeho výkonem se nikdo letos na tiskové konferenci příliš nechlubil. Ukázal sice letmé porovnání s tři roky starým Apple A13 Bionic, avšak líbivé grafy demonstrující obrovský mezigenerační posun kupředu tentokráte prezentovány nebyly.

Průměrem třech průchodů jsem v AnTuTu naměřil hodnotu 976 451 bodů. Oproti minulé generaci se celkově jedná o zhruba 19% nárůst, přičemž největším skokanem se stal grafický čip – jeho výkon narostl o 28 procent, zatímco procesorová jednotka nabízí skromnější skok o 17 procent. Žebříčku AnTuTu stále vévodí smartphony s Androidem poháněné čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, některé z nich již přeskočily metu 1 milionu bodů. Otázkou ovšem je, nakolik jsou výsledky napříč oběma platformami porovnatelné.

Hardwarové parametry iPhone 14 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,5 × 71,5 × 7,85 mm, hmotnost: 206 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 3 200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24mm, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 33 490 Kč Kompletní specifikace

Díky 4nm výrobnímu procesu TSMC se opět můžeme radovat z mezigeneračního nárůstu výkonu, a naopak nižší spotřeby. Doplním, že při maximální zátěži se telefon abnormálně nepřehřívá. Operační paměť nabízí 6 GB. iPhone 14 Pro má zkrátka výkonu na rozdávání. Může za to především to, že návrh procesoru probíhá plně v režii Applu. Připočtěte si ještě skvěle odladěný systém iOS 16 a dostanete pouze minimální prostor k výtkám.

Ve výbavě dále najdete podporu všech lokálních LTE standardů, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, duální GPS, barometr a digitální kompas. Na výběr máte až ze čtyř paměťových variant: 128GB, 256GB, 512GB a 1TB. Potěší podpora až pro dvě aktivní SIM karty – využít můžete jak fyzický slot na nanoSIM, tak i eSIM. Nutno však připomenout, že to platí jen pro neamerickou verzi, která umí jen eSIM.

Výdrž baterie a nabíjení

iPhone 14 Pro disponuje akumulátorem s kapacitou 3 200 mAh, což je o 105 mAh více než u iPhonu 13 Pro. Díky tomu se výdrž nepatrně zlepšila a pohybuje se okolo hranice 1,5 dne na jedno nabití. Pokud se uskromníte, bez potíží se dostanete i na dva dny, ovšem pokud budete častěji fotit, natáčet, stříhat videa, hrát hry a jinak vytěžovat čipset či displej, nevydrží vám iPhone ani jeden pracovní den.

Přes noc kapacita baterie klesne zhruba o 5 až 8 procent. Pokud se budeme bavit o Always-On režimu, spotřebovává zhruba 12 až 18 % za den. Adaptivní obnovovací frekvenci jsem měl po celou dobu zapnutou, stejně jako automatickou regulaci jasu, Wi-Fi a mobilní datové připojení. Ještě dodám, že týdenní průměr zapnutého displeje mám lehce nad 3,5 hodinami.

V nabídce Nastavení – Baterie lze navíc aktivovat režim nízké spotřeby, který omezuje aktivitu na pozadí a vypíná některé systémové animace, což oceníte v případě, kdy máte baterii téměř vybitou a nemáte po ruce externí zdroj energie.

Nabíjení by mohlo být rychlejší

Model 14 Pro podporuje maximálně 20W nabíjení, respektive prvních 30 minut dokáže nabíjet výkonem až 23 W. Vzhledem k tomu, že Apple už ke svým iPhonům nabíječky nepřibaluje, pro využití maximální nabíjecí rychlosti je potřeba přikoupit originální 30W adaptér s USB-C portem, případně používat nabíječku dodávanou k MacBookům (30W). Funguje samozřejmě i jakákoliv další alternativa od jiných výrobců.

Nechybí ani bezdrátové nabíjení – v případě MagSafe nabíječky se dostanete na výkon 15 W, s klasickými Qi zdroji je to bohužel jen 7,5 W, což v roce 2022 považuji za žalostně pomalé. Taktéž schází reverzní dobíjení pro jiná zařízení, třeba sluchátka.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 32 minut 54 minut 110 minut

Chválím rovněž za funkci optimalizovaného nabíjení, které šetří baterii tím, že si iPhone zapamatuje, kdy ho nejčastěji nabíjíte. Ve chvílích, kdy ho nebudete potřebovat, se tak nenabije na více než 80 % kapacity. Tato funkce je ve výchozím stavu na iPhonu aktivní. Ovšem i po její deaktivaci se po překročení hranice 80 % výkon nabíjení rapidně sníží.

Fotoaparáty patří k tomu nejlepšímu

Nebudu vás dlouho napínat: podle mě jsou fotoaparáty tou nejvýraznější letošní novinkou. Ani Dynamic Island, ani vyšší jas, ani Always-On, ale právě všechny čtyři snímače, které se na telefonu nacházejí, mě nadchly nejvíce.

Stejně jako loni jsou na zádech umístěny tři samostatné fotoaparáty, ale tentokráte rozlišení toho hlavního povyskočilo na 48 megapixelů. Jak bývá zvykem, slučuje informace ze sousedních pixelů, takže z nových iPhonů nadále „lezou“ 12Mpx fotografie. Tedy většinou – při focení do formátu ProRAW si můžete užít nativní rozlišení.

Hlavní snímač oproti minulé generaci narostl o značných 65 procent na 1/1.28″ (stejně velký čip můžeme najít například u Xiaomi 12 Pro), kdy každý jednotlivý fyzický pixel má velikost 1,22 mikronu. Senzor (nikoliv optika) je opět stabilizován, přičemž Apple použil druhou generaci svého stabilizačního systému. Optiku tvoří 7 členů, světelnost objektivu činí f/1.78.

Apple hlavní fotoaparát používá i pro focení 2× přiblížených objektů (ohnisková vzdálenost 48 mm), ale k dispozici máte i samostatný teleobjektiv (77 mm) schopný 3× optického přiblížení. Ten má standardní rozlišení 12 megapixelů, je opticky stabilizovaný a optika disponuje světelností f/2.8. Širokoúhlá kamerka je rovněž 12megapixelová. Její zorné pole činí 120° a clonové číslo f/2.2, ovšem i její čip se zvětšil.

Hlavní fotoaparát za dobrých světelných podmínek

Hlavní snímač pořizuje perfektní snímky, ovšem oproti 12Mpx snímači nemáte za dobrého světla šanci poznat rozdíl, i když fotografie jsou velmi detailní a ostré. Jistě si povšimnete i výrazného bokeh efektu u snímků blízkých předmětů, za což může právě větší čip.

Díky podpoře Smart HDR se nemusíte bát ani dynamičtějších scén s protisvětlem nebo se zataženou oblohou. Avšak mě osobně některé snímky přijdou až hodně vyumělkované a obloha až příliš dramatická a nereálná.

Hlavní snímač dokáže ostřit přibližně od 15 cm. Pro focení většího detailu je lepší využít širokoúhlého snímače, kterému nechybí automatické ostření. Portrétní režim nemá chybu. Nemusíte ho využít jen pro fotografování osob, ale i u jiných objektů. Můžete vybírat z řady osvětlení a upravovat míru rozostření pozadí.

Portrétním režimem disponuje i přední kamerka, která také umí zachytit širší fotografie. Navíc má špičkovou světelnost f/1.9 a nejen za horších světelných podmínek je znát, že pořizuje ostřejší, detailnější a prosvětlenější snímky s nižší mírou šumu.

Širokoúhlý snímač a teleobjektiv

Skvělé je, že barvy jsou věrohodné (a stejné) napříč všemi třemi fotoaparáty – málokdy se stane, že jsou odlišné. Ultra širokoúhlý fotoaparát pořizuje vcelku pěkné fotografie, i když kvality hlavního fotoaparátu nedosahuje. Musím pochválit, že okraje širokoúhlých snímků nejsou příliš deformované a jsou většinou ostré. Za horších světelných podmínek jde kvalita snímků dolů a v šeru nastupuje poměrně agresivní šum.

Teleobjektiv dosahuje 3× optického přiblížení, což je tak akorát. Jak jsem již zmínil, nově zde máte možnost pořizovat 2× přiblížené snímky – jedná se o kvalitní výřez fotografie z hlavního snímače, což je možné díky vysokému rozlišení.

Maximálně lze scénu digitálně přiblížit 15×, nicméně použitelné je maximálně 10× přiblížení, kdy na to, že jde o digitální zoom, jsou snímky stále docela obstojné.

Teleobjektiv nabízí slušné snímky, které svou kvalitou za konkurencí příliš nezaostávají, ale na krále v přibližování to nemá. Chválím za dobrou ostrost i malé množství šumu. I menší text je po přiblížení dobře čitelný. S ubývajícím světlem nutno počítat s horší ostrostí a výraznějším šumem. Při focení v noci lze sice využít Nočního módu, ale budete se muset spokojit s horší kresbou a častějším sléváním detailů.

Fotíme v noci a s nočním režimem

I v šeru a za horších světelných podmínek hlavní objektiv fotí velmi slušně. Při scéně s nedostatečným světlem se aktivuje Noční režim (lze jej vypnout), který během několika vteřin pořídí více snímků s různou expozicí, ze kterých následně složí konečnou fotografii. Při focení statických scén budete s výsledky spokojeni, u pohybujících objektů delší čas snímání příliš smysl nedává.

Překvapilo mě, že iPhone noční režim nepoužívá zas tak často. Většina snímků v noci vzniká bez něj. Apple se zde zkrátka vydal cestou co nejlépe se blížit skutečnosti. Mile mě překvapila přijatelná úroveň šumu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Aby při delším snímání nebyly fotografie rozmazané, přijde vhod optická stabilizace hlavního fotoaparátu. Doplním, že noční režim lze využít u všech snímačů, což je skvělé. Bez něj jsou fotografie ze širokoúhlého fotoaparátu a snímačem s 3× optickým přiblížením nepoužitelné.

Mistr záznamu videa

iPhone 14 Pro exceluje i při záznamu videa a nemyslím si, že by nyní byl na trhu smartphone, který by točil lépe. Video lze nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu, případně lze sáhnout po slow-motion záznamu ve Full HD při 240 fps.

iPhone 14 Pro: camera test (4K, 60 fps, HDR Dolby Vision)

Watch this video on YouTube

Jednu výtku bych ovšem měl – během natáčení videa ve 4K při 60 fps nelze přepínat mezi jednotlivými fotoaparáty. To lze pouze u nižší snímkovací frekvence nebo při nižším rozlišení.

iPhone 14 Pro: camera test (4K, 30 fps, HDR Dolby Vision)

Watch this video on YouTube

Video je parádně ostré i příkladně stabilizované, má pěkné barvy a smartphone si hravě poradí s rychlým přeostřováním či rychlými změnami scény. Podporován je i záznam 10bitového videa v Dolby Vision nebo ProRes. Hodně velká pecka! I zvukové podání je na skvělé úrovni a za zmínku stojí i funkce přiblížení zvuku zabíraného objektu při přepnutí na teleobjektiv.

🎥 iPhone 14 Pro: Cinematic mode (Filmařský režim, 4K, 30 fps, HDR Dolby Vision)

Watch this video on YouTube

Nový filmařský režim umí zaznamenávat video až ve 4K HDR při 24 nebo 30 snímcích za vteřinu. A to vše s možností doladění hloubky ostrosti až dodatečně. Bokeh působí přirozeněji a zaostření je přesnější něž u loňského modelu, avšak stále to není úplně bez chyby.

iPhone 14 Pro: camera test – superstabilizace (4K, 60 fps, HDR Dolby Vision)

Watch this video on YouTube

K dispozici je i nový akční režim, který dokáže tvořit super stabilizovaná videa, která pak vypadají, jako by byl iPhone připnutý ke gimbalu. Tato stabilizace je nejvíce účinná při natáčení širokoúhlým fotoaparátem. Hlavní fotoaparát má sám o sobě výbornou stabilizaci a zde větší ořez spíše škodí.

Závěrečné hodnocení

iPhone 14 Pro je špičkově vybavený smartphone a jen stěží se hledají nedostatky. Přesto jsem jich několik během testování objevil. Hodně mi vadí stálá přítomnost Lightning konektoru, který už by chtělo nahradit USB-C, který Apple používá i u dalších produktů (MacBooky, iPady…). Příliš mě nezaujal design, který se prakticky nezměnil a osobně se mi ploché boky moc nelíbí. Fotoaparáty opravdu hodně vystupují a neubráníte se častému čistění. Hmotnost by také mohla být nižší a rámečky okolo displeje rozhodně tenčí. Dynamic Island je stoprocentně lepší než dřívější notch. Animace jsou hezké, ale funkce dynamického ostrůvku jsem využíval minimálně. Přesto chválím snahu.

Famóznímu displeji není co vytknout. Zejména vyzdvihuji vysoký jas a chválím za Always-On režim, byť by tato funkce chtěla ještě trochu poladit. Výkonu má iPhone na rozdávání, a tak jej můžete naplno využít pro záznam videa a zpracování fotografií. Překvapilo mě však, že během 4K záznamu při 60 fps nelze přepínat mezi fotoaparáty. Jinak jsou nahraná videa špičková. Fotografie jsou také výtečné – zejména míra detailů a ostrost. Schopnosti přiblížení sice nejsou takové jako u Galaxy S22 Ultra, to ale Apple kompenzuje konzistentně kvalitními výsledky za všech světelných podmínek napříč všemi fotoaparáty.

Zájemce asi nejvíce odradí cena, která na českém trhu meziročně povyskočila. Dát za iPhone 14 Pro se 128GB úložištěm 33 490 Kč mi zkrátka přijde hodně, a to i když přihlédnu k jeho fantastické výbavě. Meziroční upgrade nedává příliš smysl. Fotoaparáty sice fotí v určitých situacích o něco lépe, ale rozdíly jsou minimální, což platí i pro video, byť zde jsme se dočkali více nových funkcí. Dynamic Island je hezký, ale že by šlo o tak zásadní věc, kvůli které byste chtěli nový iPhone?

iPhone 14 Pro 9.2 Design a zpracování 8.3/10

















Výkon a optimalizace 9.8/10

















Hardwarová výbava 9.4/10

















Kvalita fotografií a videa 9.7/10

















Výdrž baterie 8.8/10

















Klady vylepšené fotoaparáty, kvalita fotek a videa

displej, Always-On a Dynamic Island

nekompromisní hardwarová výbava

voděodolnost IP68

špičkové stereo reproduktory Zápory velmi sebevědomá cena

stále bez USB-C

stejný design, vyšší hmotnost

tlusté rámečky okolo displeje

boční rám je magnetem na otisky prstů

vystupující fotoaparáty

pomalejší nabíjení Koupit iPhone 14 Pro