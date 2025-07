Recenze sluchátek Nothing Headphone (1): absolutní stylovka se skvělým zvukem a výdrží

První náhlavní sluchátka od značky Nothing zaujmou na první pohled svým designem

Za cenu 7 699 korun nabízí skvělý zvuk, účinné ANC i výdrž na baterii až 80 hodin

Nechybí ani podpora kvalitnějšího kodeku LDAC nebo možnost kabelového připojení

Sluchátka značky Nothing mne při recenzích vždy bavila především designem, ale často zaujala také funkčností a chytrým řešením například v rámci ovládání. Taktéž poměr ceny a výkonu většinou nebývá špatný. Nyní tato značka vstupuje také do segmentu náhlavních sluchátek. Když jsem se poprvé dočetl, že na vývoji firma spolupracovala s audiofilskou značkou KEF, pochopil jsem, že se nejspíše máme na co těšit.

Cenovka 7 699 korun sluchátka Nothing Headphone (1) řadí do prémiové kategorie, kde poměří síly například s nedávno představenou vlajkovou lodí od Sony. K dispozici budou v černém a bílém barevném provedení, přičemž začátek prodeje je naplánován na 15. července, ale předprodej startuje už 4. července.

Design a obsah balení

Sluchátka na test dorazila v poměrně velké krabici, uvnitř se totiž kromě sluchátek samotných ukrývalo relativně rozměrné pouzdro i další výbava v podobě USC-kabelu pro nabíjení, 3,5mm jack kabelu pro drátový poslech nebo manuály a další papírová výbava. Pouzdro je z filcového materiálu, který se docela rychle špiní a ani zip není úplně plynulý. Základní ochranu ale určitě zajistí a pro převoz sluchátek se hodí.

Nyní ale ke sluchátkům samotným. Ta na první pohled překvapí svým hranatým tvarem, zaujmou pak také průhledné kryty měničů, které částečně odhalují útroby uvnitř. Z hlediska materiálů se bavíme o kombinaci kovů a plastů, přičemž design samotný si mne hned na první pohled získal. Na trhu jsou stovky náhlavních sluchátek, ale taková jsem ještě netestoval. Úroveň zpracování se jeví solidním dojmem a věřil bych, že vydrží i hrubší zacházení. Hlavový most je samozřejmě výsuvný a jeho horní část je polstrovaná tak, aby sluchátka do hlavy netlačila, což je zde splněno.

Pravá a levá strana sluchátek je označena na vnitřní straně hlavového mostu jen decentním nápisem v šedé barvě. Na spodní straně pravého sluchátka najdeme zapínací posuvné tlačítko, konektor USB-C pro nabíjení i jack 3,5mm konektor pro kabelový poslech. Boční strana ukrývá dvojici tlačítek označovaných jako roller a paddle, další programovatelné tlačítko pak uvidíme na vnější straně. Zevnitř je pak vidět ještě párovací tlačítko a všimnou si můžetem i dvojice mikrofoních otvorů, které se opakují i na levém sluchátku, to je ale už konektorů i tlačítek prosté. Sluchátka není možné složit, je možné je pouze vytočit do plochého tvaru.

Parametry a funkce

Novinka disponuje měniči s průměrem 40 mm a impedancí 16 ohmů. Frekvenční rozsah výrobce udává 20 Hz až 40 kHz. Dobré basy má zajišťovat především polyuretanová membrána, která se pohybuje lépe než běžnější PET materiály. Konektivitu zastupuje Bluetooth 5.3 a je zde možnost i připojení dvou zařízení zároveň. Z hlediska podpory kodeků se bavíme o AAC, SBC a LDAC. Adaptivní ANC s transparentním režimem využívá celkem 6 mikrofonů, které slouží také k vylepšení telefonních hovorů.

Z dalších funkcí je nutno zmínit rychlé párování přes Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair, low-latency režim pro hry a video, detekci nasazení na hlavě i krytí IP52 proti vodě a prachu.

Pohodlí a ovládání

S hmotností 329 gramů sluchátka nepatří k těm nejlehčím. Lépe na tom jsou Sonos Ace, nedávno testované JBL One Tour M3 nebo i již zmíněné Sony WH-1000XM6. Ačkoliv hmotnost je hned při nasazení na hlavu znát, musím říct, že mne při poslechu neobtěžovala tolik, jak jsem čekal. Sluchátka jsou dobře tvarovaná a také příjemně polstrovaná. Tlak na uši je zde větší, ale díky tomu sluchátka dobře drží například i při běhu. Polyuretanové náušníky jsou příjemně měkké a odolné proti znečištění, takže by jim neměl vadit ani make-up nebo jiné oleje. Zároveň musím zmínit, že v letních teplotách se mi uši pod sluchátky poměrně potily, takže možnost jednoduchého otření náušníků je určitě vítaná.

Ovládací prvky jsou rozmístěny dobře a chválím také jejich různorodý tvar i funkce, takže se v nich člověk neztrácí. Nejčastěji využívaným prvkem je asi roller, který rolováním mění hlasitost, ale stiskem zajistí spuštění a nebo pozastavení přehrávání a dlouhým stiskem přepnutí ANC a transparence.

Pod ním najdeme tlačítko, které výrobce označuje jako tzv. paddle. To je možné stlačovat do stran a intuitivně potlačením dopředu přepne další skladbu, zpět přepne na předchozí skladbu, přičemž cením jeho rychlou reakci bez zbytečné prodlevy, jak tomu často bývá. Podržením se pak můžete posouvat v rámci jednotlivých nahrávek. Programovatelné tlačítko na vnější straně pak může mít mnoho funkcí a záleží, co vám bude vyhovovat.

Zvuk a telefonování

Na reálný zvuk sluchátek jsem byl velmi zvědav především s ohledem na spolupráci se značkou KEF. Hned při prvním poslechu se mi potvrdila relativně vysoká očekávání. Náhlavní prvotina od Nothingu totiž hraje velmi dobře, zvuk je krásně detailní a rozhodně mu nechybí bohaté basy ani důstojné středy či výšky. Žánrově jsem si užíval kytarové kusy od Pearl Jam i poslední rapovou desku Vladimíra 518 ve spolupráci se 7krát3. Zvuk byl vždy konkrétní a velmi dynamický, taktéž maximální hlasitost je více než dostatečná, většinou jsem poslouchal na 70 až 80 %. Neměl jsem problém ani s mluveným slovem v podobě delších podcastů a podobně.

Většinu jsem poslouchal s aktivovaným ANC, protože jeho deaktivace ovlivňuje přehrávaný zvuk, který je najednou jaksi plochý. Raději tedy používám ANC v některé z jeho úrovní intenzity nebo transparentní režim. Ten zesiluje okolní zvuky a hodí se například při pohybu v obchodě nebo práci, kdy potřebujete slyšet i své okolí. U ANC lze volit mezi třemi režimy intenzity, přičemž zásadní rozdíly jsem mezi nimi nezpozoroval (v daných scénářích, při kterých jsem funkce zkoušel).

K dispozici je taktéž adaptivní režim. Úroveň útlumu okolních hluků je v tomto případě velmi dobrá, sluchátka samotná poměrně silně obepínají uši a elektronika doplní ještě silnější eliminaci nežádoucích zvuků. Samozřejmě jsem vyzkoušel také telefonní hovory, které zní bez problému a celková srozumitelnost byla na obou stranách dostačující i pro delší telefonní debaty.

Mobilní aplikace

Aplikace Nothing X na domovské stránce zobrazí v prvé řadě veškeré spárované produkty, poté můžete vidět obrázek aktuálně připojeného produktu společně s jeho modelovým označením i úrovní nabití baterie. Jako první nastavení pod touto sekcí vidíme režimy potlačení hluku a i jeho intenzitu. Dále se nabízí prostorový zvuk, vylepšení basů, ekvalizér a další.

Ekvalizér je k dispozici ve své jednoduché formě ale i pokročilý. Jednoduchý umožní grafické nastavení nebo přepínání předvolených režimů. Pokročilý pak nabízí 8 posuvných faderů, kterými můžete ovlivňovat zesílení jednotlivých frekvencí. V sekci Ovládací prvky je možné nastavit funkci programovatelného tlačítka případně upravit rolovací kolečko nebo paddle. Možnosti kustomizace jsou v tomto případě široké.

V nastavení zařízení je pak možné aktivovat detekci nasazení sluchátek, nízký režim zpoždění nebo duální připojení. Aplikace je až na pár drobností plně lokalizovaná do češtiny a její rozhraní je velmi jednoduché. Nenabízí nějak převratené množství nastavení, ale kvůli ekvalizéru a nastavení ovládacích prvků se určitě hodí ji nainstalovat.

Výdrž baterie

Baterie s kapacitou 1040 mAh zajistí výdrž v délce 80 hodin přehrávání hudby s vypnutým ANC přes kodek AAC. Pokud ANC aktivujete, dostaneme se stále na slušnou hodnotu 35 hodin. Každý samozřejmě sluchátka používá ze zcela individuální hlasitostí, ale i z mého testování vychází výdrž jako velký tahák.

Při použití LDAC kodeku je pak výdrž 54 hodin s ANC a 30 hodin bez ANC. Sluchátka zvládají také rychlé nabíjení. Za 5 minut tak doplníte energii na 5 hodin přehrávání bez ANC. S ANC je to pak 2,4 hodiny. Nabití baterie do plna trvá zhruba dvě hodiny.

Závěrečné hodnocení

Asi už z textu recenze je zřejmé, že Nothing Headphone (1) si mne získaly a mnoho negativ jsem při používání nezaznamenal. Skutečně jde o velice povedená sluchátka, která rozhodně nezapadnou. Ačkoliv se jedná o první pokus o náhlavní model této značky, musím říct, že se jedná o povedený produkt z hlediska designu, zvukového projevu, chytrých funkcí i pohodlí a ovládání.

Cena 7 699 Kč mi také přijde zcela adekvátní a je jasné, proti jakým modelům s ní Nothing míří – Sony WH-1000XM6 a Sonos Ace. Potěší také kvalitní ANC, podpora LDAC kodeku, krytí IP52 nebo možnost duálního připojení. Pokud se vám omrzel stokrát opakovaný design klasických náhlavních sluchátek a chcete vyzkoušet něco trochu zajímavějšího, testovaný model bych vám s klidem doporučil.

Ano, jsou těžší, osobně mi ale vyšší hmotnost příliš nevadila. Naopak oceňuji nápadité ovládací prvky s možností konfigurace i praktické pouzdro jako součást balení. Sluchátka u mne ale stejně vítězí především designem, a to nejen v případě tmavé, ale i bílé varianty, která naživo rovněž působí skvělým dojmem.

Nothing Headphones (1) 8.5 Design a zpracování 9.5/10

















Kvalita zvuku 8.6/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Funkce 8.2/10

















Pohodlí 7.2/10

















Klady skvělý design

podpora kodeku LDAC

praktické pouzdro

krytí IP52 Zápory vyšší hmotnost

nemají dotykové ovládání

potí se uši

nedají se složit

