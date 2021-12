Nákupní rádce: vybíráme nejlepší smartphone do 17 000 Kč

V cenové kategorii mezi 12 a 17 tisíci korun byly dříve vyhrazeny takzvaným „zabijákům“ vlajkových lodí. Z tohoto segmentu nicméně většina výrobců plynule přešla na tradiční pojetí vlajkových modelů, což v posledních letech vytvořilo vakuum. To ještě prohloubilo zájem o střední třídu do 12 tisíc, která je momentálně na vzestupu.

Zájemci o vyšší střední třídu a dostupné prémiové modely nicméně nemusí zoufat, neboť se stále najde dostatek zařízení, která zvládnou uspokojit i náročnější publikum. A jejich velkou výhodou je, že neudělají díru v rozpočtu.

Před Vánoci se k výběru telefonů do 17 tisíc uchylují především náročnější zájemci s mírně napnutým rozpočtem, lidé, kteří chtějí to nejlepší za tu správnou cenu, či zákazníci, kteří naopak nepotřebují všechny vymoženosti nejmodernějších vlajkových lodí. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

Realme GT

V tomto segmentu čínský dravec Realme prozatím končí, nicméně jeho model s označením GT má rozhodně co nabídnout. Design evokující závodní supersporty a použitá veganská kůže je něco, co jen tak nějaký chytrý telefon nabídnout nemůže.

Realme GT zaujme 6,4“ Super AMOLED displejem s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 409 ppi) a obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 888, grafikou Adreno 660, 12 GB RAM LPDDR5 a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 4 500 mAh a podporou 65W nabíjení. Ostatní výbava zahrnuje USB-C, podporu 5G, Bluetooth 5.2, stereo reproduktory, 3,5mm audio konektor, NFC či čtečku otisků prstů ukrytou v displeji.

Zadní straně dominuje hlavní fotoaparát s 64 Mpx a světelností f/1.8 v doprovodu 8Mpx širokoúhlého objektivu s clonou f/2.3 a 2Mpx makro snímače se světelností f/2.4. Na přední straně se nachází ještě selfie fotoaparát s rozlišením 16 Mpx a světelností f/2.5. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Realme GT 5G Konstrukce Rozměry: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm, hmotnost: 186 gramů, 0 zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680, GPU: Adreno 660, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,43", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý, třetí: 2 Mpx, f/2.4, makro, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 26mm, 1/3.0", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 12 990 Kč Kompletní specifikace

Realme GT je k dispozici ve žluté barvě za cenu 12 990 Kč.

Motorola Edge 20 Pro

Svého zástupce má v této třídě i Motorola, která se sice soustředí na nižší segmenty trhu, překvapit ale umí i u dostupných vlajkových lodí. S přímým konkurentem v podobě Realme GT dokonce sdílí jednu méně obvyklou charakteristiku, konkrétně záda z veganské kůže.

Motorola Edge 20 Pro se snaží zaujmout 6,7“ OLED displejem s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 393 ppi), HDR10+ a obnovovací frekvencí 144 Hz, osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 870 5G, grafikou Adreno 650, 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh a k ruce jí je i 30W nabíjení. Mezi ostatní výbavu patří podpora 5G, UBS-C, NFC, Bluetooth 5.1, čtečka otisků prstů či odolnost podle standardu IP52. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 108 Mpx s clonou f/1.9, přičemž smartphone má k dispozici také 8Mpx periskopický teleobjektiv s clonou f/3.4 a optickou stabilizací a také 16Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. Na přední straně je selfie fotoaparát s rozlišením 32 Mpx a světelností f/2.3. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Motorola Edge 20 Pro Konstrukce Rozměry: 163 x 76 x 7 mm, hmotnost: 163 gramů, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 870 5G, octa-core, 1x 3,2 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585, GPU: Adreno 650, RAM: 6/8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, hlavní, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 126mm, 1.0µm, 5x optický zoom, PDAF, OIS, třetí: 16 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 119˚, 1.0µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.3, HDR, Full HD video Cena: 14 990 Kč Kompletní specifikace

Motorola Edge 20 Pro je k dispozici v modré barvě za cenu 14 990 Kč.

OnePlus 9

Čínská společnost OnePlus postavila základy svého byznysu právě na výrobě chytrých telefonů s označením „zabiják vlajkových lodí.“ Poslední iterace prémiového modelu OnePlus 9 si stále drží příznivou cenu a na funkcích rozhodně neubírá.

OnePlus 9 sází na 6,6“ Fluid AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 402 ppi), HDR10+, maximálním jasem 1100 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, grafiku Adreno 660, 8 GB RAM LPDDR5 a 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Nepřehlédněte – Srovnání OnePlus 9 s OnePlus 9 Pro

O výdrž se stará baterie s kapacitou 4 500 mAh a podporu rychlého 65W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Ostatní výbava čítá podporu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo reproduktory či čtečku otisků prstů v displeji.

Hlavní fotoaparát s puncem Hasselblad dostal rozlišení 48 Mpx, clonu f/1.8 a optickou stabilizaci, širokoúhlý snímač nabídne 50 Mpx se světelností f/2.2 a k dispozici je také 2Mpx monochromatický snímač s clonou f/2.4. Na přední straně se nachází selfie kamera s rozlišením 16 Mpx a světelností f/2.4. Operační systém je Android 12.

Hardwarové parametry OnePlus 9 Konstrukce Rozměry: 160 x 74,2 x 8,7 mm, hmotnost: 192 gramů, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680, GPU: Adreno 660, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,55", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 50 Mpx, f/2.2, 14mm, 1/1.56", 1.0µm, širokoúhlá, třetí: 2 Mpx, f/2.4, portrétová, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video, auto-HDR Cena: 15 990 Kč Kompletní specifikace

OnePlus 9 je k dispozici v černé a modré barvě za cenu 15 990 Kč.

Apple iPhone 11

Apple mezi střední třídou v podobě SE 2020 a prémiovým modelem iPhone 13 nemá příliš moc co nabídnout. Ani tak ale není od věci zahrnout do výběru starší iPhone 11, který se ještě pár let bude těšit podpory a může těžit s ze skvělého spojení hardwaru a softwaru, kterou jen tak nějaký výrobce nabídnout nemůže.

iPhone 11 spoléhá na 6,1“ IPS displej Liquid Retina s rozlišením 828 x 1792 pixelů (jemnost 326 ppi) a automatickým přizpůsobením barev True Tone, šestijádrový čipset A13 Bionic, čtyřjádrovou grafiku Apple, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Baterie dostala kapacitu 3 110 mAh a podporu 18W drátového a také bezdrátového nabíjení standardu Qi. Ostatní výbava zahrnuje NFC, Bluetooth 5.0, odemykání pomocí obličeje Face ID, odolnost proti vodě a prachu podle certifikace IP68, stereo reproduktory či Lightning konektor.

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 12 Mpx, clonu f/1.8 a optickou stabilizaci, širokoúhlý objektiv nabídne 12 Mpx a světelnost f/2.4. Na přední straně je selfie kamera s rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2. Operační systém je iOS 15.

Hardwarové parametry iPhone 11 Konstrukce Rozměry: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm, hmotnost: 194 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: iOS 13, čipset: Apple A13 Bionic, GPU: Apple GPU, RAM: 4 GB, interní paměť: 64/128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,1", IPS LCD, rozlišení: Retina, 828 × 1792 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: Li-Ion 3110 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: , optická stabilizace: , selfie kamera: 12 Mpx (f/2.2) + TOF 3D, 4K video, HDR, slo-mo video ve Full HD Kompletní specifikace

Apple iPhone 11 je k dispozici v černé, bílé, červené, žluté, zelené a fialové barvě za cenu 14 990 Kč.

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung v tomto segmentu zaujal širokou i odbornou veřejnost dostupnou vlajkovou lodí Galaxy S20 FE. Nabídne opravdu zajímavé parametry a také design, který rozhodně neurazí.

Mezi přednosti Galaxy S20 FE patří 6,5“ Super AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 402 ppi), HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 865, grafika Adreno 650, 6 GB RAM LPDDR5 a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty s kapacitou až 1 TB.

Kapacita baterie se zastavila na 4 500 mAh s podporou 25W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Další výbava čítá USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, stereo reproduktory s puncem AKG, čtečku otisků prstů ukrytou v displeji či odolnost proti vodě a prachu standardu IP68.

Trojice fotoaparátů na zadní straně zahrnuje hlavní 12Mpx snímač s clonou f/1.8 a stabilizací obrazu, 12Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a 8Mpx teleobjektiv s clonou f/2.4 a optickou stabilizací. Přední selfie kamera dostala rozlišení 32 Mpx a světelnost f/2.2. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 FE Konstrukce Rozměry: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm, hmotnost: 190 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 10, čipset: 5G verze: Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585). LTE verze: Exynos 990 (2x 2,73 GHz Moongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex A76, 4x 2,0 GHz Cortex A55), GPU: Adreno 650 (Snapdragon), Mali-G77 MP11 (Exynos), RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,5", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, f/2.4, 76mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv, třetí: 12 Mpx, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm, širokoúhlý, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video Cena: 14 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy S20 FE je k dispozici v modré, bílé, červené, zelené a fialové barvě za cenu 16 990 Kč.

Vivo X60 Pro 5G

Čínská značka Vivo je na našem trhu poměrně krátce, nicméně jejich vlajkový model nabízí zajímavou výbavu za sympatickou cenu. Dravá značka si se smartphonem X60 Pro zapsala také jedno prvenství – stabilizaci hlavního fotoaparátu pomocí gimbalu.

Mezi hlavní přednosti patří 6,6“ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2376 pixelů (jemnost 398 ppi), HDR10+ a obnovovací frekvenci 120 Hz, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 870 5G, grafika Adreno 650, 12 GB LPDDR4X RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Baterie se zastavila na kapacitě 4 200 mAh a dostala k ruce 33W nabíjení. Ostatní výbava zahrnuje podporu 5G, USB-C, NFC, Bluetooth 5.1 či čtečku otisků prstů v displeji.

Hlavní fotoaparát disponuje puncem Zeiss, rozlišením 48 Mpx, světelností f/1.5 a gimbalovou stabilizací, 13Mpx širokoúhlým objektivem s clonou f/2.5 a 13Mpx teleobjektivem se světelností f/2.2. Na přední straně se ukrývá selfie kamera s rozlišením 32 Mpx a světelností f/2.5. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Vivo X60 Pro Konstrukce Rozměry: 158,6 x 73,2 x 7,6 mm, hmotnost: 179 gramů, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 870 5G, octa-core, 1x 3,2 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585, GPU: Adreno 650, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,56", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2376 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, hlavní, f/1.48, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, gimbal stabilizace, optická stabilizace: , druhý: 13 Mpx, teleobjektiv, f/2.5, 50mm, 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optický zoom, třetí: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 16mm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, HDR, Full HD video Cena: 16 999 Kč Kompletní specifikace

Vivo X60 Pro je k dispozici v černé a perleťové barvě za cenu 16 990 Kč.

Xiaomi 11T

Čínský gigant Xiaomi si rozhodně nechce nechat uniknout lukrativní segment dostupných vlajkových lodí mezi prsty. Jeho model Xiaomi 11T má rozhodně co nabídnout a svou přímostí jde přímo za svým cílem.

Xiaomi 11T nabídne 6,67“ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 395 ppi), HDR10+, maximální jas 1000 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 1200 5G, grafiku Mali-G77 MC9, 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a podporu 67W nabíjení. Z další výbavy nechybí NFC, infračervený port, USB-C, Bluetooth 5.2, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP53 a čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku.

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 108 Mpx a clonu f/1.8, přičemž jej doprovází širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 Mpx a světelností f/2.2 a 5Mpx teleobjektiv s clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází selfie fotoaparát s rozlišením 16 Mpx a clonou f/2.5. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Xiaomi 11T Konstrukce Rozměry: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm, hmotnost: 203 gramů, zvýšená odolnost: IP53 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: MediaTek Dimensity 1200 5G, octa-core, 1x 3,0 GHz Cortex-A78, 3x 2,6 GHz Cortex-A78, 4x 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G77 MC9, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 5 Mpx, teleobjektiv/makro, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Full HD video Cena: 12 990 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi 11T je k dispozici v černé, modré a bílé barevné variantě za cenu 12 490 Kč.

Honor 50

Značka Honor po osamostatnění se od Huawei doslova povstala z popela a symbolem nového začátku je na našem trhu model Honor 50. Ten zvládl navázat tam, kde Honor před pár lety přestal, až to skoro vypadá, jako kdyby jej žádné obtíže spojené s embargem Spojených států vůbec nezasáhly.

Mezi přednosti Honoru 50 patří 6,57“ OLED displej s rozlišením 1080 x 2340 pixelů (jemnost 392 ppi) a 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, grafika Adreno 642L, 8 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

O přísun energie se stará baterie s kapacitou 4 300 mAh s podporou 66W nabíjení. Ostatní výbava zahrnuje 5G, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C či čtečku otisků prstů ukrytou v displeji.

Zadní straně dominuje hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx a světelností f/1.8, přičemž společnost mu dělá 8Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a taky známá dvojice makro/bokeh s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Přední stranu okupuje selfie kamera s rozlišením 32 Mpx a clonou f/2.2. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Honor 50 Konstrukce Rozměry: 160 x 73,8 x 7,7 mm, hmotnost: 175 gramů, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, octa-core, 1x 2,4 GHz Kryo 670 Prime, 3x 2,2 GHz Kryo 670 Gold, 4x 1,9 GHz Kryo 670 Silver, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,57", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 x 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, hlavní, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 17mm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/3.14", Full HD video Cena: 6 490 Kč Kompletní specifikace

Honor 50 je k dispozici v černé, modré a perleťové barvě za cenu 13 990 Kč.