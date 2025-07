Recenze Redmi Pad 2: levný tablet, ale nečekejte zázraky

Redmi Pad 2 je nový ultra-levný tablet z čínské stáje

Nabízí překvapivě slušný výkon, jinak je ale plný kompromisů

Cena je ale opravdu nízká, základní paměťová konfigurace startuje na 2 990 Kč

Globální trh s tablety rok od roku klesá. Úctyhodnou pozici si drží prakticky jen Apple (47–55% podíl) a Samsung (25–28% podíl). V Česku velice oblíbená značka Xiaomi drží v globálním měřítku sotva 3% podíl. Na druhou stranu, zaměřuje se i na extrémně nenáročné zákazníky, na které si například Apple vůbec nemá šanci sáhnout. Ukázkou toho je i nový Redmi Pad 2, který sází na neobyčejně nízkou cenovku a cit pro kompromisy u své cílové kategorie zákazníků.

Redmi Pad 2 se v českých obchodech prodává ve dvou paměťových variantách, na výběr je pak 4G či pouze Wi-Fi varianta, zde se ale cena nemění. Základní verze s hubenou RAM i úložištěm 4/128 GB vyjde v rámci zaváděcí akce na 2 990 korun, vyšší paměťové provedení 8/256 GB pak vyjde na 3 990 korun. Plná doporučená cena pak činí 4 490 korun, respektive 4 990 korun. Tato akce trvá do 13. července, už tedy mnoho času nezbývá.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Uvnitř papírové krabice najdete vše podstatné. Tablet samotný, USB-A/USB-C kabel a trochu nečekaně i 15W adaptér do zásuvky. Výrobce rovněž představil i malou sadu příslušenství: magnetické pouzdro za pětistovku a stylus Redmi Smart Pen za 1 300 korun. Chytré tužce se budeme věnovat později, ale pouzdro určitě doporučujeme, protože na displeji Redmi Padu není instalována žádná folie.

Design a zpracování

Pouzdro (jakékoliv) doporučujeme přikoupit i kvůli tomu, že tablet zrovna nevyniká odolností. Tělo je z hliníku, kvůli anténám má však část zad plastovou. Slícování tady není úplně ideální, ale to by nebyl zase takový problém. Celková konstrukce je ale velmi „měkká“, při testu pevnosti dost pruží a mám obavy, že pokud vy nebo vaše dítko tablet upustí z výšky byť 1 metru, dojde k nevratnému poškození konstrukce, případně do ní zasazeného displeje.

Hnidopich ve mně si neodpustí zmínku o zvláštně rozmístěných prvcích po obvodu. Nahoře a dole (při držení na šířku pak vlevo a vpravo) najdeme dohromady čtveřici reproduktorů, ty hrají celkem hlasitě, ale kvalitou určitě nenahradí váš domácí reprák. Zvláštní je pak asymetrické umístění USB-C portu pro nabíjení a vedle něj 3,5milimetrového audiojacku, který jako by se na hranu ani nevešel.

Přitom Redmi Pad 2 není žádný hubeňour, v pase měří 7,4 milimetru, což z něj dělá jeden z těch tlustších tabletů dneška. Také rámečky kolem displeje mají bezmála 8 milimetrů. Jak jsem předeslal, jde o vnitřní souboj s kompromisy. Tablet rozhodně není zhotovený nijak kvalitně, designem neosloví, ale pokud jej vložíte do pouzdra a budete o něj solidně pečovat, nemusíte se strachovat o jeho kondici.

Displej by potřeboval rozsvítit

Obrazovka dosahuje úctyhodné úhlopříčky 11″, což je podle mého soudu pro multimediální rodinné využití naprosto ideální velikost. Na této ploše se dobře hrají hry, sledují filmy, nebo čtou internetové články. Navíc má panel slušnou odezvu a podporuje i rychlejší obnovovací frekvenci 90 Hz. Není to moc, ale při ceně 3 tisíc korun bych možná očekával jen základních 60 Hz.

Bohužel už od pohledu jde o IPS LCD panel, navíc ne zrovna vysoké kvality. U levnějších tabletů čínské provenience bývá nejčastějším dodavatelem výrobce BOE nebo Tianma. Ti sice umí kvalitní LCDčka, ale toto není ten případ. Při pohledu zpříma v potemnělém pokoji jsou barvy obstojné. Pozorovací úhly jsou ale na velmi špatné úrovni, navíc chybí vyšší svítivost. Obrazovka zvládá přinejlepším 600 nitů, což je na přímém slunci prakticky nepoužitelné. Neustále se budete přistihovat, jak se snažíte zvýšit jas, přestože už je na maximu.

Za pochvalu stojí alespoň rozlišení, které je zde Quad HD+, konkrétně 1 600 × 2 560 pixelů. V součtu to dělá sympatickou jemnost 274 pixelů na palec při konvenčním poměru 16:10, což je více, než kolik nabízí o několik úrovní dražší tablety od Applu či Samsungu. Jemnost pixelů je patrně výborná i při práci s tabletem a jde o jeden z hlavních benefitů jinak celkem tuctového LCD panelu.

Výkon, výbava a výdrž

V otázce výkonu, respektive hlavního prvku výbavy, se Xiaomi povedl malý zázrak. Do tabletu s cenou kolem 3–4 tisíc korun totiž vsunulo čipovou sadu MediaTek Helio G100 Ultra. To je sice čipová sada střední třídy, na víc nemá. Ale nejlevnějším telefonem s tímto čipem je letošní Redmi Note 14 Pro, který pod hranici 5 tisíc korun prakticky nekoupíte. Na svou cenu má tak Redmi Pad 2 celkem zajímavý výkon.

Nečekejte ale mnoho. Helio G100 Ultra je především úsporný čipset s 6nm architekturou a 8jádrovým procesorem, kde při nejvyšší zátěži dokáže vystoupat k taktu 2,2 GHz. O grafiku se pak stará neméně úsporná jednotka Mali G57 MC2. Dlužno doplnit, že důležitou součástí výbavy je i 4 nebo 8 GB RAM (dle volby) a 128 nebo 256 GB úložného prostoru, přičemž v námi testované vyšší variantě ukusuje systém solidních 21 GB. Nechybí ani Wi-Fi, 4G (eSIM bohužel neumí) a GPS.

Kombinace výbavy při ideální konstelaci zvládá otevírání aplikací i velké množství záložek v prohlížeči prakticky bez zadýchávání. Pokud slevíte z detailů textur, příjemně si na Redmi Padu 2 zahrajete. Například Call of Duty Mobile nebo PUBG Mobile běží v sympatickém frameratu 60 fps. Nicméně skóre z populárních benchmarků ukazuje, že tablet za 3 tisíce korun je skutečně na výkonnostním low-endu.

Výdrž je trochu ošidná. Xiaomi slibuje, že 9000mAh baterie uvnitř tabletu zvládne 17 hodin nepřetržitého přehrávání videa. Vzhledem k tomu, že je nutné prakticky v 90 % případů jet na maximální jas, nemám úplně důvěru v tuto marketingovou floskuli. Dle našeho měření zvládne tablet zhruba 3–4 dny velmi střídmého používání, případně 1 celý náročný pracovní den. Nabíjení výkonem 18 W je pro takto velkou baterii celkem nedostatečné, do plné nádrže budete potřebovat 2,5 hodiny.

Naměřená rychlost nabíjení 18W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 41 minut 72 minut 114 minut 146 minut

Systém, kterému něco chybí

Tablet vybalíte z krabice s předinstalovaným Androidem 15 (květnová bezpečnostní záplata) a grafickou nadstavbou HyperOS 2.0. Ta do značné míry překopává rozhraní Androidu, dobře to znají uživatelé telefonů Xiaomi, Redmi či Poco. Nechybí bohatá sada nativních aplikací – od galerie, počasí, kalendáře, až po vlastní Mi Prohlížeč – ale bohužel i otravný bloatware, například Booking, TikTok, kancelářský balíček WPS Office nebo čínská klasika Temu.

S podivem je, že chybí jakákoliv funkce pokročilého multitaskingu. Například nelze otevřít 2 a více aplikací vedle sebe, žádná rozdělená obrazovka nebo snad několik plujících oken na ploše. Absence těchto funkcí u tabletu je zarážející, navíc jsem si skoro jistý, že zmíněný Redmi Note 14 Pro se stejným čipsetem i stejnou porcí RAM tyto vychytávky v pohodě zvládal.

Redmi Pad 2 tím pádem nabízí jen „hloupější“ verzi systému Android, respektive nadstavby HyperOS, která pro tablet nepřináší prakticky žádné extra funkce. V nastavení telefonu sice najdete položku Funkce pro tablety a je zde cosi zvané „Vodorovné rozložení aplikace“, ale z desítek aplikací (včetně prohlížečů nebo Netflixu, YouTube) to podporuje pouze pracovní sociální síť LinkedIn.

Xiaomi taktéž vynechalo v případě levného Redmi Padu 2 jakoukoliv vlastní AI. Funkce umělé inteligence tu nejsou prakticky žádné, když pominu předinstalovanou aplikaci Google Gemini a podporu pro Circle to Search. To je trochu málo. Chápu, že tablet stojí kolik stojí a preference jdou jiným směrem. Přesto ale vnímám přístup k softwaru jako trestuhodně nevyužitý potenciál – přece jen, hardware nemá novinka tak špatný, aby nešlo navázat kvalitně zmáknutým softwarem.

Stylus Redmi Smart Pen

Pakliže budete chtít využít potenciál tabletu na maximum, bude to chtít dokoupit stylus Redmi Smart Pen. Ten stojí 1 300 korun (respektive tisícovku se zaváděcí slevou), což není úplně málo, ale na jeho obranu jej můžete používat i s lepším Redmi Pad Pro z loňského roku; takže teoreticky existuje malá šance, že už ho možná i máte doma.

Stylus se s tabletem spáruje rychle a můžete s ním placku kompletně ovládat. Obě zařízení o sobě dobře ví, takže při delším nepoužívání nevyžaduje žádnou reaktivaci či snad nové párování. Stylus má dvě tlačítka: tím prvním, blíž k vaší ruce, aktivujete rozhraní pro výstřižek obrazovky, tím druhým otevřete aplikaci Mi Canvas.

Ta supluje Pen Up u Samsungu nebo Freeform v iPadOS. Aplikace nabízí několik virtuálních nástrojů pro tvorbu umění: propisku, tužku/pastelku, pero, zvýrazňovač, štětce různé tloušťky, gumu a pomoci si samozřejmě můžete i pravítkem. Stylus viditelně registruje několik úrovní přítlaku, takovou kvalitu jako u dražší konkurence ale raději neočekávejte.

Největší problém mi ale dělala nerudovská otázka „kam s ním?“. Stylus má vlastní USB-C port, tudíž magneticky se nedobíjí a magnety ani nefigurují v jeho tělesné konstituci. K tělu tabletu nejde připnout – a to ani když máte Redmi Pad v originálním pouzdru, což je trochu problematické. Navíc nepodporuje žádnou lokalizaci, takže když se vám někam zatoulá, dost možná ho už nikdy nenajdete. Zatímco tablet vnímám jako dobrou kvalitu za svou cenu, stylus snaživě imitující Apple Pencil za 1 300 korun nestojí.

Fotoaparát: nouzová nouzovka

Fotoaparát u tabletu Redmi Pad 2 je definicí nouzového řešení. Vzadu je 8Mpx kamerka na rovinu nevalné kvality, vpředu 5Mpx očko vhodné pouze na občasné videohovory. Zadní fotoaparát nefotí nijak zázračně, v noci nemá šanci zachytit prakticky nic, k tomu nabízí až 5× digitální zoom, ale není velký důvod jej využívat.

U tabletu tohoto typu dává zadní kamera smysl prakticky jen kvůli skenům dokumentů nebo pro používání reverzního vyhledávání Google Lens. Na běžné focení to není. Přední kamerka svou kvalitou také nijak neoslní, neumí ani softwarově rozostřit pozadí, ale jak už zaznělo: na občasné videohovory vlastně dobré.

Závěrečné hodnocení

Redmi Pad 2 je levný, opravdu dost levný tablet. K tomu má překvapivě dost výkonu, ve vyšší variantě i bezproblémovou výdrž, podporuje 4G a zaujme i rozlišením displeje a jemností vyšší než násobně dražší konkurence. Je to tablet, který aspiruje na první zařízení předškolních dětí nebo seniorů, kteří jsou už moc staří na smartphone, ale přesto jim chcete nějakou tu chytrou věcičku pořídit. Za tablet dáte 3 tisíce, za pouzdro další pětistovku, a máte vystaráno.

Pokud budeme na novinku z dílny čínského výrobce pohlížet optikou těch úplně nejméně náročných zákazníků (pro které nakonec opravdu je), jen těžko budeme hledat slova kritiky, protože nízká očekávání dost problémů smažou. Na tomto místě bych vlastně mohl recenzi uzavřít, tablet doporučit jen těm ryze nenáročným a mít hotovo.

Já si však dovolím jedno varování. Nenechte se zmást cenou – Redmi Pad 2 skutečně není ničím víc, než jen primitivním multimediálním zařízením na občasné sledování filmů nebo hraní her na cestách nebo doma na gauči. Práci na něm neodvedete vlastně žádnou, chybí multitasking a systém tomu není nakloněn. Velkým zklamáním je pak stylus, za který chce výrobce další tisícovku, přitom je na úrovni konkurenčních „bezejmenných“ tužek s cenou 200–600 korun. Tablet OK, pero opravdu ne.

Redmi Pad 2 6.7 Design a zpracování 6.5/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 7.1/10

















Operační systém 4.5/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Klady slušný výkon v poměru k ceně

výborné rozlišení displeje

hlasité reproduktory

4G bez příplatku

skvělá cena Zápory nepřesvědčivé dílenské zpracování

systém, který tabletu nic nepřidává

displej (zob. úhly, podsvícení)

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.