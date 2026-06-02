TOPlist

Vymýšlíte kreativní jména pro Bluetooth zařízení? Při cestách letadlem vás to může přijít draho

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 6. 18:00
0
Letadlo společnosti United Airlines ve vzduchu (ilustrační obrázek)
  • Zvolit kreativní název pro své zařízení může vyústit v řadu vtipných situací
  • Někdy se ale vyplatí přemýšlet, jestli takový fór nemůže způsobit nějakou škodu
  • Pasažéři letu United Airlines z USA do Španělska by mohli vyprávět

Asi to pro vás nebude žádná velká novinka, ale většinu svých zařízení můžete v rámci systému libovolně pojmenovat. Většina se smíří s výchozím názvem, jiní ale rádi experimentují a sluchátka, chytré hodinky či počítače nazývají o poznání kreativnějšími názvy než jen „Můj počítač“ nebo „Sluchátka Sony WH-1000XYZBFLMPSVZ“. Zatímco vtipný název zařízení často slouží jen pro obveselení majitele či náhodných kolemjdoucích, v některých případech si můžete zadělat na pořádné problémy, obzvláště pokud zařízení pojmenujete nevhodným vtipem.

Vtípek, který přišel draho

O tom se přesvědčili také pasažéři letu United Airlines z amerického letiště v Newarku na španělský ostrov Mallorca. Jak informuje NPR, tento let byl v polovině cesty zrušen a musel se vrátit zpět poté, co členové posádky zaznamenali zařízení Bluetooth pojmenované jako „BOMB“, tedy v překladu bomba. Ačkoli se to na první pohled zdá jen jako vtip, a on to také vtip byl, posádce letadla to příliš směšné nepřipadalo a z bezpečnostních důvodů se letadlo vrátilo zpět na letiště v New Jersey.

Přistávající letadlo (ilustrační obrázek)
Přistávající letadlo (ilustrační obrázek)

Podle dostupných informací byly úřady upozorněny poté, co bylo na palubě zjištěno aktivní zařízení Bluetooth s podezřelým názvem. To samo o sobě stačilo k tomu, aby se spustily standardní bezpečnostní postupy. V době, kdy letecké společnosti berou každou možnou hrozbu vážně, není prostor pro domněnky, a to ani v případě, že se zdroj ukáže být něčím tak běžným, jako je bezdrátové zařízení. Letadlo už bylo ve vzduchu více než čtyři hodiny a nacházelo se zhruba v polovině trasy, když padlo rozhodnutí vrátit se do Newarku.



Zadní křídlo letadla v barvách britských aerolinek



Nepřehlédněte

Proč má letadlo zpoždění? Flighty vám prozradí důvod dříve než aerolinky

Všichni cestující byli požádáni o vypnutí Bluetooth na svých zařízeních a po přistání začala pečlivá kontrola celého letadla. Několik cestujících později na Redditu uvedlo, že se jednalo o přenosný reproduktor patřící teenagerovi, který jej „vtipně“ pojmenoval. Tyto informace zatím nebyly úřady potvrzeny, ale pokud jsou pravdivé, šlo by o drahou lekci, která všechny cestující stála desetihodinové zdržení. Je snadné pochopit, proč letecké společnosti v takových situacích reagují tak rázně. Podezřelý název zařízení může s odstupem času znít neškodně, ale posádka si v takových případech jednoduše nemůže dovolit riskovat.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Současný CEO Applu Tim Cook před budovou Apple Park (ilustrační obrázek)
Co potřebujete vědět před WWDC26? Apple odhalí iOS 27, všechny oči ale směřují jinam
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Chytrý telefon Infinix Note 60 Pro vygenerovaný umělou inteligencí
Nejlevnější bezdrátové nabíjení a zvuk JBL. Infinix Note 60 je v unikátní slevě za nejlepší cenu
PR článek
PR článek PR článek 18:30
Chytrý telefon Xaiomi 17t Pro
Další výrobce zpřístupňuje AirDrop. Ke Googlu, Samsungu a Oppu se přidává Xiaomi
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:30
0
Špičkové Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Čínský gigant prý zastavil vývoj (ilustrační obrázek)
Špičkové Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Čínský gigant prý zastavil vývoj
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
1

Kapitoly článku