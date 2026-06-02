Vymýšlíte kreativní jména pro Bluetooth zařízení? Při cestách letadlem vás to může přijít draho

- Zvolit kreativní název pro své zařízení může vyústit v řadu vtipných situací
- Někdy se ale vyplatí přemýšlet, jestli takový fór nemůže způsobit nějakou škodu
- Pasažéři letu United Airlines z USA do Španělska by mohli vyprávět
Asi to pro vás nebude žádná velká novinka, ale většinu svých zařízení můžete v rámci systému libovolně pojmenovat. Většina se smíří s výchozím názvem, jiní ale rádi experimentují a sluchátka, chytré hodinky či počítače nazývají o poznání kreativnějšími názvy než jen „Můj počítač“ nebo „Sluchátka Sony WH-1000XYZBFLMPSVZ“. Zatímco vtipný název zařízení často slouží jen pro obveselení majitele či náhodných kolemjdoucích, v některých případech si můžete zadělat na pořádné problémy, obzvláště pokud zařízení pojmenujete nevhodným vtipem.
Vtípek, který přišel draho
O tom se přesvědčili také pasažéři letu United Airlines z amerického letiště v Newarku na španělský ostrov Mallorca. Jak informuje NPR, tento let byl v polovině cesty zrušen a musel se vrátit zpět poté, co členové posádky zaznamenali zařízení Bluetooth pojmenované jako „BOMB“, tedy v překladu bomba. Ačkoli se to na první pohled zdá jen jako vtip, a on to také vtip byl, posádce letadla to příliš směšné nepřipadalo a z bezpečnostních důvodů se letadlo vrátilo zpět na letiště v New Jersey.
Podle dostupných informací byly úřady upozorněny poté, co bylo na palubě zjištěno aktivní zařízení Bluetooth s podezřelým názvem. To samo o sobě stačilo k tomu, aby se spustily standardní bezpečnostní postupy. V době, kdy letecké společnosti berou každou možnou hrozbu vážně, není prostor pro domněnky, a to ani v případě, že se zdroj ukáže být něčím tak běžným, jako je bezdrátové zařízení. Letadlo už bylo ve vzduchu více než čtyři hodiny a nacházelo se zhruba v polovině trasy, když padlo rozhodnutí vrátit se do Newarku.
Všichni cestující byli požádáni o vypnutí Bluetooth na svých zařízeních a po přistání začala pečlivá kontrola celého letadla. Několik cestujících později na Redditu uvedlo, že se jednalo o přenosný reproduktor patřící teenagerovi, který jej „vtipně“ pojmenoval. Tyto informace zatím nebyly úřady potvrzeny, ale pokud jsou pravdivé, šlo by o drahou lekci, která všechny cestující stála desetihodinové zdržení. Je snadné pochopit, proč letecké společnosti v takových situacích reagují tak rázně. Podezřelý název zařízení může s odstupem času znít neškodně, ale posádka si v takových případech jednoduše nemůže dovolit riskovat.