Nefandíte dotykovým displejům? Vybrali jsme 5 nejlepších tlačítkových mobilů

Doba tlačítkových telefonů nenávratně pominula

I dnes ale narazíte na zákazníky, kteří se po nich shání

Takové mobily však stále koupíte, a to už za pár stovek

Smartphony jsou stroje nabité technologiemi a všemožnými funkcemi. Mají ale i svou stinnou stránku – při práci si vlivem dotykových displejů vyžadují vaší plnou pozornost a svádí k prokrastinaci. Zato „hloupý“ tlačítkový telefon toho zase tolik neumí a pro řadu lidí představuje jasnou volbu v případě sekundárního zařízení pro vyřizování hovorů a odepisování na SMSky. Jak vypadá nabídka v tomto segmentu v roce 2022?

Nokia 8000 4G

Segmentu tlačítkových mobilů i po letech vévodí původně finská legenda. Nokia 8000 4G je aktuální vrcholný model této kategorie, i když představena byla víc než před rokem. Nabízí celoplastovou konstrukci s kompaktními rozměry 132 × 56 × 12,3 mm a hmotností 110 g. Na zadní straně se kromě loga výrobce nachází ještě 2Mpx fotoaparát doprovázený LED přisvícením. Předku pak klasicky dominuje alfanumerická klávesnice s funkčními tlačítky a 2,8″ displej typu TFT LCD. Jeho rozlišení 240 × 320 pixelů pro běžné úkony naprosto dostačuje.

Nokia 8000 4G je v našem seznamu jediný zástupce tzv. chytrých tlačítkových telefonů. Disponuje totiž systémem KaiOS, který podporuje aplikace jako WhatsApp, Mapy Google, Facebook nebo YouTube. Z další výbavy lze jmenovat 4GB úložiště (plus slot na microSD kartu), 512 MB RAM, GPS, Bluetooth, 4G včetně možnosti Wi-Fi hotspotu, 3,5mm jack a podporu MMS. Akumulátor má kapacitu 1 500 mAh, na jedno nabití vydrží až 7 dní. Cena činí 1 790 Kč.

Nokia 3310 (2017)

A ještě jedna Nokie v našem seznamu. Ikonický model 3310 byl v roce 2017 přetvořen do svěžího barevného kabátku, a právě kvůli svému odkazu na legendu z roku 2000 jde o jeden z nejoblíbenějších tlačítkových telefonů na našem trhu. Oproti 8000 4G přináší ještě kompaktnější rozměry, menší 2,4″ displej a také titěrné úložiště o kapacitě 16 MB (naštěstí podporuje až 32GB microSD karty). Fotoaparát s rozlišením 2 Mpx je totožný a má taktéž i LED přisvícení.

Nokia 3310 3G – for the originals

Watch this video on YouTube

Pět let stará Nokia 3310 nemá propracované KaiOS, avšak již od prvního spuštění obsahuje Facebook a Twitter. Přestože telefon zvládá 3G, využít je můžete maximálně přes 2G, protože provoz 3G u nás již před několika měsíci skončil a Wi-Fi zařízení vůbec neumí. Vydrž na jedno nabití je takřka extrémní, a to 30 dní. Bluetooth, 3,5mm audio jack a funkce Dual SIM nesmí samozřejmě chybět. Sehnat se dá v tmavě modré, šedé nebo lososově červené variantě, a to za cenu 1 390 Kč.

Evolveo StrongPhone Z5

Pokud pracujete na stavbě nebo obecně v náročnějších podmínkách, novodobá plastová Nokia by vám asi dlouho nevydržela (to spíš sáhněte po nějaké starší). Za zkoušku by ale mohl stát model StrongPhone Z5 českého výrobce Evolveo. Chlubí se totiž odolnou pogumovanou konstrukcí, jež odolá i drsnějšímu zacházení. Samozřejmostí je odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68.

K dalším výhodám patří dedikované SOS tlačítko nebo 2,8″ LCD panel se zvýšenou odolností proti poškrábání. Žádné chytré funkce nečekejte, spíše základní sadu aplikací typu poznámky, budík, kalendář, kalkulačka a FM rádio. Devizou je však velká 4000mAh baterie, která v případě nouze umí dobít i jiné zařízení – stačí redukce na microUSB. StrongPhone Z5 vyjde zájemce na 1 590 Kč.

Cube1 VF500

Konečně tu máme i zástupce legendárních véček. Velmi málo známý výrobce Cube1 má v nabídce pozoruhodný kousek jménem VF500. Zařízení je zhotoveno z plastu a na zádech má typickou mřížku reproduktoru. Výklopná část zad potom hostí 2Mpx fotoaparát, diodu pro přisvícení a designový pruh určený k zobrazování notifikací.

Výbavou bohužel nijak moc neoslní: zvládne telefonování, SMS zprávy a vměstnáte do něj až dvě SIM karty plus microSD kartu. Obrazovka je stejná jako u většiny dnes zmiňovaných modelů, a sice 2,8″ s rozlišením 240 × 320 pixelů. Zakoupit jej můžete v elegantní černé, nebo agresivní červené, a to za sympatických 949 Kč.

Maxcom MM135

Pokud máte hluboko do kapsy, může pro vás být ideální volbou Maxcom MM135. Jeho cena totiž činí pouhých 339 Kč. Lze tedy očekávat skutečně jen základní parametry, jako je 1,77″ TFT displej s rozlišením 128 × 160 pixelů, 0,08Mpx kamera, 600mAh baterie a naštěstí i slot i pro dvě SIM karty.

Z funkcí u stojí za zmínku snad jen svítilna netypicky umístěná na horní hraně, budík, kalendář a přehrávač hudby. Tu si ovšem musíte uložit na microSD kartu – do paměti o velikosti 32 MB by se vám totiž mnoho skladeb nevměstnalo. Svými rozměry 110 × 47,5 × 13,5 mm jde nicméně o nejkompaktnější stroj v našem výběru.