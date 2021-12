Nákupní rádce: vybíráme nejlepší smartphone do 3 000 Kč

Zakoupit telefon do 3 tisíc korun byl ještě před pár lety poměrně oříšek. Nedostatek výkonu či špatná optimalizace měla lví podíl na tom, že tento segment byl vnímán velmi negativně. V úplně nejlevnějším segmentu trhu se na parametry příliš nehledí – tady rozhoduje hlavně cena.

Aby jí výrobci srazili co nejníž, musí často vsadit na starší komponenty a plastové tělo. To ale neznamená, že by šlo o nepoužitelná zařízení. Doba se totiž posunula a dnes už můžete s klidným svědomím sáhnout i po dostupných smartphonech renomovaných značek, které vás spíše příjemně překvapí.

Před Vánoci se k výběru telefonů do 3 tisíc uchylují především zájemci o záložní telefon, velmi nenároční uživatelé či rodiče, kteří svému potomkovi chtějí pořídit jeho první chytré zařízení. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

Realme C11 2021

Mezi nejlevnější chytré telefony na našem trhu bezesporu patří Realme C11 2021. Realme v tomto případě vsadilo na oživený starší model, který zvládlo dodat na náš trh za velmi nízkou cenu.

Realme C11 2021 sází na 6,52“ IPS displej s rozlišením 720 x 1600 pixelů (jemnost 269 ppi) a maximálním jasem 480 nitů, osmijádrový čipset Spreadtrum Unisoc SC9863 v doprovodu grafiky PowerVR GE8322, 2 GB LPDDR4X RAM a 32 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 256 GB.

Realme C11 2021 nechybí ani baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 10W nabíjení, Bluetooth 4.2, 3,5mm audio konektor, všechny relevantní polohové systémy a starší microUSB. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 8 Mpx a světelnost f/2.0, selfie fotoaparát má poté rozlišení 5 Mpx a clonu f/2.2. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Realme C11 (2021) Systém: Android 11 Rozměry: 165,2 x 76,4 x 8,9 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: Unisoc SC9863A, octa-core, 4x 1,6 GHz Cortex-A55, 4x 1,2 GHz Cortex-A55 RAM: 2 GB , Interní paměť: 32 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,52", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, AF Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: microUSB Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 2 290 Kč Kompletní specifikace

Realme C11 2021 je dostupný v černé a modré barvě za cenu 2 290 Kč.

Realme Narzo 30A

Čínský tygr Realme nemá v segmentu nejlevnějších chytrých telefonů pouze jednoho zástupce. Realme Narzo 30A je druhým želízkem v ohni, jež dokáže zaujmout méně náročné zákazníky, kteří ovšem chtějí něco mírně lepšího, než co nabídne Realme C11 2021.

Realme Narzo 30A se chlubí 6,5“ IPS displejem s rozlišením 720 x 1600 pixelů (jemnost 270 ppi) a maximálním jasem 570 nitů, osmijádrovým čispetem MediaTek Helio G85, grafikou Mali-G52 MC2, 3 GB LPDDR4X RAM a 32 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 256 GB.

Baterie dostala kapacitu 6 000 mAh a také podporu 18W nabíjení. Z ostatní výbavy nechybí USB-C, Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, 3,5mm audio konektor či čtečka otisků prstů na zadní straně. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 13 Mpx a světelnost f/2.2, přičemž k ruce mu je 2Mpx snímač pro bokeh efekt s clonou f/2.4 a selfie kamera s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2. Operační systém je Android 10.

Hardwarové parametry Realme Narzo 30A Systém: Android 10 Rozměry: 164,5 x 75,9 x 9,8 mm , Hmotnost: 205 gramů Čipset: MediaTek Helio G85, octa-core, 2x 2,0 GHz Cortex-A75, 6x 1,8 GHz Cortex-A55 RAM: 3/4 GB , Interní paměť: 32/64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, hlavní, f/2.2, 26mm, 1/3.06", 1.12µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 2 890 Kč Kompletní specifikace

Realme Narzo 30A je k dispozici v černé a modré barvě za 2 890 Kč.

Vivo Y11s

Společnost Vivo patří mezi největší výrobce chytrých telefonů na světě, nicméně v našich končinách si teprve buduje své jméno. V segmentu telefonů do 3 tisíc má svého zástupce s označením Y11s, který má rozhodně co nabídnout.

Vivo Y11s spoléhá na IPS displej o velikosti 6,5″ s rozlišením (720 x 1 600 pixelů (jemnost 270 ppi), osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 460, grafiku Adreno 610, 3 GB LPDDR3 RAM a 32GB vnitřní paměť s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 256 GB.

Vivo Y11s disponuje baterií s kapacitou 5 000 mAh s podporou 10W nabíjení, Bluetooth 5.0, microUSB či 3,5mm audio konektorem. Na zadní straně jsou pouze dva fotoaparáty, konkrétně 13Mpx hlavní snímač se světelností f/2.2, v doprovodu 2Mpx fotoaparátu pro vytvoření bokeh efektu s clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází selfie kamera s rozlišením 8 Mpx a clonou f/1.8. Operačním systémem je Android 10.

Hardwarové parametry Vivo Y11s Systém: Android 10 Rozměry: 164,4 x 76,3 x 8,4 mm , Hmotnost: 191 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 460, octa-core, 4x 1,8 GHz Kryo 240, 4x 1,6 GHz Kryo 240 RAM: 3 GB , Interní paměť: 32 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,51", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/2.2, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/1.8, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: microUSB Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 2 499 Kč Kompletní specifikace

Vivo Y11s lze zakoupit v modré a černé barevné variantě za cenu 2 499 Kč.

Motorola Moto E7 Power

Pozadu nechce zůstat ani Motorola se svým modelem Moto E7 Power. Ten se do výběru smartphonů do 3 tisíc vleze jen těsně, přesto byste jej měli zvážit jako možného kandidáta.

Mezi hlavní parametry patří 6,5″ IPS displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů (jemnost 270 ppi), osmijádrový čipset MediaTek Helio G25, grafika PowerVR GE8320, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

K dispozici má Motorola také baterii s kapacitou 5 000 mAh s podporou 10W nabíjení, Bluetooth 5.0, odolnost proti vodě a prachu IP52, USB-C , FM rádio či 3,5mm audio konektor. Zadní straně vévodí dvojice fotoaparátů – 13Mpx hlavní senzor se světelností f/2.0 doplňuje 2Mpx fotoaparát s clonou f/2.4, který se stará o bokeh efekt. Na přední straně naleznete ještě selfie fotoaparát s rozlišením 5 Mpx a clonou f/2.2. Operačním systémem je Android 10.

Hardwarové parametry Motorola Moto E7 Power Systém: Android 10 Rozměry: 165,1 x 75,9 x 9,2 mm , Hmotnost: 200 gramů Čipset: MediaTek MT6762G Helio G25, octa-core, 4x 2,0 GHz Cortex-A53, 4x 1,5 GHz Cortex-A53 RAM: 2/4 GB , Interní paměť: 32/64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,51", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, hlavní, f/2.0, 26mm, 1/3.1", 1.12µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.2, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 2 990 Kč Kompletní specifikace

Motorola Moto E7 Power je k dispozici v červené a modré barvě za cenu 2 990 Kč.

Xiaomi Redmi 9C NFC

Xiaomi, respektive dceřiná společnost Redmi, má v rukávu jedno eso, které rozhodně nedá svou kůži lacino. Čínský gigant je synonymem pro skvělé smartphony za výhodnou cenu a Redmi 9C NFC se snaží tento titul udržet.

Redmi 9C NFC sází na 6,5″ IPS displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů (jemnost 270 ppi), osmijádrový čipset MediaTek Helio G35, grafiku PowerVR GE8320, 2 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 512 GB.

Zmínit musíme také baterii s kapacitou 5 000 mAh s podporou 10W nabíjení, microUSB, Bluetooth 5.0, FM rádio, 3,5mm audio konektor, čtečku otisků prstů na zádech či právě NFC, které je jedním z hlavních trumfů v této cenové kategorii. Fotoaparáty jsou na zadní straně tři, tedy 13Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/2.2 doprovázený dvojící snímačů bokeh/makro s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně ještě najdeme selfie kameru s rozlišením 5 Mpx a clonou f/2.2. Operačním systémem je Android 10.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi 9C NFC Systém: Android 10 Rozměry: 164,9 x 77,07 x 9 mm , Hmotnost: 196 gramů Čipset: MediaTek Helio G35, octa-core, 4x 2,3 GHz Cortex-A53, 4x 1,8 GHz Cortex-A53 RAM: 2/3 GB , Interní paměť: 32/64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,53", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, hlavní, f/2.2, 28mm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.2, 1.12µm, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: microUSB Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Redmi 9C NFC je dostupný v oranžové, modré a černé barvě za cenu 2 990 Kč.