Recenze Dreame Z1: chytrý bazénový vysavač, který ušetří desítky hodin práce

Máte bazén a nechcete trávit dlouhé hodiny ručním čištěním? Zkuste robotický vysavač

My jsme otestovali nový model Dreame Z1 s obřím sacím výkonem 8000 GPH

Kromě dna vyčistí i stěny a vodní linku, cena se pohybuje těsně pod hranicí 25 tisíc Kč

Léto je aktuálně v plném proudu a s ním přichází i každoroční rituál péče o domácí bazén. Čistá voda sice láká ke každodennímu osvěžení, ale pravidelná údržba dokáže být pořádně časově náročná – zvlášť pokud se spoléháte na klasický ruční vysavač, a věřte mi, že vím, o čem mluvím. Máme středně velký bazén se slanou vodou o velikosti 8,5 × 3 × 1,5 metru a čištění ručním vysavačem mi při vyšší míře znečištění zabralo klidně i hodinu a půl. Nicméně to neznamená, že byste ruční vysavač měli zahodit, z mého pohledu je kombinace obou produktů tím vůbec nejlepším možným řešením.

Právě úspora času je z mého pohledu hlavní důvod, proč o koupi robotického bazénového vysavače přemýšlet. Od značky Dreame jsme na SMARTmanii testovali několik robotických vysavačů pro domácí úklid, naposledy například Dreame X50 Ultra či Dreame X40 Ultra, proto jsem byl zvědavý, jak výrobce technologie a získané zkušenosti z domácích vysavačů dokázal využít u těch bazénových.

Model Dreame Z1 dokáže spolehlivě zautomatizovat proces čištění bazénu bez nutnosti připojení k filtračnímu systému nebo elektrické síti. Na baterii vydrží pracovat dostatečně dlouho, aby zvládl i větší domácí bazény, a díky chytré navigaci si najde cestu téměř ke každému znečištěnému místu. Tady ale samozřejmě hodně záleží na konstrukci a tvaru bazénu.



Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

V této recenzi vám přiblížím, jak si Dreame Z1 vede v praxi, jak složité je jeho spuštění a údržba, a především, zda opravdu dokáže ušetřit tolik času, kolik slibuje.

Dreame Z1 vs. Dreame Z1 Pro

V zahraničí, především v USA, se prodává ještě model s označením Dreame Z1 Pro, u kterého je součástí balení speciální dálkový ovladač, který s robotem komunikuje skrze bezdrátovou síť Li-Fi. Ta na rozdíl od klasické Wi-Fi funguje i pod vodní hladinou. Pomocí tohoto ovladače můžete kdykoliv vysavač „přitáhnout“ k sobě, případně poslat uklidit na libovolné místo v bazénu.

Model Z1 Pro má také rychlejší nabíjení a nepatrně větší baterii, díky které zvládne vyčistit plochu až o velikosti 200 m². Dnes testovaný základní model Dreame Z1 obslouží maximální plochu 181 m². Ostatní hardwarové parametry včetně sacího výkonu jsou zcela identické. V Česku ani na Slovensku jej nekoupíte, srovnání zde uvádím čistě ze zajímavosti.

Robotický vs. ruční bazénový vysavač

Kromě výrazné úspory času robotické vysavače dokáží díky inteligentní navigaci a mapování efektivně čistit nejen dno, ale i stěny a vodní linku. Navíc jsou zcela nezávislé na filtračním systému. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a nutnost pravidelné údržby. Nicméně ta vás čeká i u ručních vysavačů, kde se nevyhnete proplachu filtrů a celkovému čištění.

Dreame Z1 má rovněž jeden z nejlepších sacích výkonů na trhu. V režimu maximálního výkonu je to 8000 GPH, což v praxi znamená, že za hodinu zvládne přefiltrovat osm tisíc galonů vody. Po převodu do metrického systému se dostaneme na číslo 30 283 litrů za hodinu.

Uvedení do provozu

Obsah balení je přesně takový, jaký byste očekávali – kromě robota samotného v něm najdete nabíjecí adaptér, plastový hák na pro vytažení Dreame Z1 z bazénu (pokud by se například vybila baterie) a uživatelský manuál. K háku doporučuji v hobby marketu dokoupit libovolnou násadu, ideálně teleskopickou.

Samotné uvedení do provozu je záležitostí na několik málo minut a zvládne jej i méně zkušený uživatel. Překážkou pro některé může být snad jen absence češtiny v mobilní aplikaci. Ještě před párováním ale robota doporučuji nabít.

Jakmile je nabitý, stačí jej zapnout a následně vyhledat skrze mobilní aplikaci. Po spárování už je robot připravený k úklidu. Pokud se děsíte, že budete muset pokaždé sahat po mobilním telefonu, uklidním vás. Pro úklid bazénu si vystačíte se dvěma tlačítky přímo na robotovi – jedním jej zapnete/vypnete a druhým měníte režimy čištění.

Jakmile máte vybraný vhodný režim čištění, ať už skrze aplikaci, nebo tlačítko na robotovi, stačí jej nyní položit na hladinu bazénu. Jakmile se Dreame Z1 dotkne dna, spustí se kalibrace a prvotní mapování.

Design a parametry

Dreame Z1 působí robustním a moderním dojmem. Rozhodně se nejedná o žádného drobečka, což potvrzují i rozměry 28 × 47 × 42 cm. Hmotnost 12 kg také není zanedbatelná, což pocítíte nejen při manipulaci, ale především při vytahování z vody.

Tělo robota je vyrobené z plastu. Samotný stříbrno-šedivý kryt má lesklou povrchovou úpravu, ostatní díly jsou matné. Pohyb po bazénu zajišťují gumové pásy na bocích, se sbíráním nečistot pak pomáhá čtveřice gumových válečků, dva vpředu a dva vzadu.

Stejně jako první generace domácích robotických vysavačů, i ty bazénové mají všeobecně problém vysávat v rozích. Jednoduše se tam nedokážou dostat. V horní části najdete již zmíněnou dvojici ovládacích tlačítek, vedle kterých má své místo trojice napájecích pinů.

Dominantním prvkem je i dvojice filtračních výdechů, pomocí kterých si robot rovněž reguluje pohyb po bazénu. V přední části nesmějí chybět ani senzory zajišťující orientaci a masivní držák pro přenášení či uchycení za hák. Na zadní straně je umístěné tlačítko pro otevření krytu sběrného koše. Jemnost filtru je 180 µ, což v praxi znamená, že zachytí částice větší než 0,18 milimetru. Pro lepší představu, tloušťka lidského vlasu se běžně pohybuje mezi 40 až 100 mikrony. Nicméně zrovna lidské vlasy se díky své délce v koši bez problémů zachytí.

Důležitým prvkem je i světelný proužek. Ten informuje nejen o aktuální kapacitě baterie (když je nabitá, svítí celý, když máte jen 20 % baterie, svítí pouze pětina jeho části), ale zároveň slouží i jako informační prvek při výběru režimu čištění.

Dreame Z1 je určený pro zapuštěné i nadzemní bazény. Pracovat může v chlorové i slané vodě (vyzkoušeno). Maximální velikost plochy bazénu je 180 m², maximální pracovní hloubka je 2,5 metru.

Baterie a výdrž

V útrobách se nachází baterie s masivní kapacitou 9000 mAh, která se sice negativněji podepisuje na celkové hmotnosti, ale zase přidává lepší výdrž oproti konkurenci. Výrobce udává okolo 240 minut provozu, já se v praxi dostal zhruba na 220 minut.

V případě našeho bazénu (8,5 × 3 × 1,5 m) zvládne Dreame Z1 provést dvě kompletní čištění na jedno nabití (dno, boky a vodní linka, každé trvá cca 98 minut) a ještě mu zbyde okolo 12 % baterie. Mnohem častěji jsem ale používat pouze čištění dna, které trvalo okolo 55 minut a využilo se přibližně 27 % baterie. Ve všech případech jsem využíval nastavení maximálního sacího výkonu. Při výběru standardního se výdrž ještě nepatrně prodlouží.

Samotné nabíjení z nuly na sto není úplně nejrychlejší, většinou trvá okolo 350 minut. Při dobíjení je vždy nutné, abyste případné mokré piny před připojením nabíječky dokonale osušili. K tomu vám pomůže malý hadřík na nabíjecím konektoru.

Vzhledem k tomu, že voda vede elektřinu, a zároveň voda z bazénu obsahuje chlór, sůl či jiné chemikálie, mohlo by v případě mokrých dobíjecích konektorů dojít ke zkratu či oxidaci kontaktů, a v krajních případech i k úrazu elektrickým proudem.

Vysávání bazénu

Když mi robot dorazil na testování, dělníci nám zrovna dokončovali pokládku dlažby okolo bazénu. A i když se snažili dávat pozor, vyšší míře nečistot, které do bazénu napadaly, se prostě zabránit nepodařilo. Dreame Z1 tak dorazil do celkem „bojových“ podmínek a slušně znečištěnému bazénu. O to více jsem byl zvědavý, jak si s úklidem poradí.

Po prvním komplexním úklidu na dně ještě zůstaly nějaké nečistoty, nicméně když jsem robota pustil podruhé, a tentokrát jsem v mobilní aplikaci nastavil vyšší sací výkon, výsledek byl skvělý. Tedy až na rohy bazénu, kde nečistoty zůstaly. Tímto neduhem z počátku trpěly i robotické vysavače pro domácnosti – kvůli své konstrukci se jednoduše nedokázaly dostat do rohů, proto u nich výrobci začali přidávat robotické rameno, které se v případě potřeby vysune. U bazénových vysavačů zatím nic takového nemáme. Možnosti, jak nečistotami zapomenutými v rozích bazénu zatočit, jsou dvě. Podrobněji se o nich rozepisuji v další kapitole.

Dreame Z1 pro navigaci kombinuje data získaná z ultrazvuku a kamery, konkrétně „obrazu“ 3D strukturovaného světla. Díky tomu dobře rozpozná, kde se co v bazénu nachází, včetně schodů, schůdků či třeba výdechů filtrace. Díky dynamické detekci překážek se dokáže plynule pohybovat v bazénu bez zbytečných zastavení. Když budete robota během úklidu chvíli pozorovat, všimnete si, že jezdí naprosto systematicky, aby byl pohyb i úklid co nejefektivnější.

Také je dobré vědět, že v momentě, kdy zmizí pod vodní hladinou, s ním ztratíte spojení. Je to z toho důvodu, že Bluetooth ani Wi-Fi pod vodou nefungují. Jakmile ale dokončí vysávání, zaparkuje u vodní hladiny. Jakmile tělo robota vykoukne, rázem se připojí k bezdrátové síti (tedy za předpokladu, že ji na pozemku máte), a vám ihned přijde notifikace, že je hotovo.

V této parkovací poloze robot neustále skrze trysky čerpá vodu, aby se udržel nad hladinou. Pokud byste jej náhodou nestihli vyndat, protože třeba zrovna nebudete doma, nic se nestane. Robot po chvíli sám zaparkuje na dně a vy jej poté vylovíte pomocí dodávaného plastového háku.

Robotické vysavače všeobecně není vhodné používat v kruhových bazénech. Strany ani vodní linku totiž nedokážou efektivně čistit kvůli zaoblení. A ani při vysávání dna se nedokáže pořádně dostat k okrajům – opět kvůli zaoblení.

Standardně se Dreame Z1 po dně bazénu pohybuje ve tvaru písmene „S“ podél kratší strany. V experimentálních funkcích máte možnost aktivovat střídavý čistící vzor, kdy se robot nejprve ve tvaru písmene „S“ vysaje podél kratší strany a pak ještě podél delší. Tím zvýšíte intenzitu úklidu, ale samozřejmě se vám prodlouží i celkový čas.

Je také dobré vědět, že drobný prach a nečistoty (o velikosti menší než 0,18 mm) síťkou v koši na nečistoty projdou. Řešením je v tomto případě použití vločkovače, který je na sebe naváže, čímž se zvětší jejich velikost a v koši se zachytí.

Každý bazén je unikátní

Pokud máte, stejně jako já, bazén s podlouhlými schody po celé šířce bazénu, můžete v sekci Laboratoř (Lab Mode) zkusit aktivovat režim kompletního čištění. V tomto módu se robot pokusí vysát i podlouhlé schody, případně horní mělčí místa, nicméně se nepatrně sníží přesnost detekce překážek. Úplně optimálně tento režim nicméně zatím nefunguje. Ve většině případů se mi stalo, že Dreame Z1 vysál jen nejširší horní schod, zbylé vynechal a pokračoval v úklidu dna. Je ale vidět, že výrobce na optimalizaci této (zatím experimentální) funkce neustále pracuje.

Namísto používání této experimentální funkce se mi osvědčilo nečistoty z podélných schodů „popostrčit“ na dno pomocí malého smetáčku, kde je pak robot vysál při běžném čištění. A stejně jsem to dělal i s nečistotami v problematických rozích, které jsem nohou popostrčil dále od okrajů, kam už se Dreame bez problémů dostal.

V úvodu recenze jsem zmiňoval, že kombinace robotického + ručního vysavače (oba bateriové) my přijde jako to nejlepší řešení. Dreame Z1 obstará hlavní/velký úklid většiny nečistot, ruční vysavač pak použiji v rozích a na schodech. Pokud nechcete nečistoty po ploše bazénu z problémových míst přesouvat „ručně“, jak jsem popisoval v odstavci výše, stačí sáhnout po ručním, se kterým se dostanete kamkoliv. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit model Kokido Voltera 25, jehož cena se pohybuje okolo 3 000 Kč.

Údržba a čištění

Čištění vysavače Dreame Z1 je opravdu snadné. Koš na nečistoty je sice poměrně velký a vydrží vám na několik cyklů uklízení, já jej ale pro maximální efektivitu vždy čistím po každém úklidu. Stačí jen otevřít horní víko, vyjmout koš, otevřít jeho dno a pak už jej jen propláchnout hadicí.

Zhruba jednou až dvakrát týdně hadicí vystříkám i samotný prostor pod víkem robota, kde se také mohou usazovat nečistoty. Čištění koše i robota jsou tak úkony, které v součtu zaberou přibližně jednu minutu.

Mobilní aplikace: zatím v angličtině

Bazénového robota Dreame Z1 je možné kompletně ovládat bez nutnosti používat mobilní aplikaci, nicméně hračičkové její přítomnost rozhodně uvítají. A čas od času ji doporučuji spustit už jen z toho důvodu, abyste ověřili, zda výrobce neuvolnil novou aktualizaci firmwaru. Během zhruba třech týdnů testování dorazily hned dvě.

Po prvním čištění robot namapuje prostor vašeho bazénu. Mapu pak uvidíte přímo na hlavní obrazovce aplikace. Dokonce si na ní můžete vybrat, na jaké straně má po skončení úklidu parkovat. V horní části vidíte informace o konektivitě – zda je telefon s robotem propojený skrze Bluetooth a zda je robot připojený na Wi-Fi. V pravé horní části obrazovky nechybí údaj o stavu baterie.

Ve spodní části najdete podrobnější nastavení pro čištění bazénu. Kromě intenzity vysávání je to i typ úklidu – od kompletního, přes dno, stěny či vodní linku. Zajímavé možnosti skrývá nabídka Nastavení. V historii čištění najdete celou řadu zajímavých statistik. Například jak dlouho každý úkol trval, jakou plochu robot vyčistil, kolik litrů vody přefiltroval a kolik energie z akumulátoru při tom spotřeboval.

Také si zde můžete zapnout automatické parkování. To znamená, že robot po skončení cyklu automaticky vyjede k horní hraně bazénu a na mobil vám pošle notifikaci, že je třeba ho vyzvednout. Stejně tak toto může provést, pokud kapacita baterie klesne pod 10 procent.

Rozhodně doporučuji zavítat i do sekce Laboratoř (Lab Mode). Najdete v ní několik experimentálních funkcí. Kromě režim kompletního čištění, který jsem podrobně popisoval v předchozí kapitole, je zde i možnost aktivace úklidu v mělké oblasti, případně opalovacího schodu. Otestoval jsem to na našem prvním schodě, který máme rozšířený a je nad ním cca 10 cm vody a vše fungovalo tak, jak byste očekávali.

V případě, že máte bazén silně znečištěný, máte možnost aktivovat i tzv. „čištění v extrémních podmínkách“, kdy se používá flexibilní vzor pohybu robota s vyšší účinností. Dále zde najdete nastavení pro vylepšené překonávání překážek, které se hodí aplikovat v případě, že se vám robot bude pravidelně na nějakém místě zasekávat. U našeho typu bazénu se mi ale nic takového ani jednou během testování nestalo.

V rámci experimentálních funkcí můžete Dreame Z1 využívat až pro čištění třech bazénů, což se hodí třeba v případě, že byste si robota třeba koupili na půl se sousedem. I tuto funkci jsem otestoval na druhém (kruhovém) bazénu kamaráda a fungovala dle očekávání.

Závěrečné hodnocení

Dreame Z1 je velmi kvalitní robotický vysavač, který dokáže výrazně ulehčit pravidelnou údržbu domácího bazénu. Jeho silnou stránkou je především vysoký sací výkon, dlouhá výdrž na baterii a snadné ovládání – jak přes mobilní aplikaci, tak pomocí tlačítek na těle robota. Chválím také za širokou podporu různých režimů čištění včetně stěn a vodní linky.

Dreame Z1 si poradil nejen s běžným/pravidelným čištěním, ale překvapivě dobře i se silně znečištěným bazénem. Slabinou zůstávají tradiční problémové oblasti – rohy a podélné schody – se kterými si robot zatím úplně neporadí. Tyto části je tedy vhodné dočistit ručně, ideálně pomocí lehkého aku vysavače. Kombinace obou produktů se v případě mého bazénu ukázala jako ideální.

Vzhledem k ceně těsně pod hranicí 25 tisíc korun jde o investici, která není úplně zanedbatelná, ale rozhodně se vyplatí hlavně těm, kteří bazén využívají často a chtějí šetřit svůj čas i námahu. A sám moc dobře vím, o čem mluvím. Než mi tento model dorazil na recenzi, používal jsem k čištění výhradně ruční vysavač, který mě připravil o spousty hodin času, který bych mohl využít mnohem efektivněji.

Pokročilejší uživatelé a majitelé bazénů se složitější konstrukcí ocení režim Laboratoř, do které Dreame postupně přidává různé experimentální funkce. Sympatická je i funkce pro namapování až třech různých bazénů, díky které robota můžete pořídit „na půl“ se sousedem.

Na závěr je ale třeba připomenout, že každý bazén je trochu jiný – konstrukce, tvar i typ schodů mohou ovlivnit výsledek čištění. Proto doporučujeme při výběru pečlivě zvážit konkrétní podmínky vašeho bazénu. Pokud však bude kompatibilita v pořádku, Dreame Z1 vám poslouží jako skvělý a výkonný pomocník na celou koupací sezónu.

Dreame Z1 9.1 Design a zpracování 9.2/10

















Kvalita úklidu 8.9/10

















Čištění a údržba 9.8/10

















Mobilní aplikace 8.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady velmi vysoký sací výkon

precizní úklid dna i stěn bazénu

propracovaná mobilní aplikace

inteligentní mapování

automatické parkování

snadná údržba

lze namapovat až na tři bazény současně

režim Laboratoř (Lab Mode) Zápory pomalejší nabíjení

úklid v rozích bazénu

(zatím) příliš dobře nečistí podlouhlé schody

vyšší hmotnost

aplikace není v češtině Koupit Dreame Z1

