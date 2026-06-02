Zákazníci O2 ušetří za příslušenství. Zaujme supertenká powerbanka či kabel s displejem

- Operátor O2 představil zbrusu novou řadu vlastního příslušenství pod značkou Spark
- Nabídka zahrnuje powerbanky, kabely s displejem i nabíječku do auta
- Zákazníci s aplikací Moje O2 navíc obdrží plošnou slevu 10 % na cokoliv, kterou lze využít až třikrát
Mobilní operátor O2 rozšiřuje své portfolio hardwaru o vlastní řadu příslušenství nazvanou O2 Spark. Nová produktová řada se zaměřuje především na nabíjení mobilních zařízení a zahrnuje několik typů powerbank, USB-C kabely či nabíječku do auta. Operátor tím konkuruje zaběhnutým značkám na českém trhu, jako je Epico nebo Fixed.
Tenká MagSafe powerbanka
Asi nejzajímavějším produktem nové řady je magnetická powerbanka kompatibilní s technologií MagSafe. Její hlavní předností mají být kompaktní rozměry: tloušťka činí pouze 6,9 milimetru. Kapacita akumulátoru dosahuje 5 000 mAh a nechybí ani USB-C konektor s podporou nabíjení až 20W výkonem. Standardní nabíjení Qi pracuje s výkonem 15 W a nechybí ani magnety pro MagSafe. Konstrukce kombinuje zinkovou slitinu a tvrzené sklo. Cena byla stanovena na 899 korun (s klientskou slevou 810 korun).
Kabel s displejem
Další novinkou je USB-C kabel dostupný v délkách 1,2 metru a 2 metry. Na první pohled zaujme integrovaným LCD displejem, který zobrazuje aktuální výkon nabíjení v reálném čase. Kabel podporuje až 100W nabíjení, takže jej lze využít nejen s telefony a tablety, ale také s notebooky. Přenosová rychlost dat dosahuje až 480 Mb/s. Cena začíná na 379 korunách (se slevou 341 korun).
Nabíječka do auta a velká powerbanka
Řadu doplňuje automobilová nabíječka s dvojicí portů. Nabízí jeden USB-C výstup s výkonem až 20 W a jeden USB-A port s výkonem až 18 W. Součástí jsou ochranné prvky proti přepětí, přetížení i přehřátí. Cena činí 299 korun (se slevou 269 korun).
Pro uživatele, kteří potřebují větší zásobu energie na cestách, připravilo O2 také powerbanku s kapacitou 10 000 mAh. Nabízí výkon až 35 W a integrovaný USB-C kabel, který zároveň slouží jako poutko pro přenášení. Stav baterie zobrazuje vestavěný LED displej. Powerbanka umožňuje nabíjet více zařízení současně a v prodeji je za 599 korun (539 korun se slevou přes Moje O2). Větší model s kapacitou 20 000 mAh pak vyjde na 1 499 korun, respektive 1 349 korun se slevou.
O2 chce nabídku rozšiřovat
Aktuální portfolio O2 Spark se soustředí výhradně na oblast nabíjení, podle operátora by však nemělo zůstat pouze u ní. Do budoucna plánuje značku rozšířit také o další typy mobilního příslušenství.
Produkty jsou dostupné v e-shopu O2 i na kamenných prodejnách operátora po celé České republice. Podle dostupných informacích na výrobě O2 nespolupracovalo s žádnou v tuzemsku známou značkou, ať už s těmi zmíněnými v úvodu či jinými. Velké firmy, které nevlastní výrobní zázemí pro podobný hardware, často využívají služeb ODM výrobců. Ti dodávají hotové produkty, které si zákazník (v tomto případě O2) může nechat upravit a prodávat pod vlastní značkou.