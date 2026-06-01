Šílenost za 730 tisíc: nová skládačka od Vertu je definicí čistého nevkusu

- Značka Vertu se stala v minulosti synonymem pro luxusní a drahé telefony
- Mnohdy velmi nevkusné a zbytečně přepálené, ale to k této kategorii zkrátka patří
- Nyní firma představuje svůj první skládací telefon za cenu, ze které se vám protočí panenky
Značka Vertu začala svou pouť mobilním světem jako dceřiná společnost legendární Nokie, jejímž cílem bylo tvořit luxusní telefony. Většinou se jednalo o ručně vyráběné přístroje plné drahých kamenů, prémiových materiálů a podobných okázalých prvků. I když byla firma několikrát v problémech, vždycky se s nimi vypořádala a telefony produkuje dál. Nejnovějším počinem vstupuje tato značka do segmentu skládacích telefonů.
Druhá skládačka od Vertu
Abychom uvedli věci na pravou míru – novinka AlphaFold není prvním skládacím telefonem značky Vertu, ale již druhým. Je ale prvním s konstrukcí typu fold, protože původním počinem tohoto typu byl véčkový model Quantum Flip. Nová skládačka značky staví hodně na designu a zpracování, což ale asi nikoho nepřekvapí.
Jejím dominantním prvkem jsou záda oděná do kůže, která může být buď telecí (dvě barevné verze), nebo z aligátora (sedm barevných variant). Modul fotoaparátu může být doplněn o 18karátové zlato, konstrukce využívá titan a vrcholná varianta má okolo fotoaparátu vysázené diamanty. Zkrátka materiály, které jsou v tomto segmentu běžné.
Solidní hardware a nášup umělé inteligence
Rozměry Vertu AlphaFold nejsou známé, ale váží 264 gramů, což není úplně málo. Vnitřní, ohebný displej má úhlopříčku 8,05 palce, venkovní 6,53 palce a telefon pohání loňský Snapdragon 8 Elite. Operační paměť má 16 GB RAM, vnitřní úložiště 1 TB a trojitý fotoaparát disponuje rozlišením 50 + 50 + 5 Mpx. Baterii o kapacitě 6 500 mAh sekunduje rychlé 65W nabíjení.
Vertu tento telefon postavilo nejenom okolo luxusu a okázalosti, ale výrazně také okolo umělé inteligence. Součástí výbavy je AI agent Hermés, který umí prohlížet dokumenty a udělat jejich shrnutí, spravovat více než 70 aplikací a spouštět složité manažerské dashboardy. Pamatuje si, na čem záleží, rozumí kontextu a pomáhá se souhlasem uživatele připravovat různé akce.
Telefon podporuje oboustrannou satelitní komunikaci a majitel má neomezený přístup ke concierge službě. To v praxi znamená nepřetržitou pomoc osobního asistenta na telefonu – snad pro případ, kdyby umělá inteligence narazila na své limity a bylo třeba vsadit na tu lidskou. Vyšší úroveň zabezpečení obstarává čip A5, který odděleně ukládá citlivé přihlašovací údaje a kryptografické klíče.
Cena a (ne)dostupnost
Skládací telefon Vertu AlphaFold je k dispozici přes oficiální web výrobce a lze si ho pořídit i v Česku. Jen ale budete muset sáhnout hodně hluboko do peněženky. Základní provedení s telecí kůží stojí okolo 146 tisíc korun, varianta s aligátoří kůží začíná na částce 187 tisíc korun a vrcholné provedení s diamanty vychází na astronomických 727 tisíc Kč.