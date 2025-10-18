TOPlist

Návrat Vertu ve velkém stylu? Telefon za tři miliony má aligátoří kůži i umělou inteligenci

Jakub Karásek
Jakub Karásek 18. 10. 8:00
0
Vertu Agent Q (4)
  • Značka Vertu přivádí na trh svůj nejnovější luxusní smartphone
  • Pyšní se vlajkovou výbavou a šifrovanou komunikací s AI agenty
  • Za novinku můžete dát 100 tisíc korun, ale klidně i 100 tisíc dolarů

Značka Vertu, která je známá jako výrobce luxusních a nesmyslně drahých telefonů, představila nový luxusní a nesmyslně drahý telefon. Jmenuje se Vertu Agent Q, jeho premiéra se odehrála v londýnském obchodním domě Harrods. To je také místo, kde je možné tento telefon zakoupit, připravte si však pořádný balík peněz.

Vertu Agent Q: zlato, aligátoří kůže a precizní řemeslné zpracování

Novinka od Vertu opět nešetří luxusními materiály a okázalým designem. Na výběr je několik variant, které poměrně zásadně liší cenou – můžete si koupit variantu se zády z telecí kůže za 5 380 USD (asi 135 tisíc korun s DPH), ovšem můžete sáhnout i po modelu se zády z aligátoří kůže a zlatými akcenty za 14 800 USD (asi 737 tisíc korun s DPH). A pokud jste fanoušek diamantů, můžete klidně za tento telefon utratit 109 680 dolarů (asi 2 800 000 korun s DPH). Záleží jen na hloubce vašeho trezoru.

Vertu Agent Q (3)

Ať si vyberete jakoukoliv variantu, můžete se těšit na precizní zpracování 320 ručně sestavených komponent, bezešvou kůži, pozlacené vnitřní komponenty a speciální dvířka se švýcarským pantem, která ukrývají nejen SIM kartu, ale i majitelův monogram.

Trhač kapes

Vertu Agent Q je poměrně velký, tlustý a těžký telefon (165,2 × 74,6 × 11,5 mm, 262 gramů), přesto disponuje pouze 6″ displejem. Můžou za to hodnotné materiály a okázalé designové prvky, které displej svírají ze všech stran. Obrazovka je typu AMOLED a pyšní se Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí displeje je 32Mpx selfie kamerka, na zádech se pak nachází tři fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní (Sony IMX906) s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.59-4.0
  • 50Mpx širokoúhlý (OmniVision OV50D) se zorným polem 122° a světelností f/2.0
  • 64Mpx teleobjektiv (OmniVision OV64B) s optickou stabilizací, 2× optickým zoomem a světelností f/2.6

Vertu Agent Q (2)

O pohon telefonu se stará loňský Snapdragon 8 Elite v posílené variantě Supreme, k ruce mu je 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB a 1 TB. Kdyby vám paměť náhodou nestačila, dostanete od výrobce šifrované a zabezpečené cloudové úložiště s kapacitou 10 GB. Součástí výbavy je i speciální čip A5, který se stará o hardwarové šifrování dat. Příslibem solidní výdrže je akumulátor s kapacitou 5 565 mAh a podporou 65W dobíjení, o bezdrátovém nabíjení výrobce nehovoří.

Proč se jmenuje agent?

Benefitem telefonů Vertu je nadstandardní podpora, která funguje 24 hodin denně. Dosud ji obstarávali lidští operátoři, nyní do hry nastupují AI agenti. K dispozici jich má být 200, přičemž každý z nich bude pracovat ve své vlastní doméně. Pokud uživatele odpovědi AI agentů neuspokojí, stále bude možnost spojit se s lidským operátorem.

Vertu Agent Q si můžete zakoupit již dnes na webových stránkách výrobce, ceny se liší podle vybraných materiálů a barevného provedení.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku