Test Vasco Translator M4: dosud nejlevnější kapesní překladač

- Vasco Translator M4 je doposud „nejlevnější“ kapesní překladač od Vasco
- Nemá mnoho kompromisů, naopak přidává tlačítko navíc
- Cena 10 489 Kč ale stále může řadu zájemců odradit
Léto se blíží a s ním i čas dovolených, ať už doma, nebo v zahraničí. Zatímco v tuzemsku se bez potíží domluvíme česky (byť v některých částech republiky je to o něco těžší než jinde), v zahraničí s výjimkou Slovenska si už s naší mateřštinou nevystačíme. I když je angličtina de facto lingua franca evropského kontinentu, ne každý umí dostatečně či si věří natolik, aby se vydal za hranice Česka a mluvil s tamními obyvateli. Pro takové případy je vhodné mít po ruce překladač, třeba Vasco Translator M4.
A ještě než začnete namítat, že je tu přece překladač od Googlu či Deepl, zamyslete se nad cílovkou. Spousta lidí, zejména těch starších, jednoduše nechce vlastnit chytrý telefon. A podle informací, které má naše redakce k dispozici, se jen na Alze každý měsíc prodá 100+ kusů překladače od Vasco, což není vůbec špatné číslo. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli podívat na zoubek nejnovějšímu přírůstku v podobě modelu Vasco Translator M4.
Kvalitní design v duchu předchůdců
Polská firma Vasco se na kapesní překladače specializuje už nějaký ten pátek a hned několik se nám dostalo do redakce na test. K modelům Vasco Translator Q1 a Vasco Translator V4 (a sluchátkům Vasco Translator E1) se nyní přidává novinka v podobě překladače Vasco Translator M4. Už po vybalení z krabice je jasné, že Vasco se drží svého poctivého základu – jasný designový jazyk a kvalitní zpracování jsou i v případě „emčtyřky“ opět na pořadu dne. K výchozí černé barvě se tentokrát přidává i sympatická fialová a námi testovaná tyrkysová.
Rozměry překladače jsou 118,3 × 53,0 × 15,4 milimetru a hmotnost se zastavila na 106 gramech. Ať už řečí čísel, či obyčejného potěžkání v ruce, jedná se o kompaktní zařízení, o kterém ani nebudete vědět. Použité plasty navíc nepůsobí lacině a nikde nic nevrže, což je příjemný bonus. Horní stranu okupuje hlasitý a překvapivě čistě znějící reproduktor, dvojice pravou hranu tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko, na spodní hraně najdeme USB-C konektor s místem pro přichycení poutka a zadní strana nabídne jen 13Mpx fotoaparát s přisvětlovací diodou, přičemž nechybí ani dvojice mikrofonů.
Vasco Translator M4 je v mnoha ohledech stejný jako jeho stájoví sourozenci, přesto se však v jednom zásadním ohledu liší. Displej s úhlopříčkou 2,8″ a rozlišením 480 × 640 pixelů tentokrát doplňuje velké kulaté tlačítko s LED proužkem po obvodu (lze vypnout). Nejprve ale pár slov k použitému panelu – ten je poměrně kvalitní a jeho odezva na dotyk je dobrá, rovněž rozlišení je vzhledem k účelu více než dostačující. Jemnost je příkladná a na rastr nikde nenarazíte, stejně tak maximální jas obstojí i na přímém sluníčku.
Jedno tlačítko, které vládne všem
Ono velké kulaté tlačítko, kterým se Vasco Translator M4 odlišuje od ostatních překladačů polské společnosti, nefunguje jako návrat na domovskou obrazovku, jak by si jeden mohl myslet. Může fungovat jako rychlá zkratka k oblíbenému typu překladu, ať jde o hlasový nebo textový překladač, případně překlad textu na fotografii. Podle vybraného typu překladu svítí také LED – zelená pro fotografii, fialová pro text a modrá pro hlas, díky čemuž hned víte, co máte pod výchozí zkratkou nastaveno. V daném režimu navíc funguje tlačítko pro potvrzení akce, tedy například pro pořízení snímku. Jedním stisknutím tlačítka navíc můžete aktivovat bezdotykový překlad.
Velká škoda je, že po stisknutí tlačítka ve vypnutém stavu se hned nezapne zvolená funkce, ale jen se rozsvítí displej, přičemž pro vyvolání překladu je potřeba tlačítko zmáčknout znovu. Osobně mě také mrzí skutečnost, že tlačítko nedokáže fungovat ve více režimech, tedy kupříkladu po dvojitém stisknutí vyvolání jiného typu překladu a po dlouhém podržení třetího zbývajícího. Funkční tlačítko by tak dokázalo vyvolat všechny typy překladu a vy byste si mezi nimi nemuseli vybírat. Ale třeba se toho dočkáme někdy příště. Drobným zklamáním je také nefunkčnost tlačítka v nastavení – abyste vyvolali překlad, musíte být na domovské obrazovce. Celkově ale hodnotím přítomnost fyzického tlačítka pozitivně, neboť pomůže především starším uživatelům a těm méně technologicky zdatným se snadnější obsluhou.
Rychlý systém, který vás nebude zdržovat
Hned po vybalení z krabičky a rychlém nastavení můžete začít překladač používat. Obzvláště oceňuji, že není potřeba se nikde registrovat a nikam se přihlašovat, snad jen s výjimkou domácí Wi-Fi pro stažení nejnovějších aktualizací. Jinak ale Vasco Translator M4 funguje takřka po celém světě zdarma, a to díky zabudované SIM kartě. Škoda je, že použitý modem zvládá jen 4G (byť je toto omezení pochopitelné vzhledem k pokrytí signálem v rámci světa) a neporadí si s novějším 5G, na druhou stranu bude fungovat doživotně ve 200 zemích světa.
Samotné ovládání a navigace je bleskurychlá. Operační systém je postavený na Androidu a je ohlodaný na kost, aby vás zkrátka nic nerozptylovalo. Toto je jednoúčelové zařízení a je dobře, že se nesnaží dělat toho více. Použitý čipset od MediaTeku, 3 GB RAM a 32 GB interní paměti zařízení bohatě stačí, nikde na nic extra nečekáte a vše běží jak z partesu. Výtku snad mohu mít jen k poměrně malému displeji, obzvláště na dnešní dobu, kdy psaní na dotykové klávesnici není nic extra pohodlného. Škoda, že klávesnice nefunguje v režimu na šířku, což by situaci alespoň trochu pomohlo. Situaci zachraňuje možnost si text přiblížit pro lepší čitelnost. Na druhou stranu máte i alternativní možnosti překladu.
Spolehlivý překlad na několik způsobů
Překlad má pochopitelně Vasco Translator M4 v malíku, a to rovnou ve vyšších desítkách jazyků. Abych byl konkrétní – z hlasu dokáže překládat v 86 jazycích, z textu ve 108 jazycích a z fotografie dokonce ve 113 jazycích. Kvalita samotných překladů poté umí pořádně překvapit, obzvláště pak ve chvílích, kdy zmíníte obecnou věc a překladač zvládne z kontextu pochopit, o čem mluvíte, a zohlednit to v překladu. S tím pochopitelně pomáhá umělá inteligence a v tomto případě je dobře, že je na palubě – pomáhá a zároveň nepřekáží. Co se týče pohodlnosti různých způsobů překladu, tady už má každý nějaké to ale.
Schopnosti překladače otestoval také náš kolega nejen při své cestě po Španělsku, ale také v rámci press tripu do Číny, kde Vasco Translator přišel opravdu vhod. Zatímco ve Španělsku se povětšinou anglicky domluvíte, v Číně je to úplně jiná písnička a překladač zde našel uplatnění mnohokrát během dne. Pomohl například s nákupem jízdenek na rychlovlak, objednávkami v restauraci či řešení komplikací při rezervaci ubytování přímo na recepci hotelu.
Hlas patří mezi nejpohodlnější způsoby, nicméně je závislý na okolním ruchu a výslovnosti jednotlivých mluvčích. Během testovacích scénářů jsem nenarazil na žádný vážnější problém a špatná detekce řečeného proběhla jen v minimu případů, nicméně si dovedu představit, že v krizových situacích a u lidí se silným přízvukem občas může nastat problém. Naštěstí si můžete přizpůsobit rychlost překladu a také nastavit filtr vulgarit, pokud by bylo potřeba.
Pro takové případy se vyplatí sáhnout po klasickém textovém překladači, jako ho známe například od Googlu. Tady je z hlediska překladu také vše víceméně v pořádku, avšak problémem je technické omezení, konkrétně velikost displeje. Ten je na dnešní poměry jednoduše malý, a pokud máte větší ruce, bude se vám na něm psát jen obtížně a překlepům se nevyhnete.
Třetí možností je vyfocení textu, přičemž překladač se postará o přeložení do zvoleného jazyka. To přijde vhod například v restauraci při výběru z menu, nebo pro překlad informační cedule na ulici. I tady narazíte na jeden logický zádrhel – pokud máte k dispozici dostatek světla, vše je v pořádku, ale jakmile se setmí, použitý fotoaparát začne mít problémy s ostřením. Občas pomůže LED blesk, jindy ale ani ten nepomůže. Všechny způsoby překladu mají zkrátka své výhody a nevýhody a je potřeba s nimi počítat.
Co osobně musím vypíchnout, je také učení se jednoduchým slovíčkům a frázím. Nečekejte ale nic sofistikovaného, nebo dokonce něco na úrovni Duolinga. Jednoduše si jen vyberete jazyk, který se chcete „naučit“ a překladač Vasco Translator M4 vám začne předkládat slovíčka společně s výslovností a vy jen vyberete, zda jej už umíte, nebo si ho ještě chcete procvičit. Plynule španělsky se takto sice nenaučíte, ale například v letadle na cestě do vysněné destinace alespoň nějaký základ pochytíte. Zamrzela mě absence fonetického přepisu, což je obzvláště u jazyků nepoužívajících latinku poměrně velký handicap.
Výdrž je adekvátní, ale mohlo by to být lepší
Baterie tentokrát dostala kapacitu 2000 mAh, což je méně než u jiných překladačů Vasco, na druhou stranu to kompenzuje menší displej. Výdrž je v tomto případě podobná, jako u větších sourozenců, tedy přibližně tři dny. Počítat výdrž je ale přeci jen u jednoúčelového zařízení o něco těžší, než třeba u klasického smartphonu – pokud neplánujete překládat 24/7, může být výdrž delší, avšak počítejte s tím, že v pohotovostním režimu se baterie citelně vybíjí. Jestli víte, že nějaký čas nebudete překladač používat, raději ho vypněte, ať je připraven pro chvíle, kdy se bez něj neobejdete.
Pakliže budete překládat každou chvíli, budete střídat typy překladu, sem tam si dáte nějakou tu procvičovací lekci a budete mít jas na maximum, počítejte s tím, že baterii dostanete na nulu mnohem rychleji, a to klidně už za pár hodin. Nabití je poté otázka chvilky a za něco okolo jedné hodiny máte nabito z nuly na sto.
Závěrečné hodnocení
Vasco Translator M4 doplňuje nabídku polského experta na kapesní překladače o kompaktní model s velkým tlačítkem, který je snad ještě jednodušší na pochopení. Je tak ideálním pomocníkem zejména pro starší uživatele, kteří neholdují chytrým telefonům. I když by tlačítko mohlo být řešeno o fous chytřeji, pořád se jedná o zajímavý přídavek pro někoho, kdo často používá jeden typ překladu a chce řešit minimum skrze dotykovou obrazovku. Jakožto rychlý a spolehlivý překladač, o kterém v kapse ani nevíte, se Vasco Translator M4 hodí na cestování nejlépe.
Velké tlačítko s sebou ale nese i některé neduhy, především pak menší displej, na kterém není psaní na klávesnici zrovna nejpohodlnější zážitek, hlavně proto, že nefunguje v režimu na šířku. Kdyby Vasco tento nedostatek vyřešilo a přidalo třeba ještě lepší rozlišení fotoaparátu či fonetický překlad slovíček ve výukovém režimu, doporučoval by se mi tento kapesní překladač o něco snadněji. Ale i tak je toto řešení za 10 489 korun nejlevnější displejovou vstupenkou do světa jednoúčelových překladačů, takže za zvážení rozhodně stojí, obzvláště pokud chcete za překladač utratit co nejméně.
Vasco Translator M4
Design a zpracování9.0/10
Uživatelské prostředí8.8/10
Chytré funkce8.8/10
Výdrž baterie9.0/10
Klady
- sympatický design
- příjemná cestovní velikost a hmotnost
- doposud nejlevnější překladač od Vasco
- internetové připojení zdarma ve více než 200 zemích světa
- překlad do více než 100 jazyků
- praktické tlačítko pro nejpoužívanější překlad
Zápory
- displej je na dnešní poměry malý
- menší baterie
- fotoaparát má nízké rozlišení
- zadávání textu přes dotykový displej je nekomfortní
- v režimu učení by se hodil fonetický přepis slovíček