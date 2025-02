Recenze Vasco Translator E1: chytrá sluchátka s překladačem

Otestovali jsme sluchátka se simultánním překladem konverzace až v 51 jazycích

Nechybí ani bezdotykový překlad, přívětivá mobilní aplikace či zapojení umělá inteligence

Sluchátka kromě toho nabízejí možnost propojení s překladačem Vasco Translator V4 pro rozšířené funkce

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali porozumět cizímu jazyku. Ať už jde o domluvu na recepci během dovolené v cizí zemi, o rozhovor s místními, nebo mezinárodní jednání v práci, jazyková bariéra může být komplikací. Jazykový překladač do ucha Vasco Translator E1 představuje poměrně inovativní řešení v oblasti bezproblémové mezijazykové komunikace.

Tento pokročilý překladač v podobě ergonomicky navržených sluchátek umožňuje simultánní překlad až 51 jazyků přímo do vašeho ucha, čímž eliminuje jazykové bariéru a usnadňuje plynulou konverzaci mezi lidmi různých národností. Díky využití umělé inteligence a bezplatné mobilní aplikace Vasco Connect je komunikace rychlá, přesná a intuitivní.

V této recenzi se zaměříme na klíčové funkce, uživatelskou přívětivost a celkový výkon Vasco Translator E1, abychom zjistili, zda skutečně naplňuje své ambice stát se nepostradatelným nástrojem pro cestovatele, profesionály i běžné uživatele.

Obsah balení

Prodejní krabička má atraktivní design a působí velmi kvalitním dojmem. Oceňuji přiloženou kartičku s rychlým návodem, jak sluchátka správně nosit, ovládat a používat. Podrobnější informace naleznete v obsáhlejším manuálu, ve kterém je k dispozici i sekce v češtině.

V krabičce dále najdete sluchátka – každé umístěné ve své polovině dokovacího pouzdra, metrový nabíjecí kabel s koncovkami USB-A a USB-C a praktický váček z příjemné látky.

Design a zpracování

V úvodu jsem zmínil, že Vasco Translator E1 sestává ze dvou sluchátek a nabíjecího pouzdra. Abych to upřesnil – obě sluchátka jsou pravá a nasazují se na pravé ucho. To znamená, že můžete používat buď jedno sluchátko, nebo obě současně, pokud jedno předáte druhé osobě (osobám, které se o ně střídají). Žádné ze sluchátek není primární, takže nezáleží na tom, které si vyberete pro sebe.

Designově připomínají sportovní sluchátka, která se zavěšují za ucho. Musím přiznat, že u klasických sluchátek pro poslech hudby není tento typ konstrukce pro mě zcela sympatický, protože nosím brýle s výrazněji zahnutými nožičkami.

Nicméně o síle držení sluchátka rozhoduje špička vašeho ucha, kde nožička od brýlí není. Sluchátko tedy stačí jen lehce posadit na špičku ucha. Zpočátku může být potřeba trochu cviku, ale po pár hodinách jsem si na tento způsob nošení zvykl. Pokud však sluchátko půjčujete někomu jinému, bude nutné vysvětlit správný způsob nasazení.

Tvar je však navržen tak, aby seděl většině typů uší. Sluchátko je velice lehké a prakticky ho na uchu neucítíte, váží pouhých 12,5 gramu. Obě sluchátka s pouzdrem mají hmotnost 122 gramů. Rozměry sluchátka činí 46 × 57 × 18 mm a pouzdro měří 85 × 87 × 39 mm.

Velkou výhodou této konstrukce je její hygieničnost, na kterou poukazuje i samotný výrobce. Musím uznat, že tento design skutečně minimalizuje riziko znečištění, ať už jde o ušní maz, či jiné nečistoty. Oproti klasickým sluchátkům, která se zasouvají do uší, je toto řešení rozhodně čistší a vhodnější při sdílení s ostatními.

Plastové provedení

Sluchátka však nejsou navržena pro sportovní aktivity. Při chůzi drží na uchu velmi dobře, ale při intenzivnějším pohybu, například při skákání, už hrozí jejich ztráta. Je také důležité zmínit, že chybí jakákoliv voděodolnost, takže používání v dešti není ideální.

Základ sluchátek tvoří plastové tělo doplněné o gumový háček pro uchycení za ucho. Přestože konstrukce působí funkčně, sluchátka bohužel nevzbuzují dojem prémiového a atraktivního produktu – svým zpracováním spíše připomínají dětskou hračku než zařízení, které by odpovídalo současným technologickým a designovým trendům.

Tvrdý plast a drobné nepřesnosti v lícování trochu snižují dojem z celkové kvality. Tlačítka pro ovládání hlasitosti také nepůsobí příliš přesvědčivě a chybí jim elegance. Na druhou stranu gumový háček je zpracován kvalitně a s přední čistou stranou částečně kompenzuje ostatní nedostatky.

Navzdory některým designovým kompromisům je patrné, že za celkovou konstrukcí stojí důkladný výzkum a vývoj. Mezi zajímavé prvky patří nabíjecí piny a prakticky navržené hlavní tlačítko. Tento výstupek z gumy zde není jen tak – funguje jako funkční tlačítko, které se při stisku mírně zasune do těla sluchátka. Stačí jemně zatlačit prstem na celé tělo, čímž se tlačítko opře o předěl mezi uchem a tváří. Tento chytrý mechanismus umožňuje pohodlné ovládání bez nutnosti hledání konkrétního místa na sluchátku.

Hardwarová výbava

Než se pustíme do toho nejdůležitějšího – samotného překladu a používání – stručně představím technické parametry Vasco Translatoru E1. Každé sluchátko je vybaveno dvoujádrovým procesorem Arm Cortex-M33, což zaručuje dostatek výkonu pro plynulý provoz. K připojení ke smartphonu slouží Bluetooth 5.2.

V každém sluchátku jsou umístěny dva mikrofony a reproduktor Dynamic Neodym Iron Boron s hlasitostí až 117 dBA, což zajišťuje skutečně vysoký zvukový výkon. Při testování v rušném prostředí na ulici byla slyšitelnost vždy velmi dobrá. Reproduktor směřuje zvuk přímo do ucha, avšak díky otevřené konstrukci částečně proniká zvuk i ven. Tento design umožňuje vnímat okolní zvuky, což může být výhodou i nevýhodou v závislosti na situaci.

Mikrofony jsou dostatečně citlivé a přesně zachycují slova mluvčího, který má sluchátko nasazené. Přesnost přepisu a překladu závisí na srozumitelnosti vašeho projevu, nicméně obvykle postačí mluvit přirozeně jako při běžné konverzaci nebo telefonování. Umělá inteligence obstarává filtrování hluku z pozadí.

Výdrž baterie a nabíjení

Uvnitř každého sluchátka se nachází 70mAh baterie, kterou lze dobíjet pomocí nabíjecí stanice s kapacitou 400 mAh. Nabíjení samotné dokovací stanice trvá poměrně dlouho – v mém případě to zabralo přibližně 4 hodiny. Naopak sluchátka se uvnitř stanice nabíjejí výrazně rychleji a plně nabitá jsou za pár minut, což zajišťuje rychlou připravenost k dalšímu používání.

Výrobce uvádí, že jedno sluchátko vydrží až 3 hodiny aktivního provozu a až 10 dní v pohotovostním režimu, což se během testování potvrdilo. Výdrž baterie je tedy více než dostatečná pro běžné používání, ať už jde o krátké rozhovory na cestách, nebo delší konverzace během pracovních schůzek.

Dokovací krabička

Dokovací stanice má trojúhelníkový tvar a její konstrukce připomíná sendvič, protože se skládá ze dvou polovin, které jsou spojeny magnetem. Spodní část je vybavena USB-C konektorem a indikátory nabití. Každá polovina má však vlastní baterii, což znamená, že aby se obě nabíjely současně, musí být spojeny dohromady.

Líbí se mi matný a hebký povrch krabičky, který působí elegantně a příjemně na dotek. Na druhou stranu bych ocenil silnější magnety nebo jiné konstrukční řešení, protože při natočení jedné poloviny do strany může dojít k oddělení obou částí. Přesto však dílenskému zpracování nelze nic zásadního vytknout.

Mobilní aplikace a ovládání

Pro fungování sluchátek je nutné je spárovat se smartphonem s nainstalovanou aplikací Vasco Connect nebo s chytrým překladačem Vasco Translator V4, který jsme v redakci již dříve testovali. Aplikace je k dispozici zdarma pro Android i iOS a je plně lokalizována do češtiny. Proces párování je velmi jednoduchý a intuitivní.

V aplikaci lze každému sluchátku samostatně upravit název, jazyk, barvu diody a hlasitost. Znamená to tedy, že každé připojené sluchátko může mít nastavený zcela jiný jazyk, takže konverzace mezi jednotlivými uživateli mohou být opravdu vícejazyčné, což je poměrně zajímavý benefit. Dále je zde zobrazena aktuální úroveň nabití baterie. Po vložení sluchátka do nabíjecího pouzdra se automaticky odpojí a naopak po vyjmutí z pouzdra a otevření aplikace se okamžitě znovu připojí. Mobilní aplikace umožňuje připojit až 10 sluchátek najednou (opět platí, že uživatel každého sluchátka může používat jiný jazyk), zatímco k Vasco Translatoru V4 lze připojit až 6 sluchátek.

Aplikace umožňuje vedení pouze jedné konverzace najednou. Jedná se o kontinuální chat, který lze buď sdílet jako textový přepis, nebo smazat. Možnost mít více chatů by byla rozhodně praktická. Představte si, že byste mohli vytvořit samostatné konverzace například pro pracovní schůzky, cestování do Itálie nebo Německa, přičemž by každý chat měl nastavený jiný sekundární jazyk. Navíc byste vždy viděli historii konverzací pro každou kategorii zvlášť.

Současné řešení, kde je vše sloučeno do jednoho nekonečného chatu, působí poněkud nepřehledně. Chybí jakákoliv možnost organizace, vyhledávání nebo filtrování podle témat či jazyků. Navíc historie chatu je přístupná pouze v době, kdy je připojeno alespoň jedno sluchátko. Přidání funkce pro správu více chatů by výrazně zvýšilo přehlednost a efektivitu používání aplikace, zejména pokud sluchátka využíváte ve více různých situacích.

Konverzace

Konverzace s Vasco Translator E1 probíhá velmi jednoduše a intuitivně. Stačí stisknout tlačítko na sluchátku, začít mluvit a po dokončení své části konverzace tlačítko opět stisknout. Během vašeho hovoru se na obrazovce smartphonu zobrazuje přepis vaší řeči v reálném čase. Následně je tato řeč přeložena a přehrána ve sluchátku druhé osoby v jejím jazyce. Poté může druhá osoba stejným způsobem reagovat a takto probíhá celá konverzace.

Pokud druhá osoba sluchátko nepoužívá, lze místo toho využít váš smartphone jako mikrofon i reproduktor. Vy mluvíte do sluchátka a telefon ihned přehraje překlad. Následně stačí na displeji stisknout tlačítko pro nahrávání odpovědi druhé osoby.

Velkou výhodou Vasco Translatoru E1 je možnost překládání i při vypnuté obrazovce smartphonu. To nejen šetří baterii, ale také zpříjemňuje a zjednodušuje konverzaci. Přesto však máte možnost sledovat přepis a překlad na displeji, což se hodí například v hlučnějším prostředí nebo pokud chcete textový přepis ukázat druhé osobě.

Bezdotykový režim

Vasco Translator E1 nabízí také bezdotykový režim, ve kterém není potřeba mačkat tlačítko na sluchátku ani na displeji telefonu. Jakmile uslyšíte zvukový signál, můžete začít mluvit. Druhá osoba může začít až po dokončení překladu a opětovném zaznění signálu. Tento režim usnadňuje konverzaci a činí ji přirozenější.

Po zaznění signálu poslouchají obě sluchátka. Většinou automaticky rozpoznají, kdo mluví, a na základě toho aktivně naslouchá pouze jedno z nich. Většinou tento systém funguje správně, ale při testování jsem narazil na několik situací, kdy došlo k chybě.

Například moje „české“ sluchátko občas zachytilo angličtinu a do anglického sluchátka pak zazněla angličtina místo překladu do češtiny. Správně mělo poslouchat „anglické“ sluchátko a do mého ucha měl zaznít český překlad. Tyto chyby se nestávají často, ale mohou mírně narušit plynulost konverzace.

Přeloží téměř vše a okamžitě

Aplikace Vasco Connect nabízí až 51 jazyků, které lze přiřadit jednotlivým sluchátkům nebo telefonu. Všechny tyto jazyky podporují jak překlad, tak výslovnost. Pokud však Vasco Translator E1 připojíte k Vasco Translatoru V4, rozšíří se nabídka na 64 jazyků. Mezi podporovanými jazyky nechybí čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština, francouzština, španělština, italština a mnoho dalších. Kompletní seznam najdete na screenshotech nebo na webu výrobce.

Kvalita přepisu řeči je na průměrné úrovni. Občas se stane, že sluchátka nesprávně zachytí některá slova. Navíc aplikace nedokáže automaticky dělit věty, což komplikuje jak samotný překlad, tak celkovou plynulost konverzace. Pokud se budete s partnerem v rozhovoru střídat po jednotlivých větách, bude komunikace plynulejší. Nicméně v praxi takto většina konverzací neprobíhá, respektive čekal bych od tohoto produktu více.

Překladová kvalita je většinou lepší než u Google Překladače. Je patrné, že Vasco klade důraz na rychlost překladu, což ale občas vede ke strojově znějícím a kostrbatým formulacím. Výrobce uvádí, že na jazykových modelech pracuje nejen umělá inteligence, ale také tým lingvistů. Pro běžnou komunikaci nebo základní porozumění překlad dostačuje, s odbornějšími termíny a vyšší úrovní daného jazyka už ale mívá problémy.

Mějte na paměti, že vás tato sluchátka nepřemění na rodilého mluvčího, ale spíše vám usnadní překonávání jazykové bariéry v každodenních situacích. To oceníte zejména v exotických zemích, kde bývá komunikace často nejobtížnější. Vasco si například skvěle poradí s jazyky, jako je hindština, arabština, thajština a další.

Různé situace používání

Pokud jste si s druhou osobou blíže, například během delší konverzace, je praktičtější, aby každý z vás měl jedno sluchátko. Takové situace musí být plánované, protože je nutné druhé straně vysvětlit, jak má se sluchátkem zacházet. To za vás naštěstí udělá výuková lekce v aplikaci. Naopak při krátkém a neplánovaném rozhovoru na ulici nebo recepci se vyplatí použít jen jedno sluchátko (pro vás) a druhý účastník může poslouchat překlad z vašeho telefonu.

Vasco Translator E1 není určen jen cestovatelům, ale najde využití i v různých profesích. Může být dobrým pomocníkem pro zaměstnance hotelových recepcí, informačních přepážek, restaurací, obchodů, ale i pro lékaře, kteří tak mohou lépe porozumět potřebám zahraničních zákazníků a klientů.

Smysl mi dávají i situace, kdy například jdete na prohlídku zámku či muzea s cizojazyčným průvodcem, sledujete cizojazyčné video na YouTube, například kurz vaření či přednášku, nebo se účastníte setkání s rodinou nebo přáteli, kde někdo nemluví česky. Mějte však na paměti, že se nejedná o skutečný simultánní překlad. Je nutné po určitých úsecích řeč zastavit, nechat Vasco přeložit danou pasáž a teprve poté pokračovat. To nemusí být ve všech situacích zcela ideální.

Závěrečné hodnocení

Vasco Translator E1 nabízí poměrně inovativní řešení pro vícejazyčnou komunikaci. Díky jednoduchému ovládání, široké podpoře jazyků a možnosti nastavení pro každé sluchátko zvlášť nabízí zařízení velkou flexibilitu v různých situacích. K těmto hlavním benefitům patří i lehká a hygienická konstrukce obou sluchátek určených ke sdílení. Navlékání sluchátka na ucho má také své jisté výhody, přesto do nějakých akčnějších situací se nehodí. Bylo by fajn, kdyby výrobce vyráběl i samostatné osobní sluchátko, které by nemuselo mít takto univerzální konstrukci.

Zpracování sluchátek je vcelku dobré, ale za tuto cenu bych očekával lepší materiály i provedení. Ačkoliv je matný povrch a tvar dokovací stanice příjemný, magnetické spojení by mohlo být pevnější. Chválím snadné připojení ke smartphonu a jednoduchost aplikace. Bohužel mi ale chyběla lepší správa konverzací, což ztěžuje organizaci různých rozhovorů, a chybí možnost vyhledávání v historii.

Vasco Translator E1 je praktický pomocník pro vícejazyčnou komunikaci, kterého ocení cestovatelé i profesionálové v různých odvětvích. Pokud hledáte efektivní a přenosné řešení pro běžnou komunikaci v cizím jazyce, v tom vás Vasco nezklame. Jedinečnost tohoto produktu tkví ve schopnosti propojit více sluchátek do jedné konverzace a každému nastavit jiný jazyk. Na druhou stranu pokročilejší uživatelé s vyššími nároky na kvalitu překladu mohou pociťovat určité limity. Stejně tak si musíte říct, jestli pro vaše potřeby nebude stačit mobilní překladač ve smartphonu. Vasco Translator E1 pořídíte na stránkách výrobce za 9 989 Kč, což na produkt se specifickým zaměřením není málo.

Vasco Translator E1 8.2 Design a zpracování 8.0/10

















Kvalita zvuku/záznamu 8.3/10

















Mobilní aplikace 8.9/10

















Kvalita překladu 7.3/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady rychlý překlad

až 64 jazyků včetně češtiny

kvalitní mikrofony a reproduktor

slušná výdrž baterie

intuitivní aplikace

obsah balení, dvě sluchátka

jednoduchost ovládání

hygienická a lehká konstrukce Zápory vyšší cena

pomalejší nabíjení

strojovější překlad i přednes

obyčejné provedení sluchátek

