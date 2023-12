Recenze Vasco Translator V4: chytrý překladač do kapsy s neomezeným internetem

Chytrý překladač s bezplatným internetovým pokrytím v téměř 200 zemích

Podpora až 108 jazyků, velký dotykový displej, hlasové funkce a fotoaparát

Výuková aplikace ve 28 jazycích vás naučí slovíčka i správnou výslovnost

Každý z nás jistě už někdy použil překladač nebo slovník. Nejčastěji potřebujeme v cizině přeložit jídelní lístek, nápis z cedule, zeptat se na cestu apod. Běžné hlasové překladače potřebují připojení k internetu a bez něj se neobejdete ani v případě, pokud chcete rozpoznat jakýkoliv text a přeložit ho pomocí umělé inteligence, aby překlad nebyl strojový.

Polská firma Vasco Electronics byla založena v roce 2008, aktuálně působí v téměř 20 zemích světa a je jedním z lídrů na trhu s překladatelskými zařízeními. Vrcholný model představuje Vasco Translator V4 z loňského roku, který jsme se rozhodli podrobně otestovat. Mezi hlavní přednosti patří bezplatné internetové připojení, které funguje v téměř 200 zemích a máte ho k dispozici napořád. Navíc přeloží až 108 jazyků. Nechybí hlasový překladač, funkce pro fotografování nebo výuková aplikace, se kterou se můžete naučit slovní zásobu až 28 jazyků.

Vasco Translator V4 můžete zakoupit na oficiálních stránkách výrobce za cenu 9 989 Kč včetně DPH. Vybírat můžete z 5 barevných variant. Jak spolehlivý je překlad a internetové připojení? Vyplatí se mít takový překladač stále u sebe a nejsou jeho rozměry při cestování spíše na škodu? A dokáže si obhájit svoji cenu? To a mnohem více otázek zodpovíme v naší recenzi.

Obsah balení

Překladač vám dorazí v pěkné poměrné velké bíle krabičce. Po otevření víka, které je na magnet, na vás ihned vykoukne samotné zařízení.

Dále se zde nachází nabíjecí adaptér s kabelem, šikovné poutko, které se budete hodit při cestování, a průhledný gumový obal. Najdete zde velký manuál, kde nechybí česká sekce.

Design a zpracování

Vasco Translator V4 vypadá prakticky jako smartphone. Nicméně na první pohled si jistě povšimnete protáhlého těla a celoplastového zpracování. Kdyby takhle vypadal telefon, pravděpodobně byste ho nechtěli. Nicméně tato konstrukce je praktická na cesty – zařízení je skladné a materiál snadno očistíte od špíny a jen tak se nezničí.

Rozměry činí 149 × 55 × 10 mm, takže se pěkně vleze do ruky, snadno ho dáte do batohu, kapsy apod. Váží pouhých 134 gramů, takže je příjemně lehké, což oceníte nejen na svých cestách. Velkým benefitem je odolnost proti prachu, stříkající vodě a nárazům. Pádů bych se určitě nebál, tato konstrukce něco vydrží. Tělo je pevné, neprohýbá se a celkově je zpracování na chvalitebné úrovni.

Spodní brada ukrývá konektor USB-C, mikrofony, reproduktor a očko pro navlečení poutka. Nahoře také najdeme mikrofony a navíc ještě dvě LED diody. Na levém boku se nachází slot na SIM kartu a dvoutlačítko pro ovládání hlasitosti.

Vpravo je umístěno vypínací tlačítko, které je na můj vkus trochu výše, ale dá se na něj palcem dosáhnout. Muselo ustoupit dvěma speciálním tlačítkům. Když zmáčknete šedé, spustí se mikrofon a můžete začít mluvit, avšak musíte být v dané aplikaci. Druhé tlačítko, dál od vás, slouží pro aktivací mikrofonů na horní straně. Je škoda, že na tlačítka nejsou navázány i jiné funkce.

Dotykový displej

Středobodem zařízení je poměrně velký 5″ dotykový displej. Jeho rozlišení činí 576 × 1 440 px, což představuje atypický poměr stran 2:5 (nějakých 9:22,5). Protáhlá obrazovka se dá pohodlně ovládat jednou rukou a kromě psaní na klávesnici je ovládání příjemné. Dlouhý displej má výhodu při překladu rozhovoru, kdy na něm vidíte velkou část konverzace.

Obrazovka je z výroby opatřena ochranou fólií, což se na cestách bude hodit. Chválím za automatický jas a celkově za vysokou svítivost, takže je panel čitelný i za sluníčka. Displej představuje jeden z největších rozdílů oproti modelu Translator M3. Jedná se o unikát mezi podobnými překladači, protože nabízí jak hardwarová tlačítka, tak dotykový displej a softwarovou klávesnici.

Hardwarová výbava

Než se vrhneme na to nejdůležitější, čímž je samotný překlad a používání, v krátkosti uvedu, na čem Vasco Translator V4 běží. Pohání ho čtyřjádrový procesor Mediatek, k ruce má 2 GB operační paměti a úložiště má kapacitu 32 GB. Ta je více než dostatečná, protože do zařízení nemůžete nic ukládat.

Nechybí připojení na Wi-Fi (2,4 GHz), dokonce i Bluetooth. Velice šikovná je hodně výkonná svítilna, která se na dobrodružných cestách jistě hodí. Na horní straně se nachází dva mikrofony s redukcí šumu, která dosahuje úspěšnosti 99 %. Musím říct, že se mi nikdy nestalo, že by mě telefon neslyšel nebo slyšel špatně.

S tím souvisí i dvojice velmi hlasitých reproduktorů – vespodu a nad displejem, které produkují hlasitost až 99 dB, což je poměrně dost (můj Samsung Galaxy S22 dává až 109 dB). Poslech překladů na rušné ulici není až zas takový problém.

Bezplatné internetové připojení

Uvnitř zařízení se nachází SIM karta s neomezeným internetem, který k produktu dostanete zcela zdarma a napořád. Myslím, že tato položka je jednou z nejdražších věcí na tomto zařízení, respektive tou nejvíce ceněnou. Díky neustálému připojení k síti, může docházet k rychlému a kvalitnímu překladu z velkého počtu jazyků. SIM funguje u více než 700 GSM operátorů po celém světě.

Překlad textu, fotografie nebo pomocí hlasu dokáže i Google překladač, který umožňuje u některých funkcí i použití offline. Nicméně zde se nemusíte o nic starat a v téměř 200 zemích světa se bezplatně připojíte k internetu a můžete překládat. Nic nemusíte řešit, stačí zapnout zařízení a rázem jste připojeni. Nemusíte řešit drahá data v cizině, Wi-Fi nebo hotspot ze smartphonu.

Signál je stabilní a nikdy se mi nestalo, že bych byl bez signálu. Bohužel jsem mohl zařízení vyzkoušet pouze u nás a necestoval jsem během testování mimo Českou republiku, ale po přečtení zahraničních recenzí vás mohu ujistit, že signál budete mít prakticky kdekoliv. Na mapu dostupnosti se můžete podívat zde.

Uživatelské prostředí

Co se mi na překladači líbí je jeho intuitivní uživatelské prostředí. Vychází z Androidu, ale je mnohem jednodušší. Po vybalení z krabice stačí zařízení zapnout, vybrat si jazyk prostředí a můžete začít. Nic jiného nastavovat nemusíte, i když nastavení tu pochopitelně je. V něm můžete aktualizovat software, nastavit jas obrazovky nebo rychlost čtení. Po zakoupení dodatečných výslovností si zde můžete dané jazykové balíčky aktivovat.

Na hlavní stránce se nacházejí všechny aplikace: Rozhovor, Fotografie, Text, Skupinový chat, Výuka a nastavení. Nechybí ani softwarová tlačítka zpět a domů. Lze si stáhnout i lištu s rychlým nastavením, kde uvidíte úroveň stav baterie, signál GSM, lze zapnout/vypnout Wi-Fi a svítilnu nebo regulovat hlasitost a intenzitu jasu displeje.

Rychlost prostředí je velice dobrá, nikdy se nic nezaseklo, všechno je intuitivní a jednoduché. V aplikacích máte potom možnost nastavovat jazyky nebo ukládání překladu do historie. Veškerá data jsou uložená v Německu a šifrovaná.

Například rozhovor a přeložený text z fotografie můžete sdílet na mail, který zadáte a přijde vám pdf soubor s daným textem. To se hodí, pokud jste byli v zahraničí u doktora, tak si konverzaci pošlete, abyste se později mohli ujistit, že jste vše pochopili správně apod.

Přeloží téměř vše a okamžitě

Pojďme se blíže podívat na jednotlivé funkce. Prvním nástrojem je Rozhovor. Kde je přednastavený váš jazyk (čeština) a můžete zvolit druhý jazyk. Pokud si nejste jistí, jaký vybrat jazyk protistrany, Vasco jej rozpoznat pomocí hlasu. Poté už mačkáte tlačítka podle toho, kdo zrovna mluví a na displeji vidíte celou konverzaci v textovém přepisu. Velice jednoduché. Text se překládá hodně rychle – rychleji než Google překladač.

Výrovce udává přesnost překladu až 96 %. K překladu využívá 10 různých motorů, když to tak nazveme. Pro každou dvojici jazyků je předem definován tzv. Translation engine, který zajišťuje nejoptimálnější výsledky.

Vasco se chlubí tím, že hlas namlouvali rodilí mluvčí, takže by mělo jít o nejlepší výslovnost na trhu. Hlasy si můžete poslechnout na stránkách výrobce. Světové jazyky – zejména angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a polština jsou opravdu namluveny velice dobře. Avšak taková čeština se musí spoléhat na stejný strojový hlas jako například u Googlu.

Překlad pomocí fotografie až 108 jazyků

Překlad pomocí fotografie funguje obdobně. Rozlišení kamerky není kdovíjak vysoké a přiblížení je zde maximálně pětinásobné. I tak je text z 99 % rozpoznán správně a následně v okamžiku přeložen. Zadávání textu pomocí klávesnice umí Vasco Translator V4 jako jediný na trhu s hardwarovými překladači. Nicméně klávesnice je poměrně úzká, takže jsem raději zadával hlasem, což je spolehlivá alternativa.

V neposlední řadě se zde nachází Skupinový chat, který slouží pro konverzace s lidmi z celého světa. Založíte si privátní chat nebo se pomocí čísla chatu nebo QR kódu připojíte k již exitujícímu. Poté každý z členů píše ve svém jazyce a zprávy od ostatních se zobrazují také v daném jazyce, i když ostatní píší úplně v jiných. Je to zajímavý koncept, ale nevím, kolik přátel po světě budete mít, se kterými byste si přes Vasco takhle psali každý ve své řeči.

Posledním nástrojem je Výuka, kde si můžete vybrat jazyk, ze kterého se chcete naučit slovíčka. Slyšíte výslovnost, vidíte jednotlivá slova a pouhým swajpováním dáváte, jestli dané slovo znáte nebo ne. Takhle prosté to je, takže žádná velká výuka to není, zkrátka si jen opakujete a procházíte slovíčka, což ale není k zahození. Vidíte svůj progres a prošlá slovíčka, takže docela fajn nástroj.

Hlasový překladač zvládá 76 jazyků, fotografií 108, textu 90, MultiTalk 75 a výuková aplikace 28 jazyků. Největší benefity vidím v rychlosti a dostupnosti. Díky internetovému připojení zvládnete překlad skoro každého jazyka. Co mi ale třeba chybí je propracovanější výuka nebo překlad dokumentů, které byste nahráli a dostali přeložený soubor.

Výdrž baterie

Pokud se vydáte někam na cesty, jistě nebudete chtít překladač nabíjet každý den. S Vasco se nemusíte bát. Během téměř třítýdenního testování jsem se v průměru dostal na pětidenní výdrž baterie. Ano, ze začátku mi překladač vydržel zhruba 3 dny, když jsem instaloval aktualizace, hodně fotil a zkoušel si výukové lekce a hlasový překlad. Poté už jsem intenzitu omezil a vydržel mi i téměř týden.

Při běžném používání tedy nebude problém dosáhnou na výdrž 5 dní. Největším žroutem energie je neustálé připojení k internetu, hlasový překlad delších textů a vysoký jas displeje. Za výdrž musím pochválit na nějaké túry do hor bez elektriky zvládne a nemusíte se obávat, že se po pár dnech vybije. V pohotovostním režimu by měl vydržet až 180 hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 5W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 45 minut 70 minut 110 minut 150 minut

Nabíjení probíhá skrze USB-C konektor. K tomu můžete využít dodaný metrový kabel s adaptérem, jehož výkon činí pouhých 5 W (5 V × 1 A). Baterie o kapacitě 2 400 mAh nabijete z nuly na 100 % zhruba za 2,5 hodiny.

Závěrečné hodnocení

Vasco Translator V4 je zajímavé zařízení, které si jistě najde hodně uživatelů z řad cestovatelů nebo manažerů. Produkt je určen pro ty, co cestují do ciziny, neznají jazyk a chtějí navštívit místní památky a zajímavosti, ale i restaurace, obchody nebo musí být ošetřeni v nemocnici. Je určen pro ty, co chtějí objevovat a poznávat svět bez obav z jazykové bariéry. Největším benefitem je internetové připojení, takže se nikde neztratíte a dorozumíte se. To je nejvýraznějším rozdílem oproti chytrým telefonům, které díky různým aplikacím zvládnou téměř to stejné. Ovládání je velice jednoduché, mikrofony perfektně rozpoznají řeč a reproduktory nahlas přečtou výsledek.

Překlad není na úplně nejvyšší úrovni, ale dá se použít i v zaměstnání, pokud se potřebujete domlouvat s cizinci a nepotřebujete odborný překlad textů. Toto zařízení využijí řidiči kamionů, taxikáři, číšníci nebo servírky, lékaři, policisté apod. Jistě oceníte plastové provedení, které něco vydrží, odolnost proti prachu a stříkající vodě nebo velký a jasný displej. Chválím i za výdrž baterie, která vám na vašich cestách vydrží 5 až sedm dní. Bohužel chybí funkce pro překlad dokumentů, ne všechny jazyky mají hlasový a textový překlad, chybí funkce slovníku a český hlas je trochu strojový.

Vasco Translator V4 pořídíte na stránkách výrobce za 9 989 Kč, což na produkt se specifickým zaměřením není málo. Nicméně za tuto cenu dostanete neomezený internet, díky kterému můžete překládat z téměř 108 jazyků a prakticky díky tomu můžete mluvit jakoukoli řečí, kdekoliv na světě, a to je benefit, který za tuto unikátnost stojí.

Vasco Translator V4 8.9 Design a zpracování 8.8/10

















Uživatelské prostředí 8.9/10

















Chytré funkce 8.7/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady neomezený internet napořád ve 200 zemích

rychlý překlad, nástroj rozhovoru

uživatelské prostředí a funkce

výdrž baterie

dobré mikrofony a reproduktory

odolnost proti prachu a stříkající vodě

kvalita překladu, podpora až 108 jazyků

obsah balení Zápory pomalejší nabíjení

chybí funkce pro překlad dokumentů

ne všechny jazyky mají hlasový a textový překlad

aplikace výuka naučí pouze slovíčka

chybí funkce slovníku, třeba i výkladový

