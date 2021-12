Nákupní rádce: vybíráme nejlepší smartphone do 5 000 Kč

Segment chytrých telefonů do 5 tisíc patří mezi zájemci o nový přístroj mezi ten nejoblíbenější. Za bankovku s nejvyšší nominální hodnotou chce zakoupit přístroj řada zájemců, přičemž požadavky jsou takřka vždy stejné – dobrá výdrž, skvělý foťák a nízká cena.

Tyto představy lze do puntíku naplnit jen výjimečně, nicméně výrobci se snaží, seč mohou, aby svým zákazníkům nabídli dostatečně široký výběr zařízení. Ti se zároveň už nemusejí obávat, že by za své peníze nedostali adekvátní protihodnotu – do 5 tisíc lze pořídit velmi slušný stroj.

Před Vánoci se k výběru telefonů do 5 tisíc uchylují především nenároční zájemci o nový telefon, studenti, kteří mají hluboko do kapsy, či rodiče, kteří chtějí svého potomka odměnit za dobrý prospěch. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

Samsung Galaxy A12

Svého zástupce v nižší střední třídě má korejský gigant Samsung v podobě modelu Galaxy A12. Samsung platí za prémiového výrobce, proto zajímavější modely najdete až od vyšších cenových kategorií. To ovšem neznamená, že by Samsung Galaxy A12 neměl co nabídnout.

Galaxy A12 láká na 6,5“ IPS displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů (jemnost 264 ppi), osmijádrový čipset MediaTek Helio G35, grafiku PowerVR GE8320, 4 GB RAM a 64 GB vnitřního úložiště s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 1 TB.

Samsung Galaxy A12 dostal baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 15W nabíjení. Ve výbavě nechybí ani Bluetooth 5.0, NFC, 3,5mm audio konektor, USB-C či čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Na zadní straně se nachází čtveřice fotoaparátů, konkrétně hlavní 48Mpx snímač s clonou f/2.0, který doprovází 5Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a dvojice bokeh/makro s rozlišením 2 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně je pak selfie fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2. Operačním systémem je Android 10.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A12 Systém: Android 10 Rozměry: 164 x 75,8 x 8,9 mm , Hmotnost: 205 gramů Čipset: Mediatek Helio P35, octa-core 4x 2,35 GHz Cortex-A53, 4x 1,8 GHz Cortex-A53 RAM: 3/4/6 GB , Interní paměť: 32/64/128 GB , Pam. karta: Displej: TFT LCD, 6,5", HD+, 720 × 1560 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/2.0, AF Druhý fotoaparát: 5 Mpx, f/2.2, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.2, Full HD video Bluetooth: ano , Wi-Fi: ano , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 3 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy A12 lze zakoupit v černé, modré a bílé barvě za 4 490 Kč.

Realme Narzo 30 5G

Čínský drak Realme se snaží se svým modelem Narzo 30 zaujmout především mladé a dynamické publikum, které touží po cenově dostupném zařízení, jež by zároveň splňovalo jejich herní nároky.

Realme Narzo 30 se snaží zaujmout 6,5“ IPS displejem s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 405 ppi), 90Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 580 nitů, osmijádrovým čipsetem Mediatek Helio G95, grafikou Mali-G76 MC4, 4 GB LPDDR4X RAM a 64GB vnitřním úložištěm s možností rozšíření o microSD karty s velikostí až 512 GB.

Narzo 30 dostalo baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 30W nabíjení, podporu 5G, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, 3,5mm audio konektor či čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku.

Na zadní straně najdete trojici fotoaparátů – hlavní má rozlišení 48 Mpx a clonu f/1.8 a známá dvojice bokeh/makro dostala rozlišení 2 Mpx se světelností f/2.4. Na přední straně pak najdete 16Mpx selfie kameru se světelností f/2.1. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Realme Narzo 30 5G Systém: Android 11 Rozměry: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm , Hmotnost: 185 gramů Čipset: MediaTek Dimensity 700 MT6833, octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76, 6x 2 GHz Cortex-A55 RAM: 4 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, hlavní, f/1.8, 25,4mm, 1/2.0", 0.8µm Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4, 119˚, 21,9mm, 1/5.0", 1.75µm Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Realme Narzo 30 můžete pořídit ve stříbrné a modré barvě za cenu 4 290 Kč.

Poco M3 Pro 5G

Dceřiná společnost Xiaomi, Poco, je známá výkonnými smartphony za přijatelnou cenu. Její cílovou skupinou jsou především hráči, nicméně díky dobrému poměru cena/výkon si na ni mohou brousit zuby i hledači výhodných nabídek.

Smartphone Poco M3 Pro 5G se potenciální zájemce snaží zaujmout 6,5“ IPS displejem s rozlišením 1080 x 2 340 pixelů (jemnost 405 ppi), 90Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 500 nitů, osmijádrovým čipsetem MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, grafikou Mali-G57 MC2, 4 GB LPDDR4X RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 512 GB.

Poco M3 Pro 5G spoléhá na baterii s kapacitou 5000 mAh s podporou 18W nabíjení, Bluetooth 5.1, podporu sítí 5. generace, USB-C, 3,5mm audio konektor či čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Na zadní straně naleznete trojici fotoaparátů, konkrétně 48Mpx hlavní senzor se světelností f/1.8, který doprovází dvojice bokeh/makro s rozlišením 2 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně se nachází 8Mpx selfie kamera s clonou f/2.0. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Xiaomi Poco M3 Pro Systém: Android 11 Rozměry: 161,81 × 75,34 × 8,92 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: MediaTek Dimensity 700 5G, octa-core, 4x 2x 2,2 GHz Cortex-A76 & 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.79, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétová , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Poco M3 Pro 5G můžete koupit v černé a modré barvě za cenu 4 990 Kč.

Vivo Y70

Čínský gigant Vivo u nás prozatím příliš mnoho lidí nezná, což ale společnosti nebrání v tom být mezi TOP 5 výrobci chytrých telefonů na světě. Vivo Y70 bylo první vlaštovkou na našem trhu a i přes drobné nedostatky má co nabídnout.

Vivo Y70 spoléhá na 6,4“ AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (jemnost 409 ppi) a HDR, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 665, grafiku Adreno 610, 8 GB LPDDR4X RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty s velikostí až 1 TB.

Vivo Y70 dostalo baterii s kapacitou 4100 mAh a podporou 33W nabíjení, odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP52, čtečku otisků prstů v displeji, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C či 3,5mm audio konektor.

Na zadní straně se nacházejí tři fotoaparáty – jedná se o 48Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8, který doplňuje dvojice bokeh/makro s rozlišením 2 Mpx se světelností f/2.4. Na přední straně si našla místo 16Mpx selfie kamera s clonou f/2.0. Operačním systémem je Android 10.

Hardwarové parametry Vivo Y70 Systém: Android 10 Rozměry: 161 x 74,08 x 7,83 mm , Hmotnost: 171 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665, octa-core, 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,44", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4100 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 699 Kč Kompletní specifikace

Vivo Y70 je k dispozici v černé a modré barvě za cenu 4 990 Kč.

Realme 8i

Realme nemá pouze jednu štiku v rybníku – v nižší střední třídě je čínská značka velmi silná. Realme 8i cílí na konzervativnější zákazníky, kteří nechtějí celé dny jen hrát hry, ale rádi by měli zařízení, které jim neudělá ve společnosti ostudu.

Realme 8i sází na 6,6“ IPS displej s rozlišením 1080 x 2412 pixelů (jemnost 400 ppi), maximálním jasem 600 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrový čipset Mediatek Helio G96, 4 GB LPDDR4X RAM a 64 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 256 GB.

Realme 8i dostalo baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 18W nabíjení, Bluetooth 5.1, 3,5mm audio konektor, USB-C nebo čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku.

Fotoaparáty má telefon k dispozici rovnou tři, konkrétně hlavní 50Mpx snímač s clonou f/1.8, který doprovází známá dvojice makro/bokeh s rozlišením 2Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně se pak nachází 16Mpx selfie kamera s clonou f/2.1. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Realme 8i Systém: Android 11 Rozměry: 164,1 x 75,5 x 8,5 mm , Hmotnost: 194 gramů Čipset: Mediatek Helio G96, octa-core, 2x 2,05 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,6", Full HD+, 1080 × 2412 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 390 Kč Kompletní specifikace

Realme 8i je v prodeji v černé a fialové barvě za cenu 4 990 Kč.

Realme C25Y

O širokém portfoliu Realme svědčí také nejnovější model této značky v nižší střední třídě Realme C25Y. Dynamická mladá značka zkrátka neponechává v tomto segmentu nic náhodě.

O vaše těžce vydělané peníze si říká model Realme C25Y především svým IPS displejem o velikosti 6,5“ s rozlišením 720 x 1600 pixelů (jemnost 270 ppi), osmijádrovým čipsetm Unisoc Tiger T618, grafikou Mali-G52-MP2, 4 GB LPDDR4X RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 512 GB.

Realme C25Y disponuje baterií s kapacitou 5000 mAh a podporou 18W nabíjení, Bluetooth 5.0, čtečkou otisků prstů na zadní straně, 3,5mm audio konektorem či microUSB portem. Zadní stranu okupují rovnou tři fotoaparáty – 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8 a známá dvojice makro/bokeh s rozlišením 2 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně se nachází selfie kamera s rozlišením 8 Mpx a světelností f/2.0. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Realme C25Y Systém: Android 11 Rozměry: 164,5 x 76 x 9,1 mm , Hmotnost: 200 gramů Čipset: Unisoc T610, octa-core, 2x 1,8 GHz Cortex-A75, 6x 1,8 GHz Cortex-A55 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: microUSB Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 490 Kč Kompletní specifikace

Realme C25Y lze pořídit v černé a modré barvě za cenu 4 900 Kč.

Motorola Moto G30

Motorola bývá ve výběrech často opomíjená, nicméně i ona má v tomto segmentu co nabídnout. Právě nižší patra ceny a výbavy jsou pro Motorolu tím pravým lovištěm a umí zde být velmi silná.

Motorola Moto G30 chce zákazníky zaujmout IPS displejem o velikosti 6,5“ s rozlišením 720 x 1600 pixelů (jemnost 270 ppi) a obnovovací frekvencí 90 Hz, osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 662, grafikou Adreno 610, 6 GB LPDDR4X RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o velikosti 256 GB.

Motorola Moto G30 sází na baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 15W nabíjení, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, 3,5mm audio konektor či čtečku otisků prstů na zadní straně. Fotoaparáty dostala Motorola čtyři, konkrétně 64Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.7, 8Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a známou dvojici makro/bokeh s rozlišením 2Mpx a světelností f/2.4. Selfie kamera na přední straně dostala 13 Mpx a clonu f/2.2. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Motorola Moto G30 Systém: Android 11 Rozměry: 165,2 x 75,7 x 9,1 mm , Hmotnost: 200 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 662, octa-core, 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.2, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 4 690 Kč Kompletní specifikace

Motorola Moto G30 je dostupná v černé a růžové barevné variantě za cenu 4 690 Kč.