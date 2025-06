Remake Assassin’s Creed Black Flag je zřejmě na spadnutí. Existenci hry naznačil dabér hlavního hrdiny

Chystaný remake jednoho z nejoblíbenějších dílů série Assassin’s Creed s podtitulem Black Flag je aktuálně zřejmě nejhůře střeženým tajemstvím společnosti Ubisoft. Jako první o existenci předělávky v loňském roce informoval herní magazín Insider Gaming. Další náznak nyní přichází od dabéra Matta Ryana, který v původní hře propůjčil hlas hlavnímu hrdinovi Edwardu Kenwayovi a zřejmě jej uslyšíme také v přepracované verzi.

Ryan existenci remaku v podstatě nepřímo potvrdil v rozhovoru s fanouškem, který jej přišel požádat o podpis. „Už jsi dohrál Black Flag? Pak to zřejmě budeš muset udělat ještě jednou,“ utrousil Ryan se spikleneckým pomrknutím. „Asi si budu muset znovu zahrát všechny díly,“ odpověděl fanoušek, na což dabér reagoval následovně: „Obzvláště Black Flag.“ „Takže je to pravda?“ ujistil se raději fanoušek. „Říkám to z nějakého důvodu, víc k tomu teď prozradit nemůžu,“ doplnil Ryan. Záznam rozhovoru na sociální síti X zveřejnil uživatel s přezdívkou @SuperDropKick17.

