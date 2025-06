Metro v Brně? V originální české hře vás v něm budou prohánět přízraky

Talentovaný český vývojář Spytihněv představil novou hru s názvem Brno Transit

Půjde o psychologický horor, který se odehrává v tunelech fiktivního brněnského metra

Klíčem k úspěchu je podle autora hlavně bdělost a ostražitost, byť jen jediná chyba vás může vyjít pěkně draho

Originálně vyhlížejí projekt by měl vyjít na Steamu do konce letošního roku

Když autor známého internetového vtipu jezdí takzvaně metrem po Brně, má na mysli svinovací metr položený na mapě jihomoravské metropole. Ještě do konce letošního roku bychom se ale do neexistujícího brněnského metra mohli vypravit alespoň virtuálně. Chybět nebude ani zastávka na Cejlu. Talentovaný vývojář, který si říká Spytihněv, představil originální indie hru s názvem Brno Transit. Jedná se o psychologický horor, který se odehrává v tunelech fiktivního brněnského metra. Tady jdou veškeré žerty stranou!

Vězněm v nejzatuchlejším metru…

Zní to jako vcelku obyčejný první den v práci, zdá se ale, že opak je pravdou. „Nejprve se dostavte na podatelnu ve stanici Divadlo vyřídit nezbytnou administrativu. Osvědčení o odborné způsobilosti s sebou. K první jízdě se přihlaste u směnmistra, kterého najdete v depu,“ popisuje možný úvod hry Spytihněv a vzápětí tajemně dodává, že zbytek si prý najde nás. Na hráče čeká příběh o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží, stojí v oficiálnímu popisu hry na Steamu.

Stravenky a zájezd do Bulharska

Nevděčná práce, kdo ví, co tam na mě čeká, říkáte si možná. Zaměstnanecké benefity to ale bohatě kompenzují. „čistý mundúr, neomezené jízdné, stravenky, ročně zájezd do Bulharska – a pokud se osvědčíte, vstupenka do Bunkru,“ láká Spytihněv, ale jedním dechem dodává: „Buďte bdělí a ostražití. Jediná chyba může probudit špatné věci.“

Brno Transit zdaleka není prvním počinem plodného českého vývojáře. Loni na Steamu vyšla realtimová strategie Shrot, zatímco o rok dříve dorazila plná verze tzv. boomer shooteru (střílečky ze staré školy, pozn. red.) Hrot, který se odehrává v Československu roku 1986 a která našla úspěch nejen v tuzemsku, ale i za hranicemi.

Hra by měla dorazit na PC do konce letošního roku, už nyní si ji ale můžete přidat do seznamu přání na Steamu. K dispozici budou české titulky.

