Co potřebujete vědět před WWDC26? Apple odhalí iOS 27, všechny oči ale směřují jinam

Jakub Fišer 2. 6. 19:00
Současný CEO Applu Tim Cook před budovou Apple Park (ilustrační obrázek)
  • Letní slavnost společnosti Apple se blíží, už v pondělí 8. června vypukne WWDC26
  • Očekává se představení nových verzí operačních systémů, v čele s iOS 27
  • Hlavní slovo by měla dostat také vylepšená Siri, včetně nového designu a dávno slibovaných funkcí

Apple letos vybral z kalendáře datum 8. června jako svůj hlavní den celotýdenní vývojářské konference WWDC26. Hned v pondělí v 19 hodin našeho času představí světu softwarové novinky, na kterých pracoval minimálně poslední rok. V mnoha ohledech půjde o něco neopakovatelného: svou derniéru zde prožije dosluhující generální ředitel Tim Cook, Apple také znovu zvedne téma umělé inteligence a hlasové asistentky Siri. Pravděpodobně naposledy, protože třetí šanci naplnit svůj velkolepý plán už nejspíš mít nebude.

iOS 27, macOS 27, watchOS 27 a tak dále

Přestože hlavní hvězda bude letos něco trochu jiného, konference WWDC je stěžejní i kvůli tomu, že zde dochází k představení nejdůležitějších novinek, které se v průběhu podzimu zvěční v nových aktualizacích operačních systémů. Tradičně můžeme očekávat oznámení novinek pro šestici operačních systémů, dle časové posloupnosti orámované číslovkou „27“: iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 a také visionOS 27.



Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18



Divokou kartou by mohlo být představení systému homeOS, o kterém se mluví zejména v kontextu připravovaného vstupu do segmentu chytré domácnosti. Apple by měl s koncem roku, respektive začátkem roku 2027 představit nástěnný chytrý displej HomePad (neoficiální název), který pak doprovodí také pohyblivý, robotický stolní displej. S velkou mírou pravděpodobnosti však speciální operační systém k těmto domácím produktům představí firma až na samostatné konferenci.

Apple Intelligence a vylepšená Siri

Hlavní hvězdou by měla být po čase znovu Siri. Nejde přitom o nový projekt, ba právě naopak. Apple spíše bude dotahovat sliby, které učinil směrem k zákazníkům v roce 2024 při představení iOS 18 a celé sady funkcí Apple Intelligence. A že jich je skutečně mnoho – Siri měla být už dávno středobodem umělé inteligence v telefonu, měla pracovat s obsahem na displeji, osobními informacemi o uživatelích a také adoptovat plynulejší hlasový projev, včetně možnosti opravit příkaz v reálném čase.

Slíbené funkce Siri, které zatím nepřišly:

  • Personalizovaná Siri s přístupem k osobnímu kontextu – Siri měla číst e-maily, zprávy, kalendář a další data a na jejich základě odpovídat.
  • Porozumění obsahu obrazovky – Siri měla rozpoznat, co máte zrovna na displeji, a podle toho reagovat.
  • Schopnost přímo ovládat aplikace – např. přesouvat věci v poznámkách, upravovat fotky nebo pracovat s e-maily bez nutnosti manuálního zásahu.
  • App intents, respektive hlubší integrace s aplikacemi třetích stran – Siri měla umět ovládat i ne-Apple aplikace a provádět komplexní úkoly.
  • Sémantické vyhledávání v datech na zařízení – Siri měla například vyhledat konkrétní fotky, dokumenty nebo zprávy podle významu, ne jen klíčových slov.
  • Více příkazů najednou – například „najdi fotky z víkendu, uprav je a sdílej na Instagramu“, součástí toho měla být i možnost Siri zadat příkaz, ale pak se opravit a zadat jiný.

Applu se ale doposud nepodařilo naplnit potenciál nové Siri ani z poloviny. Turbulentní období „nepřežil“ dosavadní šéf vývoje strojového učení a umělé inteligence John Giannandrea, který v listopadu loňského roku oznámil konec. Jeho agendu převzal přeběhlík z Microsoftu Amar Subramanya, který reportuje svou práci řediteli softwaru Craigu Federighimu. Na jejich práci údajně dohlíží už v září nastupující generální ředitel John Ternus, v současnosti stále šéf hardwaru v Cupertinu.



iOS 27 a nové rozhraní Siri



O tom, jaké nové funkce hned v září – kdy se předpokládá ostré vydání iOS 27 a dalších systémů – Siri nabídne, se zatím vedou dohady. Jisté je, že příští pondělí Apple představí po dvou letech další redesign hlasové asistentky. V pátek o tom informoval insider Mark Gurman:

„Siri bude také chytřejší. V rozhraní, které Apple plánuje, se jí budete moci před naplánováním schůzky zeptat, kdy máte volno, a zjistit, zda se nějaké události nepřekrývají. Můžete také požádat asistentku, aby za vás napsala e-maily, poznámky nebo textové zprávy s využitím informací z internetu a obsahu vašeho zařízení. Může se například jednat o vytvoření poznámky s návodem na opravu motoru auta,“ stojí v reportu Bloombergu, pod kterým je podepsán právě Gurman.

Možná přijde i hardware

Výjimečně se děje, že Apple na své softwarové konferenci WWDC představí i nějakou hardwarovou novinku. Naposledy se tak stalo v roce 2023, kdy spatřil světlo světa headset Vision Pro, o rok dříve Tim Cook oznámil klíčový redesign pro MacBook Air. Letos nic podobného neočekáváme. Za uplynulých 5 měsíců roku 2026 už Apple představil sadu nových MacBooků, včetně levného modelu Neo, generační obměnu čipů Apple Silicon a také cenově dostupný iPhone 17e.

Hardware tak s největší pravděpodobností dostane prostor až na zářijové konferenci, kde budou představeny iPhony 18 Pro a Pro Max, ale také vůbec první skládací telefon s logem nakousnutého jablka.

