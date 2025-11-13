TOPlist

Apple Silicon slaví 5 let: revoluce, která navždy změnila svět Maců

13. 11. 9:00
Nový Macbook Pro s čipem Apple M5
  • Platforma Apple Silicon už je tu s námi 5 let
  • Procesory od Applu přinesly obrovský výkon a fascinující efektivitu
  • Za pět generací se Applu podařilo ujít dlouhou a úspěšnou cestu

Před pěti lety Apple oznámil, že ve svých počítačích již nebude nadále nasazovat procesory od Intelu, ale přejde na vlastní ARMové procesory Apple Silicon. Toto oznámení přišlo na vývojářské konferenci WWDC v červnu roku 2020, v listopadu téhož roku pak přišly na trh první stroje s čipem Apple M1 – konkrétně MacBook Air, Mac mini a 13″ MacBook Pro. Tyto počítače nepřinesly navenek žádné změny, Apple prakticky vzal již hotové stroje a vyměnil v nich procesory od Intelu za vlastní. I tímto drobným krokem ale způsobil malou počítačovou revoluci, která trvá dodnes.

Kapitoly článku
Apple M1 (2020-2022): rozloučení s Intelem
Apple M2 (2022–2023): evoluce ve všech směrech
Apple M3 (2023-2025): zatím poslední Ultra
Apple M4 (2024): dvojnásobně výkonná umělá inteligence
Apple M5 (2025): opatrný nástup nové generace
Apple M5 vs. M1: až 6× vyšší výkon

Apple M1 (2020-2022): rozloučení s Intelem

První generace procesorů Apple přinesla naprosto nevídaný posun kupředu, a to jak v hrubém výpočetním výkonu, tak především v efektivitě. Už první benchmarky základního čipu Apple M1 ukazovaly, že nový MacBook Air hravě překonává o generaci starší MacBook Pro s procesorem Intel Core i9, a dokonce se dokáže vyrovnat základní konfiguraci stolního počítače Mac Pro. To vše navíc za výrazně nižší spotřeby bez nutnosti aktivního chlazení. Vysokému výkonu napomáhala i sdílená paměť s vysokou propustností.

Apple M1

Záhy po uvedení prvních počítačů s procesorem Apple M1 se objevila (tehdy) divoká spekulace o tom, že vnitřní návrh čipsetu umožňuje kombinování více čipů do jednoho a tím násobení jeho výkonu. Tyto spekulace se v roce 2021 vyplnily – Apple představil čipy M1 Pro a M1 Max, které nabídly výrazně výkonnější procesory a grafické čipy, stejně tak přinesly podporu větších kapacit sdílené paměti s ještě větší propustností.

Čip jádra CPU jádra GPU Max RAM Propustnost paměti Počet tranzistorů Výkon Neural Engine GeekBench
M1 8 7, 8 16 GB 69 GB/s 16 miliard 11 TOPS ~1700 / ~7400
M1 Pro 8, 10 14, 16 32 GB 200 GB/s 33,7 miliard 11 TOPS ~1750 / ~12500
M1 Max 10 24, 32 64 GB 400 GB/s 57 miliard 11 TOPS ~1750 / ~12800
M1 Ultra 20 48, 64 128 GB 800 GB/s 114 miliard 22 TOPS ~1750 / ~24000

Absolutní špičkou této řady se stal procesor Apple M1 Ultra představený v roce 2022, který díky technologii UltraFusion propojil dvojici čipů M1 Max a nabídl srovnatelný výkon s nejvýkonnějšími desktopovými procesory té doby. Apple tento čip nasadil do nejvýkonnějších konfigurací počítačů Mac Studio a Mac Pro.

Apple M2 (2022–2023): evoluce ve všech směrech

Druhá generace čipů Apple Silicon přesedlala na druhou generaci 5nm výrobního procesu od TSMC, díky čemuž si Apple mohl dovolit navýšit frekvence procesorových a grafických jader – základní čip M2 tak nabídl oproti první generaci o 18 procent vyšší procesorový a o 35 procent vyšší grafický výkon. Zvětšila se i propustnost pamětí a o 40 procent se zvýšil výkon neurální jednotky. Navýšily se i kapacity sdílené paměti, základní model mohl být spárován až s 24 GB.

Čip jádra CPU jádra GPU Max RAM Propustnost paměti Počet tranzistorů Výkon Neural Engine GeekBench
M2 8 8, 10 24 GB 100 GB/s 20 miliard 15,8 TOPS ~1900 / ~8900
M2 Pro 10, 12 16, 19 32 GB 200 GB/s 40 miliard 15,8 TOPS ~1950 / ~14500
M2 Max 12 30, 38 96 GB 400 GB/s 67 miliard 15,8 TOPS ~1950 / ~15000
M2 Ultra 24 60, 76 192 GB 800 GB/s 134 miliard 31,6 TOPS ~1950 / ~28000

V roce 2023 Apple představil výkonnější varianty Pro, Max a Ultra, které posunuly výkon o značný kus dál – vrcholný čip M2 Ultra mohl mít v nejvyšší konfiguraci až 24jádrový procesor, 76jádrovou grafiku a 192 GB sdílené paměti.

Apple M3 (2023-2025): zatím poslední Ultra

U třetí generace Apple sáhl k poměrně nečekanému kroku. Zatímco u prvních dvou generací představil nejprve základní model a později přivedl na svět výkonnější varianty, u modelu M3 jsme se dočkali společného uvedení základní varianty a modelů Pro a Max. Apple u této generace přesedlal na 3nm proces od TSMC (N3), který v kombinaci s modernějšími jádry přinesl o 30 procent vyšší procesorový a o 45 procent vyšší grafický výkon. Vůbec poprvé se také v rodině čipů Apple Silicon objevila hardwarová akcelerace ray tracingu.

Čip jádra CPU jádra GPU Max RAM Propustnost paměti Počet tranzistorů Výkon Neural Engine GeekBench
M3 8 8, 9, 10 24 GB 100 GB/s 25 miliard 18 TOPS ~3100 / ~12000
M3 Pro 11, 12 14, 16, 18 36 GB 150 GB/s 37 miliard 18 TOPS ~3100 / ~14500
M3 Max 14, 16 30, 36, 40 128 GB 300/400 GB/s 92 miliard 18 TOPS ~3100 / ~21000
M3 Ultra 28, 32 60, 72, 80 512 GB 800 GB/s 184 miliard 36 TOPS ~3100 / ~32000

Zatímco čipy M3, M3 Pro a M3 Max byly představeny v říjnu roku 2023, vrcholný model M3 Ultra dorazil až o rok a půl později, tedy v době, kdy už se prodávaly počítače s procesory generace M4. Vývoj a výroba procesorů „Ultra“ se Applu kvůli malému odbytu příliš nevyplácí, a tak je M3 Ultra dosud posledním mohykánem, který zatím nedostal svého nástupce. Stále se tak jedná o nejvýkonnější jablečný čipset, za který si ale Apple nechá řádně zaplatit.

Apple M4 (2024): dvojnásobně výkonná umělá inteligence

U generace M4 se Apple vrátil ke starým pořádkům – nejprve představil základní variantu M4, o půl roku později výkonnější modely M4 Pro a M4 Max. Oproti generaci M3 Apple využil modernější 3nm proces druhé generace (N3E), což v kombinaci s novými jádry dává o čtvrtinu vyšší procesorový a o 21 procent vyšší grafický výkon. Největší skok podstoupila neurální jednotka, jejíž výkon se víc než zdvojnásobil.

Čip jádra CPU jádra GPU Max RAM Propustnost paměti Počet tranzistorů Výkon Neural Engine GeekBench
M4 8 10 32 GB 120 GB/s 28 miliard 38 TOPS ~3500 / ~13500
M4 Pro 10, 12, 14 18, 20 64 GB 273 GB/s ~45 miliard 38 TOPS ~3500 / ~17000
M4 Max 14, 16 32, 40 128 GB 410/546 GB/s ~95 miliard 38 TOPS ~3500 / ~23000

Apple M5 (2025): opatrný nástup nové generace

V letošním roce Apple představil svůj zatím nejnovější počítačový čipset Apple M5, který je spíše evolucí předchozí generace. Z tohoto důvodu se Apple při jeho uvedení chlubil srovnáním se staršími modely, neboť mezigenerační posun zase tak velký není – 15 procent u procesoru a 30 procent u grafiky. Asi největší novinkou je implementace neuronových akcelerátorů přímo do grafických jader.

Čip jádra CPU  jádra GPU Max RAM Propustnost paměti Počet tranzistorů Výkon Neural Engine GeekBench
M5 9, 10 10 32 GB 153 GB/s ~80 miliard 40 TOPS ~3500 / ~14000

Apple M5 vs. M1: až 6× vyšší výkon

Samozřejmě nejvíce schopnosti nového čipu vyniknou, pokud jej srovnáme s první generací představenou před pěti lety. Za tu dobu se Applu podařilo:

  • 6× navýšit výkon CPU, GPU i umělé inteligence
  • 7,7× zrychlit zpravování videa pomocí umělé inteligence
  • 6,8× zrychlit vykreslování 3D objektů
  • 2,6× zvýšit herní výkon
  • 2,1× zrychlit kompilaci kódu

Apple M5 se může ve srovnání s M1 pochlubit modernějším výrobním procesem, vyššími takty procesorových a grafických jader, integrovanými neuronovými akcelerátory v grafických jádrech, podporu ray tracingu, dynamické ukládání do mezipaměti a podporu až 32 GB unifikované paměti s víc než dvojnásobnou propustností.

Příští rok Apple pravděpodobně představí nejen výkonnější varianty čipu M5, ale možná i novou generaci M6, která bude postavena nejnovějším 2nm výrobním procesem od TSMC – ten samotný by měl nabídnout až o 15 procent vyšší výkon a až o 30 procent nižší spotřebu energie.

