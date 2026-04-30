Asus Zenbook Duo UX8407AA recenze: dva displeje konečně dávají smysl

- Asus Zenbook Duo UX8407AA přináší dvojici 14″ OLED displejů s obnovovací frekvencí až 144 Hz
- Nový pant zmenšil mezeru mezi obrazovkami, notebook je navíc kompaktnější než předchůdce
- Za konfiguraci s Intel Core Ultra X9 388H, 32 GB RAM a 2TB SSD zaplatíte 73 990 Kč s DPH
- Základní varianta je dostupná přibližně za 65 tisíc korun
Asus Zenbook Duo patří mezi notebooky, které dokáží okamžitě upoutat pozornost. Jak už název napovídá, má dva plnohodnotné displeje v jednom těle. K tomu přidává oddělitelnou klávesnici a integrovaný stojánek, díky kterým se dá používat rovnou na několik způsobů. U předchozí generace však stále platilo, že šlo o velmi zajímavý koncept s několika viditelnými kompromisy. Nový Zenbook Duo UX8407AA se je snaží napravit.
Design a konstrukce9.6/10
Hardwarová výbava9.0/10
Výdrž akumulátoru8.4/10
Konektivita9.0/10
Kvalita displeje9.3/10
Vstupní zařízení8.9/10
Klady
- dva výborné 14" OLED displeje
- vysoký výkon
- znatelně lepší grafika
- delší výdrž díky 99Wh baterii
- výrazně kvalitnější zvuk
- výborná konektorová výbava
- IR kamera s Windows Hello
- stylus v balení
Zápory
- vysoká cena
- větší tloušťka a hmotnost
- pomalejší probouzení klávesnice
- vyšší hlučnost v režimu Performance
- pájená RAM bez možnosti rozšíření
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Asus přepracoval konstrukci, nasadil nový pant, přiblížil displeje k sobě, zvětšil baterii, vylepšil klávesnici, přidal rychlejší OLED panely a posunul výkon o úroveň výše díky novým procesorům Intel. Výsledkem je zařízení, které už nepůsobí jako zvláštnost pro pár nadšenců, ale jako promyšlený pracovní notebook pro lidi, kteří se ani na cestách neobejdou bez dvou obrazovek. Podaří se mu ale obhájit vysokou cenu?
Design a konstrukce
Asus podobně jako u jiných prémiových notebooků poslední doby využívá na povrchu materiál Ceraluminum, který kombinuje hliník s keramickou úpravou. Výsledkem je vyšší odolnost proti poškrábání, lepší dlouhodobá životnost a příjemnější textura. A rozhodně to platí. Na dotyk je notebook příjemný, působí prémiově a k dokonalosti už chybí jen menší ulpívání otisků a šmouh.
Nejdůležitější změna je ale jinde. Nový pant výrazně zmenšil mezeru mezi oběma obrazovkami. Zatímco dříve mezi panely vznikal poměrně znatelný předěl, nová generace podle slov výrobce snížila mezeru o 70 %. Díky tomu dvojice panelů působí při práci nad sebou soudržněji a více připomíná jeden celek. Ještě minulý rok přitom Zenbook Duo připomínal spíše dva monitory připevněné k sobě. Asus zároveň uvádí, že nový pant pomohl zmenšit šasi o několik procent.
Rozměry s klávesnicí činí 310,18 × 208,66 × 23,34 mm, hmotnost je přibližně 1,65 kg. Bez klávesnice váží tělo zhruba 1,35 kg. Na čtrnáctipalcový notebook to rozhodně není málo, obzvlášť tloušťka je znatelná. Na druhou stranu u zařízení se dvěma displeji, integrovaným stojánkem a 99Wh baterií se tomu nelze divit.
Samotný stojánek umožňuje nastavení v rozsahu 40 až 70 stupňů v režimu se dvěma displeji nad sebou. Při otočení do desktopového režimu dokáže držet notebook stabilně i pod úhlem 95 stupňů, i když zde musím dodat, že stabilita není úplně přesvědčivá a nejednou jsem se bál, že se obrazovky překlopí úplně.
Klávesnice a touchpad
Oddělitelná klávesnice se k základně připevňuje magneticky a také přes POGO piny. Jakmile ji položíte na spodní displej, ten se vypne a celý notebook se chová jako běžný 14palcový stroj.
V režimu Duo pak funguje jako klasická Bluetooth klávesnice. Bohužel bezdrátové připojení nefungovalo vždy stoprocentně. Obzvlášť při probuzení notebooku občas trvalo i několik sekund, než se klávesnice aktivovala. S podobným chováním jsem se setkal už u loňského modelu. Nyní je odezva možná o něco rychlejší, ale stále dost dlouhá, abyste si toho pravidelně všímali.
Asus alespoň odstranil druhou výtku, kterou jsem u klávesnice měl. Podsvícení je nyní silnější a v praxi dobře použitelné. Vylepšením prošel také touchpad s hydrofobní úpravou a podporou chytrých gest. Potěší také výrazně delší výdrž baterie klávesnice, která výrazně narostla a nyní jsem během testování ani jednou nenarazil na to, že by se vybila. Podle slov výrobce vydrží až 10 hodin na jedno nabití s aktivním podsvícením. Nabíjení pak probíhá automaticky při vložení klávesnice do základny přes POGO piny, ale můžete také využít USB-C konektor.
Dva perfektní OLED displeje
Hlavním důvodem, proč o Zenbooku Duo vůbec přemýšlet, jsou samozřejmě displeje. Asus zde používá dvojici 14″ OLED panelů s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, poměrem stran 16:10 a variabilní obnovovací frekvencí 48 až 144 Hz. Oba displeje jsou dotykové, podporují stylus, který naleznete rovnou v balení, pokrývají 100 % prostoru DCI-P3 a nechybí certifikace Pantone Validated. Při přehrávání HDR obsahu dosahují až na 1 000 nitů, v SDR je to pak zhruba polovina, tedy 500 nitů. Důležité je, že jde o dva plnohodnotné a identické displeje.
Předchozí generace už měla displeje velmi dobré, ale novinka přidává vyšší obnovovací frekvenci, jasnější obraz a antireflexní vrstvu. Obzvlášť tyto dvě vlastnosti pomáhají s lepší čitelností na slunci a v letních měsících.
Důležité je, že jde o dva identické displeje. Liší se pouze deklarovaná odolnost ochranného skla Gorilla Glass. Horní panel má zvládnout přímý tlak 5 kg a spodní až 15 kg.
Jak se s ním pracuje?
Zenbook Duo nabízí několik režimů použití. V klasickém laptopovém režimu se odnímatelná klávesnice položí na spodní panel a z notebooku je klasický 14palcový stroj. Je sice tlustší než běžný notebook, ale pro rychlou práci, cestování nebo psaní v méně pohodlných podmínkách to vůbec nevadí.
V praxi dává největší smysl režim se dvěma displeji nad sebou. Na horním displeji může běžet hlavní aplikace, na spodním pak podklady. Při psaní článku můžete mít nahoře Word a dole tiskové zprávy, poznámky nebo tabulky. Při práci s fotkami zase katalog, náhledy nebo ovládací panely. Programátor může mít na jednom panelu kód a na druhém dokumentaci, konzoli nebo prohlížeč. Funguje to zkrátka podobně jako desktop se dvěma monitory.
Paradoxně mi jako nejhorší varianta přišly dva displeje vedle sebe. Částečně kvůli horší stabilitě, ale hlavně kvůli limitům 14palcových panelů s poměrem stran 16:10. Při otočení notebooku na šířku vedle sebe vzniknou dvě poměrně úzké plochy, které se pro tradiční práci na PC moc nehodí.
K dispozici je také režim s virtuální klávesnicí a touchpadem na spodní obrazovce. Použitelné to je, ale samozřejmě fyzickou klávesnici to nenahradí. Je to spíše nouzové řešení pro rychlé odepsání. Mnohem užitečnější je režim sdílení, kdy notebook položíte naplocho a osoba naproti vám vidí obsah správně orientovaný. Může tak jít o velmi praktické řešení pro prezentace.
IR kamera, zvuk a konektivita
Výbava odpovídá prémiovému pracovnímu notebooku. V rámu horního panelu se ukrývá IR kamera. Nechybí tedy Windows Hello pro rychlé odemykání obličejem. Funguje velmi dobře a rychle si na to zvyknete.
Velký posun nastal u zvuku. Starší Zenbook Duo měl klasické stereo reproduktory, zatímco novinka používá rovnou šest malých reproduktorů. Je to rozhodně znát. Kvalitou zvuku i hlasitostí už notebook odpovídá prémiové ceně.
K dispozici jsou dva porty USB-C s podporou Thunderbolt 4, na každé straně jeden, které slouží nejen k nabíjení, ale třeba i propojení s monitorem. Samozřejmostí je plnohodnotné HDMI 2.1, jeden USB-A port a kombinovaný 3,5mm audio konektor. Bezdrátové technologie jsou na vysoké úrovni, nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.
Výkon stačí i na náročnější práci
Zenbook Duo 2026 přichází s novou generací procesorů Intel Core Ultra řady Panther Lake. Námi testovaná nejvyšší konfigurace využívá Intel Core Ultra X9 388H s 16 jádry. Součástí je integrovaná grafika Intel Arc B390 s 12 Xe jádry. V českých obchodech bude k dispozici konfigurace s 32 GB LPDDR5X paměti a 1TB nebo 2TB SSD. RAM je pájená na desce, takže s pozdějším rozšířením nepočítejte. Zhruba o tři tisíce korun levnější je varianta s procesorem Intel Core Ultra 9 386H, která využívá slabší integrovanou grafiku.
|Benchmark
|Zenbook Duo 2025
|Zenbook Duo 2026
|Geekbench 6 – Single Core
|2 795 bodů
|3 056 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|15 643 bodů
|17 551 bodů
|Geekbench 6 – GPU OpenCL
|42 502 bodů
|55 710 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|126 bodů
|—
|Cinebench 2024 – Multi Core
|836 bodů
|—
|Cinebench 2026 – Single Thread
|—
|531 bodů
|Cinebench 2026 – Multi Thread
|—
|4 454 bodů
|PCMark 10
|7 456 bodů
|9 658 bodů
|PCMark 10 Extended
|—
|10 724 bodů
|3DMark Time Spy
|4 516 bodů
|7 646 bodů
|3DMark Time Spy Extreme
|2 206 bodů
|3 567 bodů
|3DMark Steel Nomad
|838 bodů
|1 417 bodů
|3DMark Steel Nomad Light
|3 621 bodů
|—
|3DMark Solar Bay
|16 144 bodů
|29 632 bodů
|3DMark Solar Bay Extreme
|—
|4 136 bodů
|CPU-Z – Single Thread
|831 bodů
|783,2 bodu
|CPU-Z – Multi Thread
|8 754 bodů
|9 744,5 bodu
V našich benchmarcích je mezigenerační posun dobře vidět, i když se liší podle typu zátěže. V běžných procesorových testech nejde o revoluci, ale spíše o solidní posun. Geekbench 6 ukazuje zhruba 9% nárůst v jednojádrovém výkonu a přibližně 12% zlepšení ve vícejádrovém výkonu. Podobně CPU-Z potvrzuje asi 11% nárůst vícejádrového výkonu, i když jednovláknový výsledek zde u novějšího modelu naopak mírně klesl. V celkovém systémovém výkonu je rozdíl výraznější, protože výsledek v PCMark 10 narostl přibližně o 30 %.
Ještě zajímavější je integrovaná grafika Intel Arc B390. Právě v této oblasti nový Zenbook Duo ukazuje největší rozdíl proti předchozí generaci. V Geekbench 6 OpenCL jsme naměřili přibližně 31% zlepšení, zatímco grafické testy 3DMark ukazují ještě výraznější posun. Výsledky v Time Spy i Steel Nomad se zvýšily o zhruba 69 %, Time Spy Extreme přibližně o 62 % a Solar Bay dokonce o více než 80 %.
To už je rozdíl, který není vidět jen v benchmarcích, ale také v aplikacích využívajících grafickou akceleraci a také ve hrách. Integrovaná grafika má samozřejmě stále daleko k dedikovaným GPU v herních noteboocích, ale na občasné hraní i novějších her dobře poslouží. Monster Hunter Wilds běžel na střední detaily se zhruba 37 FPS, Black Myth: Wukong na 52 FPS a starší Resident Evil 6 s nejvyššími detaily na 82 FPS.
V aplikaci MyASUS lze přepínat profily Whisper, Standard a Performance. Odpovídají pak výkonovým limitům 28 W, 35 W a 45 W. Výše zmíněné testy probíhaly v režimu Performance. Chlazení si s těmito limity poradilo, nicméně počítat musíte s poměrně velkou hlučností. Naštěstí to ale neplatilo pro režim Stanard, ve kterém se ventilátory zapínají jen občas.
Výdrž a nabíjení
Výdrž byla u předchozího Zenbooku Duo jedním z hlavních kompromisů. Dva OLED displeje jsou zkrátka náročnější než jeden panel a kapacita baterie se tomu musí přizpůsobit. Asus proto u nové generace sáhl po výrazně větším akumulátoru a nasadil 99Wh baterii.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň nabití
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|25 minut
|41 minut
|70 minut
|105 minut
Podle výrobce má notebook zvládnout až 18 hodin přehrávání videa se dvěma aktivními displeji a až 32 hodin s jedním displejem. Reálné hodnoty jsou však trochu jiné. Při klasické kancelářské práci jsem se pohyboval kolem 6 až 8 hodin se dvěma aktivními displeji. Při nejvyšším jasu a zátěži, která využívala i grafiku, jsem se dostal na necelých pět hodin. U jednoho displeje pak můžete přičíst zhruba tři až čtyři hodiny navíc.
Rychlost nabíjení odpovídá velké 99Wh baterii. S dodaným 100W adaptérem se Zenbook Duo dostane na zhruba polovinu kapacity za 40 minut a plné nabití trvá zhruba hodinu a tři čtvrtě. Křivka se tedy v závěrečné části nabíjení podle očekávání zpomaluje.
Závěrečné hodnocení
Asus Zenbook Duo UX8407AA je jedním z nejzajímavějších notebooků současnosti. Ne proto, že by byl nejlehčí, nejtenčí nebo nejvýhodnější, ale proto, že nabízí způsob práce, který běžné notebooky jednoduše neumí. Dva plnohodnotné 14″ OLED displeje nepůsobí jako efektní technologická ukázka, ale jako praktický nástroj pro každého, kdo běžně pracuje s více okny a chtěl by stejný způsob práce využívat i na cestách.
Oproti předchozí generaci udělal Asus několik důležitých kroků správným směrem. Menší mezera mezi displeji výrazně pomáhá celkovému dojmu, konstrukce působí kompaktněji, displeje jsou jasnější, klávesnice má silnější podsvícení i delší výdrž, zvuk je kvalitnější a 99Wh baterie dává dvoudisplejovému konceptu větší smysl. Výkon procesoru Intel Core Ultra X9 388H navíc stačí nejen na kancelářskou práci, ale i na náročnější multitasking, úpravu fotografií, lehčí střih videa nebo občasné hraní.
Stále ale nejde o notebook pro každého. V klasickém režimu je tlustší a těžší než běžné 14″ modely, ve dvoudisplejovém režimu nejlépe funguje na stole. U bezdrátové klávesnice stále občas trvá probuzení déle, než by bylo příjemné. Ani cena není nízká. Za testovanou konfiguraci s 32 GB RAM, 2TB SSD a procesorem Intel Core Ultra X9 388H zaplatíte téměř 74 tisíc korun.
Pokud ale patříte mezi uživatele, kteří často přepínají mezi textem, tabulkami, prohlížečem, komunikací a podklady, může být Zenbook Duo tou správnou volbou.