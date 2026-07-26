TikTok má v Evropě velký problém. Hrozí mu obří pokuta kvůli laxní ochraně dětí

- Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje pravidla na ochranu nezletilých
- Problémem jsou veřejné profily, viditelné fotografie i doporučování videí mladistvých cizím uživatelům
- Pokud se závěry potvrdí, platforma může dostat pokutu až 6 % z celosvětového ročního obratu
TikTok má v Evropské unii (EU) další problém. Evropská komise dospěla k předběžnému závěru, že populární sociální síť nedodržuje povinnosti vyplývající z aktu o digitálních službách (DSA). Konkrétně podle ní nezajišťuje dostatečnou úroveň soukromí a bezpečnosti nezletilých uživatelů.
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Veřejný profil může mít i nezletilý
Komisi vadí především nastavení dětských a dospívajících účtů. Nezletilí uživatelé si totiž mohou svůj profil přepnout do veřejného režimu. Jejich videa pak může sledovat prakticky kdokoliv, a to dokonce i člověk, který na TikToku nemá vlastní účet, ale vstoupí na platformu přes externí odkaz.
Under the DSA, platforms accessible to children and teens must ensure a high level of privacy, safety, and security.
Our preliminary findings show that TikTok fails to meet this standard, exposing children and teens to risks including unwanted contact, cyberbullying, or… pic.twitter.com/pYqCvvFY1H
— European Commission (@EU_Commission) July 24, 2026
V případě uživatelů ve věku 16 a 17 let může TikTok zveřejněná videa navíc doporučovat dalším lidem prostřednictvím algoritmického kanálu Pro vás. Podle Komise tím platforma otevírá neznámým lidem okno do života dítěte a zvyšuje riziko nevyžádaného kontaktu, kyberšikany nebo predátorského chování. Jednou zveřejněný obsah navíc může na internetu zůstat dlouhé roky a ovlivnit uživatele i v dospělosti (fenomén tzv. digitální stopy).
Stoprocentní ochranu nezajišťuje ani soukromý profil. Účty nezletilých lze podle zjištění Komise poměrně snadno dohledat v seznamech sledujících ostatních uživatelů. Profilová fotografie přitom zůstává veřejně přístupná, a to opět i návštěvníkům bez registrace.
❗️TikTok nedostatečně chrání účty nezletilých.
Současné nastavení vystavuje nezletilé nechtěnému kontaktu či kyberšikaně.
Komise požaduje silnější ochranu soukromí už v základním nastavení a omezení doporučování obsahu nezletilých ostatním uživatelům.
👉https://t.co/8ccfhDXU06 pic.twitter.com/IuD4yOrfgH
— Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) July 24, 2026
EU chce větší ochranu dětí
Evropská komise požaduje, aby byl obsah nezletilých ve výchozím nastavení viditelný pouze lidem, které uživatel sám schválí. Starší dospívající by sice nadále mohli oslovit širší publikum přímo na TikToku, jejich příspěvky by však neměly být volně dostupné mimo platformu. Sociální síť by rovněž neměla videa nezletilých automaticky doporučovat ostatním prostřednictvím kanálu Pro vás. Kompletní předběžné závěry zveřejnila Evropská komise.
„Nezletilí si zaslouží bezpečné prostředí od okamžiku, kdy se připojí k internetu. Zákon o digitálních službách ukládá platformám povinnost zabudovat ochranu nezletilých do samotného návrhu svých služeb a v případě, že tak neučiní, je za to činí odpovědnými. Vysoká úroveň ochrany by neměla být volitelná; měla by být nastavená jako výchozí. To je naše odpovědnost vůči současným i budoucím generacím evropských dětí,“ uvedla k problematice Henna Virkkunen, výkonná viceprezidentka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii v Evropské komisi.
TikTok dostane prostor na obhajobu
Verdikt zatím není pravomocný. TikTok může nahlédnout do vyšetřovacího spisu a na výhrady písemně reagovat, své stanovisko následně poskytne také Evropský sbor pro digitální služby. Pokud se předběžné závěry potvrdí, Komise může vydat rozhodnutí o porušení DSA a uložit pokutu. Její výše se bude odvíjet od závažnosti, délky a případného opakování prohřešku, maximálně však může dosáhnout 6 % celosvětového ročního obratu provozovatele.
V krajním případě by se pokuta mohla pohybovat v řádu desítek miliard korun. Při odhadovaném obratu samotného TikToku za rok 2025 by teoretické maximum odpovídalo přibližně 2 miliardám dolarů, tedy asi 42 miliardám korun. Skutečná částka by však pravděpodobně byla podstatně nižší – pokud by šlo o příjmy celé skupiny ByteDance, hovoříme o pokutě ve výši 11,2 miliardy dolarů, přibližně 235 miliard korun.
TikTok se hájí tím, že účty dospívajících už při založení obsahují více než 50 přednastavených bezpečnostních a soukromých funkcí. Závěry evropských úředníků nyní firma prostuduje a podle svého vyjádření chce s Komisí nadále spolupracovat. Vyšetřování TikToku probíhá už od února 2024.