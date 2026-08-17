Inspirace pro Valve? Kutil radikálně zmenšil Steam Deck, ten se nyní vejde do kapsy

- Nadšenec přestavěl Steam Deck do zařízení s mnohem kompaktnějšími rozměry
- Zařízení využívá pouze součástky z konzole od Valve, k dokonalosti už chybí jen jedna důležitá věc
- Kutil s přezdívkou PhyFawkes se se svým výtvorem pochlubil na Redditu, přidal i video
Hardwarovému nadšenci a kutilovi v jedné osobě, který na sociální síti Reddit vystupuje pod přezdívkou PhyFawkes, se podařil husarský kousek. Většinu komponentů ze Steam Decku (verze s LCD displejem, pozn. red.) se mu podařilo poskládat do mnohem menšího zařízení, které svou velikostí i designem připomíná legendární kapesní konzoli Game Boy od Nintenda.
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SteamBoy na scéně
Projekt s příznačným názvem SteamBoy se od řady podobných projektů odlišuje právě tím, že vsází na původní komponenty ze Steam Decku. jako je základní deska, baterie či tlačítka a ovládací prvky. PhyFawkes ve virálním příspěvku na Redditu navíc uvádí, že všechny tyto součástky jsou plně funkční. Do rozměrů základní desky ani ovládacích prvků tak zatím nemusel zasahovat, stejně tak byste v zařízení marně hledali upravenou destičku s plošnými spoji.
Plastový kryt odpovídá rozměrům původního Game Boye, jeho tloušťka činí 32 mm. Téměř celou šířku přístroje přitom zabírá baterie ze Steam Decku, která se v případě projektu SteamBoy nachází mezi základní deskou a displejem.
Problém s displejem
K dokonalosti má ale SteamBoy ještě poměrně daleko. Problém spočívá zejména v nefunkčním AMOLED displeji s rozlišením 1200 × 1080 a obnovovací frekvencí 90 Hz, původně navrženém pro VR. Podle PhyFawkese je třeba provést několik úprav v BIOSu a vytvořit speciálně upravenou součástku, která by umožnila připojení panelu ke Steam Decku.
Vzhledem k menším rozměrům krytu bylo nutné přepracovat i chlazení. Zařízení využívá ventilátor o rozměrech 30 × 7 mm a chladič s vlastním ukotvením, které si PhyFawkes vytiskl na 3D tiskárně. Při snížení napětí procesoru a grafické karty o 50 mV se teplota zařízení při spuštění dobrodružné hry Tunic údajně drží v rozmezí 70 °C. Při hraní loňského hitu – RPG Clair Obscur: Expedition 33 pak dosahuje teplot kolem 80 °C.
Kromě displeje se však objevují i další kompromisy. SteamBoy zatím postrádá i horní, tzv. ramenní tlačítka. PhyFawkes by je rád implementoval později, nejprve na ně ale musí ve stísněném krytu najít dostatek prostoru.