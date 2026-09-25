Narwal Flow 2 recenze: svěží vítr mezi robotickými vysavači s pásovým mopem

- Narwal Flow 2 patří ke špičce mezi robotickými vysavači s mopem
- Nabízí sací výkon 31 000 Pa nebo samočisticí pásový mop myjící se vroucí vodou
- Vysavač s All-in-One stanicí se v Česku prodává za 31 990 Kč
Robotické vysavače dnes zvládají čím dál víc práce úplně bez našeho zásahu a výrobci se předhánějí v tom, kdo nabídne dokonalejší navigaci, silnější sání a hlavně méně starostí s údržbou. Narwal si za pár let na trhu (společnost založená v roce 2016) vybudoval pověst značky, která to myslí s vytíráním vážně – firma jako první na světě přišla s robotem, jehož stanice si sama pere mop.
Design a zpracování9.1/10
Vysávání9.3/10
Mopování9.4/10
Čištění a údržba8.9/10
Mobilní aplikace8.4/10
Výdrž baterie8.8/10
Klady
- extrémní sací výkon
- pásový mop si poradí se zaschlými skvrnami
- stanice All-in-One, ambientní osvětlení
- výborná detekce a vyhýbání se překážkám
- kamera s obousměrným videem
- nízká výška 9,5 cm, zajede i pod nižší nábytek
- aplikace nově kompletně v češtině
- nulové namotávání vlasů
Zápory
- mopovací modul nejde z robota snadno vyjmout pro čistě suchý úklid
- boční kartáč není teleskopický
- občas pomalejší aplikace
- vyšší pořizovací cena
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Narwal Flow 2 je v tomto směru svěžím větrem na trhu. Hlavní dominantou je zejména unikátní rolovací mop se širokým pásem, který se během mytí podlahy neustále propírá horkou vodou. A úchvatně zní i sací výkon 31 000 Pa nebo stanice s ambientním osvětlením a UVC sterilizací prachového sáčku.
V této recenzi se podíváme, jak si Flow 2 vede při vysávání i vytírání, jak funguje jeho aplikace (nově dostupná v češtině). Obstojí v tvrdé konkurenci zaběhlých značek? A je cena 31 990 Kč vzhledem k nabízené výbavě adekvátní? Odpovědi přináší naše podrobná recenze.
Design a konstrukce
Narwal Flow 2 se od konkurence na první pohled odlišuje jen mírně. Kulatý půdorys je tradiční, ale výrobce se vešel pod magickou hranici 10 cm výšky – konkrétně 9,5 cm. To vše díky plně skrytému LiDAR senzoru, který je kompletně integrovaný do těla robota, nikoliv vystrčený nahoře jako „maják“. Díky tomu Flow 2 spolehlivě zajede i pod nižší pohovky a postele, kam se konkurence s klasickou vystouplou navigační věží nedostane.
Jinak robot působí poměrně robustně – jeho rozměry činí 9,5 × 36,5 × 35,1 cm. Váží nezanedbatelných 5 kg, což při častějším přenášení mezi patry jistě pocítíte. Vysavač je prakticky celý černý, respektive tmavě šedý, avšak na horní straně najdete efektní eloxovaný kruh s podsvícením, tlačítky a mikrofony.
Boky ukrývají reproduktor, senzory, kontaktní plošky pro nabíjení a konektor pro propojení s nádrží. Horní kryt, jak bývá zvykem, lze sundat. Pod ním najdete nádobu na prach o objemu 300 ml a QR kód pro spárování s aplikací. Sběrnou nádobku je samozřejmě možné vyjmout, ale pravděpodobně k tomu budete sahat jen zřídka – důvod si vysvětlíme v dalších odstavcích.
Chválím také matný povrch celého zařízení. Nezůstávají na něm viditelné otisky prstů ani tolik prach, což přispívá k udržení čistého vzhledu. Avšak přední část je lesklá a stříbrné ohraničení kolem přední kamery, senzoru a světla nepůsobí příliš prémiově.
Kvalitní zpracování a robustní provedení
Na spodní straně najdeme kónický plovoucí kartáč, boční kartáč (bohužel bez výsuvného ramínka) a pásový mopovací válec, kterému se budeme věnovat samostatně. Nachází se zde u řada senzorů, otočné přední kolečko a dvě velká gumová kola.
LiDAR je u Flow 2 umístěný vzadu, což podle testů mírně omezuje zorné pole, prakticky to ale navigaci nijak nekomplikuje. Robot si i tak vytváří velmi přesnou mapu domácnosti s rozpoznáním jednotlivých místností i typu podlahy, jen se musí občas několikrát otočit dokola, aby přesně určil, kde se nachází a co je před ním.
Za hlavním kartáčem se ještě trochu netradičně nachází šachta, skrze kterou dokovací stanice automaticky odsává nečistoty ze sběrné nádobky.
Dokovací stanice a údržba
Základna místo obvyklého plastového víka má tmavý korpus doplněný skleněným předním panelem s jemným ambientním podsvícením (Narwal tomu říká Cyber Glow). Ve výsledku se stanice může stát efektním doplňkem domácnosti. Podsvícení se dá nastavovat v aplikaci a musím říct, že mě tenhle detail hodně bavil.
Tato kompletně autonomní designová stanice plně přebírá vysypávání prachu, dávkování čisticího prostředku s vodou, vyprazdňování odpadní vody i následné praní a sušení mopu. Vy se tak budete vracet do voňavé a perfektně uklizené domácnosti bez plýtvání cenným časem na nekončící úklid.
Vysavač do stanice automaticky zajíždí, avšak zcela se do ní neschová, což může být z praktického hlediska nevýhoda – částečně vyčnívá, může překážet a zároveň se na něm usazuje prach, což platí i pro prohlubně nádržek na horní straně.
Výhodou této konstrukce je kompaktnější půdorys stanice, která tak nezabírá zbytečně mnoho místa. Její rozměry činí 45 × 53 × 36 cm.
Automatické vyprázdnění a mytí válcového mopu
Horní část stanice je řešena netradičně: celé „patro“ tvoří dvě velkoobjemové nádoby – jedna na čistou vodu (4,5 litru), druhá na špinavou (4 litry). Zasouvají se dovnitř jen nepatrně – větší část je součástí konstrukce. Vysavač je vybaven hned dvěma zásobníky na vodu (130 ml pro čistou a 120 ml na špinavou).
Mopovací válec je ve stanici omýván horkou vodou až o bezkonkurenční teplotě 100 °C, přičemž systém inteligentně upravuje teplotu podle stupně znečištění. Následně je mopovací válec vysušen teplým vzduchem o teplotě až 60 °C, což efektivně brání vzniku plísní, zápachu i množení bakterií.
Unikátním prvkem je UVC sterilizační modul v komoře pro sáček na prach (2,5 litru). Ten pravidelně ozařuje odsátý prach, čímž eliminuje hnilobné procesy a pachy. Sáček by měl vystačit až na 120 dní provozu. Systém Auto Detergent Dispensing navíc automaticky dávkuje čisticí prostředek podle aktuální potřeby.
V praxi se celý proces mytí a sušení mopů ukázal jako plně automatizovaný a spolehlivý – během testování fungoval naprosto bezchybně. Díky této komplexní automatizaci je potřeba manuálních zásahů minimální. Stačí čas od času doplnit čistou vodu, vylít nádržku se špinavou vodou a vysypat nádobu na nečistoty.
Vysoký sací výkon
Srdcem vysávacího modulu je systém TurboForce s deklarovaným sacím výkonem 31 000 Pa – jde o jednu z nejvyšších hodnot, jakou dnes na trhu robotických vysavačů najdete. Musím říct, že je to v praxi hodně znát – takhle vysátý a „načesaný“ koberec jsem doma dlouho neměl.
Zajímavá je i technologie DualFlow – kónický plovoucí kartáč, který vlasy a chlupy okamžitě odvádí přímo do sacího otvoru, místo aby se motaly kolem osy. Tento princip má i nezávislou certifikaci laboratoří SGS na nulovou míru namotávání a potvrzuje i to můj test s dlouhými vlasy. V přímém srovnání s vysouvacími bočními kartáči u konkurence je ten u Narwalu o něco méně důkladný při čištění samotných okrajů.
FlowWash: pásový mop, který myje sám sebe
Klíčovou devízou Flow 2 zůstává stejně jako u první generace vytírání. Systém FlowWash používá širokou rolovací pásovou textilii (Track Mop), na kterou šestnáct trysek průběžně stříká vodu ohřátou až na 60 °C, zatímco na podlahu vyvíjí konstantní přítlak 12 N. Kombinace tepla, tlaku a neustálého propírání pásu si podle testů poradí i s hodiny starými zaschlými skvrnami od kávy nebo marmelády. Mop se navíc umí vysunout do strany až o 48 mm, takže dosáhne i do rohů a těsně podél nábytku, kam se klasické rotační kotoučové mopy nedostanou.
Na koberec si Flow 2 jen tak nedovolí. Jakmile ultrazvukové senzory koberec zaregistrují, mopovací modul se automaticky zvedne o 12 mm nad podlahu, takže nehrozí promočení textilu. V aplikaci navíc jde nastavit i zóny, kterým se má robot při vytírání (i vysávání) vyhnout úplně, což ocení majitelé koberců s vyšším vlasem.
NarMind Pro 2.0: AI, kamera a chytré režimy
Navigaci a rozpoznávání překážek má na starosti systém NarMind Pro 2.0, který kombinuje duální kameru se strukturovaným světlem TwinAI Dodge. Vizuální model umělé inteligence VLM OmniVision navíc dokáže v reálném čase vyhodnotit míru znečištění podlahy a tomu přizpůsobit sací výkon i strategii úklidu. Flow 2 si hravě poradí s pohozenými kabely, botami i dětskými hračkami, a robot spolehlivě zastavil pokaždé, když mu do cesty vběhl kocour, aniž by do něj narazil.
Kamera navíc slouží k obousměrné audio i video komunikaci. Přes aplikaci se tak můžete podívat, co se doma děje, promluvit na mazlíčka nebo si ověřit, že jste opravdu zavřeli balkonové dveře. Softwarová výbava nabízí i specializované režimy. Baby Care Mode zajistí tišší chod, respektuje vyznačené sterilní zóny (typicky hrací deku) a upozorní na zapomenuté hračky.
Pet Care Mode se soustředí na intenzivní sběr chlupů kolem pelíšků a toalet mazlíčků, a pokud nechcete nic nastavovat ručně, stačí zapnout Freo Mind Mode 4.0, který přebírá kompletní kontrolu nad strategií úklidu. Funkce AI Floor Tag má navíc umět upozornit na zapomenuté cennosti, jako jsou klíče nebo peněženka – v praxi ale tahle konkrétní funkce zatím není úplně spolehlivá, takže na ni stoprocentně spoléhat nedoporučuju.
Dobrá výdrž baterie
V robotu se nachází baterie s kapacitou 7 000 mAh, což je výrazně nad průměrem konkurenčních robotických vysavačů. Podle výrobce vystačí až na 190 minut nepřetržitého uklízení. Já jsem se v průměru nikdy nedostal nad 3 hodiny, ale vše záleží na náročnosti úklidu. Byt o rozloze 50 m² zvládne v průměru uklidit během 50 minut. Pokud zvolíte pouze vysávání, dostanete se na cca 40 minut. Přesný čas se vždy odvíjí od množství nábytku a členitosti místností.
Plné nabití trvá 150 minut. Výhodou je, že si robot dobíjí baterii souběžně s tím, co stanice odsává prach a pere mop – u větších domácností se tak úklid neprodlužuje kvůli zbytečným prostojům ve stanici.
Mobilní aplikace Narwal – nově v češtině
Vysavač se ovládá přes aplikaci Narwal, dostupnou pro Android i iOS. Dobrou zprávou pro české uživatele je, že aplikace nedávno přibyla o kompletní českou lokalizaci – dosud bylo nutné vystačit si s angličtinou nebo jiným cizím jazykem.
Po spárování aplikace zobrazí mapu domácnosti, kterou robot vytvoří během prvního průzkumu bytu. Mapu lze rozdělit na místnosti, pojmenovat je, nastavit zakázané i mopovací zóny, vybrat typ podlahy nebo přidat nábytek pro lepší orientaci. Aplikace podporuje i mapování více pater nebo režim ve 3D.
Kromě automatického úklidu celé domácnosti jde spustit i čištění jednotlivých místností, zvolit režim (jen vysávání, jen mopování, vysávání a následné mopování, nebo oboje současně), upravit sací výkon, dávkování vody i počet opakování úklidu. Nechybí ani kompatibilita se standardem Matter pro propojení s chytrou domácností, Amazon Alexa, Google Home a vestavěný hlasový asistent (v cizí jazycích).
Přestože aplikace nabízí opravdu bohaté možnosti, tak některá pokročilá nastavení nepůsobí zpočátku úplně intuitivně a chvíli trvá, než se v nich uživatel zorientuje. Také odezva není nejlepší a občas se prostředí trochu „kouše“.
U ovládání robota na dálku mě zaujala funkce “Zahájit hraní s domácím mazlíčkem”. Poté máte na výběr mezi kočkou nebo psem a několika hlasovými „povely“. Lze například přehrát zvuk mňoukání, které kočce řekne „Nedělej to.“, „Pojď si hrát“, „Dej mi trochu své lásky“ apod. Je otázkou, jak moc přesná je tahle zvířecí řeč, ale jako bláznivé vychytávce dávám palec nahoru.
Vysávání a mopování v praxi
Robot zvládne překonat prahy a nerovnosti do výšky 4 cm, takže by neměl mít problém ani ve starší zástavbě s vyššími přechody mezi místnostmi. Flow 2 exceluje na tvrdých podlahách, kde kombinace silného sání a horkého vytírání zvládne odstranit i zaschlé nečistoty na jeden nebo dva průjezdy.
I na kobercích podává skvělé výsledky, ale nejvíce se projevují limity bočního kartáče. Robota jsem testoval v běžném domácím provozu více než dva měsíce a vytírání hodnotím jako jedno z nejlepších na trhu.
Provoz je navzdory vysokému výkonu překvapivě tichý. Zatímco výrobce udává hlučnost až 57 dB při vysávání a 60 dB při mopování, osobně musím říct, že se řadí mezi tišší vysavače. Hlasitější je logicky jen samotné vysypávání prachu do stanice, které se podle parametrů může vyšplhat až k 71,5 dB, ale jde o proces trvající jen několik vteřin.
Závěrečné hodnocení
Narwal Flow 2 je robot pro domácnosti, které chtějí mít vytírání vyřešené jednou provždy – a přesně to nabízí. Pásový mop myjící se horkou vodou spolehlivě zvládne i zaschlé skvrny. Silné sání a technologie DualFlow zase vyřeší věčný problém s namotanými vlasy a chlupy, se kterým bojuje spousta domácností se zvířaty. Stanice All-in-One se navíc postará prakticky o všechno sama – od praní a sušení mopu přes UVC sterilizaci prachu až po dávkování čisticího prostředku.
Mezi drobné nedostatky patří o něco méně intuitivní a pomalé prostředí aplikace, slabší výkon bočního kartáče a nemožnost fyzicky odepnout mopovací modul pro čistě suchý úklid. Žádná z těchto výtek ale zásadně nesnižuje celkový dojem. Flow 2 patří k tomu nejlepšímu, co dnes na trhu robotických vysavačů najdete, a s novou českou lokalizací aplikace se navíc stává o poznání přístupnějším i pro tuzemské uživatele. Za 31 990 Kč jde o investici do prakticky bezúdržbového úklidu, která se domácnostem s mazlíčky, alergiky nebo prostě jen s nedostatkem času na úklid může vyplatit.