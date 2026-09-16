Redmi Note 17 Pro Max recenze: bude obří baterie stačit k úspěchu?

- Redmi Note 17 Pro Max chce být králem střední třídy a jednou pro vždy ukončit debaty o nedostatečné výdrži
- S baterií s úctyhodnou kapacitou 9210 mAh má k tomuto ambicióznímu cíli nakročeno solidně
- Bohužel Redmi ubralo na jiných místech, především na výsledcích fotoaparátů
- Za cenu začínající na 9 939 Kč to ale tentokrát nebude mít tak lehké, i ve srovnání s předchozí řadou Redmi Note 15
Ne každý z nás potřebuje nutně to nejlepší, co je aktuálně na trhu k dispozici. Většina zákazníků se spokojí s mýtickou zlatou střední cestou, která splní veškeré nároky běžného každodenního provozu, ale zároveň kvůli ní nemusíte prodávat ledvinu. V poslední době je ale výběr chytrého telefonu s cenou lehce přes deset tisíc korun stále těžší – mnoho na výběr není, a když už něco ano, často skýtá příliš velké kompromisy. Stane se Redmi Note 17 Pro Max neodolatelnou nabídkou a silou ve střední třídě, kterou nepůjde ignorovat?
Design a zpracování7.7/10
Výkon a optimalizace8.0/10
Hardwarová výbava7.4/10
Kvalita fotografií a videa6.5/10
Výdrž baterie9.9/10
Klady
- dostatek výkonu i pro hraní her
- obří baterie s kapacitou 9210 mAh a 100W nabíjením
- špičkový displej
- odolnost podle standardu IP68
- příznivá cena
Zápory
- slabší fotoaparáty
- absence adaptéru v balení a kabel s USB-A
- zbytečný predinstalovaný bloatware
- průměrný, nevýrazný design
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Opravdu se letos vyplatí?
Přechod z řady Redmi Note 15 na letošní Redmi Note 17 proto nemusí dávat zdaleka takový smysl jako u starších generací. Xiaomi sice výrazně zapracovalo na kapacitě baterií a částečně také na odolnosti, v dalších klíčových oblastech je ale mezigenerační posun podstatně méně přesvědčivý. U základního Redmi Note 17 například najdeme 7700mAh baterii místo 6000mAh, zároveň je ale telefon citelně větší a těžší, snížila se například maximální hodnota jasu displeje a 108Mpx hlavní fotoaparát vystřídal 50Mpx snímač.
Podobně ani výkon nebo zobrazovací schopnosti celé řady nepůsobí jako důvod, kvůli kterému by majitelé loňských modelů měli okamžitě měnit telefon. Redmi Note 17 tak představuje spíše evoluci zaměřenou na výdrž a odolnost než jednoznačný upgrade ve všech směrech – a zvlášť s ohledem na výrazně nižší ceny doprodávané řady Note 15 může být pro její současné majitele rozumnější ještě jednu generaci počkat.
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Design a zpracování
V otázce vzhledu neočekávejte žádnou velkou originalitu, což ale neznamená, že by se jednalo o ošklivý telefon. Plastová záda a plastový rám sice mohou na papíře působit lacině, na druhou stranu v ruce působí až překvapivě prémiovým dojmem. Plast má oproti dražším materiálům i jednu zásadní výhodu – je lehký. Právě snaha o snížení hmotnosti je v případě Redmi Note 17 Pro Max velmi důležitá, byť se to při pohledu na váhu 229,5 gramů může zdát, že se někde něco nepovedlo. O tom ale více až později.
Už při prvním úchopu je jasné, že tohle není žádný střízlík, přičemž rozměry 163,4 × 78,3 × 8,6 milimetrů tuto domněnku potvrzují. Pokud máte rádi kompaktní smartphony, které obsloužíte jednou rukou, tady se se zlou potážete. Hrany sice vypadají ostře a nekomfortně, nicméně jsou zkosené tak akorát a ani delší používání není nepříjemné.
A kdybyste si chtěli úchop ještě trochu zpříjemnit, v balení najdete i silikonový kryt. Kromě něj je v balení ještě USB-C na USB-A nabíjecí kabel, což je v roce 2026 z mého pohledu ostuda a marně byste hledali nabíjecí adaptér. Vzhledem k tomu, že Redmi Note 17 Pro Max zvládá až 100W nabíjení, tato absence zabolí. Zamrzela mě také absence výrazných barev – kromě tradiční černé a bílé je ze zajímavějších barev k dispozici jen námi testovaná pistáciová, která je sice hezká na pohled, ale z mého pohledu stále poměrně konzervativní sázka na jistotu.
Displej a hardwarová výbava
Za displej se Redmi Note 17 Pro Max rozhodně nemusí stydět – použitý AMOLED panel o velikosti 6,83″ slibuje rozlišení 1280 × 2772 pixelů (jemnost 447 ppi), obnovovací frekvenci 120 Hz, 3840Hz PWM, HDR10+ a certifikaci Dolby Vision, typický jas 1060 nitů (3500 nitů v peaku) či ochranu v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2. Tady určitě Redmi Note 17 Pro Max na ničem nenachytáte – barvy jsou skvělé, pozorovací úhly příkladné a jas je i na přímém slunci více než dostatečný.
Z hlediska výkonu najdeme pod kapotou osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 vyrobený 4nm technologií, v doprovodu grafiky Adreno 812, 8 GB RAM či interní paměť s kapacitou 256/512 GB typu UFS 4.1. Na střední třídu nabízí Redmi Note 17 Pro Max dostatečnou porci výkonu nejen pro běžnou práci, ale také i pro hraní her, ostatně v benchmarku AnTuTu získal smartphone 1 052 872 bodů, což je velmi solidní hodnota.
Ostatní výbava také nepokulhává – nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, podpora pro eSIM, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, infračervený port, USB-C 2.0, stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bezdrátového audia nebo optická čtečka otisků prstů v displeji, která je velmi rychlá a spolehlivá. Zajímavostí je odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP66 a IP68, přičemž výrobce testoval odolnost proti vodě při ponoření ve dvou metrech po dobu 72 hodin. Sympatická je také odolnost proti pádu až z výšky tří metrů.
Baterie a výdrž
Na začátku recenze jsem zmínil snahu udělat Redmi Note 17 Pro Max co možná nejlehčí skrze použité materiály, nicméně při pohledu na hmotnost se to Xiaomi příliš nepovedlo. Důvodem je křemíkovo-uhlíková baterie, která dostala nadstandardně velkou kapacitu 9210 mAh. I kdyby jste se postavili na hlavu, takto velká baterie zkrátka něco vážit bude a je poměrně k nevíře, že se akumulátor s takovou kapacitou vešel to běžně vypadajícího smartphonu – na první dobrou byste určitě netipovali, že uvnitř najdete takto velkou baterii.
|Naměřená rychlost nabíjení 125W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|16 minut
|31 minut
|56 minut
|71 minut
Pokud jde o výdrž, tady žádné problémy či výtky nečekejte. Standardem jsou dva pracovní dny s plným využitím, bez větších problémů se dostanete i na tři dny aktivního používání. A když se trochu uskromníte, prodloužený víkend zvládnete bez nabíječky jako nic.
Potěší také dostupnost rychlého nabíjení výkonem až 100 W (také reverzní 27W nabíjení), ovšem adaptér si už budete muset sehnat sami (originální nabíječka je k dispozici za přibližně 600 korun), ideálně takový, aby podporoval standard Power Delivery 3.0. Na 125W nabíječce, kterou mám doma k dispozici, se zvládlo Redmi Note 17 Pro Max nabít z nuly na sto za přibližně 71 minut, což rozhodně není špatný výsledek.
Operační systém
V případě operačního systému nečekejte žádné překvapení, opět vás přivítá Android, tentokrát ve verzi 16 a s nadstavbou HyperOS 3. Nadstavba svou inspiraci u konkurenčního Applu nezapře, ale to z mého pohledu není na škodu. Rychlost systému je příkladná, nikde se nic neseká, optimalizace je vyřešena na jedničku a vše funguje tak, jak má. Výrobce také slibuje šest let bezpečnostních záplat a pokročilé AI funkce, jako je Xiaomi HyperAI, Google Gemini nebo Circle to Search.
Xiaomi svou nadstavbu opečovává opravdu pečlivě, takže vám nebude chybět ani většina užitečných funkcí nad rámec samotného systému. Na propracovanost One UI sice Xiaomi z mého pohledu ještě něco chybí, ale to už zabrušujeme do příliš subjektivních vod. Samozřejmostí jsou vlastní témata a možnost opravdu detailního přizpůsobení podle vašich přání.
Co už se mi líbí o poznání méně, je množství bloatwaru, který je v telefonu předinstalovaný už z výroby. Troufnu si říci, že každý svéprávný člověk si zvládne do zařízení stáhnout aplikace dle vlastního uvážení a nemusí mít hned po vybalení v telefonu desítku zbytečných her, Temu, Booking, TikTok a další podobné aplikace. Já se ptám: Je tohle opravdu nutné? Také bych se obešel i bez zbytečných notifikací, které vás na tyto hry ještě upozorňují.
Fotoaparát a záznam videa
Už dávno je pryč doba, kdy se chytré telefony předháněly v tom, který z nich nabídne více fotoaparátů, ostatně většinou za něco stál jen jeden z nich a zbytek byl do počtu. Redmi Note 17 Pro Max nabídne na zadní straně dvojici fotoaparátů – hlavní má senzor o velikosti 1/1.95″, rozlišení 50 Mpx, clonu f/1.5, velikost pixelů 0,8 µm, PDAF a optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu širokoúhlý snímač o velikosti 1/4.0″ s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.2, úhlem 120˚ a velikostí pixelů 1,12 µm. Pro pořádek ještě dodám, že na přední straně najdete 32Mpx selfie kameru s clonou f/2.2.
Za dobrých světelných podmínek dnes již chytré telefony zvládají produkovat obstojné snímky i v nižších cenových kategoriích. Chtělo by se říci, že ani Redmi Note 17 Pro Max není výjimkou, nicméně mi osobně se smartphone příliš do vkusu netrefil. Pokud jde o ostrost, barevné podání či míru detailů, tady nemám moc co vytknout, to dělá Redmi určitě dobře. Z mého pohledu jsou ale snímky možná až příliš prosvětlené, čímž trpí především jemné stíny a tím i výsledná kvalita fotografií.
Ani protisvětlo není velkým přítelem Redmi Note 17 Pro Max, přičemž při focení si budete muset dávat pozor na to, kde se nachází slunce. Jinak se připravte na snímky plné ghostingu a chromatické aberace. Nepříjemným překvapením jsou také nevyrovnané výsledky 2× digitálního přiblížení, které umí v některých případech i změnit vyvážení bílé. Širokoúhlý snímač bojuje statečně, nicméně oproti hlavnímu fotoaparátu je slabší snímač zkrátka až příliš poznat, jak v detailech, tak i v náchylnosti na optické vady.
Za zhoršených světelných podmínek na focení raději zapomeňte. Pokud má hlavní fotoaparát dostatek světla, můžete tu a tam dostat relativně použitelné snímky, avšak jestli není poblíž fotografované scény alespoň nějaký silný zdroj světla, připravte se na neostrosti, slévání detailů, mizerné vyvážení bílé či řadu optických vad.
Zachytit ostrý snímek za použití 2× digitálního zoomu je poté loterie, která někdy vyjde a jindy ne, většinou však pořízený snímek putuje rovnou do koše. O širokoúhlém fotoaparátu se ani není třeba bavit, tady se výsledky nepotkávají s teplotou světla vůbec, ostrost a detaily ve snímku jsou spíše náhodné a když není dost světla, nedostanete de facto žádný použitelný výsledek.
Maximum pro video je rozlišení 4K, bohužel jen se snímkovou frekvencí 30 fps. Pokud preferujete plynulejších 60 snímků za sekundu, nezbyde vám nic jiného, než se smířit s rozlišením Full HD, což je jednoznačně škoda. Potěší aspoň optická stabilizace a také gyroskopická elektronická stabilizace, která výrazně pomáhá kvalitě záznamu.
Záznam videa je za dobrého světla obstojný, netrpí na agresivní přeostřování, poradí si i se změnou scény a ani protisvětlo mu nedělá velké problémy, byť si na pozici slunce určitě budete muset dávat větší pozor. Nahrávání zvuku je poté podprůměrné a obstojně si poradí jen s nenáročnými scénami – v hlučnějším prostředí mikrofony nestíhají. V horších světelných podmínkách snímač bojuje statečně, ale pokud si dobře nezvolíte scénu, ideálně abyste se u natáčení moc nehýbali, příliš použitelné výsledky nedostanete.
Závěrečné hodnocení
Doporučit dobrý telefon za cenu okolo deseti tisíc korun nebývá jednoduchý úkol, byť v tomto segmentu už výrobci ukázali, že byste se neměli bát sáhnout prakticky po jakémkoli smartphonu. Řada Redmi Note je pak u uživatelů oblíbená a velmi často končila v užších výběrech. Tomu tak dost pravděpodobně bude i tentokrát, ovšem až tak jednoznačné to určitě nebude. Redmi Note 17 Pro Max sice v řadě ohledů exceluje a bez nadsázky boduje na plné čáře, avšak když se někde hodně přidá, jinde se bohužel i hodně ubere.
Z hlediska hardwarové výbavy není moc telefonu co vytknout – výkonu má na rozdávání, displej je příkladný, uvnitř smartphonu nic moc zásadního nechybí a všechno funguje tak, jak má. Hlavním hřebem celého balíčku pak je jednoznačně obří baterie, která ve spojení s rychlým nabíjením efektivně řeší nářky nejednoho uživatele na slabou výdrž moderních chytrých telefonů a na neustálou nutnost nabíjet každý den. Jenže dlouhá výdrž na jedno nabití není jediný požadavek uživatelů.
Mezi ty nejčastější, bohužel pro Redmi Note 17 Pro Max, patří také kvalitní fotografie. Tím je z pohledu laika myšleno to, že po zmáčknutí spouště dostane automaticky co možná nejlepší snímek. Tady Xiaomi hodně sundalo nohu z plynu a výsledky jsou přinejlepším rozporuplné, avšak subjektivně určitě zklamání. Na momentky pro nenáročného uživatele by to jistě dostačovalo, jenže v této cenové kategorii nelze přešlap této velikosti přejít mávnutím ruky. Předinstalovaný bloatware a absence 100W adaptéru, a tedy nutnost pro většinu uživatelů dodatečného výdaje v podobě cca 600 korun, je oproti tomu jen malá hořká pilulka.
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