Strong 5GROUTERBE3600 recenze: šikovná vylepšení hledejte pod kapotou

- 5G router od společnosti Strong nabízí rychlý internet už v základu
- Využít ale můžete i vlastní nanoSIM a rychlý standard Wi-Fi 7
- Za cenu 5 999 korun nenabízí snadné rozhodování
Na SMARTmanii se nám tu a tam dostane na recenzi mimo chytrých zařízení také ta, bez kterých si domácnost nedovedeme představit. Řeč je samozřejmě o routerech, které se starají o pokrytí našich domácností Wi-Fi sítí. Zatímco povětšinou sáhneme po klasickém kabelovém připojení, stále jsou místa a situace, kdy se vyplatí sáhnout po mobilním internetu, přičemž klasický router si se SIM kartou zpravidla neporadí. To ovšem není případ routeru Strong 5GROUTERBE3600.
Design a zpracování9.0/10
Portová výbava7.9/10
Rychlost připojení9.3/10
Klady
- podpora Wi-Fi 7
- sdílení Wi-Fi hesla skrze NFC
- integrovaná eSIM s možností datových balíčků fungující po celém světě
- jednoduchá obsluha
Zápory
- slabší portová výbava
- vysoká cena
- eSIM od čínského poskytovatele
- NFC sdílení funguje jen s Androidem
Ten navazuje na svého předchůdce s označením 5GROUTERAX3000 (recenze), se kterým toho spoustu sdílí, avšak v několika ohledech se liší. Vyplatí se sáhnout po nové verzi, nebo je tato aktualizace zbytečná?
Design neprošel takřka žádnou proměnou
Po stránce designu nový router snad ani nelze hodnotit. Ne proto, že by se vzhled nepovedl nebo s ním byl nějaký jiný zásadní problém, ale zkrátka proto, že vypadá na chlup stejně jako jeho předchůdce. Ve Strongu si zkrátka řekli, že nebudou měnit něco, co funguje, a provedli jen minimum nezbytných změn. Na první dobrou tak jen obtížně poznáte, zda před vámi leží model 5GROUTERAX3000, nebo právě novější 5GROUTERBE3600.
Na přední straně se stále nachází tři stavové diody 5G, 4G a Wi-Fi, pod nimi pak tlačítko WPS a velká dioda signalizující zapnutí. Po nahlédnutí na zadní stranu ale už vidíme první změny a nutno podotknout, že ne příliš pozitivní. V případě novinky zde totiž najdeme jeden LAN o rychlosti 1 Gbps, jeden LAN/WAN o rychlosti 1 Gbps, tlačítko pro zapnutí/vypnutí a 12V napájení. Minulá verze disponovala navíc telefonní linkou RJ11, jeden z LAN portů nabízel 2,5Gbit a nechybělo ani USB-A 3.0. Právě snadno přístupný USB port mi asi chybí nejvíce.
Na spodní straně se pod záslepkou nachází slot pro vložení nanoSIM karty, přičemž nechybí ani podpora pro eSIM kartu, bohužel jen od společnosti RedteaMobile. Na druhou stranu od RedteaMobile získáte až 5 GB zdarma každý měsíc, což sice není mnoho, ale i tak tento balíček potěší. Kdyby Strong přidal ještě integrovanou baterii, byl by z tohoto routeru rázem ideální parťák na cesty. Kromě toho se ještě vedle slotu na nanoSIM nachází USB-C – osobně netuším, proč je tady a k čemu by uživateli mělo sloužit, neboť jeho umístění je na nejhorším možném místě. Zajímavostí je, že o jeho přítomnosti se nezmiňují ani oficiální materiály.
Slušná výbava se zaměřením na bezdrát
Z technických parametrů upoutá především Wi-Fi 7 (802.11be), což je také jedno ze zásadních vylepšení oproti předchůdci. Novější standard slibuje rychlost 3,6 Gbps, přičemž na 2,4GHz pásmu je to 688 Mb/s a na 5GHz pásmu je to 2882 Mb/s. Potěší také čtveřice antén 5G 6 dBi nebo zabezpečení až WPA3. Vylepšení tedy v tomto ohledu nastalo především v oblasti mobilního internetového připojení, avšak co se týče konektivity, tady bohužel Strong ubral.
Rozhraní, přes které router nastavujete, je klasické online ve stylu Strongu, tudíž ani v tomto ohledu žádné překvapení nečekejte. Výhodou je jeho snadná přehlednost, nevýhodou pak nemožnost jít v rámci nastavení více do hloubky. Samozřejmostí je provozování dvou Wi-Fi v různých pásmech souběžně, speciální síť jen pro návštěvy či novinka pro majitele chytrých telefonů s Androidem – díky NFC se stačí jen přiblížit k hodní straně routeru a rázem jste připojeni k Wi-Fi, aniž byste museli diktovat a zadávat heslo. Šikovné, jen škoda, že to nefunguje i s iPhonem.
Svižný internet „od Číňana“
Co se týče rychlosti, tady je to hodně závislé na tom, jaký mobilní internet si pořídíte a jaké je zrovna pokrytí ve vaší oblasti. Pokud nechcete využívat integrovanou kartu od RedteaMobile, můžete vsadit na datovou předplacenou kartu, případně si pořídit paušál. Router lze ovšem využít i bez nutnosti spoléhat se na mobilní internet – v tomto případě ale přicházíte o jeho největší benefity a při srovnání ceny a výkonu s konkurencí by jeho pořízení bylo zbytečným plýtváním financí, neboť konkurence nabídne více funkcí za mnohem méně peněz, alespoň pokud jde o klasické kabelové připojení.
Pro některé uživatele může být problematická i samotná integrace eSIM od RedteaMobile. Nechci malovat čerta na zeď, ale zakoupení routeru s integrovanou eSIM od čínského poskytovatele je zkrátka jisté bezpečnostní riziko, které je potřeba mít na paměti. Pokud pracujete pro stát nebo v rámci domácnosti či firmy přistupujete k citlivým datům, pořízení routeru 5GROUTERBE3600 určitě pečlivě zvažte. Zajímavostí je, že ještě před samotnou aktivací eSIM byl router připojený k internetu – rychlosti byly sice zanedbatelné, přesto ale měl router přístup k síti.
Pakliže ale nemáte s čínským poskytovatelem mobilního internetového připojení problémy, mám pro vás relativně dobrou zprávu. Pokud jde o rychlost stahování, zde se RedteaMobile může pochlubit 336 Mbps, a co se týče uploadu, tady je to už slabších 20,1 Mbps. V obou případech jde o průměr z pěti měření, k serverům se router pokaždé připojoval do Londýna. Datový balíček o velikosti 5 GB je na 15 dní zdarma. Pokud by vám nestačil, lze si dokoupit další, přičemž ten nejlevnější v podobě 5 GB/7 dní stojí 4 eura (cca 100 korun), ten nejdražší s neomezenými daty na 30 dní poté 50 eur (cca 1250 korun).
Závěrečné hodnocení
Router Strong 5GROUTERBE3600 není ani tak nástupcem v pravém slova smyslu, jako spíš evolucí se zaměřením na rychlejší Wi-Fi a lepší zprostředkování mobilního internetu. Novinka na první pohled nevystupuje z řady routerů značky Strong, což je možná trochu škoda, nicméně pokud si potrpíte na konzervativní design, určitě vás nezklame. Hlavní předností je podpora Wi-Fi 7, díky čemuž je router připraven na budoucnost a bude vám sloužit poměrně dlouho.
Stejně tak možnost rychlého a snadného připojení k Wi-Fi sítí prostřednictvím NFC určitě potěší a snad někdy přibyde i podpora pro zařízení s jiným operačním systémem než s Androidem. Zamrzí škrtání z hlediska portové výbavy, byť chápu, že někde se cena kompenzovat musela.
Rozpačitý jsem z přítomnosti eSIM od čínského operátora RedteaMobile, který sice nabízí data zdarma, avšak s jejich využíváním bych byl raději opatrný. Za cenu 5 999 korun se rozhodně nejedná o nejlevnější router na trhu, avšak pokud chcete Wi-Fi 7 a k tomu podporu pro mobilní data, zase tak moc na výběr nemáte.