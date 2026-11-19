- Govee Galaxy Light Projector 2 Pro promítá hvězdy a galaxie z vyměnitelných disků
- Oproti předchůdci nabízí dvojnásobnou svítivost a ostřejší obraz s pokrytím až 28 m²
- Má vestavěný reproduktor s ambientními zvuky pro večerní usínání
- Na českém trhu se prodává za velmi sebevědomou cenu 5 490 Kč, v rámci Black Friday ale vyjde na 4 667 Kč
Každý rodič to zná. Večer je potřeba dítě uklidnit, uložit do postele a přesvědčit ho, že tma v pokoji vůbec není strašidelná. Noční světýlka s jedním měkkým odstínem dělají svou práci, ale hvězdná obloha na stropě dokáže mnohem víc. Govee nad ní drží dlouhodobě patronát a jeho nový projektor s označením Galaxy Light Projector 2 Pro má ambici být tím nejlepším, co si pro děti pořídíte.
Design a zpracování8.2/10
Kvalita projekce8.5/10
Kvalita zvuku7.3/10
Aplikace a funkce8.0/10
Klady
- jasná, ostrá a barevná projekce
- dynamické laserové hvězdy
- Matter a hlasoví asistenti
- Bluetooth reproduktor pro pohádky a hudbu
- jednoduchá výměna disků
- nastavení naklonění
- děti jsou z projekce nadšené
Zápory
- aplikace nemá češtinu
- disky mají vlastní formát a jejich dokoupení je nejisté
- ventilátor může být při delším provozu slyšet
- napájení ze sítě, žádný akumulátor
- vyšší cena než u běžných projektorů
Nabízí ostřejší čočku, širší záběr, vyšší svítivost, propojení s chytrou domácností skrze protokol Matter a navíc i vestavěný reproduktor, takže může přehrát pohádku nebo šumění lesa. Zvládne to všechno tak dobře, jak výrobce slibuje? A vyplatí se za něj připlatit si oproti jednoduchým projektorům, které seženete za zlomek ceny? Podívali jsme se na jeho zpracování, projekci, aplikaci i na to, jak se hodí do dětského pokoje.
Balení a design
Projektor vypadá jako velká kapsle. S rozměry 23,8 × 16,3 × 14,8 cm a váhou kolem dvou kilogramů nejde zrovna o drobka. Na dětský noční stolek se sice vejde, ale rozhodně zabere jeho větší část. Plastové tělo je matné a černé, což je přinejmenším praktické. Objektiv s laserovou částí se nachází na horní straně a na boku najdete slot pro disk spolu se čtveřicí fyzických tlačítek.
Konstrukční zpracování je na vcelku dobré úrovni, výtku mám však k plastovému otočnému kolečku objektivu, kterým se ostří – to bohužel působí dost lacině, celé se kýve a chrastí v něm. Zaostření se řeší otočením čočky doleva nebo doprava, což zvládne i dítě, ale citlivost, respektive přesnost je poměrně diskutabilní.
Disky, kterých je v balení osm, mají čtvercový formát. To je zásadní informace, protože starší disky z předchozích generací Govee do nového modelu nepasují. Vkládají se do plastové vložky, do které se zacvaknou. Doporučuji toto dělat s mikrovláknovým hadříkem (součástí balení), abyste si při manipulaci disk neušpinili nebo neponičili. Vložka má vroubkované kolečko na pootočení disku, což jsem vůbec nepochopil. Nedá se tak nastavovat otočení hvězd na těle projektoru – musíte vložku s diskem vždy vysunout.
K projektoru se dodává samostatný gumový stojánek, který umožňuje zařízení nasměrovat na strop nebo na stěnu. Oceňuji, že Govee myslelo na otáčení v rozsahu až 360°, takže si obrazec můžete natočit přesně podle potřeby. Stojánek projektor drží překvapivě dobře, za což vděčí i vyšší hmotnosti zařízení, díky níž nehrozí, že by jej dítě ze stojánku snadno shodilo.
Disky: kvalita obrazu, která překvapí
Hlavním tahákem je 4Mpx čočka a laminované filmové skleněné disky. Govee uvádí, že propustnost světla je o 17 % vyšší než dřív a že obraz dosahuje „8K“ ostrosti – což je samozřejmě marketing, ale rozdíl oproti starším projektorům je skutečně patrný. Překvapilo mě, že nejsou vidět žádné pixely. Vzhledem k tomu, jak probíhá nasvícení disku, nepůsobí obraz digitálně a je vcelku jemný. Extrémně ostré detaily sice čekat nelze, ale na tento typ zařízení je kvalita více než dostatečná.
Svítivost 230 luxů je dvojnásobná oproti modelu Galaxy Light Projector Pro (115 luxů). V praxi to znamená, že mlhoviny a hvězdy jsou kontrastní a barevné a projekce funguje i při rozsvíceném slabém nočním světýlku. Pokud budete promítat na plný jas, dětský pokoj to opravdu výrazně osvětlí.
Samotné disky si však vždy žádají ztemněný pokoj, takže večerní rituál bez tmy úplně nefunguje – za šera se to sice už trochu dá, ale pravý zážitek pocítíte až ve tmě, což je ideální pro dlouhé podzimní a zimní večery.
Úhel promítání 90° pokryje podle výrobce plochu až 28 m². Čím dál od stropu projektor stojí, tím větší je výsledný kruh projekce. Osobně jsem s velikostí obrazu neměl žádný problém, za mě je naprosto dostatečná.
Mírným úskalím však může být nákup náhradních disků, neboť rozšiřitelné sady s jinými motivy se mi nepodařilo spolehlivě dohledat. Barvy disků navíc mohou časem blednout, což u základního balení čítajícího pouhých osm kusů může být do budoucna komplikace.
Laserové hvězdy a režimy
Projektor kombinuje obraz z disku s laserovými body, které nevytvářejí jen jednotvárnou projekci galaxií. V různých scénách se jednotlivé body rozsvěcují a zhasínají, mění jas i rychlost, takže hvězdná obloha působí živěji než statické samolepky na strop.
K dispozici jsou dva režimy pohybu hvězd, ve kterých se body buď shlukují, nebo rozptylují. Modré světlo mi nicméně přišlo až příliš syté, a tedy ne úplně realistické pro zobrazení hvězd. Dohromady s promítáním galaxie to ale působilo poměrně hezky.
Scén je přes dvacet a liší se rychlostí, jasem, směrem i přidaným zvukovým doprovodem. Rozdíly jsou sice spíše nenápadné, i tak ale Govee – v kombinaci s osmi disky – uvádí celkem „více než 3 200 kombinací“, což je číslo spíše reklamní než praktické. Ve finále buď promítáte jen galaxii, pouze hvězdy, anebo jejich kombinaci, přičemž u hvězd si můžete zvolit ještě směr pohybu.
Aplikace Govee Home a chytrá domácnost
Aplikace Govee Home je dostupná pro Android i iOS a je společná pro všechny produkty Govee. Mezi podporovanými jazyky najdete angličtinu či němčinu, česká lokalizace však stále chybí. Vzhledem k tomu, že Govee s češtinou dlouhodobě nespěchá, jde o drobnou, ale přece jen zbytečnou překážku – zejména ve chvíli, kdy projektor obsluhují třeba prarodiče.
Pokud ovšem zvládnete základní anglické termíny, je ovládání velmi jednoduché. V aplikaci můžete vybírat scény, nastavovat jas, časovat usínání či ranní probuzení a zapínat či vypínat zvuky. Nechybí ani možnost vytvářet vlastní scény nebo se inspirovat nápady od ostatních uživatelů.
Základní nastavení lze navíc pohodlně vyřešit přímo na těle zařízení. Projektor se po 120 minutách automaticky vypne, což primárně slouží jako ochrana disků, pro dětský poklízející režim je to však ideální délka. Pokud byste jej chtěli nechat svítit déle, musíte jej jednoduše znovu zapnout.
Velmi dobrou zprávou je podpora protokolu Matter. Po spárování se projektor v řádu sekund propojí s ekosystémy Google Home, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa. Samozřejmostí je i přímá kompatibilita s hlasovými asistenty, takže povely typu „Alexo, zapni hvězdy“ fungují po propojení s chytrou domácností a příslušným reproduktorem naprosto spolehlivě. Pro rodiny, které již mají chytrou domácnost vybudovanou, jde o velmi příjemnou a užitečnou funkci.
Reproduktor a zvuky
Projektor se dá spárovat přes Bluetooth s telefonem či tabletém a pustit si můžete cokoli: pohádky, audioknihy, relaxační hudbu, případně v aplikaci využít již zmíněné desítky ambientních zvuků. Ty jsou rozděleny do tematických skupin: příroda, vesmír, nálada a spánek. Nečekejte klasický bílý šum, jde spíše o komplexní zvukové kulisy, což dětem většinou vyhovuje o něco víc.
Zvuk je však poměrně plechový a hluboké tóny či basy zde opravdu nenajdete. Vytahovat hlasitost na vyšší hodnoty nemá vůbec smysl, protože výstup pak působí nepříjemně. Jako plnohodnotný externí reproduktor tento přístroj rozhodně sloužit nemůže. Při nízké hlasitosti (kolem 5 %) a přehrávání jemných tónů pro uspávání dětí je to sice v pořádku, na kvalitnější poslech hudby ale zapomeňte – na divočejší dětské tancování v pokoji to však nouzově stačí.
Provoz v dětském pokoji: na co si dát pozor
Projektor je napájen ze sítě, takže potřebuje elektrickou zásuvku, případně dostatečně výkonnou powerbanku. V balení naštěstí najdete jak 15W adaptér (5 V / 3 A), tak 1,5 metru dlouhý kabel s koncovkami USB-A a USB-C. Kabel je však nutné umístit tak, aby na něj dítě nedosáhlo – v tomto ohledu se mi osobně osvědčila spíše powerbanka.
Největší slabinou je však ventilátor. Projektor je zpočátku tichý, ale po 20 až 30 minutách provozu se spustí chlazení, jehož projev je už dost znatelný. Pokud dítě usíná za doprovodu šumění lesa nebo pohádky, zvuk ventilátoru se možná ztratí, mně osobně však vadil. V úplně tichém pokoji může zařízení citlivě rušit spánek, proto si tuto vlastnost nezapomeňte vyzkoušet hned první večer.
Světelná dioda spadá do třídy 1, což znamená, že je při běžném používání bezpeční. Přesto je dobré dítěti vysvětlit, že se nemá do paprsku dívat zblízka a že by s projektorem nemělo v pokoji nijak manipulovat. Jako drobný nedostatek vnímám to, že fyzická tlačítka na těle přístroje nejsou podsvícená, takže je ve tmě budete hledat obtížně. Právě zde ale oceníte možnost ukládat přednastavené scény, využívat časovač, případně sáhnout po hlasovém ovládání skrze chytrou domácnost.
Pro koho je projektor určený
Govee Galaxy Light Projector 2 Pro je nejlepší volbou pro rodiny, které chtějí v dětském pokoji jasný a pestrý projektor a přitom nemají problém jej ponechat trvale na jednom místě. Hodí se pro děti od předškolního věku, které si rády zvolí „dnešní oblohu“, ale také pro rodiče, kteří ocení podporu protokolu Matter a hlasové ovládání.
Pokud však hledáte nejlevnější řešení, jednodušší projektor s ovladačem a bez mobilní aplikace vám bude stačit. V takovém případě doporučuji menší a tišší alternativy, které pořídíte za o poznání nižší cenu. Kdo si chce naopak vyhrát s vlastními barvami, měl by sáhnout po modelech, které pracují bez disků (například Govee Galaxy Light 2 Pro nebo Govee Star Light Projector).
Závěrečné hodnocení
Govee Galaxy Light Projector 2 Pro je po všech stránkách povedený produkt a patří k tomu nejlepšímu, co si v tomto segmentu můžete pořídit. Obraz je jasný, ostrý a barevný, laserové hvězdy působí živě, reproduktor je překvapivě použitelný a Matter zajišťuje hladké propojení s chytrou domácností. Dětem nabídne hezké večerní rituály a rodičům několik praktických funkcí, jako je časovač nebo uložené scény.
Na druhou stranu stojí za to počítat s určitými kompromisy. Disky mají vlastní formát a jejich dostupnost není jistá, ostření není zcela přesné, ventilátor může při delším provozu narušit klid a aplikace postrádá češtinu. Cena 5 490 Kč navíc nepatří k nejnižším, v rámci Black Friday jej ale můžete pořídit za výhodnějších 4 667 Kč. Pokud chcete dětem vykouzlit opravdu pěknou vesmírnou oblohu a nevadí vám výše uvedené nedostatky, jde o jednu z nejlepších možností na trhu.