- Robotický vysavač Narwal Freo 20 patří mezi to lepší, co si můžete v této kategorii pořídit
- Kromě rychlého úklidu i vytírání a špičkové orientace v prostoru zvládne zaujmout i domácí mazlíčky
- Svou cenu 24 490 Kč si rozhodně bez větších problémů obhájí
Uklízet musíme všichni, i když se nám do toho často vůbec nechce. Naštěstí žijeme ve 21. století a na čistou podlahu bez jediného smítka už nejsme sami, ale máme k dispozici celý zástup robotických vysavačů, které vám umí práci notně ulehčit. Jenže vybrat si mezi nimi svého favorita, který vás nenechá na holičkách, to umí být občas oříšek. Čínská značka Narwal sice není tak známá, jako její konkurence, přesto má rozhodně co nabídnout, o čemž vás bude chtít přesvědčit také modelem Freo 20.
Design a zpracování9.1/10
Vysávání9.0/10
Mopování9.2/10
Čištěná a údržba8.9/10
Mobilní aplikace8.4/10
Výdrž baterie9.3/10
Klady
- vysoký sací výkon 31000 Pa
- mopování prostřednictvím pásového mopu s 16 tryskami a přítlakem 12 N
- automatická údržba vysavače i mopu
- dobrá orientace v prostoru
- AI funkce pro rozpoznávání překážek
- speciální režim pro komunikaci s mazlíčky
Zápory
- občasné nedostatky v úklidu
- boční kartáč není teleskopický
- překlad aplikace by zasloužil korekturu
Svým vzhledem se nemá za co stydět
Narwal Freo 20 není žádný drobeček a v prostoru ho rozhodně jen tak nepřehlédnete. Dokovací stanice s rozměry 43,1 × 40 × 46,1 centimetru a hmotností 4,9 kilogramu je vyrobena z bílého plastu, přičemž na přední straně narušuje hladkou strukturu výraznější vroubkování, díky čemuž stanice nepůsobí všedně. Samotný vysavač zajíždí do připravené přední kapsy, nicméně interakci s dokovací stanicí budete provádět skrze horní víko a jednoduché tlačítko pro spuštění či vypnutí.
Co se týče víka, to by mohlo mít zacvakávací mechanismus, aby nebyla mezera mezi víkem a základnou tolik prominentní, na druhou stranu se ale jedná vysloveně o drobnost. Pod víkem najdete dvě nádržky na špinavou (4,75 litrů) a čistou vodu (5 litrů), přičemž před nádržkou s čistou vodou se nachází i prostor pro vyměnitelné sběrné sáčky na nečistoty (2,4 litrů).
Praktické to sice dvakrát není, ale zase tak často je měnit nebudete, takže proč ne. Stanice umí nejen sbírat nečistoty a automaticky měnit vodu, ale také dokáže vyprat a vysušit mop robotického vysavače, konkrétně v teplé vodě o teplotě až 100 °C, a suší ho 60 °C horkým vzduchem.
Samotný vysavač vás po stránce vzhledu nejspíše neuhrane, jedná se o poměrně standardní design bez větších výstřelků. Co překvapí, je jeho robustní konstrukce s rozměry 35,1–36,3 × 9,5 centimetru a hmotností 4,9 kilogramu – pokud máte nízký nábytek, Narwal Freo 20 se pod něj nejspíše nevleze, a i tam, kde by se teoreticky vešel, to raději zkoušet nebude.
Mírné zklamání přinesl horní kryt na nádržku s nečistotami, kterou lze odejmout celou a kde bych raději viděl nějaký aretační mechanismus. Ale opět se jedná spíše o drobnou výtku. Robot zvládne pojmout 130 ml čisté vody, 120 ml špinavé vody a prachová nádoba má kapacitu 0,3 litru.
Moderní technologie přejí kvalitnímu úklidu
Funkcemi Narwal Freo 20 rozhodně nezaostává. Pochlubit se může kupříkladu velmi vysokým sacím výkonem 31 000 Pa a speciálním plovoucím kartáčem, který zabraňuje namotávání vlasů a chlupů. Robot také zvládá překonávat nerovnosti v domácnosti, konkrétně jednoduché prahy až do 3 centimetrů a dvojité prahy až do 4 centimetrů. O orientaci v prostoru se stará navigace NarMind AI využívající LiDAR a dvě RGB kamery, které také zvládnou s pomocí umělé inteligence rozpoznávat objekty a přizpůsobovat vysávání a vytírání různým povrchům a míře znečištění.
Mopování s pomocí pásového mopu Track Mop o rozměrech 266 × 55 milimetrů a 16 tryskami kombinuje vytírání 60 °C teplou vodou s přítlakem 12 N, díky čemuž si teoreticky poradí i s odolnějšími nečistotami. Mop se dokáže vysunout až o 5 centimetrů pro těsné vytírání u lišt a stěn, zatímco chytrý boční kartáč vymetá nečistoty z rohů. Pásový mop nabídne až 7× větší kontaktní plochu oproti běžným řešením. Potěší také režim Baby Care, který srazí hlučnost až na 57 dB.
Kamera robotického vysavače Narwal Freo 20 neslouží jen samotnému robotu pro lepší navigaci, ale využít ji může i přímo uživatel. Skrze kameru můžete nejen pozorovat vaši domácnost, ale také pořizovat snímky, nahrávat záznamy, přímo komunikovat skrze mikrofon a reproduktory, nebo se také chopit manuálního ovládání či možnosti zabavit vaše domácí mazlíčky. K dispozici je i synchronizace s cloudem a vše je chráněno heslem.
Mobilní aplikace by potřebovala doučování z češtiny
Srdcem úklidu robotického vysavače Narwal Freo 20 je mobilní aplikace Narwal. Hned na úvod musím pochválit, že je lokalizovaná do českého jazyka, ale zároveň musím autory jednohlasně pokárat za to, že strojový překlad za moc nestojí, byť je místy poměrně vtipný – ostatně kdo by nechtěl uklízet domácnost v režimu velrybářského ducha či v režimu jingling. Jen některé rady nesmíte brát stejně doslova, jako je doslova brán překlad, protože pravidelné seškrtávání senzorů robotovi nejspíše příliš neprospěje.
Mimo kostrbatého překladu ale v aplikaci Narwal nenajdete nic moc nestandardního – samozřejmostí jsou vlastní mapy ve 2D i ve 3D, jejich úpravy od přejmenování až po no-go zóny, rozpoznávání překážek včetně fotografií, nastavování vlastních úklidových režimů a automatizací či přizpůsobování sacího i mopovacího výkonu. Zkrátka standardní výbava a v některých případech ještě něco málo navíc. Kde co najdete, se budete učit trochu déle, občas budete bojovat s volbami, které je nutné nastavit dvakrát, než je bude aplikace brát v potaz, ale jinak bylo používání aplikace relativně pohodlné.
Co mě zaujalo, je speciální režim pro chovatele domácích mazlíčků, který se nejenže zvládne inteligentně vyhýbat jejich nepříjemným překvapením i miskám s krmením, ale v případě psů a koček má Narwal Freo 20 v zásobě i několik nahraných zvuků mňoukání a štěkání, které by psům a kočkám měly předat jejich řečí některé informace, například že zlobí či pochvalu. Bohužel jsem neměl možnost tuto funkci otestovat přímo na kočce či psovi, nicméně se jedná o velice šikovnou funkci, se kterou si určitě můžete vyhrát.
Důležitá je také integrace do chytré domácnosti. Kromě samotné aplikace přímo od Narwalu nabízí model Freo 20 také integraci do Amazon Alexy, Google Home či možnost využít Zkratky pro Siri, ale nechybí ani podpora standardu Matter, díky čemuž si robotický vysavač na několik kliknutí přidáte také do vaší domácnosti postavené na HomeKitu. Za tohle jednoznačně chválím.
Úklid je nadprůměrný, k dokonalosti má ale daleko
Jak je na tom ale samotný úklid? Díky baterii s kapacitou 6400 mAh a podpory rychlého nabíjení překvapivě dobře, alespoň pokud jde o výdrž. I když jsem zvolil nejnáročnější režim úklidu kombinující vysávání a následně vytírání, celkovou plochu úklidu o výměře cca dvakrát 40 m² zvládl pod dvě hodiny, nemusel si dělat žádnou přestávku na dobíjení a z energie mu zbylo okolo 40 procent. Pokud tedy nemáte nadstandardně velký palác, který potřebujete uklízet několikrát za sebou, nebudete mít v tomto ohledu žádné potíže.
Samotný úklid bych hodnotil jako lepší průměr. V mé domácnosti se díky morčatům nachází spousta sena různé velikosti a během testování nebyla nouze ani o nějaké ty zaschlé skvrny. Se senem si vysavač poradil lépe než většina konkurence, avšak zůstávalo za ním poměrně dost stébel, což mu ale moc vyčítat nemohu. Horší to bylo s úklidem koberce, který sice správně rozpoznal, ale úklid už za moc nestál a zanechal na něm poměrně dost nečistot. Samostatnou kapitolou je přechod mezi kobercem a tvrdou podlahou (lišty místo prahů mezi místnostmi jsou na tom stejně), se kterým si Narwal neporadil moc dobře. Ačkoli věřím, že se robotický vysavač bude časem zlepšovat, zázraky nečekejte.
Pozor si v prostoru dejte také na svažující se plochy, kdy vysavač zvládne do určitých míst vjet, ale už nedokáže vyjet. Naštěstí vás po dokončení úklidu na toto místo aplikace upozorní a rovnou navrhne vytvoření no-go zóny, což kvituji s povděkem. Velkým kamenem úrazu bývají volně položené kabely, které mají roboti tendenci namotávat a brát s sebou, včetně věcí, které jsou k nim připevněny. Tady Narwal odvádí poměrně dobrou práci díky AI rozpoznávání, které i malý a nenápadný kabel dokáže poznat a inteligentně se mu vyhnout. Na druhou stranu se občas stane, že pro vyhnutou překážku některá místa vynechá, a to i přes to, že by je uklidit zvládl.
Mopování je díky pásovému mopu užitečnější, než v případě klasických kotoučů. Ty totiž často podlahu pouze namočí a vytřou ve stylu „co je mokré, to je čisté“ a jen v případě nejvyšších modelů disponují nějakým přítlakem. Pásový mop Narwalu Freo 20 může přitlačit, pokud je potřeba, a díky tomu si poradí i s odolnějšími skvrnami. K dokonalosti ručního vytírání má sice daleko, ale na rozdíl od levnějších robotických vysavačů dělá svou práci velmi dobře. Celkově mě příjemně překvapila rychlost, a to nejen mopování, ale také vysávání – Narwal Freo 20 se nikde zbytečně nezdržuje a v prostoru zbytečně nebloudí.
Závěrečné hodnocení
Narwal Freo 20 je spolehlivý robotický vysavač, který ve vaší domácnosti zastane nejen vysávání, ale také mopování. Ať už jde o vysoký sací výkon, pásový mop se 16 tryskami, automatickou údržbu v podobě vyprazdňování a sušení horkým vzduchem, bezchybnou navigaci v prostoru, překonávání překážek či rozpoznávání předmětů pomocí umělé inteligence, Freo 20 má zkrátka vše, co by moderní robotický vysavač měl mít. Třešničkou je možnost manuálního ovládání včetně pořizování kamerových záznámů, speciální režim pro mazlíčky či takřka příkladná podpora chytré domácnosti.
Z negativních stránek toho není moc co vysavači vytknout, ostatně i některá neobratná ergonomická rozhodnutí Narwalu snadno odpustíte. Kvalita úklidu i mopování je sice nadprůměrná, za cenu 24 490 Kč bych si ale dovedl představit, že těch opomenutí bude citelně méně. Na druhou stranu se nejedná o nic, co by nevyřešil opakovaný úklid, který díky velké baterii a rychlému vysávání Narwal Freo 20 snadno zvládne.
A pozor, v rámci Black Friday akce jej můžete pořídit s 15% slevou za podstatně zajímavějších 20 816 Kč.