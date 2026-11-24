- Asus slaví Black Friday výhodnými nabídkami svých herních notebooků
- Slevy se týkají jak levnějších strojů z rodiny TUF, tak i prémiových počítačů ROG Scar a Zephyrus
- Vybrali jsme čtyři 16″ herní notebooky z různých cenových kategorií, na kterých můžete ušetřit tisíce korun
Už na tento pátek připadá Black Friday, tedy svátek všech nákupních maniaků, který rozpoutává předvánoční konzumní šílenství. Letos jsou černopáteční slevy obzvláště sledované, neboť v současné paměťové krizi je po elektronických hračkách za rozumné ceny mimořádně velký hlad. Máte-li například zálusk na nový herní notebook, mohou vás zaujmout slevy vybraných herních počítačů od Asusu.
Asus TUF Gaming A16
Toužíte-li hrát modernější hry, a přitom máte hlouběji do kapsy, může pro vás být zajímavou volbou 16″ notebook TUF Gaming A16. Počítač je vybaven procesorem AMD Ryzen 7 260 s osmi jádry (šestnácti vlákny), který slibuje slušný výkon na hraní her, multitasking, anebo střih videa.
Hlavním tahákem tohoto počítače je grafická karta RTX 5050 využívající novější architekturu Blackwell, která je osazena 8 GB rychlé paměti typu DDR7. Oproti starším počítačům s RTX 4050 nebo RTX 4060 tak nabízí podporu nejnovější generace DLSS a lepší AI akceleraci. Podporována je i technologie Nvidia G-Sync přizpůsobující obnovovací frekvenci displeje na základě snímků vygenerovaných grafickou kartou.
Asus TUF Gaming A16 je vybaven 16″ Full HD displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz. Celek je zabalen do kovového šasi, takže celý počítač patří k těm nejodolnějším ve své třídě. Potěší i podsvícená RGB klávesnice, prostorový zvuk a velká 70Wh baterie slibující dlouho výdrž.
Asus TUF Gaming A16 běžně stojí 39 990 korun, díky slevové akci jej ale v konfiguraci 16/512 GB seženete o 31 procent levněji, tedy za 27 490 korun.
ASUS TUF Gaming 16
Chcete-li si dopřát serióznější herní železo, může pro vás být zajímavý Asus TUF Gaming 16. Tento počítač disponuje výrazně výkonnějším procesorem 16jádrovým procesorem Core i7-14650HX, jehož sílu pocítíte nejen ve hrách, ale i při střihu videa nebo virtualizaci. O třídu výš je i grafická karta RTX 5060 s vyšším počtem CUDA jader, vyšším výkonem v Ray Tracingu a s lepšími výsledky při nativním renderingu bez DLSS. Podporována je i technologie Nvidia Reflex 2 snižující odezvu ovladače ve hrách.
Asus TUF Gaming 16 je rovněž vybaven 16″ Full HD displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz a podsvícenou klávesnicí se zvýrazněnými klávesami WASD. Šasi počítače je sice plastové, výrobce se ale pyšní odolností MIL-STD-810H, tudíž by mělo ustát pády, vibrace, vlhkost či extrémní teploty. Přehřívání počítače navíc zabraňuje účinný chladicí systém se dvěma ventilátory a teplovodivými trubicemi. Oproti TUF Gaming A16 je rovněž příjemnější dvojnásobné úložiště a operační systém Windows 11 Home v ceně.
ASUS TUF Gaming 16 stojí obvykle 48 490 korun, díky černopáteční 17% slevě jej ale seženete v konfiguraci 16 GB/1 TB za 39 990 korun.
Asus ROG Zephyrus G16
O třídu výš stojí počítač ROG Zephyrus G16. Má rovněž 16″ displej, tentokráte se ale jedná o OLED zobrazovač s jemnějším rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, obnovovací frekvencí 240 Hz a špičkovým jasem 500 nitů. Celý počítač je zasazen do prémiového celokovového vyfrézovaného šasi s pevnými panty a překvapivě nízkou hmotností 1,85 kg.
Zephyrus G16 je na tom lépe i po stránce výkonu – pohání jej modernější a efektivnější procesor Intel Core i7-14650HX spárovaný s 32 GB RAM. Tato kombinace přináší nejen více síly (i v AI úlohách), ale také modernější konektivitu reprezentovanou Wi-Fi 7. Do vyšší ligy tento počítač posouvá i grafika RTX 5070 Ti s 8 GB vlastní paměti. Díky ní si zahrajete v nativním rozlišení většinu moderních titulů na plné detaily. Podporovány jsou technologie DLSS 4, Reflex 2 či G-Sync.
ROG Zephyrus G16 je vybaven robustním chladicím systémem, který využívá sestavu ventilátorů Arc Flow 2. generace v kombinaci s tekutým kovem. Hráče rovněž potěší perfektní klávesnice se zdvihem 1,7 mm a vysokou odolností slibující více než 20 milionů stisknutí. Herní zážitek posílí i šestice reproduktorů s posílenou basovou složkou. ROG Zephyrus G16 taktéž oslní vysokou výdrží, kterou zabezpečuje velký 90Wh akumulátor.
ROG Zephyrus G16 běžně stojí přes 70 tisíc korun, nyní jej ale v rámci Black Friday seženete s 19% slevou za 57 990 korun. Jedná se o konfiguraci s 32 GB RAM a 1TB úložištěm.
Asus ROG Strix G16
V našem výběru pochopitelně nemůže chybět ani notebook se supervýkonnou grafikou RTX 5080, která poskytuje desktopový herní výkon a dovoluje hrát prakticky všechny dnešní hry v nativním rozlišení na plné detaily. Jenom je nutné připravit se na to, že si grafika může v plné zátěži říct až o 175 wattů, takže při zběsilém hraní není dobré se příliš vzdalovat od elektrické zásuvky.
Na pozici procesoru Asus osadil 24jádrový Intel Core Ultra 9 290HX Plus, který je připraven na intenzivní zátěž. Díky 3D hybridní architektuře lze navíc využít výkon CPU, GPU a NPU najednou, například při složitých AI úlohách. Počítač je na vysokou zátěž dimenzován, neboť obsahuje robustní chladicí systém obsahující tekutý kov a ventilátory, které vyfukují teplý vzduch ventilačními otvory na zadní straně.
Veškeré dění se odehrává na 16″ OLED displeji s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů a obnovovací frekvencí 300 Hz. Obrazovka je nejen plynulá, ale i přesná – dokáže zobrazit 100 procent barevného gamutu DCI-P3. Na opačné straně víka se nachází svítící logo ROG, světelné efekty poskytuje i světelná RGB lišta umístěná po obvodu základny. Svítící je pochopitelně i herní klávesnice, jejíž mechanika je speciálně navržená na profesionální hraní. Při něm hráči ocení i virtuální prostorový zvuk.
Asus ROG Strix G16 v konfiguraci 32 GB/1 TB normálně stojí 86 990 korun, nyní jej lze ale pořídit za sympatičtějších 80 990 korun.
Program ROG Elite
Herní počítače od Asusu lze zaregistrovat do programu ROG Elite, který přináší hráčům mnoho zajímavých výhod. Registrací počítače, popř. plněním denních úkolů lze získávat body, které lze poté vyměnit za různé odměny – od animovaných tapet, samolepek až po různé fyzické dárky – trička, lahve, kufry anebo dárkové karty.
Účastníci programu ROG Elite začínají na startovací úrovni Explorer, mohou se ale sbíráním bodů propracovat na vyšší levely s lepšími odměnami. Odměny se průběžně obměňují, takže se nelekejte, že jsou již nyní některé z nich „vyprodané“. Více o programu ROG Elite se dozvíte v našem článku, kde je představen i výroční hardware vytvořený k letošnímu 20. výročí značky ROG.