Nová éra výhod začíná. ROG slaví 20 let a přináší exkluzivní odměny pro skutečné hráče

- Asus spouští k výročí 20 let značky ROG speciální program ROG Elite
- Fanoušci značky v něm mohou získávat body, a ty následně vyměňovat za různé odměny
- Získat lze digitální obsah do her, hry samotné, anebo fyzické produkty
- Značka ROG ke svému výročí připravila i několik exkluzivních výročních produktů
Herní značka Republic of Gamers (ROG) už je tu s námi 20 let. Zpočátku se jednalo o víceméně „rebelský“ projekt inženýrů ze společnosti Asus, později se z ROG vyvinula globální herní značka, která ovlivnila vývoj základních desek, grafických karet, notebooků, monitorů, a dokonce i herních telefonů. Asus toto kulaté výročí oslavuje novým programem ROG Elite, v jehož rámci mohou fanoušci značky získat zajímavé odměny.
ROG Elite: sbírejte body a vyměňte je za lákavé odměny
Program ROG Elite spočívá v získávání bodů, které lze následně „utrácet“ za herní obsah nebo fyzické odměny. K získávání bodů je zapotřebí založit si účet ROG Elite Rewards – pokud již máte u Asusu založený běžný účet, lze jej s novým účtem propojit.
Po založení účtů lze sbírat body, a to hned několika způsoby. K největšímu množství bodů lze přijít nákupem nového hardwaru, avšak k bodům lze přijít i bezplatně – vyplňovat dotazníky, účastnit se kvízů, anebo se prostě jenom pravidelně přihlašovat ke stránce ROG Elite Rewards. Možnosti, jak přijít k bodům, se každý den mění, množství získaných bodů je odvislé od konkrétních úkolů.
Za jeden měsíc lze získat maximálně 5 tisíc bodů. Důležitou informací je, že získané body po 12 měsících od obdržení exspirují, Asus tak motivuje hráče, aby body rychle získávali, a rychle utráceli.
Za co lze body utratit?
Program ROG Elite nabízí podle počtu nasbíraných bodů čtyři uživatelské úrovně – Explorer, Professional, Elite a Super Elite. Všichni členové začínají nejprve jako Explorer, přičemž v rámci této úrovně mohou získat spoustu výročních dárků k 20. výročí značky ROG – animované tapety, samolepky, balonky, sponky, míč, tričko, nebo dokonce dárkový koš. Jsou zde ale i dárkové karty v různých hodnotách nebo slevy do e-shopu Asus.
S rostoucími úrovněmi okruh možných odměn roste – v úrovni Professional lze například získat exkluzivní přístupy k herním kódům, v úrovni Elite dárkový balíček a v úrovni Super Elite možnost vyhrát produkty ROG. Tato úroveň je ale pouze na pozvání, nelze se tak do ní dostat prostým sbíráním bodů. Odměny se průběžně obměňují, už nyní jsou některé z nich „vyprodané“.
Nový výroční hardware
Oslava 20 let od založení ROG přináší nejen program ROG Elite, ale také speciální výroční hardware. Na speciální stránce lze zakoupit různé produkty ROG v alternativním barevném provedení kombinující černou, zlatou, modrou a červenou barvu.
Ve výčtu výročního hardwaru najdete:
- Základní desku ROG Crosshair X870E Edition 20
- Grafickou kartu ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20
- Zdroj Thor 3000W Titanium III Edition 20
- Modulární PC skříň ROG GR20 Edition 20
- 26,5″ herní monitor ROG Swift OLED Edition 20
- Wi-Fi router Rapture GT-BE98 Pro Edition 20
- Herní konzoli ROG Xbox Ally X20
- Klávesnici ROG Azoth Extreme
- Řadu mystery boxů obsahujících sběratelské klávesy
- Herní myš ROG Harpe III Extreme Edition 20
- Herní křeslo ROG Destrier Edition 20
- Kufr Slash Hard Case Luggage Edition 20
- Batoh ROG Slash Backpack Edition 20
- MiniPC ROG NUC 16 Edition 20
- Počítač ROG G1000 Edition 20
- Akční figuru ROG Saga Omni
- Deskovou hru ROG Saga in Search of Lapuntu Edition 20
Na českém trhu je možné předobjednat handheld ROG XBOX Ally X20, a to buď samostatně za cenu 33 990 korun, anebo v sadě s AR brýlemi ROG XReal R1 Edition za cenu 63 490 korun. V prodeji budou tyto produkty 16. října.