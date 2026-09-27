Recenze masky JOVS 4D v2: funkční laserová terapie v pohodlí domova

- Otestovali jsme prémiovou laserovou terapeutickou masku JOVS 4D v2
- Využívá pokročilé laserové světlo v kombinaci s dlouhovlnnou terapií
- Výsledkem jejího používání by měla být nejen samotná redukce vrásek, ale i celkově pružnější pokožka
- Jaké výsledky maska přinesla po více než šesti týdnech používání?
Světelná terapie se těší vysoké popularitě a na trhu je několik různých typů masek, které využívají k terapii různé zdroje světla. Většina z nás zná pravděpodobně klasické LED masky, které k ozdravným účinkům používají jako zdroj světla LED diody, nicméně masky s laserovými paprsky jsou účinnější a efektivnější. Právě na tuto technologii vsází maska JOVS 4D v2, kterou jsme měli možnost více než 6 týdnů testovat. Jedná se o špičkový model, který patří k těm nejpokročilejším na trhu.
Design a zpracování8.7/10
Pohodlí při nošení8.5/10
Jednoduchost používání9.1/10
Výdrž9.0/10
Účinnost8.6/10
Klady
- kvalitní zpracování
- jednoduché používání
- při pravidelném používání viditelné výsledky
- vysoká výdrž
- světlo o vlnové délce 1 064 nm
- laserová technologie namísto LED
Zápory
- vyšší cena
- když uživateli nesedí, světlo až moc oslňuje zrak
- menší počet dýchacích průduchů
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Trochu jako Hannibal Lecter
Začneme designem a konstrukcí, což jsou v obou případech prvky stojící za zmínku. Terapeutické masky nejsou stylovými doplňky a jejich nositelé v nich většinou vypadají všelijak. Nejinak je tomu i u masky JOVS 4D v2, která je vyvedena ve velmi příjemném hnědém odstínu. Díky tomu nepůsobí maska nijak zvlášť agresivně, je vlastně vcelku elegantní a opravdu vypadá jako drahý kosmetický doplněk. V horní části se nachází rozměrný otvor pro oči, aby bylo možné si v průběhu terapie například číst a ve spodní části najdeme perforované otvory pro dýchání.
Tyto otvory jsou perforované, mohlo by jich však být více – k tomu se ale ještě dostaneme. Při nasazení budete každopádně vypadat trochu jako Hannibal Lecter, slavný kanibal z filmu Mlčení jehňátek, který ve své cele nosil vlastně docela podobnou masku. To vás ale samozřejmě nemusí nijak zvlášť trápit, protože masku budete stejně v drtivé většině případů používat v poklidu domova. Můžete tak další členy své domácnosti připravit na to, že budete po pár terapiích krásnější a hladší, ale než se tak stane, budete vypadat jako sériový vrah a kanibal v jednom.
Žerty ale stranou – v masce budete vypadat divně, ale to prakticky v každé další a daleko důležitější je to, jak je zpracovaná a jak se nosí. Dobrou zprávou je, že je velmi pohodlná, dobře sedne na prakticky každý obličej a nosí se vesměs příjemně. Použitý materiál v podobě potravinářského silikonu je příjemný na dotek, dobře přilne na obličej a navíc zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez zbytečných ztrát energie. Samotná aplikace masky je opravdu velmi jednoduchá – dáte si ji přes obličej a pomocí dvou popruhů se suchými zipy ji vzadu zapnete.
Na vnitřní straně masky si pak můžete všimnout světelných zdrojů v podobě laserových jednotek, kterých je rovnou 140. Ty jsou navíc čtyř různých typů s rozdílnými vlnovými délkami (660 nm, 850 nm, 940 nm a 1 064 nm), díky čemuž by měla maska dosahovat až šestinásobně vyšší účinnosti než běžné LED masky.
Pohodlí slušné, ale nasazení chce péči
Maska je opravdu pohodlná a po prvním zapnutí a několika málo minutách, kdy si na ni zvyknete, ji přestanete vnímat. Jenže po delší době ji zase vnímat začnete, protože v oblasti ergonomie nemusí sednout úplně každému a problémem se může stát jak otvor pro oči, tak dýchací průduchy. Ty jsou až příliš malé a je jich málo, což znamená ne úplně snadné dýchání a to redukuje použití masky na poklidnou relaxaci, maximálně na čtení knížky nebo sjíždění sociálních sítí. To se ale dá z větší části vyřešit opravdu pečlivým nasazením masky na obličej, což vysvětlím níže.
Manželka, která mi s jejím testováním pomáhala, v ní zkoušela skládat prádlo a uznala, že se nejedná o úplně příjemnou činnost a raději při jejím používání relaxovala. Jak jsem zmínil, maska velmi dobře sedne na obličej, ale 100% to samozřejmě neplatí – zatímco mě sedla na první pokus prakticky dokonale, manželce lehce odstávala v oblasti nosu a to znamenalo jediné. Červené světlo výrazně prosvítalo zespodu do očí, což nebylo úplně příjemné a v jejím případě se tak veškerá aktivita při používání masky smrskla na relaxaci se zavřenýma očima.
Nějaká dodatečná membrána okolo očí by určitě nebyla od věci a celou situaci by víceméně vyřešila, nicméně nakonec jsme se více zaměřili na samotné nasazení maska a vše se dost zlepšilo. Silikon, který je použit jako primární materiál na konstrukci masky, je poměrně měkký a tudíž i poddajný. Masku je třeba mít na obličeji nasazenou opravdu na těsno – nejlepším postupem je jako první uchytit horní popruh tak, aby byl silikon napnutý a hladký. Poté stáhněte masku dole, vypněte okolo spodní části tváře a zapněte popruh za krkem. Opět tak, aby byl bylo zapínání vypnuté a nikoliv volné.
Jakmile jsme masku usadili opravdu natěsno, zlepšilo se dýchání (nos se nacházel blíže průduchům) a snížilo se prosvítání světla. Pokud vám tedy maska nesedne ideálně při prvním nasazení, více se na tento prvek zaměřte a věnujte samotnému uchycení masky trochu více času a pečlivosti. Pohodlí při nošení je velmi slušné a nebyl problém ani u nejdelších terapií, které mají 30 minut. Zmíním ještě povrchovou úpravu masky, která je kvalitní a příjemná na dotek, ale poměrně snadno se na ní zachytávají různé prachové částečky a nečistoty.
Jak se maska používá?
Použití masky je opravdu nesmírně jednoduché – dáte si ji na obličej, zapnete již zmíněné popruhy se suchým zipem (viz výše) a pomocí horního USB portu k ní připojíte dálkový ovladač. Ten je velmi jednoduchý a obsahuje displej v kombinaci se čtyřmi tlačítky. Pomocí dvojice vpravo se maska zapíná a nastavuje se čas terapie a pomocí dvojice tlačítek vlevo přepínáte mezi režimy. Displej v horní části vás bude informovat o tom, jaký režim máte zvolený, kolik schází k jeho dokončení a jaký je stav baterie. U každého režimu je možné nastavit délku trvání 15, 20 a 30 minut.
Nabíjení probíhá pomocí druhého USB portu a je trochu zvláštní, že ovladač nemá jeden USB port na všechno, ale pravděpodobně to má svůj důvod. Zatímco k propojení s maskou se používá kabel, který je vestavěný napevno přímo v ní, dobíjení probíhá přes externí kabel. Ten je součástí balení, jedná se o klasický USB-A / USB-C kabel a zapojit ho můžete víceméně do jakéhokoliv adaptéru. Výdrž není špatná a při běžném používání o délce zhruba 20 minut denně stačí externí ovladač nabít zhruba jednou za týden.
Samozřejmě ale záleží na frekvenci a způsobu používání, a když budete využívat nejsilnější režim v délce 30 minut každý den, vybijete masku klidně za čtyři dny. Nabití na 100 % trvá lehce přes 3 hodiny.
Klíčem k úspěchu je pravidelné používání
Jak jsem již zmínil, maska využívá čtyři různé vlnové délky laserových světel a každá z těchto délek působí v jiné hloubce pokožky, což vytváří komplexní terapii pro specifické problémy. Maska je určena nejenom pro redukci vrásek, ale i pro vyhlazení kruhů pod očima, oživené mdlé pleti a vylepšuje také elasticitu pokožky. Největší předností masky je světlo s vlnovou délkou 1 064 nm, které bylo až doposud dostupné jen v profesionálních přístrojích. Toto světlo proniká hlouběji do pokožky, aktivuje produkci kolagenu a podporuje přirozenou regeneraci pleti.
Důležité je používat masku pravidelně, protože každá jedna terapie vylepšuje produkci kolagenu, regeneraci pokožky na buněčné úrovni a zlepšuje její strukturu. Co se týče trojice režimů, tak ty nesou označení M1, M2 a M3 a každý je samozřejmě určen k něčemu jinému. Režim M1 je zklidňující, M2 standardní a M3 hloubkový. Ideální je samozřejmě jejich kombinace a například po ránu je nejvhodnější zklidňující režim M1, který pomůže s jemným probuzením pleti a její hydratací. Večer je vhodnější režim M2, který po celodenní námaze nastartuje regeneraci pokožky.
Hloubkový režim M3 je vhodné používat dvakrát až třikrát do týdne – je nejintenzivnější, světla pronikají nejhlouběji do pokožky a tento režim se zaměřuje na vyhlazení hlubokých vrásek. Přímo výrobce doporučuje kombinovat režimy následovně.
- Zklidnění, redukce začervenání a anti-aging citlivé pleti – 10 min Zklidňující režim (M1) + 10 min Hloubkový režim (M3)
- Redukce tmavých kruhů a zesvětlení jemných linek – 10 min Standardní režim (M2) + 10 min Hloubkový režim (M3)
- Zlepšení a sjednocení tónu pleti – 15 až 20 min Standardní režim (M2)
- Hloubkové zpevnění, anti-aging a redukce vrásek – 15 až 20 min Hloubkový režim (M3)
Výsledky za méně než měsíc?
Výrobce uvádí, že první výsledky jsou patrné již po několika týdnech používání a průzkumy ukázaly, že zlepšení lze pozorovat již po 28 dnech. Přesnější čísla hovoří, že po této době byla patrná redukce vrásek v oblasti očí o 19,57 %, zmenšení vrásek na čele o 10,36 %, zlepšení jasu pleti o 24,07 % a také bylo prokázáno zvýšení pevnosti pokožky o 16 % a její rozzáření o 24,07 %. To jsou výsledky klinických studií, jenže jaká je realita? Dobrou zprávou je, že výsledky z používání masky jsou opravdu patrné a skutečně v relativně krátkém čase.
Neměli jsme sice možnost vypozorovat zlepšení u hlubokých vrásek, protože manželka jimi bohužel (bohužel pro test, jinak samozřejmě naštěstí) obdařena není, ale u menších vrásek bylo zlepšení patrné již po pár týdnech. Spíše než vyhlazení vrásek však bylo možné pozorovat zlepšení kvality pokožky, pleť působila vitálnějším dojmem a na první pohled i dotek byla po dlouhodobějším používání hladší. Pozorovatelné bylo i sjednocení tónu pleti a celkově působila pokožka na obličeji po zhruba dvouměsíčním používání zdravěji a více svěže.
Jen maska sama o sobě vás ale samozřejmě nespasí a stárnutí kůže zcela nezabrání. Ideální je kombinovat ji s odpovídající každodenní péčí o pleť, a pokud budete kvalitní ošetření pleti doplňovat o tuto účinnou laserovou terapii, můžete svou pleť nejenom opravdu omladit a zlepšit její kondici, ale také zmírnit její stárnutí a tvorbu vrásek.
Závěrečné hodnocení
Maska JOVS 4D v2 patří mezi nejpokročilejší zařízení tohoto typu na českém trhu, čemuž odpovídá také její cena. Ta byla na našem trhu stanovena na 18 590 Kč, což rozhodně není málo a vysoká cena je jedním z jejích nedostatků. Maska ale používá laserovou technologii namísto klasických LED diod, takže je její cena opodstatněna. Návštěvy dermatologických salónů navíc rozhodně nejsou z nejlevnějších, a pokud je realizujete pravidelně, investice do této masky nebude krokem vedle. Můžete si udělat omlazovací a posilovací kúru v pohodlí domova, kdy budete chtít a jak dlouho budete chtít.
Jedná se o první běžně dostupnou masku se světlem o vlnové délce 1 064 nm, které se používá u profesionálních přístrojů a s modelem JOVS 4D v2 si tedy můžete toto světlo pronikající hlouběji do pokožky užít v pohodlí domova. Mezi její další výhody patří vysoká výdrž na baterii, snadné ovládání a výborné zpracování. Maska je vyrobena z kvalitního silikonu, na obličeji je pohodlná, a to i při dlouhých programech. Ne na každý obličej ale sedne dokonale a s jejímu nasazení chce věnovat trochu více péče a pozornosti.
Pokud si nasadíte masku špatně, bude světlo prosvítající ze spodní části omezovat zrak, což není úplně příjemné. Při správném nasazení je dýchání příjemné, ale více dýchacích průduchů, které by zlepšily proudění vzduchu a umožnily příjemnější dýchání při používání masky, bych ocenil. Dále musím zmínit i vzhled masky, který je sice minimalistický a vlastně docela elegantní, ale po jejím nasazení budete vypadat trochu jako chovanec z ústavu. To je ale obecně problém, byť vlastně docela úsměvný, všech přístrojů tohoto typu.