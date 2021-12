Nákupní rádce: vybíráme nejlepší bezdrátová sluchátka

Hudba je nezbytnou součástí života nejednoho člověka. V posledních letech se ale vytrácí tradiční spojenec sluchátek, 3,5mm audio konektor. Elegantním řešením jsou bezdrátová sluchátka, která se každým rokem zlepšují co do kvality reprodukce hudby i výdrže na baterii.

Jestli hledáte bezdrátová sluchátka s hlavovým mostem či kompaktnější špunty a pecky, záleží na vaší preferenci. Mezi bezdrátovými sluchátky lze nalézt jak prémiová řešení za desetitisíce, tak cenově dostupná sluchátka, která rozhodně nezruinují domácí rozpočet a přitom nehrají vůbec špatně.

Před Vánoci se k výběru bezdrátových sluchátek uchylují především rodiče, kteří chtějí uspokojit nároky čerstvých puberťáků, sportovci, kterým kabely překážejí, či notoričtí ničitelé kabelových sluchátek, která se neustále zamotávají v kapse. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

Bang & Olufsen BeoPlay H95

Bang and Olufsen patří v audio segmentu mezi respektované firmy. Sluchátka BeoPlay H95 jsou jednou z nejlepších možností, pokud hledáte luxusní sluchátka s prvotřídní kvalitou zvuku. Pakliže hledáte to nejlepší, s Bang and Olufsen BeoPlay H95 rozhodně nešlápnete vedle.

Uzavřená sluchátka s náhlavním mostem se pyšní dvěma titanovými 40mm měniči, impedancí 12 Ohmů, citlivostí 101,5 dB/mW a frekvenčním rozsahem 20 Hz–20 kHz. Integrovaná baterie vydrží napájet sluchátka až 50 hodin a nabíjí se skrze USB-C.

Z ostatní výbavy nechybí integrovaný mikrofon, 3,5mm audio konektor, Bluetooth 5.1 s podporou kodeků AAC, aptX a SBC či aktivní potlačení hluku.

Bang & Olufsen BeoPlay H95 lze pořídit v černé barvě za cenu 19 990 Kč.

Apple AirPods Max

Své želízko v ohni prémiových sluchátek s náhlavním mostem má také Apple. Ten se sluchátky AirPods Max vzbudil nejdříve rozpaky i mezi skalními fanoušky, nicméně časem si sluchátka získala uznání jak od věrných příznivců značky, tak z odborných kruhů.

Uzavřená sluchátka s náhlavním mostem se pyšní dvěma 40mm měniči, impedancí 12 Ohmů a frekvenčním rozsahem 20 Hz–20 kHz. Integrovaná baterie vydrží napájet sluchátka až 20 hodin a nabíjí se skrze Lightning konektor.

Z ostatní výbavy nechybí zvukový čipset Apple H1, integrovaný mikrofon, Bluetooth 5.0, aktivní potlačení hluku, prostorový zvuk 7.1, Spatial Audio nebo adaptivní ekvalizér.

Apple AirPods Max jsou k dispozici v bílé, černé, růžové, zelené a modré barvě za cenu 14 990 Kč.

Bang & Olufsen BeoPlay EQ

Dánská firma Bang and Olufsen nemá mezi sluchátky jen jednoho povedeného zástupce. BeoPlay EQ jsou pro změnu špuntová sluchátka, která sice stojí o řád více než konkurence, nicméně svou cenu si bez větších potíží obhájí. Jen těžko seženete povedenější špuntová sluchátka.

Bang & Olufsen BeoPlay EQ sázejí na 6,8mm měniče, impedanci 17 Ohmů, citlivost 107 dB/mW a frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz. Baterie ve sluchátkách zvládne přehrávat hudbu až 7,5 hodiny, přičemž v pouzdře se nachází dalších 20 hodin poslechu. Nabíjení probíhá skrze USB-C nebo bezdrátově.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.2 s podporou kodeků AAC, aptX a SBC, aktivní potlačení hluku, integrované mikrofony nebo odolnost proti vodě IPX4.

Bang & Olufsen BeoPlay EQ lze pořídit v černé a pískové barvě za cenu 9 990 Kč.

Sony WH-1000XM3

Japonská společnost Sony má celou řadu velmi povedených bezdrátových sluchátek pod písmeny WF a WH. Ačkoli bychom mohli jejich kvality rozebírat opravdu velmi dlouho, ne vždy je dobrá sázka na poslední iteraci v nabídce výrobce. Sony WH-1000XM3 jsou sice minulou generací, nicméně v porovnání s tou aktuální neztrácejí dech a navíc nabídnou výrazně lepší cenu.

Sony WH-1000XM3 se pyšní dvěma 40mm měniči, impedancí 47 Ohmů, citlivostí 104,5 dB/mW či frekvenčním rozsahem od 4 Hz do 40 kHz (kabel), respektive 20 Hz až 20 kHz (Bluetooth). Baterie vydrží přehrávat hudbu až 38 hodin a sluchátka se nabíjí skrze USB-C.

Z ostatní výbavy nechybí 3,5mm audio konektor, NFC pro párování, aktivní potlačení hluku, integrované mikrofony, virtuální prostorový zvuk, čipset QN1, nebo Bluetooth 4.2 s podporou kodeků AAC, SBC či LDAC.

Sony WH-1000XM3 lze pořídit v černé a stříbrné barevné variantě za cenu 5 199 Kč.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung má mezi bezdrátovými sluchátky řadu zástupců, mezi to nejlepší z Jižní Koreje ale patří bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro. Ta nabízí celou řadu pokročilých technologií a zúročují několikaletou snahu korejského giganta mít adekvátní odpověď na sluchátka AirPods Pro.

Galaxy Buds Pro nabídnou v každém sluchátku 11mm basový měnič a 6,5mm tweeter pro výšky s frekvenčním rozsahem 20 Hz–20 kHz. Baterie sluchátek vydrží přehrávat hudbu až 8 hodin, přičemž v pouzdře se nachází dalších 20 hodin poslechu. Nabíjet lze sluchátka buďto skrze USB-C, případně bezdrátově standardem Qi.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.0 s podporou kodeků AAC, SBC a Scalable, aktivní potlačení hluku, odolnost proti vodě podle standardu IPX7 či integrované mikrofony.

Samsung Galaxy Buds Pro lze pořídit v černé, bílé a fialové barvě za cenu 5 990 Kč.

Apple AirPods 2021

Apple oživil segment bezdrátových sluchátek ve chvíli, kdy do něj vstoupil se svými AirPods. Ta se nejprve stala vysmívanými, nicméně časem se ukázalo, že se jedná o jedny z nejlepších peckových sluchátek na trhu. Jejich třetí verze nejenže se snaží legendární status potvrdit, ale také designově navazuje na povedené AirPods Pro.

Jednou z hlavních předností je pecková konstrukce, která v současné době není příliš rozšířená, Apple H1 audio čipset nebo snímač tlaku pro ovládání. Baterie zvládne přehrávat hudbu až 6 hodin, přičemž v pouzdře se nachází dalších 24 hodin poslechu. K nabíjení lze využít jak Lightning konektor, tak bezdrátové nabíjení.

Mezi další výbavu patří Bluetooth 5.0, odolnost proti vodě podle standardu IPX4, integrované mikrofony, Spatial Audio, adaptivní ekvalizér nebo zesílení zvuku v závislosti na okolí.

Apple AirPods 2021 jsou dostupná v ikonické bílé barvě za cenu 4 990 Kč.

Sony WF-1000XM3

Japonská společnost Sony má kromě skvělých sluchátek s náhlavním mostem také špičková špuntová sluchátka. Stejně jako v minulém případě je i v tomto lepší sáhnout po minulé generaci, která nenabídne o nic horší parametry, nicméně cena se snížila natolik, že by byl hřích toho nevyužít.

Mezi přednosti Sony WF-1000XM3 patří 6mm neodymový reproduktor (hlasová cívka CCAW), frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz), podpora DSEE HX, NFC a aktivní potlačení šumu (ANC). Na baterii vydrží sluchátka hrát až 6 hodin, v pouzdře se dále nachází dalších 18 hodin přehrávání. Pouzdro lze nabíjet pomocí USB-C.

Bluetooth ve verzi 5.0 podporuje pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz), profily A2DP, AVRCP, HFP, HSP, formáty SBC, AAC a typ ochrany obsahu SCMS-T.

Sony WF-1000XM3 pořídíte v černé a stříbrné barevné variantě za cenu 2 990 Kč.

JBL Tune 225TWS

Pod dva tisíce korun je výběr bezdrátových sluchátek stále poměrně obtížný, nicméně známá firma JBL dokázala tento problém alespoň částečně vyřešit. Model Tune 225TWS v jejím portfoliu nepatří mezi to nejlepší, méně náročného posluchače ale dokáže uspokojit.

Mezi přednosti JBL Tune 225TWS patří 12mm měniče, impedance 32 Ohmů, citlivost 105 dB/mW či frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Sluchátka zvládnou přehrávat hudbu na jedno nabití až 5 hodin, přičemž v pouzdře se nachází dalších 20 hodin poslechu. Pouzdro lze nabít skrze USB-C.

Mezi ostatní výbavu patří Bluetooth 5.0, integrované mikrofony, technologie JBL Pure Bass či maximální hlučnost 98 dB. Sluchátka nabízejí peckovou konstrukci.

JBL Tune 225TWS lze pořídit v černé, šedé, černé transparentní, červené transparentní, modré, bílé, zlaté a růžové barvě za cenu 1 790 Kč.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Xiaomi nabízí celou řadu povedených levných bezdrátových sluchátek, nicméně konkurence je neúprosná a ne vždy jsou sluchátka čínského výrobce tou nejlepší volbou. Pod tisícovkou ale Xiaomi prakticky nemá konkurenci, o čemž svědčí model Mi True Wireless Earbuds Basic 2, který dokáže velmi příjemně překvapit.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 se chlubí citlivostí 93 dB/mW, impedancí 16 Ohmů, frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz či akustickým tlakem 93 dB. Sluchátka zvládnou přehrávat hudbu až 4 hodiny, přičemž v pouzdře se nachází dalších 12 hodin poslechu. Nabíjení probíhá skrze microUSB.

Z další výbavy nechybí Bluetooth 5.0 s profily HFP/A2DP/HSP/AVRCP či odolnost proti vodě podle certifikace IPX4.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 jsou dostupná v černé barvě za cenu 404 Kč.