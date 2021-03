Recenze Bang & Olufsen Beoplay H95: špičková sluchátka s puncem exkluzivity

Musím přiznat, že na testování Bang & Olufsen Beoplay H95 jsem se opravdu těšil. Přece jen by se mělo jednat o sluchátka z prémiového segmentu a dánská značka Bang & Olufsen platí za záruku kvalitního zvukového zážitku, ať už se jedná o audio systémy do aut nebo spotřební elektroniku. Tento luxusní model navíc vznikl speciálně k letošnímu 95. výročí značky Bang & Olufsen (proto nese označení H95).

Nadstandardní příslušenství

Že se nejedná o sluchátka za pár stovek, je jasné už při otevření balení, uvnitř kterého se skrývá velmi praktický hliníkový box, jenž sluchátka ochrání asi téměř před čímkoliv. Dále nechybějí elegantní papírové kartičky, manuál a kupodivu ani hadřík na otírání sluchátek od otisků prstů. Ten se bude hodit…

Uvnitř ochranného boxu se ale ukrývá další nadstandardní příslušenství. Ve výbavě je jack-jack kabel i USB-C–USB-A kabel pro nabíjení a také jacková rozdvojka například do letadla. Kromě Bluetooth je tedy možné využít i kabelové připojení k další audiotechnice. Oba kabely jsou svázány koženými páskami s logem výrobce a praktickým zapínáním. Myšleno bylo na každý detail.

Už před prvním zapnutím sluchátek je jasné, že se opravdu jedná o prémiový produkt. Takové množství příslušenství asi budeme u sluchátek z levnějších segmentů jen těžko hledat.

Design a zpracování

Konstrukčně se jedná o skládací over-ear sluchátka, která obklopují vaše uši. Výhodou této technologie je vyšší zvuková kvalita i pohodlné nošení, což u testovaného modelu určitě platí.

Pouzdro titanových měničů je z lesklého hliníku. Na obou sluchátkách přechází v otočné ovladače, které slouží pro nastavení hlasitosti a úrovně ANC. Na pravém sluchátku najdeme klasický audio konektor, USB-C konektor pro nabíjení a zapínací tlačítko. Levé sluchátko obsahuje pouze tlačítko pro spuštění hlasového asistenta. Na obou částech nelze přehlédnout ani mikrofony pro aktivní potlačení okolního hluku a telefonování.

Hlavový most je opět tvořen hliníkovou konstrukcí, která je na vnitřní straně obepnuta měkkou textilií a z vnější strany hovězí kůží, která by po nějakém čase měla získat unikátní patinu. Náušníky z paměťové pěny jsou pokryté jehněčí kůží, což přináší nebývalé pohodlí. Díky magnetickému uchycení k měničům je lze jednoduše odejmout.

Design se opravdu povedl. Testoval jsem stříbrnou variantu, která vypadá poměrně futuristicky, a otočné ovladače v detailu působí jako ze Star Treku. I tak je ale design velmi čistý a použití jedné barvy dodává minimalistický nádech. K dispozici je také černá a zlatá varianta, nicméně subjektivně se mi nejvíce líbí právě mnou testovaná verze.

Mnohahodinový poslech v maximálním pohodlí

Ačkoliv sluchátka určitý tlak na uši vyvíjí (např. určitě větší než studiové Audio-Technica řady ATH-M), musím uznat, že na pohodlí to nijak zásadní vliv nemá, a patrně díky kvalitním náušníkům jsou H95 asi první sluchátka, u kterých mi nevadí mnohahodinový poslech a nemám potřebu sluchátka sundávat a uším ulevovat, což musím dělat například právě u studiovek, ale i u Beats Solo Pro nebo různých true-wireless špuntů.

I přesto, že H95 patrně nejsou nejlepší volbou pro sport a manipulace s nimi kvůli jejich velikosti není nejideálnější, v klidovém použití nebo při chůzi se pro mě opravdu jedná o nejpohodlnější sluchátka, která jsem kdy testoval. Běhat bych s nimi ale určitě nešel, ať už z důvodu vyšší hmotnosti sluchátek nebo kvůli absenci odolnosti proti vodě. Navíc kombinace potu a kožených náušníků by také nebyla ideální, nicméně s tímhle prémiovým modelem výrobce na sportovce ani necílí.

Funkce a parametry

O reprodukci zvuku se starají dva elektrodynamické titanové měniče o průměru 40 mm. Frekvenční rozsah se pohybuje mezi 20 Hz až 22 kHz. Sluchátka samotná váží 323 gramů, s bytelným pouzdrem ještě o 500 gramů více. Při poslechu mě ale mírně nadprůměrná hmotnost nijak neomezovala.

Propojení probíhá buď bezdrátově přes Bluetooth 5.1 nebo pomocí jack kabelu. Dobrou zprávou je možnost připojení ke dvěma zařízením zároveň. Podporované kodeky jsou SBC, AAC a aptX Adaptive. Ve výbavě nechybí ANC ani podpora hlasového ovládání, pro tyto účely jsou sluchátka vybavena celkem osmi mikrofony. Další vítanou funkcí je dotykové ovládání.

Příjemné ovládání a bezkonkurenční ANC

Dotykové ovládání by klidně mohlo být o něco více komplexnější, pro běžný provoz ale stačí. Dotykem pravého sluchátka je možné spustit, případně zastavit přehrávání nebo přijmout a poté položit telefonní hovor. Přejetím sluchátka prstem směrem dopředu je možné přejít na další skladbu, v opačném směru vracíte skladbu předcházející.

Ovládací tlačítka pro zapnutí sluchátek a aktivaci hlasového ovládání fungují standardně, velmi překvapen jsem ale byl u otočných ovladačů pro úpravu hlasitosti a ANC. Oba jsou dostatečně citlivé a reagují v podstatě okamžitě. Přechody mezi jednotlivými úrovněmi jsou plynulé a tento ovládací prvek mne tedy opravdu potěšil.

Další silnou stránkou testovaných sluchátek je ANC – automatické potlačení okolního hluku. Úroveň této funkce lze nastavit buďto otočným ovladačem na sluchátkách nebo v mobilní aplikaci Bang & Olufsen. Stejným způsobem lze nastavovat i úroveň transparentnosti, která funguje výborně v momentech, kdy potřebujete slyšet ruch ulice, nebo to, že na vás někdo mluví.

Při maximální transparentnosti mám dokonce pocit, že okolní zvuky jsou hlasitější, než ve skutečnosti jsou. Sluchátka je tedy sama o sobě ještě zesilují. ANC naopak velmi spolehlivě blokuje nežádoucí hluk a vytváří skvělé podmínky pro poslech hudby. Ideální například pro muže pravidelně prchající před zvukem vysavače.

Zvuk – to je oč tu běží

U sluchátek této cenové kategorie a zároveň věhlasného výrobce Bang & Olufsen nelze očekávat nic jiného než špičkové zvukové výkony. Nejvíce jsem byl překvapen hutnými basy, které H95 nabízí tam, kde je to potřeba. Jsou ale dávkovány s citem a u jemnějších žánrů celkem úspěšně uvolňují místo bohatým středům i výškám. Celkový zvukový obraz je tedy velmi vyrovnaný, barevně bohatý, ale zároveň přesný.

Z modelu H95 jsem měl velmi silný pocit prostorovosti, až bych téměř zapomněl, že se jedná o sluchátka, a ne o vícekanálovou reprosoustavu. Ačkoliv se zdaleka neřadím mezi audiofily, troufám si tvrdit, že Bang & Olufsen H95 by leckterého znalce uchvátily.

Sluchátka jsem testoval i při telefonování a ani v této oblasti jsem nenašel žádné nedostatky. Zvuk byl kvalitní a srozumitelný na straně volajícího i volaného.

Mobilní aplikace Bang & Olufsen

Aplikace působí minimalistickým dojmem a orientace v ní je tak velmi jednoduchá. Kromě základního ovladače hlasitosti a několika tlačítek pro ovládání přehrávání je k dispozici jednoduchý ekvalizér Beosonic. V případě, že chcete rychlou a jednoduchou úpravu zvuku, je možné zvolit z již předpřipravených režimů poslechu.

Dále nechybí ovladač ANC a transparentního módu spolu s tlačítkem pro zapnutí adaptivního ANC. Posledním zajímavým ovládacím prvkem je tlačítko pohotovostního režimu, které sluchátka vypne po patnácti minutách nečinnosti a bude tak šetřit baterii v případě, že je zapomenete vypnout.

Výdrž na baterii

H95 se chlubí velmi slušnou papírovou výdrží. Při zapnutém ANC by sluchátka měla zvládnout 38 hodin provozu, bez ANC dokonce 50 hodin. Nabíjení by nemělo trvat déle než 2 hodiny.

Po pěti dnech testování a celkové době poslechu 14 hodin, kdy jsem sluchátka používal bez ANC při hlasitosti 70 -až 80 %, měla baterie úroveň 61 %. Z toho by se dalo odvodit, že celková výdrž bez ANC může dosahovat k 36 hodinám. Při úspornějším používání věřím, že sluchátka zvládnou i přes 40 hodin poslechu, což sice úplně neodpovídá katalogovým údajům, i tak je to ale výdrž spíše nadprůměrná a dle mého názoru dostatečná.

Při zapnutém ANC samozřejmě baterka klesala o poznání rychleji. Konkrétně během dalších tří dní používání (celkem 6 hodin poslechu) byla baterie na 44 procentech. Podle toho by celková výdrž s ANC měla dosahovat k 35 hodinám, což je opět o něco méně, než udává výrobce. Dle mého názoru je ale opět taková výdrž dostačující. Za 8 dní testování a každodenního poslechu jsem sluchátka nebyl schopen vybít. Předpokládám, že další tři až čtyři dny ve stejném rytmu by baterie ještě vydržela.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv Bang & Olufsen H95 rozhodně nejsou sluchátka z levného kraje, musím uznat, že hodnota tohoto produktu ceně odpovídá. Už jen ochranný box a prémiové příslušenství, které spolu se sluchátky dostanete, není zdaleka běžnou praxí. Po zvukové stránce se jedná o naprostou špičku, ale nikdo by asi nečekal, že by tenhle precizní dánský produkt hrál špatně. Mobilní aplikace je sice poměrně jednoduchá, ale to rozhodně není na škodu. Zmínit musím i velmi povedený design, který se jen tak neokouká.

Největším překvapením pro mne samotného bylo pohodlné nošení a s tím spojený fakt, že jsem v podstatě nenarazil na časovou hranici nepřetržitého použití H95. U všech ostatních typů a modelů sluchátek vždy musím po nějakém čase sluchátka z hlavy sundat. Testovaný model jsem měl na uších i 3–4 hodiny v kuse a necítil jsem únavu uší ani nepříjemné sevření hlavy.

Jedinou zásadní nevýhodou sluchátek Bang & Olufsen H95 je sebevědomá cena 21 490 Kč, která je i přes hromadu předností stále velmi vysoká. Pokud ale oceníte kvalitní zvuk a nevadí vám tuto částku za sluchátka dát, budete nadmíru spokojeni.

Ve spolupráci s naším partnerem, obchodem Mobil Pohotovost, jsme pro tři nejrychlejší čtenáře připravili exkluzivní slevovou akci, v rámci které můžete sluchátka získat se slevou 5 000 Kč. Do beoplay“ a cena se sníží na 16 490 Kč. Ve spolupráci s naším partnerem, obchodem Mobil Pohotovost, jsme pro tři nejrychlejší čtenáře připravili exkluzivní slevovou akci, v rámci které můžete sluchátka získat se slevou 5 000 Kč. Do objednávkového formuláře zadejte promo kód „“ a cena se sníží na 16 490 Kč.