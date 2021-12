Nákupní rádce: vybíráme nejlepší smartphone bez omezení

Kategorie chytrých telefonů bez omezení nabízí opravdu to nejlepší, co mohou výrobci smartphonů nabídnout. V nejvyšších patrech trhu s chytrými telefony se nachází jak tradiční vlajkové lodi, tak i ohebná zařízení, která v posledních letech nabírají na popularitě.

Pokud vás finance příliš netíží a chcete opravdu to nejlepší, co mohou chytré telefony nabídnout, nezbývá vám než sáhnout do tohoto segmentu. Tomu dominuje jen několik výrobců, přičemž každý z nich přistupuje ke smartphonům trochu z jiné perspektivy.

Před Vánoci se k výběru telefonů bez omezení uchylují především ti nejnáročnější zákazníci, kteří se nespokojí s ničím jiným, než dokonalostí, lidé, jež smartphone považují za svou prodlouženou ruku, či technologičtí nadšenci, kteří bedlivě sledují moderní trendy. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

OnePlus 9 Pro

Dřívější „zabiják“ vlajkových lodí už dávno neprohání své konkurenty nízkou cenou a nekompromisními parametry. Jak se říká, „kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti“ a OnePlus si to s modelem 9 Pro vzalo poctivě k srdci.

Jeho přednosti je 6,7“ LTPO Fluid2 AMOLED displej s rozlišením 1440 x 3216 pixelů (jemnost 525 ppi), HDR10+, maximální jas 1300 nitů a obnovovací frekvence 120 Hz, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, grafika Adreno 660, 12 GB RAM LPDDR5 a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Kapacita baterie se zastavila na 4 500mAh a nechybí ani podpora pro 65W drátové a 50W bezdrátové nabíjení standardu Qi. Ostatní výbava zahrnuje podporu 5G, USB-C, stereo reproduktory, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, čtečku otisků prstů v displeji či odolnost proti vodě a prachu standardu IP68.

Hlavní fotoaparát s puncem Hasselblad dostal rozlišení 48Mpx s clonou f/1.8, laserovým ostřením a optickou stabilizací. Doprovází ho 8Mpx teleobjektiv s clonou f/2.4 a optickou stabilizací, 50Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a 2Mpx monochromatický snímač s clonou f/2.4. Na přední straně najdeme 16Mpx selfie kameru se světelností f/2.4. Operační systém je Android 12.

Hardwarové parametry OnePlus 9 Pro Konstrukce Rozměry: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm, hmotnost: 197 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680, GPU: Adreno 660, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3216 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, laserový AF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, f/2.4, 77mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optický zoom, teleobjektiv, třetí: 50 Mpx, f/2.2, 14mm, 1/1.56", 1.0µm, širokoúhlá, čtvrtý: 2 Mpx, f/2.4, portrétová, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video, auto-HDR Cena: 19 990 Kč Kompletní specifikace

OnePlus 9 Pro je k dispozici v černé, stříbrné a zelené barvě za cenu 23 990 Kč.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Když chcete ten nejlepší skládací telefon, musíte chtě nechtě do kuchyně k Samsungu. Jejich Galaxy Z Fold 3 je tím nejlepším a nejpokročilejším ohebným smartphonem, který si můžete pořídit. A díky podpoře dotykového pera S Pen jde o důstojnou náhradu za zrušenou řadu Note.

Technologický průkopník v ohebných telefonech Galaxy Z Fold 3 se pyšní dvojící displejů, z nichž ten větší Dynamic AMOLED 2X má 7,6“ a rozlišení 2208 x 1768 pixelů (jemnost 374 ppi), HDR10+, maximální jas 1200 nitů a obnovovací frekvenci 120 Hz, menší 6,2“ AMOLED disponuje rozlišením 832 x 2268 pixelů, osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 888, grafikou Adreno 660, 12 GB RAM a 256 GB vnitřní pamětí bez možnosti rozšíření.

Baterie má kapacitu 4 400 mAh a nezapomnělo se ani na 25W drátové a 11W bezdrátové nabíjení. Ostatní výbava čítá podporu 5G, USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, stereo reproduktory s puncem AKG, podporu pro dotykové pero S Pen, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku a odolnost proti vodě IPX8.

Na zadní straně se nachází tři fotoaparáty, konkrétně hlavní 12 Mpx snímač s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx teleobjektiv se světelností f/2.4 a optickou stabilizací a 12Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/2.2. Poddisplejová selfie kamera dostala rozlišení 4 Mpx a clonu f/1.8 a vnější selfie kamera dostala rozlišení 20 Mpx a clonu f/2.2. Operační systém je Android 12.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 3 Konstrukce Rozměry: 158,1 × 128,1 × 6,6 mm (rozevřený), 158,1 × 14,5 × 64,8 mm (zavřený), hmotnost: 271 gramů, 0 zvýšená odolnost: IPX8 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core, GPU: Adreno 660, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 816 × 2260 px, 2208 × 1768 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Ion 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, 1/1.76", OIS, Dual Pixel, PDAF, Sony IMX555, optická stabilizace: , druhý: 12 Mpx, f/2.4, 1/3.6", teleobjektiv, 2x optický zoom, OIS, PDAF, třetí: 12 Mpx, f/2.2, 1/3.2", širokoúhlý, 123˚, Dual Pixel AF, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory) Cena: 46 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy Z Fold 3 je k dispozici v černé a zelené barvě za cenu 46 990 Kč.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Alternativou k velkému Galaxy Z Fold 3 je menší ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3, který je špičkou mezi telefony s véčkovou ohebnou konstrukcí. Tu korejský gigant dotáhl téměř k dokonalosti, stejně jako cenu, kterou dokázal drasticky snížit.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G spoléhá na větší 6,7“ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 1080 x 2640 pixelů (jemnost 426 ppi), HDR10+, maximální jas 1300 nitů a 120Hz obnovovací frekvenci, menší 1,9“ AMOLED displej s rozlišením 260 x 512 pixelů, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, grafiku Adreno 660, 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Kapacita baterie je 3 300 mAh a nechybí ani podpora 15W drátového a 10W bezdrátového nabíjení standardu Qi. Z ostatní výbavy můžeme zmínit podporu 5G, USB-C, NFC, Bluetooth 5.2, stereo reproduktory s puncem AGK, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či odolnost proti vodě standardu IPX8.

Hlavní fotoaparát dostal 12 Mpx s clonou f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu, širokoúhlý objektiv se pyšní 12Mpx a clonou f/2.2. Selfie fotoaparát je 10Mpx s clonou f/2.4. Operační systém je Android 12.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 3 Konstrukce Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 166 x 72,2 x 6,9 mm, hmotnost: 183 gramů, zvýšená odolnost: IPX8 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core, GPU: Adreno 660, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2636 px, 112 × 300 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 3300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚, optická stabilizace: , druhý: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy Z Flip 3 je k dispozici v černé, krémové, zelené a fialové barvě za cenu 26 990 Kč.

Sony Xperia 1 III

Alternativu k vlajkovým lodím nabízí japonská značka Sony se svým modelem Xperia 1 III. Sony jde v segmentu chytrých telefonů vlastním směrem a nabízí precizní zpracování, za které by se nemusel stydět ani meč pravého samuraje.

Předností Sony Xperia III je 6,5“ OLED displej s rozlišením 1644 x 3840 pixelů (jemnost 643 ppi), HDR BT.2020 a obnovovací frekvenci 120 Hz, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, grafiku Adreno 660, 12 GB RAM a 265 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh s podporou 30W drátového a také bezdrátového nabíjení. Další výbava zahrnuje podporu 5G, 3,5mm audio konektor, stereo reproduktory, NFC, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či odolnost proti vodě a prachu standardu IP68 a IP65.

Zadní straně dominuje hlavní fotoaparát s puncem Zeiss, rozlišením 12 Mpx, clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a 12Mpx teleobjektiv s variabilní clonou f/2.3 a f/2.8 a také optickou stabilizací. Nechybí ani 3D ToF senzor s rozlišením 0,3 Mpx. Přední stranu zabrala selfie kamera s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.0. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Sony Xperia 1 III Konstrukce Rozměry: 165 x 71 x 8,2 mm, hmotnost: 186 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680, GPU: Adreno 660, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,5", OLED, rozlišení: 4K, 1644 x 3840 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.7", 1.8µm, PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 12 Mpx, f/2.3, 70mm (teleobjektiv), f/2.8, 105mm (teleobjektiv), 1/2.9", PDAF, 3x/4.4x optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, f/2.2, 124˚, 16mm, 1/2.6", PDAF, širokoúhlý, čtvrtý: 0.3 Mpx, TOF 3D, hloubkový senzor, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/4.0", HDR, Full HD vdeo Cena: 33 990 Kč Kompletní specifikace

Sony Xperia 1 III je k dispozici v černé a fialové barvě za cenu 33 990 Kč.

Apple iPhone 13 Pro Max

Pokud chcete to nejlepší, co může nabídnout Apple, musíte sáhnout po iPhonu 13 Pro Max. Ten je z celé nabídky nejen nejlepší, ale také největší. Ačkoli po ryze parametrové stránce jej řada konkurentů překonává, unikátní kombinací hardwaru a softwaru se nemůže pochlubit jen tak nějaký výrobce.

Ten sází na 6,7“ OLED displej Super Retina XDR s rozlišením 1284 x 2778 pixelů (jemnost 458 ppi), HDR10, Dolby Vision, maximálním jasem 1200 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí, šestijádrový čipset A15 Bionic, pětijádrovou grafikou Apple, 6 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Kapacita baterie se zastavila na 3 330 mAh a nechybí podpora 27W drátového a 7W bezdrátového nabíjení Qi a 15W magnetického nabíjení MagSafe. Ostatní výbava čítá podporu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning konektor, odemykání pomocí obličeje Face ID, stereo reproduktory či odolnost proti vodě a prachu standardu IP68.

Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 12 Mpx s clonou f/1.5 a stabilizací obrazu na senzoru, širokoúhlý objektiv dostal 12 Mpx, clonu f/1.8 a teleobjektiv se pyšní 12 Mpx, světelností f/2.8 a optickou stabilizací obrazu. Nechybí ani 3D ToF LiDAR senzor. Na přední straně se nachází selfie fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2. Operační systém je iOS 15.

Hardwarové parametry iPhone 13 Pro Max Konstrukce Rozměry: 160,8 x 78,1 x 7,7 mm, hmotnost: 240 gramů, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: iOS 15, čipset: Apple A15 Bionic, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1284 × 2778 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: Li-Ion 4352 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, hlavní, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 31 990 Kč Kompletní specifikace

Apple iPhone 13 Pro Max je k dispozici v černé, bílé, zlaté a modré barvě za cenu 34 990 Kč.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Pakliže nefandíte „době ohebné,“ přichystal si pro vás korejský gigant Samsung i tradiční vlajkovou loď v podobě Galaxy S21 Ultra. Ta je konzervativnější náhradou za zrušenou řadu Note (díky podpoře S Pen) a taky tím nejlepším, čím se Samsung může pochlubit.

Mezi hlavní přednosti patří 6,8“ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 1440 x 3200 pixelů (jemnost 515 ppi), HDR10+, maximálním jasem 1500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čispet Samsung Exynos 2100, grafiku Mali-G78 MP14, 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a nechybí ani 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení standardu Qi. Ostatní výbava zahrnuje podporu 5G, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo reproduktory s puncem AKG, podporu dotykového pera S Pen, čtečku otisků prstů v displeji či odolnost proti vodě a prachu standardu IP68.

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 108 Mpx s clonou f/1.8, optickou stabilizaci a laserové ostření, širokoúhlý objektiv se pyšní rozlišením 12 Mpx a světelností f/2.2, teleobjektiv má 10 Mpx s clonou f/2.4 a optickou stabilizací a periskopický objektiv dostal taktéž rozlišení 10 Mpx, clonu f/4.9 a optickou stabilizaci. Přední kamera má rozlišení 40 Mpx a světelnost f/2.2. Operační systém je Android 11.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Ultra Konstrukce Rozměry: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, hmotnost: 228 gramů, 0 zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G78 MP14, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 x 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Ion 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 10 Mpx, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optický zoom, teleobjektiv, třetí: 10 Mpx, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv, čtvrtý: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, širokoúhlý, selfie kamera: 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video Cena: 29 490 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy S21 Ultra je k dispozici v černé a stříbrné barvě za 30 990 Kč.

Xiaomi Mi 11

Svého zástupce mezi elitou má také Xiaomi. Čínský gigant svůj nejvybavenější model s názvem Ultra v našich končinách neprodává, nicméně ani klasická verze Mi 11 není vůbec k zahození.

Mi 11 sází na 6,8“ AMOLED displej s rozlišením 1440 x 3200 pixelů (jemnost 515 ppi), HDR10+, maximální jas 1500 nitů a 120Hz obnovovací frekvenci, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888, grafiku Adreno 66é, 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Baterie se pyšní kapacitou 4 600 mAh a nechybí ani podpora 55W drátového a 50W bezdrátového nabíjení standardu Qi. Mezi další výbavu patří podpora 5G, USB-C, NFC, Bluetooth 5.2, infračervený port, stereo reproduktory, Wi-Fi 6 či čtečka otisků prstů v displeji.

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 108 Mpx, clonu f/1.9 a optickou stabilizaci, širokoúhlý objektiv se pyšní rozlišením 13 Mpx se světelností f/2.4 a makro objektiv má rozlišení 5 Mpx a světelnost f/2.4. Přední selfie fotoaparát má 20 Mpx a světelnost f/2.2. Operačním systémem je Android 11.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 11 Konstrukce Rozměry: 164,3 x 74,6 x 8,1 mm, hmotnost: 196 gramů, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 585, GPU: Adreno 660, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,81", AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 x 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 13 Mpx, f/2.4, 123˚, širokoúhlý, třetí: 5 Mpx, f/2.4, makro, selfie kamera: 20 Mpx, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 7 490 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi Mi 11 je k dispozici v černé a modré barvě za 21 490 Kč.