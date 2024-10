Recenze iPhone 16 Pro (Max): mohl být revoluční, ale není

iPhone 16 Pro (Max) je naprosto nejlepší telefon, který kdy Apple vyrobil

Přináší však rozporuplné novinky a tu největší – umělou inteligenci – pro uživatele v EU vynechává

Oproti loňsku se alespoň nezdražovalo, Pro stojí od 29 990 Kč, Pro Max startuje na 35 990 Kč

U nových iPhonů 16 letos došlo k zajímavému jevu. Apple výrazně přepracoval základní duo, přinesl dokonce i nový design a celou řadu zajímavých funkcí; některé přejaté z dražších modelů Pro. V důsledku tak základní iPhone 16 přináší více vylepšení a novinek, než pokročilý model Pro Max. Znamená to ale, že by letos nejdražší iPhone nebyl zajímavý? Ani náhodou. Při testování iPhonu 16 Pro Max se u mě střídaly pocity vzteku, zoufalství a blažené radosti. Račte se mnou projít dojmy z několikatýdenního testování.

Začneme tradičně cenou. Ta se od loňska nezměnila ani o korunu – iPhone 16 Pro se 128GB úložištěm pořídíte za 29 990 Kč, větší iPhone 16 Pro Max v 256GB verzi startuje na 35 990 Kč. Je to dobrá cena? V porovnání s minulou generací ano, protože dostanete bez nutnosti příplatku několik nových funkcí. V porovnání s konkurencí už to trochu skřípe, přece jen Samsung Galaxy S24 Ultra pořídíte za 35,5 tisíce korun, Pixel 9 Pro XL za 33 tisíc korun. iPhone je tedy opět nejdražší, když nepočítáme skládačky.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Odkaz iPhone 16 Pro (6,3″) 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč iPhone 16 Pro Max (6,9″) – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč



Obsah balení

Prodejní balení se nezměnilo už pěkně dlouho – tedy minimálně do něj nic nepřibylo, spíše ubylo. Už minimálně čtvrtým rokem v balení chybí nabíječka, tu si musíte dokoupit, originální 20W adaptér vyjde na 590 korun. Balení obsahuje pouze telefon samotný, metrový opletený USB-C kabel a sponku na SIM slot s povinnou četbou od úřadů.

Letos také vůbec poprvé chybí obligátní samolepky, Apple se totiž hrdě hlásí k tomu, že tímto krokem chce přispět k vlastní uhlíkové neutralitě. Takže to znamená, že se samolepkami končí úplně? Nikoliv. V zemích, kde má vlastní značkové prodejny (Apple Story), si můžete k nákupu iPhonu u obsluhy samolepky vyžádat. Nu, pojďme raději dál.

Stará fasáda, nová okna

Jakožto každoroční recenzent nejnovějších iPhonů vám mohu celkem detailně zprostředkovat, jaký je to pocit rozbalovat nový iPhone. Posledních pár let ten stejný, ale vlastně nový iPhone. Ačkoliv jsou telefony Apple poslední roky vesměs stejné, vždy mají nějaký odlišující prvek – může to být barva, tvar, zkosení hran a tak podobně.

Designová koncepce iPhonu s přídomkem „Pro“ (potažmo „Pro Max“) se ale nezměnila od modelu iPhone 12 Pro. A to je holý fakt. Už ten přece přinesl hranaté boky, plochou matnou stranu zad a velký členitý fotomodul vlevo nahoře. Po dlouhé roky si iPhone zakládá také na maximálně pevné konstrukci a zvýšené odolnosti, ani letos tak nechybí odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68.

Vloni došlo k jedné zásadní změně, a to že původní materiál monolitického těla, tedy nerezová ocel, byl nahrazen titanovou slitinou. Tento materiál pokračuje i letos, čili v tomto bodě žádný rozdíl nečekejte. Dokonce i černá varianta je stejně černá, jakož i bílá je stejně bílá. Mírným ozvláštněním je snad jen nová písková, takže jistá forma zlaté, a také trochu odlišná šedá, ve stylu přírodního titanu.

Ale přestože se form faktor nového iPhonu letos zase neměnil, Apple si minimálně dvě znatelně novinky připravil. Tou první je drobný nárůst úhlopříčky displeje, s čímž automaticky souvisí i opravdu kosmetický nárůst rozměrů. iPhone 16 Pro Max má nově 6,9″ úhlopříčku obrazovky, menší 16 Pro přišel s 6,3″ úhlopříčkou. V obou případech to značí nárůst o 0,2″. Kromě kapacity baterie a velikosti displeje jsou všechny ostatní parametry iPhonu 16 Pro a 16 Pro Max zcela identické.

Nejde o takový rozdíl, abyste to poznali i letmým pohledem u kolemjdoucích. Avšak při prvním chytnutí do ruky okamžitě poznáte, že je trochu větší. Markantní změna to není, nicméně stačilo to na to, abyste nový iPhone nemohli obléknout do starého pouzdra. Tady asi není moc důvod vinit Apple z „nenažranosti“, protože k zvětšení měl více důvodů; ať už jde o poptávku po velkých telefonech nebo snahu nabídnout větší baterii. A to přece všichni kvitujeme, no ne?

Displej, který už znáte

Před dvěma lety jsme byli u vytržení z toho, co dokázal Apple udělat s nudným prvkem v podobě displejového průstřelu, ergo Dynamic Island. Čas utekl rychleji než voda a dnes tu máme ten stejný displej, jen o trochu větší.

Ale opravdu, řeč je o LTPO OLED panelu, který výrobce vzletně nazývá „Super Retina XDR“. Kvůli nové větší úhlopříčce 6,9″ namísto 6,7″ vloni se mírně zvýšilo rozlišení, ale jen tak tak, aby jemnost opět dosahovala 460 pixelů na palec. Výrazně, tedy alespoň v říši desetin milimetrů, se však ztenčily rámečky: vloni 1,55 milimetru, letos dokonce jen 1,15 milimetru.

Při běžném provozu displej svítí jasem okolo 1 000 nitů, v peaku se dá krátkodobě dostat až na 2 000 nitů, respektive až na 2 500 nitů při zobrazení HDR obsahu. Nechybí ani adaptivní obnovovací frekvence ProMotion, která umí přepínat od 1 do 120 Hz pouze automaticky, manuálně nikoliv. Fajnšmekrům nebude chybět ani Always-on displej nebo Dolby Vision. Obrazovka nového iPhonu naplňuje ty nejnáročnější požadavky a po boku Pixelu 9 Pro XL a Galaxy S24 Ultra se řadí k nejlepším mobilním displejům na trhu.

Výkon a výbava

Hnacím motorem nového iPhonu 16 Pro Max je zbrusu nový čipset Apple A18 Pro. Jde o vlastní návrh společnosti Apple, který využívá 3nm architekturu čipů od TSMC a 6jádrové CPU i GPU. Sadu doplňuje ještě 16jádrový neural engine pro výpočet umělé inteligence a samozřejmě 8 GB RAM. Jde o vůbec poprvé, kdy iPhony dostávají takovou porci unifikované paměti.

Hardwarové parametry iPhone 16 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 149,6 × 71,5 × 8,3 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 582 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120mm, 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.2, 13mm, 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR, hloubkový, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Kompletní specifikace

Z oficiálních materiálů se dočteme, že iPhon 16 Pro Max je o pětinu výkonnější než předchůdce. To je dáno jednak novým čipsetem, ale také novou grafitovou technologií pro ochlazování při vysokém zatížení. Titanový rám mobilu je na komponenty napojený pomocí difuzní technologie, což v praxi umožňuje mnohem efektivnější odvod tepla ze základní desky do šasi a následně i směrem ven do titanového rámu.

Hardwarové parametry iPhone 16 Pro Max Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163 × 77,6 × 8,3 mm, hmotnost: 227 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,9", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1320 × 2868 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4 685 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120mm, 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Kompletní specifikace

V přiložené tabulce se můžete sami přesvědčit o tom, jak výkonnostní rozdíl mezi posledními generacemi zohledňují oblíbené benchmarkové aplikace:

Benchmark iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Geekbench 6 – Single Core 3 403 bodů 2 818 bodů 2 591 bodů Geekbench 6 – Multi Core 8 275 bodů 7 088 bodů 6 649 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4 570 bodů 4 122 bodů 3 335 bodů AnTuTu 10 1 891 584 bodů 1 518 139 bodů 1 477 026 bodů

Výkon v praxi je absolutně nedotknutelný, iPhone si nedělá hlavu z rychlého multitaskingu mezi mnoha otevřenými aplikacemi, ani z hraní velkých her konzolové kvality, jako je třeba Resident Evil Village nebo Assassin’s Creed Mirage. Vše běží jako po drátkách a zahřívání je v normě: 38–40 °C vnitřní teploty, v extrémních případech teplota vystoupá na 45 °C, což je ale stále snesitelné.

Dvakrát se mi během testování stalo, že mi iOS 18 na sluníčku automaticky snížil podsvícení displeje, aby nedocházelo k vyššímu zahřívání. U řady iPhone 15 Pro to byl celkem častý jev, zde se to očividně bude během teplejších dnů dít také, ale díky lepšímu chlazení s mnohem nižší četností.

Co se týče další výbavy, nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, GPS a i další navigační systémy, praktické SOS komunikování s družicí (v Česku zatím nedostupné), NFC pro bezkontaktní platby přes službu Apple Pay a samozřejmě ani detekce autonehody. iPhone má také od loňska univerzální (nejen) nabíjecí port, konkrétně USB-C 3.2. V průstřelu se nachází čelní kamerka pro 3D skenování obličeje, které u iPhonu nahrazuje biometrickou čtečku otisků prstů známou od konkurence.

Baterie na (skoro) celý víkend

iPhony bývají každoročně terčem legrace od konkurenčních firem, že nabízí stěží průměrnou kapacitu akumulátoru. Něco na tom bude – vloni iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh, letos jeho nástupce 4 685 mAh. Svět androidových telefonů už počítá s hranicí minimálně 5 000 mAh. Jenomže iPhone pracuje s výdrží trochu odlišně než konkurenční zařízení.

Rozdíl je hlavně v přístupu k optimalizaci výdrže baterie. Apple vyrábí jak hardware, tak i software, což mu umožňuje dosáhnout vysoké efektivity i s menšími bateriemi díky preciznímu sladění komponent. Naproti tomu Android funguje na různých zařízeních s různými čipovými sadami, což vede k fragmentaci a složitější optimalizaci.

Rozhodně tak není překvapení, že iPhone 16 Pro Max i letos s vlastně „podprůměrnou“ baterií nabízí opravdu velice uspokojivou výdrž na jedno nabití. Rozdíl oproti loňské generaci není tak markantní, nicméně s iPhonem nemáte sebemenší problém vydržet 1,5 dne v opravdu vysokém tempu. Když jsem se zasnažil, vydržel mi i celý víkend a až v neděli večer se přihlásil s posledními 10 %. Dva nabušené pracovní dny by ale iPhone zvládal jen s obrovským sebezapřením.

Naměřená rychlost bezdrátového nabíjení 25W MagSafe adaptérem Úroveň 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 90 % 100 % Čas 6 minut 13 minut 26 minut 44 minut 71 minut 87 minut 111 minut 145 minut

Co se týče nabíjení, opět máte k dispozici širokou škálu způsobů – ačkoliv u těch nejoblíbenější Apple nepřináší žádné vylepšení. Dobíjení přibaleným kabelem USB-C zůstává omezeno na výkon maximálně 25 W. Rychlost tohoto dobíjení je žalostná a oproti konkurenci je americký gigant o 3 úrovně horší. Pokud nemáte tušení – standardem se pomalu stává nabíjení 67 W, nebo alespoň 45 W.

Kromě toho je novinka vybavena podporou pro bezdrátový standard Qi (7,5 W) a Qi2 (15 W). Již od iPhonu 12 zde máme také podporu pro vlastní magnetickou nabíječku MagSafe. Ta sice doteď pracovala s výkonem 15 W, nově ale nabídne stejnou rychlost jako kabel, tedy zmíněných 25 W. Smůla je, že pokud máte doma původní MagSafe, s tím tohoto výkonu nedosáhnete. Musíte za 1 300 korun pořídit nový.

iOS 18: novinek je málo, ta hlavní chybí úplně

Pokud jste nežili doteď pod kamenem, nejspíš vám uniklo, že v souvislosti s novými iPhony 16 se hovoří o sadě funkcí umělé inteligence Apple Intelligence. Všem novinkám, které v rámci Apple AI očekáváme, jsme se věnovali v samostatném článku. Důležité je, že funkce zatím nemíří do Evropské unie, tedy ani do Česka. Víme jen to, že do konce roku to nebude na 99 %.

Kromě umělé inteligence, která je pro většinu zákazníků v nedohlednu, přináší nejnovější verze systému iOS 18 jen několik málo, vesměs estetických novinek. Pojďme si je ve zkratce probrat:

Vylepšená klávesnice – našeptávání slov funguje konečně v češtině, klávesnice dále podporuje styl psaní tahem.

– našeptávání slov funguje konečně v češtině, klávesnice dále podporuje styl psaní tahem. Úprava domovské obrazovky – libovolná změna barev ikon a widgetů, odstranění mřížky pro ukotvení ikon.

– libovolná změna barev ikon a widgetů, odstranění mřížky pro ukotvení ikon. Přepracované ovládací centrum – možnost libovolně upravit ovládací centrum, přidat další stránky a další rychlé přepínače.

– možnost libovolně upravit ovládací centrum, přidat další stránky a další rychlé přepínače. Zprávy – nové reakce pomocí libovolného emoji, naplánované odeslání zprávy.

– nové reakce pomocí libovolného emoji, naplánované odeslání zprávy. Fotky – redesign aplikace, chytré vyhledávání ve fotkách.

– redesign aplikace, chytré vyhledávání ve fotkách. Kalendář – možnost umístit připomínku do kalendáře.

K tomu ještě třeba připočíst podporu kodeku RCS pro komunikaci mezi uživatelem iPhonu a androidového telefonu. To umožní uživatelům komunikovat pomocí zpráv online, ke zprávě tedy budou moci připojit obrázek, video nebo třeba reakci, právě jako na iMessage. Funkce má být dostupná globálně, záleží však na lokálních operátorech. A ti naši zatím novinku do provozu neuvedli. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde.

Kromě kritiky nedostatečných softwarových inovací si musím chtě nechtě postěžovat i na prvky, které v iOS dlouhodobě zkrátka nedávají smysl. Například absence rozdělené obrazovky nebo plovoucích oken s aplikacemi. Proč to chybí, když by to na novém větším displeji dávalo perfektní smysl?!

Mírnou rekonstrukcí prošlo s novým iOS 18 také nastavení. To bylo terčem kritiky již v minulosti. Nyní je ještě krapet složitější. Ty nejdůležitější prvky, jako je konektivita, zobrazení, oznámení, soukromí nebo Apple účet máte hned po ruce. Pro zbytek musíte sahat do nového rozbalovacího menu aplikací.

Zvláštní a nepraktické zároveň je, že nastavení aplikace zprávy nebo prohlížeče Safari musíte řešit z nové nabídky, ale třeba nastavení fotoaplikace a nebo Apple Pay máte hned na první stránce. Nemohu si pomoct, ale toto je ten akurátní a vždy racionální Apple? Nevím, nevím…

Pro uživatele je již v těchto dnech dostupná veřejná beta verze iOS 18.1, ani ta však funkce Apple Intelligence nepřináší. Co se týká systémového náporu na úložiště, v námi testované 256GB variantě zabírala nejnovější aktualizace iOS 18 necelých 25 GB.

Camera Control: rozporuplné tlačítko fotoaparátu

Druhé velké novum, podle kterého bezpečně poznáte nový iPhone 16 Pro od kteréhokoliv staršího, je nové tlačítko ve spodní polovině pravého boku. Apple o tomto prvku referuje jako o „Camera Control“ (v češtině Ovládání fotoaparátu) a striktně se brání označovat toto tlačítko za tlačítko. Ano, je to celkem absurdní, protože skutečně jde o mechanický čudlík, nakonec to sám Apple prezentoval během zářijové konference.

Tlačítko můžete stisknout, což nejprve spustí aplikaci fotoaparátu, a následně pořídí snímek. Kromě toho disponuje i haptickou vrstvou a dotykovou ploškou, díky čemuž můžete přes Camera Control regulovat expozici, hloubku bokeh efektu, zoom a také barevný styl a tón fotky. Na jednom místě tak máte vše důležité, což je šikovné a za tento nápad si nový čudlík zaslouží plnou pochvalu.

Kromě toho můžete v nastavení upravit, zdali chcete fotoaplikaci spouštět jedním či dvěma stisknutími. Anebo můžete na Camera Control namapovat jinou funkci: čtečku QR kódů, lupu, ale také aplikace třetích stran, například Instagram nebo Snapchat. Sluší se uvést, že do konce roku by měla dorazit i možnost manuálního ostření pomocí namačkávání haptické plošky.

A ačkoliv k funkcím samotné mechanické spouště vlastně žádné výhrady nemám, ani po dvou týdnech si nemohu na tento ovládací prvek zvyknout. Zčásti je to podle mne ergonomií, tlačítko je umístěno asi 4 centimetry od spodní hrany, ale já osobně bych si jej v ideálním případě představoval minimálně o 1 centimetr níž. Na druhou stranu, pro focení na výšku je ovládání umístěné výborně.

Svízel vidím i v tom, že čudlík má moc tuhý stisk (lze jej upravit v nastavení, ale nic moc to neřeší). Naprosto zásadní problém ale je, že při focení a natáčení videí v režimu na šířku vás vlastně nic nenutí spoušť používat. Většinu úkonů už znáte a rychleji je provedete tažením prstu po displeji. Z mechanické spouště to nedělá špatnou novinku, ale spíš prvek, který není pro každého a rozhodně to není důležitý argument pro upgrade ze starších generací.

Fotoaparát s mírným vylepšením

Zásadní prvek, který jasně a zřetelně odděluje základní iPhone od modelu Pro (Max) je fotoaparát. Zatímco levnější základ přichází s hlavním a širokoúhlý fotoaparátem, modely Pro disponují výrazně lepšími snímači a také třetím do party, což je teleobjektiv s 5× optickým přiblížením. Zde přehledně:

Hlavní – vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).

– vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF). Teleobjektiv – vlastní čip Apple, rozlišení 12,2 Mpx, 1/3,06″ velikost čipu, clona f/2.8, ohnisková vzdálenost 120 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 25× digitální zoom, fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS.

– vlastní čip Apple, rozlišení 12,2 Mpx, 1/3,06″ velikost čipu, clona f/2.8, ohnisková vzdálenost 120 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 25× digitální zoom, fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS. Širokoúhlý – vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, fázové ostření dual pixel (PDAF).

Hlavní snímač, který je klasicky nejuniverzálnějším, pořizuje snímky ve výchozím stavu ve 12,2Mpx či 24,4Mpx rozlišení, k dispozici je však i režim RawMax s možností fotit v plném rozlišení 48,7 Mpx. Stejnou možnost má i širokoúhlý snímač a teleobjektiv. Jen musíte počítat s tím, že takové fotografie mají i vyšší desítky megabajtů.

Velkou výhodou iPhonů při focení je možnost manuálně přepínat ohniska. Hlavní fotoaparát nabízí 24mm (1×), 28mm (1,2×), 35mm (1,5×) a 48mm (2×) ohnisko, pak je tu ultraširokoúhlý s ohniskem 13 mm (0,5×) a nakonec teleobjektiv s 120mm ohniskem, což se rovná 5× bezztrátovému přiblížení. Přepínání ohniskové vzdálenosti využijete nejen při portrétech, ale vlastně i při každodenním focení.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Celková kvalita snímků je skvělá, stejně tak dynamický rozsah. Podání barev je věrné a oceňuji i precizní barevnou kalibraci napříč všemi fotoaparáty. Stejně jako vloni, i letos budu chválit hlavně portréty, které má Apple jako jeden z nejlepších výrobců mobilních fotomobilů.

Co se zlepšilo od minule? Rozhodně noční snímky. Během přímého srovnání loňského iPhonu s letošním je jasně zřetelné, že noční snímky jsou výrazně lepší po stránce nasbíraného světla a hloubky detailů. Samozřejmě do finální podoby snímků velkou měrou promlouvá AI post-processing, který snímky před vašima očima ještě vylepšuje.

Při pořizování snímků lze díky fotografickým stylům nově přizpůsobovat barvy a stíny v reálném čase. Apple taktéž zapracoval na makro fotografii, která využívá širokoúhlý snímač s 13mm ohniskem. Selfie kamera se ale nikam moc neposunula a vnímám ji jako nejslabší část fotovýbavy nových iPhonů. Za dobrého světla snímky vypadají velmi zajímavě, avšak po setmění se stále více objevuje šum a nepomáhá tomu ani umělá inteligence.

Video až ve 4K při 120 fps

Nějaké ty drobnosti přibyly také u fotoaparátu. Nově máme k dispozici režim záznamu videa ve 4K rozlišení až při 120 fps, což ocení především mobilní filmaři. Pokud chcete natáčet plynulé a až čtyřikrát zpomalené záběry, určitě vám tento režim přijde k chuti. Ukázku zpomalení ze 120 na 30 fps najdete v druhém přiloženém videu. Záznam má i velmi kvalitní stabilizaci, nicméně musíte spoléhat pouze na hlavní snímač (1× a případně 2×) – přepínání na další není možné (bavíme se stále o 4K/120 fps). Při snížení na 60 či 30 fps lze samozřejmě během nahrávání plynule přepínat mezi všemi objektivy, o čemž se můžete přesvědčit v této ukázce.

Kromě něj nechybí ani možnost nahrávat ve 4K při 24, 30 i 60 fps nebo Full HD se shodnou snímkovací frekvencí. A samozřejmě různé zpomalené záběry, jako je 4K/FHD při již zmíněných 120 fps, nebo Full HD při 240 snímcích za sekundu.

Díky čtveřici mikrofonů je kvalita záznamu zvuku naprosto špičková a troufám si napsat, že žádný jiný smartphone nenahrává zvuk lépe. Někdo by mohl namítat, že zde oproti vlajkovým androidům chybí podpora pro 8K video, nicméně opravdu byste tohle rozlišení pro běžné ukládání záznamů používali?

Apple se letos pochlubil novou sadou mikrofonů studiové kvality a systémem Audio Mix, který využívá strojového učení k identifikaci a oddělení zvuků na pozadí a mluvené řeči. V editoru po uložení videa pak lze přepínat mezi zvukovými režimy – standardní, ze záběru, studiový a filmový.

Ne všechny ale nutně zvukovou složku videa vylepšují a Apple zde ještě rozhodně bude muset zapracovat na dalších optimalizacích této funkce. Přesto jde o skvělou demonstraci toho, co výkonný čipset s AI zvládne.

Závěrečné hodnocení

Apple v poslední době nasadila tempo velmi mírných inovací. Letos to ale tak trochu působí, že se do toho americký gigant opět pustil naplno. Přece jen, novinek je dost snad v každém aspektu: nové tlačítko fotoaparátu, upravené vnitřnosti, lepší chladicí systém, větší baterie, rychlejší nabíjení s MagSafe, iOS 18 a také vylepšení týkající se fotoaparátu.

Žádná z vyjmenovaných novinek ale nestojí za to, abyste upgradovali z loňského iPhonu 15 Pro Max. Dokonce ani mechanická spoušť fotoaparátu, která je jakýmsi charakteristickým prvkem celé letošní řady. Je to sice sympatická novinka, která otevírá nové možnosti používání iPhonu, ale cílí podle mého názoru na úzkou cílovou skupinu, ne na masy.

Žádný jiný prvek, který by od základu měnil, jak na iPhone nahlížíme a jak jej používáme, nová generace 16 Pro Max nepřináší. Jako již po několikáté v řadě o něm můžeme hovořit jako o takřka bezchybném, velmi dobře zpracovaném, leč rozhodně ne nijak revolučním vlajkovém telefonu.

Nějaké ty barvy by do šedi nových iPhonů mohly vpustit funkce Apple Intelligence, ty jsou však uživatelům z České republiky zatím odepřeny – a ještě nějakou dobu to tak zůstane. Tím pádem čekání na příští rok, kdy možná iPhone přijde s revolucí i do Evropy, nezní jako špatný nápad…

iPhone 16 Pro Max 9.5 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 10.0/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.9/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady famózní zpracování, zvýšená odolnost

větší displej s nejtenčími rámečky na trhu

vysoký výkon díky čipu A18 Pro

ještě lepší fotoaparát, hlavně v noci

skvělá výdrž baterie

4K video až při 120 fps, studiové mikrofony

pětiletá podpora aktualizací iOS Zápory pomalé nabíjení oproti konkurenci

design se od loňska nezměnil

minimum novinek v iOS 18

chybí funkce Apple Intelligence

Camera Control není pro každého Koupit iPhone 16 Pro Max