Dynamic Island: co všechno umí nejdiskutovanější novinka iPhone 14 Pro?

Jednou z nejvýraznějších novinek iPhone 14 Pro je dynamický ostrov, který nahrazuje původní výřez

Apple si s ním po softwarové stránce pořádně vyhrál

O plynulé animace se stará speciální koprocesor

Apple v tomto týdnu představil čtyři nové telefony, které se nepochybně opět stanou předvánočním hitem. Největší pozornost na sebe strhla vybavenější dvojice iPhone 14 Pro a 14 Pro Max, u které se odehrála poměrně významná designová změna. Typický široký výřez pro TrueDepth kamerku, který od dob iPhone X definoval vzhled jablečných telefonů, nyní nahrazuje prostorově úspornější oválný otvor.

Co si budeme povídat, otvory a výřezy pro selfie kamerku jsou pro výrobce smartphonů noční můrou, která narušuje čistý vzhled jejich zařízení. Proto sahají k různým opatřením, jak tyto prvky skrýt, například vhodně upravenou tapetou s temným místem v místě výřezu. Někteří zase experimentují s poddisplejovými selfie kamerami, ovšem s nepříliš oslnivou kvalitou výsledků. No, a pak přijde Apple s výrazným oválným otvorem, který se díky šikovným softwarovým úpravám zničehonic stává užitečným prvkem.

Introducing Dynamic Island on iPhone 14 Pro | Apple

Watch this video on YouTube

Apple zakomponoval tvar otvoru přímo do uživatelského prostředí systému, který jej umí v případě potřeby rozšiřovat a zobrazovat v něm dodatečné informace či ovládací prvky. Díky použití OLED displejů, u nichž se černá barva rovná vypnutým pixelům, totiž není patrné, kde „končí hardware a začíná software“. Apple toto originální řešení nazývá Dynamic Island, a to i na české mutaci svých webových stránek. Co všechno tento „dynamický ostrov“ umí, odhaluje simulátor iOS pro vývojáře aplikací.

Výřez, který mění velikost podle potřeby

U většiny funkcí se dynamický ostrov rozroste do šířky, přičemž nalevo od fyzického výřezu je k vidění ikona vybrané funkce, napravo pak nějaká informace nebo ovládací tlačítko – u telefonních hovorů nebo u stopek je to čas, u spárovaných AirPods úroveň jejich nabití, u map navigační pokyny a u funkce Zkratky vidíte v kruhu průběh zvolené sekvence. Nechybí ani animace pro nabíjení, kdy ostrov ukazuje aktuální úroveň nabití.

Velikost ostrova se mění podle toho, kolik daná funkce nebo aplikace potřebuje, většinou však výrazně nepřesahuje rozměry fyzického výřezu. Teprve po delším klepnutím na ostrov dojde u vybraných aplikací k výraznějšímu zvětšení, kdy uživatel získá další ovládací prvky – u hudebního přehrávače se například otevře widget s ovládacími prvky, obrázkem alba a posuvníkem v rámci skladby, u map zase uvidíte podrobnější navigaci.

Hardwarové parametry iPhone 14 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,5 × 71,5 × 7,85 mm, hmotnost: 206 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 3 200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24mm, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 33 490 Kč Kompletní specifikace

Ve videu se ostrov neutralizuje

Pokud máte zrovna spuštěné video v režimu Picture-in-picture a v průběhu jeho sledování dojde ke zvětšení ostrova, okno s videem se posune o něco níže.

A co když si pustíte video přes celou obrazovku? V tom případě se veškeré dění v dynamickém ostrově zneutralizuje a nic se nestane ani ve chvíli, kdy do ostrova tapnete.

Apple myslel i na situace, kdy spustíte dvě funkce, které umí dynamický ostrov využít – naposledy použitá aplikace využije větší šířku ostrova, druhá v pořadí se pak objeví napravo jako ikonka v černém kruhu. Vyvolaní „widgetů“ funguje v obou případech, stačí kliknout na jeden z ostrovů.

Stále plynulé animace

Veškeré přechody mezi různými režimy dynamického ostrova jsou animované, o plynulost animací se stará speciální koprocesor, který je součástí nového čipsetu Apple A16. I když bude telefon maximálně zatížen, na plynulost animací dynamického ostrova by to nemělo mít žádný vliv.

Dynamický ostrov je exkluzivní pouze pro vrcholné iPhony 14 Pro a 14 Pro Max, přičemž jeho schopností budou smět využít i aplikace třetích stran – Apple pro jejich vývojáře připravil speciální API. Jsme zvědaví, jaké využití pro dynamický ostrov vývojáři v budoucnu připraví.