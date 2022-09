Recenze iPhone 14: doplatí Apple na svou laxnost?

Jde o základního zástupce letošních podzimních iPhonů

Nabízí stále špičkovou výbavu, leč mnoho inovací oproti loňské generaci nepřináší

Přesto vyjde meziročně o 3 500 Kč dráž – základní 128GB verze stojí 26 490 Kč s DPH

O nových iPhonech 14 toho uslyšíte opravdu hodně. Jedna část zákaznického spektra tvrdí, že Apple už se dočista pomátl a prodává de facto přeznačený iPhone 13 s tučnou meziroční přirážkou. Jiní však hovoří o revolučních novinkách. Aktuální řada jablečných telefonů je v některých ohledech skutečně inovativní. To ale lze prohlásit spíše o modelu Pro, nikoliv o základním iPhonu 14, jehož recenzi právě čtete. Zaslouží si i přesto vaši pozornost?

iPhone 14 se v České republice prodává od 16. září, a to v pěti barvách: červené, bílé, fialové, světle modré a temně inkoustové (tu máme k dispozici na testování i my). K mání jsou pak tři paměťové konfigurace, přičemž základní 128GB vyjde na 26 490 Kč. Pak je tu ještě 256GB a 512GB, ale tam už ceny atakují (nebo dokonce překračují) hranici 30 tisíc korun. Bez ohledu na to, co telefon umí nebo neumí, vám povím, že to není málo. Vždyť vloni iPhone 13 začínal na 22 990 Kč.

Obsah balení

Nejnovější iPhone k vám dorazí v prakticky stejném boxu jako ty předchozí. Bílá papírová krabička s logem výrobce a podobiznou zařízení v životní velikosti už jen svou tloušťkou necelé 3 centimetry naznačuje, že toho moc neskrývá. Najdete v ní telefon, metrový nabíjecí kabel USB-C/Lightning, příslušnou literaturu a jednu stříbrnou samolepku s logem Apple. Nic víc, nic míň.

Jako by iPhonu 13 z oka vypadl

Stará poučka říká: „Neměň to, co funguje.“ Tak nějak by se dal do jedné věty shrnout design iPhonu 14. A skutečně – změny, které Apple učinil zvenčí, by se daly spočítat na prstech jedné ruky neopatrného pracovníka s cirkulárkou. Novinka váží o 2 gramy méně (172 g) a o desetinu milimetru ztloustla v pase (146,7 × 71,5 × 7,8 mm). Má o chloupek větší fotomodul na zádech a více vystupující fotoaparáty. A tím to hasne.

Kromě těchto – troufám si říct – běžným okem těžko patrných nuancí se iPhone 14 nijak neliší od svého loňského předchůdce. Stále zde máme diagonálně umístěné objektivy, skleněná záda s extrémní náchylností na sběr otisků prstů a vpředu ikonický výřez. Až se chce říct, že Apple uměle oddaluje výraznější zásahy do designu svých produktů.

Jiné úsloví ale říká, že „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Co přesně to znamená? iPhone 14 je i přes absenci designových vylepšení naprosto špičkově zkonstruovaný a vyrobený telefon. Hliníkové šasi je maximálně pevné, všude perfektně lícuje a holýma rukama jej neohnete. Sklo na zádech je lesklé a dle mého testování také odolné proti škrábancům. To samé platí o krycím skle na displeji, které chrání pro změnu „keramický štít“. Telefon se velmi dobře drží v ruce.

Výtku musím směřovat k vystupujícímu fotomodulu. Kromě toho, že se oproti loňsku zvětšil na plochu, ještě více vystupuje. Znamená to, že se telefon hodně houpe na rovné ploše stolu a čočky fotoaparátů jsou tím pádem vcelku dost náchylné na poškrábání. Vyřešit by to pochopitelně mohlo pouzdro.

Dovolte mi ještě krátkou prohlídku opět plochých bočnic – i tam totiž najdeme zajímavé prvky. Napravo má iPhone 14 pouze zamykací tlačítko, nahoře nemá nic. Vlevo najdete hardwarový přepínač tichého režimu (jinou úlohu mu přidělit nelze), rozdělený regulátor hlasitosti a kovový slot na jedinou nanoSIM kartu. Druhé číslo lze případně zprovoznit formou eSIM.

Dole pak najdete mikrofony, hlasitý a překvapivě kvalitně hrající stereo reproduktor (vypomáhá mu telefonní sluchátko nad displejem) a také primárně nabíjecí port Lightning. Apple ani letos nepřešel na univerzálnější USB-C a vzhledem k tlaku Evropské unie zřídit jednotný nabíjecí port mu už nezbývá moc času.

Displej – poslední s původním výřezem?

Troufám si říct, že obrazovka hraje u smartphonu naprosto klíčovou roli, protože právě přes ni konzumujete drtivou většinu obsahu. iPhone 14 přichází se shodným displejem jako předchozí generace. Jde o 6,1″ Super Retina XDR OLED panel s dostatečným rozlišením Full HD+ (1 170 × 2 532 pixelů, jemnost 460 ppi). Nechybí samozřejmě ani HDR10 a Dolby Vision.

Pochválit si zaslouží vysoká svítivost až 1 200 nitů, díky které je obsah perfektně čitelný i při přímém slunečním svitu. Obecnou kvalitu zobrazení a barev netřeba podrobně komentovat – je parádní. Apple patřil v tomto ohledu vždy k těm nejlepším a displej na vysoké úrovni, který odebírá od LG a Samsungu (to mluví za vše), najdete i na iPhonu 14. Tristně však chybí zvýšená obnovovací frekvence – musíte se opět spokojit jen se základními 60 Hz.

Jak bývá u iPhonů zvykem již od roku 2017, zobrazovač je v horní části vyříznut. Oproti loňsku se vyříznutý poloostrov nijak nezmenšil a letošní generace je pravděpodobně poslední, která tento prvek drží při životě. Modely Pro a Pro Max již letos obdržely chytrý „průstřel“ Dynamic Island. Fakt, že jej dávno nemá i základní model, pro Apple samozřejmě znamená nemalou ostudu. Vždyť androidová konkurence přesedlala na ostrůvkové výřezy již dávno.

Čtečka obličeje Face ID

Jako svou jedinou biometrickou technologii iPhone 14 využívá 3D čtečku obličeje Face ID. Ta pracuje díky specializované TrueDepth kameře tak, že si uloží 3D model vašeho obličeje – nikoliv jen 2D obrázek, jako to dělají méně kvalitní obdoby u telefonů s Androidem. Face ID u iPhonu 14 funguje parádně, rozpozná váš obličej dokonce i s rouškou nebo respirátorem. A na rozdíl od starších telefonů Face ID zvládá poslední generace i při režimu na šířku.

Výkon a výbava

Byť není iPhone 14 nejvýše postaveným modelem z letošní řady, nabízí stran hardwaru vlajkovou výbavu. V centru stojí čipová sada Apple A15 Bionic, tedy stejná, jakou disponoval iPhone 13. 6jádrový procesor (2× 3,23GHz jádro Avalanche + 4× 1,82GHz Blizzard) s velikostí tranzistorů 5 nm stačí na prakticky jakkoli náročnou operaci. Výkon pro hraní her pro změnu zajišťuje 5jádrový grafický čip.

Hardwarové parametry iPhone 14 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A15 Bionic, hexa-core, 2× 3,23 GHz Avalanche + 4× 1,82 GHz Blizzard, GPU: Apple GPU, RAM: 4 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,7 × 71,5 × 7,8 mm, hmotnost: 172 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1170 × 2532 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 3 279 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 26 490 Kč Kompletní specifikace

iPhone 14 je za dlouhou dobu prvním iPhonem, který nenabízí nejvýkonnější mobilní čipset Applu. Americký výrobce si toto privilegium schoval pro modely Pro a Pro Max. Přesto je základní jablíčko pro rok 2022 nadmíru výkonné a jeho vinou nehrozí záseky nebo pomalé startování aplikací. Nákup iPhonu 14, když aktuálně vlastníte iPhone 13, kvůli tomu ale nedává příliš smysl.

V testu procesoru Geekbench 5 si iPhone 14 vysloužil skóre 1 688 bodů v Single-Core a 4 671 bodů v Multi-Core. AnTuTu jej ocenil 773 287 body. V grafickém benchmarku 3DMark Wild Life Extreme získal 2 782 bodů.

Pokud jde o paměť, disponuje smartphone 6 GB RAM a 128GB úložištěm (systém iOS 16 zabírá 9,37 GB). Z další výbavy se sluší zmínit Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay, technologii UWB a možnost SOS komunikace se satelitem, která ale v Česku není dostupná.

Baterie a nabíjení

Z hlediska výdrže bývají iPhony často vnímány velmi rozporuplně. Oproti své konkurenci z androidového spektra totiž nabízí až podezřele nízkou kapacitu akumulátoru – v našem případě 3 279 mAh. Přesto praktickou výdrží excelují. iPhone 14 v pohodě zvládne celý náročný den (focení, telefonování, přehrávání hudby do sluchátek), anebo s odřenýma ušima 2,5 dne na home office. Ani v jednom případě se ale nemusíte šetřit – v případě nouze vám pomůže úsporný režim, který lze rychle aktivovat v ovládacím centru.

Co do výdrže tedy nelze mít námitky. To však neplatí o nabíjení. iPhone 14 podporuje pouze 20W „rychlé“ nabíjení, což je vzhledem ke konkurenci žalostně málo. Nechybí sice bezdrátové nabíjení Qi, ale pouze s výkonem 7,5 W. Opět žádná sláva. Kromě těchto evergreenů nechybí ani MagSafe výkonem 15 W.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 29 minut 53 minut 116 minut

Když už padla řeč na nabíjecí výkon, musíte rovněž počítat s tím, že Apple nepřibaluje ke svým telefonům příhodný nabíjecí adaptér. Ten si tak musíte buď dokoupit za 590 Kč, využít ten od MacBooku, anebo sáhnout po levnější alternativě. Tak či tak jde o starost navíc.

Operační systém, který býval lepší

Operační systém iOS se za dobu své existence výrazně posunul – ne nutně správným nebo špatným směrem. Kdo jeho vývoj sleduje aktivně, může si povšimnout, že přináší vlastní vylepšení, ale také přebírá funkce od konkurence (widgety, Always-On režim u iPhonu 14 Pro a další). Zatím poslední iOS 16.0.2 má být tím nejlepším, co Apple dokázal pro své mobily vyvinout. Bohužel, v mých očích spíše pokračuje postupný rozklad iOS takového, jak jsme ho znali.

Tím klíčovým totiž vždy byla stabilita a optimalizace jednotlivých procesů. Díky tomu běželo iOS vždy bleskurychle, a to i na starších telefonech. To už je ale hudba minulosti. Aktuální verzi iOS 16 jsem měl možnost testovat na několika iPhonech (od modelu 11 až po nový 14), ale neustále se objevují záseky či grafické chyby a v jednom kuse něco nefunguje.

Pravidelně se mi například stávalo, že se při psaní zasekávala originální Apple klávesnice, nebo se rovnou neobjevila vůbec. Když jsem potřeboval nějaké soubory nebo odkazy sdílet se svým MacBookem pomocí služby AirDrop, nefungovala. Vcelku nekonzistentně se chovaly taktéž notifikace na příchozí zprávy a chaty – někdy se zjevily na zamknuté obrazovce, jindy zase ne. Bohužel, úpadek iOS jako takového je znát i letos a pořádně to zamrzí.

Pokud jde o novinky spojené s poslední výroční aktualizací, je toho spousta. iOS 16 nabízí přepracovanou zamykací obrazovku, nový design přehrávače videí, plejádu nových widgetů a spoustu dalšího. Pokud by vás zajímalo, co naopak iOS 16 stále postrádá – kupříkladu možnost otevřít dvě aplikace najednou vedle sebe – přečtěte si náš poslední článek, v kterém kritizujeme nedostatek inovací v iOS 16.

Výborný fotoaparát …

iPhone 14 má v dnes již několikrát propíraném zadním fotomodulu hned dva 12Mpx fotoaparáty. Zatímco většině čínských výrobců by to bylo málo, Apple dokazuje, že v tomto ohledu opravdu platí pravidlo „kvalita na úkor kvantity“. Již před několika lety jsme se přesvědčili, že iPhone s duální kamerou s takto nízkým rozlišením se může rovnat konkurentům se 108Mpx fotočipy. A já se ptám: platí to stále?

A odpovím vcelku pohotově: platí, ale iPhone 14 v tomto ohledu stojí na místě. Fotoaparáty na zádech základního iPhonu se nijak zásadně nezměnily již od iPhonu 11 a větší či menší změny se odehrávají jinde. Jak tedy novinka fotí? Hlavní foťák s clonovým číslem f/1.5 a optickou stabilizací obrazu má výbornou barevnou věrnost a neobyčejný smysl pro detail, a to prakticky za každého počasí i každé denní doby.

Ano, právě na noční režim si americký gigant dle svých slov posvítil u nových iPhonů nejvíce. A opravdu, denní i noční snímky z hlavního fotoaparátu mají mezi sebou prakticky srovnatelnou kvalitu (byť samozřejmě musíte počítat s tím, že v druhém případě je tma). Odlišný pohled mám na širokoúhlý foťák (f/2.4, záběr 120°), který sice nekazí snímky deformací po okrajích, avšak dává velký prostor šumu, a to třeba i v tmavších koutech jinak dobře prosvětlené scény. V noci se mu pak vůbec nedaří.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Selfie kamerka s rozlišením taktéž 12 Mpx pracuje výtečně, má široký záběr a podává stabilní výkony i za horšího světla. Kromě toho můžete pořizovat portrétní snímky a panoramatické fotky. Na teleobjektiv s bezztrátovým zoomem, natožpak kvalitní makro kamerku, Apple opět nemyslel. A uznejte, že za skoro 27 tisíc korun by to chtělo trochu větší všestrannost.

… a ještě lepší video

K mému velkému překvapení ale výrobce maximálně zapracoval na natáčení videí. Kromě klasiky v poměru 16:9 ve formátech 4K a 60/30/24 fps a HD při 60/30 fps tu máme ještě zpomalený záběr s až 240 fps a časosběr. Již vloni nabízely iPhony filmový režim s efektem dynamické hloubky, takže ani ten zde nechybí.

iPhone 14 camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

iPhone 14 camera test (2,8K, 60 fps, akční režim)

Watch this video on YouTube

Horkou novinku však představuje ultra stabilizovaný akční režim v 60 i 30 fps v rozlišení až 2,8K. Natáčení akčních videí je zábavné i intuitivní a výsledek překvapí opravdu perfektní stabilizací při rychlé chůzi i běhu. Jako částečná náhrada kvalitních GoPro kamer funguje akční režim více než dobře. Přesvědčte se ostatně sami na přiložených ukázkách.

Závěrečné hodnocení

Je evidentní, že Apple s iPhonem 14 zkouší, co zákazníci vydrží. Výrobce si dobře uvědomuje, že nový telefon si lidé kupují nejčastěji po 3 letech, takže nemá důvod vystřílet si každý rok všechny nápady a inovace. Zrovna u iPhonu 14 už mi ale situace přijde skutečně alarmující a americký gigant okatě prodává telefon z loňska za cenu úplně nového.

Nabízí se tedy otázka, zdali má smysl po iPhonu 14 pokukovat. Pokud vlastníte iPhone 11 a starší, zcela určitě by se mohlo jednat o dobrou volbu. Pro majitele iPhonu 12 nebo iPhonu 12 Pro však podobná slova nemám. I přes rozdíl dvou generací je novinek tak žalostně málo, že se nákup nového iPhonu takovým lidem zkrátka a jednoduše nevyplatí.

Kdy Apple na tento laxní a lhostejný přístup doplatí? Nejspíš nikdy – nebo ne v blízké budoucnosti. Prodeje nových iPhonů totiž jedou na plné obrátky a moc lidí se nepozastavuje nad tím, že iPhone 14 postrádá jakékoliv očekávaného inovace a v mnoha ohledech zaostává za androidovou konkurencí. Jestliže loňské iPhony 13 byly v porovnání s řadou 12 zklamání, letos je to ještě horší.

iPhone 14 8.6 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady výborné řemeslné zpracování

displej s vysokou svítivostí

kvalitní biometrie a zabezpečení

dobrá výdrž na baterii

stabilizovaný akční režim videa

dlouholetá softwarová podpora Zápory absence nabíječky v balení

značně vystupující fotoaparát

zastaralý Lightning a pomalé nabíjení

jen 60Hz displej

iOS 16 plné chyb

zbytečně vysoká cena Koupit iPhone 14