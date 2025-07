Recenze Surface Pro 12″: oblíbený univerzál v menším a lehčím provedení

Otestovali jsme 12 ″ tablet Surface Pro a jeho příslušenství

Novinka je výrazně kompaktnější a lehčí

Microsoftu se konečně podařilo navrhnout symetrické rámečky okolo displeje

Cena na českém trhu startuje na 24 599 korunách

Microsoft za poslední roky poměrně dramaticky ořezal své portfolio produktů Surface. Zatímco v dřívějších letech nás redmondští udivovali celou plejádou originálních zařízení, aktuálně nabízí pouze dva nejúspěšnější modely – notebook Surface Laptop a tablet Surface Pro. Některé zajímavé projekty (např. stolní počítač Surface Studio, komunikátor Surface Duo, sluchátka Surface Headphones apod.) byly zrušeny úplně, jiné modely jsou doprodávány, nebo si je mohou koupit pouze firemní zákazníci.

Aby nabídka Microsoftu nevypadala tak chudě, došlo letos v květnu k jejímu rozšíření. Rodina notebooků Surface Laptop se rozrostla o novou 13″ variantu, tablet Surface Pro je nově dostupný ve verzi s 12″ displejem. Ani v jednom případě se nejedná o miniaturizaci stávajících zařízení, namísto toho v Redmondu postavili zbrusu nové stroje, které výměnou za pár ústupků přichází na trh s atraktivnější cenou.

Vyplácí se Microsoftu sázka na jistotu, anebo by to chtělo přidat trochu více odvahy? Na to se pokusí zodpovědět následující recenze tabletu Surface Pro.

Obsah balení: tablet, kabel a nic víc

Microsoft nikdy nebyl v balení svých počítačů nijak štědrý – povětšinou k nim přibaloval pouze nabíječku. U letošních modelů ale odstranil i tu, v krabičce najdete pouze samotný tablet a nabíjecí kabel s USB-C konektory na obou stranách.

My jsme naštěstí na test dostali Surface Pro v plné palbě – kromě tabletu nám Microsoft zaslal navíc klávesnicový kryt, stylus a nabíječku.

Zmatky kolem jména Microsoft do roku 2017 pojmenovával tablety Surface poměrně logicky – jednoduše za jménem Surface Pro navyšoval číslovku. V inkriminovaném roce ale namísto očekávaného Surface Pro 5 představil Surface Pro (2017). Jednalo se pouze o jednogenerační výstřelek, poté se redmondští vrátili k původnímu číslování, které fungovalo až do loňského roku, kdy namísto Surface Pro 11 přišel model pojmenovaný jednoduše Surface Pro (s tichým dovětkem 11. edice). Do stejné generace patří i testovaná novinka, byť v tomto případě Microsoft o 11. edici nehovoří – nově oba tablety redmondští označují Surface Pro 13″ a Surface Pro 12″. Jak budou v budoucnu označovat generace, zatím netušíme.

Design a konstrukce

Dvanáctipalcový Surface Pro je principálně stejné zařízení jako všichni jeho předchůdci – jedná se o tablet s integrovaným výklopným stojánkem, který lze s připojenou externí klávesnicí proměnit v „plnohodnotný“ počítač. V případě testovaného modelu se musíte smířit s menší obrazovkou, a tím pádem i menší klávesnicí, což při práci může lehce omezovat, na druhou stranu v režimu tabletu oceníte menší hmotnost. Ačkoliv…

Surface Pro 12″ bez klávesnice váží 686 gramů, což je o znatelných dvacet deka méně než u 13″ modelu. Jedná se o solidní dietu, avšak nedokážu se ubránit pocitu, že by měl být ještě výrazně lehčí – vždyť i větší iPad Pro s 13″ displejem váží pouze 579 gramů, přitom v jeho útrobách najdeme výkonnější hardware, a dokonce i o fous větší akumulátor.

Pokud tablet leží na stole, tak mu vyšší hmotnost opustíte, při čtení vleže s tabletem nad hlavou vás ale každý gram navíc bude bolet. K bezpečnému úchopu nepřispívají ani tenčí rámečky okolo displeje a hladký povrch hliníkových zad – hořčíkové tělo dřívějších Surfaců mělo menší tendenci vyklouzávat z ruky.

Hmotnost posledních tabletů Surface Surface Pro 7 – 775 gramů Surface Pro 8 – 891 gramů Surface Pro 9 – 878 gramů Surface Pro 10 pro firmy – 880 gramů Surface Pro (11. edice – 13“) – 895 gramů Surface Pro (11. edice – 12“) – 686 gramů

Surface Pro si tradičně zaslouží pochvalu za integrovaný stojánek, díky kterému lze náklon měnit takřka v neomezeném rozsahu. Díky sedmiletému soužití se Surface Pro (2017) mohu potvrdit, že Microsoft umí vyrábět dokonalé panty, které se ani po letech nevychodí či nepoškodí.

Tablet tak můžete bez obav postavit na jakékoliv místo bez nutnosti podpírání předměty, které jsou zrovna po ruce. Pokud jste zvyklí vařit podle internetových videoreceptů, stane se Surface Pro pevnou součástí vaší kuchyňské linky.

Klávesnice naplacato

Praktičnost stojánku oceníte zejména při spojení s klávesnicovým krytem, bez kterého je využitelnost tabletu sotva třetinová. Bohužel kryt si musíte obstarat sami, přímo v balení s tabletem se nenachází.

Pro potřeby 12″ varianty musel Microsoft externí klávesnici oproti předchozím variantám patřičně upravit – jednak je fyzicky menší a také se k tabletu připojuje odlišně provedeným kloubem, který je tvořen rolovacím mechanismem zabudovaným přímo do těla klávesnice. Spojení s tabletem probíhá tradičně za pomoci pětice pinů a silných magnetů.

Klávesnice k větším tabletům Surface Pro považuji za jedny z nejlepších nástrojů pro psaní. Mají plnohodnotnou velikost, jsou konstrukčně velmi dobře zpracované, v přední části téměř splývají se stolem a v zadní části je možné je pro pohodlnější psaní nadzvednout. Třešničkou na dortu je pak pohodlný povrch dlaňových opěrek z umělé tkaniny Alcantara.

U klávesnice pro 12″ Surface Pro většina těchto atributů neplatí – klávesnice je o něco stísněnější, kvůli tenčím rámečkům okolo displeje ji nelze v zadní části nadzvednout a jemná Alcantara se nově nachází pouze zevnějšku, vnitřní část je gumová. Zpočátku jsem si myslel, že za tyto nevyžádané změny pošlu Microsoft tam, kde slunce nesvítí, avšak k mému překvapení se mi i na této klávesnici psalo příjemně – dokonce jsem na ní napsal většinu této recenze, aniž by mé prsty sténaly.

Nejnáruživějším psavcům bych asi doporučil jinou klaviaturu, avšak pokud vás šéf vyruší na dovolené s požadavkem o sepsání pětistránkové analýzy uplynulého kvartálu, zvládnete to s touto klávesnicí levou přední. Díky podsvícení můžete komponovat i do pozdních nočních hodin, pouze české znaky musíte psát tradičně po paměti, neboť ty do samotných kláves vygravírované nejsou. Chybět naopak nesmí dedikovaná klávesa Copilot sloužící k rychlému spuštění stejnojmenného AI asistenta.

Pod klávesnici je umístěn touchpad, který je drobnější než u většího Surface Pro, přesto se s ním pracuje velmi dobře. Systém Windows dovoluje velkorysé nastavení multidotykových gest, která když ovládnete, můžete být výkonnější než při používání myši. Klikání touchpadu je mechanické, což je zatím stále ještě standard – k většímu 13″ Surface Pro sice Microsoft prodává klávesnicový kryt s haptickým touchpadem, ten ale stojí nekřesťanských 15 tisíc korun.

Stylus na zádech

V klávesnicovém krytu postrádáme dok pro uchovávání a nabíjení stylusu Surface Pen – Microsoft mu totiž u 12″ varianty Surface Pro vymyslel jiné místo k „parkování“. Po vzoru tabletů Samsung Galaxy Tab se nově stylus uchovává v podlouhlé prohlubni na zádech, odkud se i nabíjí. Za mě je to krok správným směrem.

Uchovávání pera v kloubu klávesnicového krytu je sice velmi efektní, avšak stylus obvykle potřebujete v situacích, kdy tablet používáte samostatně bez klávesnice. A v takových situacích pak často řešíte Nerudovskou otázku „kam s ním“, když jej zrovna potřebujete na okamžik odložit. Takto ho jednoduše magneticky připnete na záda a máte po starostech. Vlastně nemáte – paranoicky budete každou chvíli kontrolovat, zda jste tužku někde neztratili. Naštěstí ji při tabletu drží poměrně silný magnet a ani při zasouvání tabletu do pouzdra se mi nestalo, že by se tužka oddělila. I tak jsem ale pro jistotu prováděl namátkové kontroly.

Stylus samotný je stejný jako u minulých generací – jedná se o variantu Slim s haptickou odezvou, která ve vybraných aplikacích simuluje tření tužky po povrchu papíru. Latence hrotu se pohybuje mezi 10 až 20 milisekundami, pro její vizuální snížení doporučuji navýšit obnovovací frekvenci displeje na 90 Hz. Stylus samotný rozpozná přes 4 tisíce úrovní přítlaku, jeho zadní část pak ve vybraných aplikacích slouží jako guma. Zároveň se ale jedná i o tlačítko, kterým lze jednoduchým či dvojitým vyvolat oblíbenou kreslící aplikaci.

Pokud si kladete otázku, zda má cenu za stylus připlácet, i když nejste žádný Michelangelo, tak moje odpověď zní – má. Já sám jsem jej s oblibou využíval ke kreslení náčrtků v poznámkovníku OneNote, popř. k přesnému „vyřezávání“ obrazovky v aplikaci Výstřižky. Hodit se také může i v některých hrách.

Displej a reproduktory: příjemná podívaná i poslech

Počítače Surface se vesměs vždy chlubily líbivými displeji. Nikdy sice nepatřily mezi absolutní technologickou špičku, ale málokdy jste na nich našli nějaký zásadní nedostatek. Toto zhodnocení platí i pro 12″ Surface Pro – jeho LCD obrazovka je dostatečně jemná (220 ppi), barvy vypadají přirozeně i z širších úhlů a potěší i zvýšená obnovovací frekvence 90 Hz. Displej má rozlišení 2196 × 1464 pixelů na poměru stran 3:2, který je pro tablet ideální jak v držení na šířku, tak i na výšku.

Barevné podání si lze v systému upravit podle vlastních preferencí – na výběr jsou režimy sRGB (přesné zobrazení) a Enhanced (vyšší kontrast a sytost barev), lze si vytvořit i vlastní profil. Barevné profily je možné měnit prostřednictvím rychlých přepínačů u hodin, odkud lze měnit i jas nebo zapnout/vypnout noční režim tlumící modrou barevnou složku. Škoda, že ze stejného místa nelze upravovat i další věci – hodil by se například přepínač pro rychlou změnu obnovovací frekvence nebo tlačítko pro (de)aktivaci funkce Adaptivní barva, která upravuje barevné podání na základě okolního osvětlení. Pro tyto úpravy se musíte hlouběji ponořit do systémového Nastavení.

Maximální jas displeje činí 400 nitů, což je na ostrém slunci limitující hodnota. Obrazovka je sice opatřena antireflexní úpravou, avšak ani ta neodkáže z lesklého skla odfiltrovat všechny odlesky. V nočních hodinách lze jas dostatečně utlumit tak, aby displej při čtení za tmy příliš neoslňoval.

Displej obepínají symetrické rámečky, které vypadají zcela obyčejně, přitom se v nich nachází několik klíčových komponent – nahoře je webkamera a infračervená kamera, po stranách pak se pak nachází štěrbiny ukrývající mřížky stereoreproduktorů s výkonem 2 watty. Díky tomu, že jsou „repráčky“ namířené přímo na uživatele, nedochází při běžném úchopu k žádnému zkreslení zvuku.

Kvalita reprodukce mě příjemně překvapila, zvuk je čistý a do zhruba 50 % hlasitosti vcelku příjemně vyvážený. Nad touto hranicí basová složka přestává stíhat a výšky pak působí příliš uřvaně. Naštěstí se málokdy ocitnete v situaci, kdy budete nuceni sahat až k maximální hlasitosti – pro konzumaci videoobsahu v jedné osobě si vystačíte s poloviční hlasitostí, k ozvučení menší místnosti bude lepší sáhnout po externím reproduktoru.

Surface Pro 12″ rovněž podporuje technologii Dolby Atmos, k jejímu nastavení je ale zapotřebí stáhnout si z Microsoft Store aplikaci Dolby Acces. V ní je možné vyladit si profil zvuku pro hudbu, video či hry.

Fotoaparát vpředu i vzadu

V horním rámečku se ukrývají dva fotoaparáty – klasická webkamera a infračervená kamerka podporující biometrickou autentizaci uživatele v rámci funkce Windows Hello. Tento způsob je známý z drtivé většiny ostatních počítačů Surface, a i u nejnovějšího Surface Pro pracuje spolehlivě, ovšem pouze v dobrém osvětlení.

Za zhoršených světelných podmínek počítač uživatele nepozná – Microsoft totiž před nedávnem funkci Windows Hello aktualizoval, aby kromě 3D skenu obličeje infračervenou kamerou vyžadovala i „fotografii“ z webkamery. Kvůli zvýšené bezpečnosti tak redmondští vystavují uživatele nepohodlí – za tmy si totiž musí buď nasvítit obličej, anebo zvolit jiný způsob přihlašování, např. PIN.

Webkamera samotná má pouze Full HD rozlišení, ale pro klasické videohovory to stačí, zvláště pak, když si můžete k vylepšení svého vzhledu vzít na pomoc umělou inteligenci. Díky balíku Studio Effect lze v obraze rozmazat pozadí, automaticky vystřeďovat obličej anebo zajišťovat přímý oční kontakt ve chvílích, kdy se díváte jinam. K dispozici je i sada filtrů, které například způsobí, aby váš obličej vypadal jako ilustrovaný.

Do levého horního rohu zad Microsoft vsadil 10Mpx fotoaparát, který je schopný zaznamenávat až 4K video. Fotoaparát na poměry tabletu fotí nadprůměrně, avšak zaznamenávání okolí s velkou plackou před obličejem je moderní snad jen v asijských zemích. Pokud máte v kapse smartphone, pořídíte s ním pravděpodobně kvalitnější snímek, navíc s lepší ergonomií. Jestliže ale po ruce nemáte nic jiného a potřebujete rychle „oskenovat“ dokument, kamerka Surface Pro 12″ poslouží velmi dobře.

Arm má šarm

Od loňského roku Microsoft nasazuje do svých spotřebitelských počítačů ARMové procesory od Qualcommu. Zatímco větší 13″ Surface Pro pohání výkonnější varianty Snapdragon X Elite a Plus s 12 a 10 procesorovými jádry, do recenzovaného 12″ modelu redmondští vložili slabší Snapdragon X Plus s osmijádrovým procesorem (model X1P-42-100). Jedná se o 4nm čip s maximálním taktem procesoru 3,2 GHz (jedno jádro až 3,4 GHz), ořezanou grafikou Adreno s výkonem 1,7 TOPS a naopak supervýkonnou neurální jednotkou s výkonem 45 TOPS. Díky ní tento tablet splňuje požadavky na certifikaci Copilot+ PC.

S potěšením musím konstatovat, že tento procesor tabletu perfektně sedí. Ve zkratce se dá říci, že procesorový výkon je naprosto dostačující a na tom grafickém tolik nesejde, neboť na ARMových počítačích stěží rozjedete nějakou hru. Použitý procesor zaujme vysokým výkonem na jedno jádro, v němž se téměř vyrovná procesoru Intel Core i7-13700H, který pohání dosud nejvýkonnější notebook od Microsoftu – Surface Laptop Studio 2. Ve vícejádrovém testu jej omezuje nižší počet jader, ale i tak je jeho výkon obdivuhodný – v benchmarku GeekBench 6 nasbíral téměř 11 tisíc bodů, což jej staví na úroveň procesoru Intel Core Ultra 7 155H nebo Apple M3.

Benchmark Surface Pro 12″ Snapdragon X Plus (nejlepší efektivita) Surface Pro 12″ Snapdragon X Plus (nejlepší výkon) Microsoft Surface Pro 11. edice

Snapdragon X Elite (X1E80100)

(Nejlepší efektivita) Microsoft Surface Pro 11. edice

Snapdragon X Elite (X1E80100)

(Nejlepší výkon) Surface Laptop Studio 2

Core i7-13700H

(Nejlepší výkon) Apple iPad Pro

Apple M4 MacBook Air

Apple M3 Asus Vivobook S 15

Snapdragon X Elite (X1E78100)

(Nejlepší výkon) Asus ZenBook S 16

AMD Ryzen AI 9 HX 370 GeekBench 6.2.1 Single Core 2 178 2 412 2 275 2 802 2 591 3 750 3 011 2 410 2 832 GeekBench 6.2.1 Multi Core 7 909 10 923 12 818 14 271 13 169 14 526 11 806 14 206 13 285 GeekBench 6.2.1 OpenCL 9 296 9 527 19 021 20 265 17 252 neměřeno neměřeno 20 640 34 259 GeekBench 6.2.1 Vulcan 13 870 13 844 22 951 23 566 22 495 neměřeno neměřeno 23 971 38 270 PC Mark 10 nelze spustit nelze spustit nelze spustit nelze spustit 6 170 neměřeno neměřeno nelze spustit 7 250 PC Mark 10 Express nelze spustit nelze spustit nelze spustit nelze spustit 5 478 neměřeno neměřeno nelze spustit neměřeno PC Mark 10 Extended nelze spustit nelze spustit nelze spustit nelze spustit 5 858 neměřeno neměřeno nelze spustit neměřeno 3D Mark (Time Spy) 1 052 1 069 nelze spustit nelze spustit 2 048 neměřeno neměřeno nelze spustit 3 721 3D Mark (Wild Life Extreme) 3 245 3 225 6 102 6 443 neměřeno 8 088 8 113 6 277 neměřeno Cinebench R23 Single Core 1 047 1 095 1 086 1 287 1 860 neměřeno 1 897 1 120 1 953 Cinebench R23 Multi Core 4 077 4 714 6 350 8 286 13 550 neměřeno 9 052 12 077 16 522 Cinebench 2024 Single Core 102 108 103 123 neměřeno neměřeno 141 106 113 Cinebench 2024 Multi Core 320 529 507 758 neměřeno neměřeno 608 1 115 948 Cinebench 2024 GPU nelze spustit nelze spustit nelze spustit nelze spustit neměřeno neměřeno 3 264 nelze spustit neměřeno CPU-Z Single Core 645 654 632 685 803 neměřeno neměřeno 682 785 CPU-Z Multi Core 5 184 5 196 8 123 8 201 7 764 neměřeno neměřeno 7 504 7 347

Co to znamená pro běžného uživatele? Že jej nejnovější Surface Pro nebude při běžné práci nijak brzdit, a ještě bude mít dostatečné rezervy. Můžete pracovat s webem, mít spuštěné komunikační aplikace, balík Office a kdovíco ještě, a přesto se tablet nebude zadýchávat. Já sám jsem testovaný stroj používal téměř měsíc jako svůj hlavní počítač a necítil jsem se nijak omezen – na cestách mě bavila jeho lehkost a konvertibilita, doma jsem jej skrze dokovací stanici připojil ke 4K monitoru a k dalším periferiím a na svůj pracovní notebook si ani nevzpomenul.

Je ale pravda, že běžně nedělám žádné extrémně náročné úkony, zejména ty grafické. Na střih videa nebo na hraní her bych rozhodně doporučil jiný stroj – jednak má tato varianta Snapdragonu X Plus nejslabší grafiku (1,7 TOPS oproti až 4,6 TOPS ve Snapdragonu X Elite), a hlavně ARMové počítače s Windows částečně trpí omezenou softwarovou kompatibilitou, zejména u náročných programů a her. Nikdy si nemůžete být jistí, že daná aplikace nebo hra na Snapdragonu pojede. Systém Windows je sice vybaven slušně optimalizovaným emulátorem, který dokáže hry pro x86/64 procesory spouštět s přijatelným úbytkem výkonu, pokud se ale systém rozhodne, že program nespustí, tak máte smůlu.

Nejvíce to bije do očí u her. Představte si, že Microsoft vám k tabletu jako dárek přibalí kód na měsíční předplatné služby PC Game Pass, která vám poskytne bezplatný přístup k široké knihovně her v obchodě Microsoft Store. Jenže když si chcete nějakou hru vyzkoušet, máte smůlu – obchod vám žádnou z her nenabídne, jelikož není kompatibilní s ARMovým procesorem. Přitom se jedná pouze o omezení samotného obchodu, po hardwarové stránce by problém být neměl – například Age of Empires II Definitive Editon by Snapdragon X Plus bez obtíží utáhl. Naštěstí uživatel alespoň není omezen ve streamování her z internetu nebo vzdáleného Xboxu.

Pokud si chcete předem ověřit, zda vám hra či aplikace pojede na ARMovém procesoru, doporučuji navštívit tuto stránku https://www.worksonwoa.com/en/

Spouštět náročné aplikace a hry (i kdyby jely) bych rovněž nedoporučil proto, že tablet je chlazen pouze pasivně a občas je to znát. Pokud jej zahrnete složitějšími úkony, bude vás tablet při každém pohlazení zad (nejvíce v oblasti stylusu) hřát do dlaně, někdy i za hranicí únosnosti. Při spuštěných benchmarcích jsem měl při současných 30° vedrech strach, aby se tablet na stole neroztekl. Naštěstí při běžném surfování po internetu nebo při prohlížení filmů teploty nijak nevybočovaly z normálu.

Surface Pro 12″ jsme testovali v paměťové konfiguraci 16/256 GB, existuje ještě varianta s dvojnásobným úložištěm. SSD je sympaticky rychlé, oproti 13″ variantě jej ale bohužel nejde vyměnit – na dostatečnou kapacitu je tak nutné myslet už při nákupu.

Porty, výdrž a nabíjení: kam se poděl Surface Connect?

U nejmenšího Surface Pro Microsoft pořádně ořezal konektivitu. Z těla tabletu se zcela vytratil podlouhlý magnetický konektor Surface Connect, který osobně dost hlasitě oplakávám. Tuto technologii jsem na počítačích Surface zbožňoval, neboť mi v domácnosti se třemi dětmi nesčetněkrát zachránila počítač před pádem ze stolu.

Moc jsem si přál, aby se tento standard rozšířil i za hranice zařízení Surface, ovšem nestalo se tak – zvítězil univerzální oboustranný port USB-C. Ten najdeme na těle tabletu hned dvakrát, v obou případech pracuje ve specifikaci USB 3.2 Gen 2. Oba porty tak lze využít k:

přenosu dat (max. 10 Gbit/s)

přenosu obrazu (DisplayPort 1.4a – jeden externí 5K monitor nebo dva 4K monitory při 60 Hz)

přenosu zvuku

nabíjení (max. 65 wattů)

Více portů se na těle tabletu nenachází, marně byste hledali i čtečku paměťových karet či SIM karet – bezdrátovou konektivitu zastupuje pouze Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, v obou případech naštěstí s dostatečnou citlivostí.

USB-C porty budete nejvíce využívat k nabíjení – v takovém případě zamrzí, že jsou oba na pravé straně, což vám při nabíjení či zapojování dokovací stanice svazuje ruce. Microsoft vám navíc nově nabíječku v balení nedá – buď využijete nějakou ze svých zásob, anebo si ji přihodíte do košíku s tabletem. Ta originální má výkon 45 wattů a přijde na 1 499 korun, což není úplně nejvýhodnější nabídka, na internetu seženete výkonnější adaptéry, klidně i s větším počtem portů pro nabíjení více zařízení najednou. Originální nabíječkou tablet nabijete zhruba za dvě hodiny.

A jak často budete nabíjet? Možná častěji, než byste si představovali. Vždy když testuji počítač s ARMovým procesorem, tak mi v hlavě běží několik let stará prezentace hovořící o tenkých a lehkých zařízeních s 24hodinovou výdrží. Surface Pro 12″ není nijak výjimečně tenký ani lehký, a ani ta výdrž nedosahuje nijak zvlášť rekordních hodnot.

Microsoft například slibuje 12 hodin při aktivním prohlížení internetu, v mém případě se jednalo o nějakých 6-7 hodin. Navíc zamrzí, že k tomuto číslu si tablet pomáhá výchozím nastavením, které je záměrně přepnuté do režimu nejlepší účinnost (jak na baterii, tak i při připojení do sítě). Pokud si nastavíte nejvyšší výkon, rázem výdrž spadne někam k pěti hodinám.

Samozřejmě do výdrže promlouvá i spousta dalších parametrů, zejména jas displeje a jeho obnovovací frekvence. Pokud tyto veličiny snížíte, můžete se ke slíbeným 12 hodinám dostat, já se však při práci nerad omezuji.

Windows 11 s letmým polibkem umělé inteligence

Na Surface Pro 12″ běží zcela nepřekvapivě operační systém Windows 11. I když byl počátek cesty Windows na ARMové procesory trnitý, dnes je situace výrazně lepší. Pokud se nebudete snažit na tabletu spouštět složité hry nebo aplikace, vlastně ani nepoznáte, že pod kapotou nemáte motor od Intelu nebo od AMD.

Systém Windows běží na Snapdragonu X Plus velmi svižně a vyhýbá se mu jakákoliv nestabilita či ztráta výkonu. Modrou (již brzy černou) obrazovku smrti jsem nezažil, párkrát jsem pouze zaznamenal výpadek Windows Hello kamerky, nebo zaseknutí videa na Facebooku. V druhém případě bych spíše kladl za vinu některému z hůře kompatibilních doplňků pro webový prohlížeč, zajímavé ale je, že srovnatelně „nakonfigurovaný“ Chrome na počítači s procesorem od Intelu stejné potíže nemá.

Systém Windows 11 ušel od svého počátku značný kus cesty. Stále sice pláču po živých dlaždicích nebo gestech z Windows 10, život jde ale dál – na nová gesta jsem si rychle zvykl a ťukání do ikon se dá také přežít. Ono vytvořit systém, který se skvěle ovládá myší i dotykovou obrazovkou, není tak úplně snadné – Apple by se systémy macOS a iPadOS mohl vyprávět.

Jelikož je Surface Pro 12″ počítač z kategorie Copilot+ PC, pochopitelně obsahuje některé AI funkce, o kterých si mohou majitelé klasických počítačů jen zdát. Dovedu si ale představit tisíce hezčích snů, jelikož umělou inteligenci systém Windows využívá sporadicky, a pokud máte počítač nastaven do češtiny, tak ještě méně.

V zásadě oceníte pouze studiové efekty pro fotoaparáty, které díky umělé inteligenci dokážou dělat vizuální kousky s vestavěnými fotoaparáty. Pak zde máme ještě upscaling her na vyšší rozlišení, a to je v zásadě vše. Jistě, v systému najdete i AI asistenta Copilot, avšak k jeho provozování si nemusíte kupovat Copilot+ počítač – funguje totiž na všech strojích. To samé platí i pro generátor obrázků v Malování nebo o nástroj pro přepis textů v Poznámkovém bloku.

Zpět ale ještě k Copilotovi – přiznám se, že jej využívám čím dál častěji, zejména v situacích, kdy jsem líný cokoliv vyhledávat na Google a chci dostat rychlou a konkrétní odpověď, například jaký iPhone měl jako první port USB-C apod. Copilot se povětšinou trefí, v odpovědi na tento dotaz dokonce doplnil zajímavou přípomínku, že ještě před Applem dokázal funkční USB-C port do iPhonu vyvrtat kutil Ken Pilonell.

Pokud byste si počítač přepnuli do angličtiny, získáte hromadu dalších AI vychytávek v čele s funkcí Recall, která průběžně zaznamenává veškeré dění na displeji a dovoluje se k němu kdykoliv v budoucnu vrátit. Já jsem si ale raději velkého bratra do (byť zapůjčeného) tabletu nepouštěl.

Závěr: kvalitní tablet za nemalé peníze

Jaké vzpomínky ve mně 12″ Surface Pro po téměř měsíčním testování zanechal? V hlavě se mi míchá spousta názorů a nedaří se mi najít jednoznačný rezultát. V zásadě jsem rád, že tento stroj vznikl, neboť přináší alternativu pro ty uživatele, pro které je 13″ varianta příliš velká, těžká a možná i drahá. Microsoftu bych nicméně doporučil pokračovat v úsilí své stroje ztenčovat a zlehčovat, protože konkurence je na tom ještě o nezanedbatelný kousek lépe.

Po konstrukční stránce je Surface Pro 12″ opět precizně vyrobené zařízení s návykovým stojánkem, kvalitním 90Hz displejem a vychytaným příslušenstvím – líbí se mi nápad přesunout napájení stylusu na záda, a mile mě překvapila i přídavná klávesnice, od které jsem předem očekával velké zklamání. Potěšil mě i slušný procesorový výkon a vůbec celková svižnost systému Windows 11. Když si vzpomenu na starší „levné“ tablety Surface s procesory Intel Atom nebo Pentium, které zpomalil už jen spuštěný prohlížeč Chrome, je rozhodně důvod k radosti.

Na druhou misku vah byl položil ořezanou portovou výbavu, zejména ztrátu magnetického portu Surface Connect, kterou navíc ještě umocňuje odstranění nabíjecího adaptéru z balení. Nepotěší ani průměrná výdrž na baterii, nulová upgradovatelnost, absence 5G/LTE konektivity, a tradičně také nekompatibilita s vybranými aplikacemi a většinou her.

Samostatnou kapitolou je pak ještě cena. Chápu, že Surface Pro 12″ není nástupcem řady Surface Go, tudíž nemůže stát něco málo přes 10 tisíc, přesto si ale myslím, že startovací cena 24 599 korun je velmi sebevědomá. Pokud si k ní navíc přičtete 1 499 korun za originální nabíječku a 7 499 korun za klávesnici se stylusem, jste v tom rázem za 33 597 korun. To je prakticky stejná cena, za kterou lze pořídit 11″ iPad Air s klávesnicí Magic Keyboard a stylusem Apple Pencil Pro (pravda bez nabíječky).

Před nákupem je tak zapotřebí zamyslet se, k jakému účelu tablet potřebujete. Pokud k prostému brouzdání po internetu a prohlížení videí na YouTube, bude pro vás patrně lepší volbou nějaký levnější tablet s Androidem. Pokud toužíte po „profesionálním“ tabletu, na kterém budete stříhat video, upravovat fotografie a skládat hudbu, asi bude lepší sáhnout po iPadu.

Pokud však toužíte po univerzálním počítači, který můžete doma připojit do dokovací stanice, ve vlaku na něm napíšete pár odstavců textu a sem tam využijete tabletový režim pro nakreslení několika náčrtků, může pro vás být Surface Pro 12″ zajímavou volbou.

Doporučil bych však počkat si na nějakou zajímavou slevovou akci – v době psaní této recenze mi jistý zelený mimozemšťan nabízel 13″ Surface Pro s výkonnějším 10jádrovým Snapdragonem X Plus a lepší konektivitou za 19 990 korun. To považuji za výrazně lepší nabídku.

7.8 Design a zpracování 9.0/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita displeje 8.0/10

















Konektivita 6.0/10

















Výdrž akumulátoru 7.0/10

















Klady design a konstrukce

vysoký procesorový výkon

90Hz obrazovka

Surface Pen na zádech

přihlašování obličejem

povedený klávesnicový kryt Zápory pouze průměrná výdrž na jedno nabití

nízký grafický výkon

omezená kompatibilita aplikací a her

odstranění magnetického nabíjení

klávesnice nemá české popisky

vysoká cena tabletu i příslušenství

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.