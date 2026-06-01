MacBook Neo probudil trh. Qualcomm reaguje nejlevnějším počítačovým Snapdragonem

- Qualcomm představil nový čip určený do nejlevnějších počítačů
- Snapdragon C neoslní výkonem, zato zaujme nízkou spotřebou a nízkou cenou
- Počítače s ním mají startovat na ceně okolo 7 500 korun
Přestože výpočetní technika kvůli drahým cenám pamětí zdražuje, Apple se rozhodl jít proti proudu a před dvěma měsíci uvedl na trh svůj nejlevnější notebook – MacBook Neo. Tento stroj způsobil na trhu s počítači malou revoluci, na kterou nyní konkurence hledá odpovědi. Pomocnou ruku teď nabízí Qualcomm, který na veletrhu Computex představil svůj dosud nejlevnější počítačový procesor.
Qualcomm Snapdragon C: čip do nejlevnějších počítačů s Windows
Tajemství nízké ceny MacBooku Neo spočívá v jeho procesoru – Apple použil defektní čipy čipy A18 Pro z iPhonu 16 Pro, který je dostatečně výkonný na všechny běžné úkony, jako je konzumace multimédií, práce v kancelářských aplikacích či prohlížení webu. Na stejné scénáře je připraven i čerstvě představený čip Snapdragon C, s nímž Qualcomm cílí na počítače startující na částce 300 dolarů (asi 7 500 korun), tedy ještě levnější než MacBook Neo.
Qualcomm neprozradil finální specifikaci Snapdragonu C, tudíž netušíme složení jeho procesorové či grafické jednotky. Víme pouze, že nevyužívá výkonná jádra Oryon, ale starší jádra Kryo, která známe z dřívějších mobilních Snapdragonů. Také víme, že Snapdragon C nepodporuje funkce určené pro kategorii počítačů Copilot+ PC, tzn. neobsahuje dostatečně výkonnou neurální jednotku pro akceleraci lokálních AI úloh. K dispozici má být alespoň základní neurální jednotka pro jednodušší výpočty.
Kromě nízké ceny má být výhodou počítačů se Snapdragonem C plynulý chod, celodenní výdrž baterie a nízký (nebo žádný) hluk ventilátorů. Má se zkrátka jednat o stroje, které prostě fungují.
Acer Aspire GO 15: základ za nízkou cenu
Snapdragon C jako první využijí výrobci počítačů Acer, HP a Lenovo. Prvním oznámeným produktem je počítač Acer Aspire GO 15 s velmi základní výbavou – 15,6″ Full HD displejem, až 8 GB RAM a až 512GB úložištěm.
Za zamyšlení stojí parametr „až 8 GB RAM“, který naznačuje, že k dispozici budou pravděpodobně i konfigurace s poloviční kapacitou operační paměti, což je minimální požadavek na chod Windows 11 a rozhodně neslibuje žádné multitaskingové hody. Ale třeba se Qualcommu podařilo jeho nejnovější procesor vyladit tak, aby i se 4 GB pracoval svižně a efektivně.
Acer Aspire GO 15 bude dále disponovat dvěma porty USB-C a jedním HDMI, webkamerou s Full HD rozlišením, 53Wh baterií a podporou Wi-Fi 6E. Tělo počítače bude oproti MacBooku Neo pouze plastové. Předpokládáme však, že Acer tento ústupek ospravedlní nízkou cenou, byť tu zatím ještě neznáme, stejně jako datum uvedení na trh.