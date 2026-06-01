Daň za bezpečnost? Google majitelům Pixelu schválně zpomalí nabíjení a přiškrtí baterii

- Google u dotčených modelů smartphonu Pixel 6a po 400 cyklech omezí dostupnou kapacitu baterie a rychlost nabíjení
- Důvodem je riziko přehřívání, které potvrdil i britský úřad OPSS
- V Česku může být cesta k výměně složitější, protože Pixel 6a se tu oficiálně vůbec neprodával
Aktualizace bývá rutina. Telefon se restartuje, opraví pár chyb, zalepí bezpečnostní díru a funguje dál. U části Pixelů 6a ale update změní i vlastnosti zařízení, za které už majitel zaplatil.
Google kvůli riziku přehřívání baterie posílá povinnou aktualizaci, která po určitém opotřebení zapne nový režim správy baterie. Riziko má klesnout, majitel ale může poznat kratší výdrž, pomalejší nabíjení a dočasně méně přesný ukazatel kapacity.
Neznamená to, že by se aktualizace měly vypínat. Bezpečnostní záplaty chrání bankovní aplikace, přihlášení, fotky i komunikaci. Pixel 6a spíš připomíná, že smartphone není po nákupu hotový a neměnný produkt. Výrobce k němu může po letech poslat software, který změní jeho běžné chování.
Co Google po 400 cyklech mění
Google na stránce Pixel 6a Battery Performance Program uvádí, že všechny Pixely 6a dostávají povinnou automatickou aktualizaci na Android 16. Distribuce začala 8. července 2025. Samotné omezení se ale netýká všech kusů. Zapne se jen u zařízení označených jako dotčené, a to až po dosažení 400 nabíjecích cyklů. Upozornění má přijít už při 375 cyklech.
Po aktivaci ochranných funkcí může telefon vydržet kratší dobu na jedno nabití a dobíjet se pomaleji. Google zároveň upozorňuje, že ukazatel baterie se může nějakou dobu chovat nezvykle, než si systém přepočítá nově dostupnou kapacitu. Jinými slovy: běžně používaný telefon může po aktualizaci vydržet méně a nabíjet se déle.
Britský úřad OPSS u Pixelu 6a popsal riziko požáru, protože baterie se mohou při běžném používání přehřívat. Jako nápravu uvádí vzdálenou firmwarovou aktualizaci, která riziko snížila omezením dostupné kapacity baterie a rychlosti nabíjení.
Google problém musí řešit: přehřívající se baterie není drobná softwarová chyba. Nepříjemné je, že náprava se u části majitelů projeví kratší výdrží a pomalejším nabíjením. Z veřejných informací navíc není jasné, podle jakého technického klíče Google dotčené kusy vybírá.
Majitel si způsobilost ověří přes registrační stránku. Nezjistí ale, zda za zařazením stojí výrobní šarže, konkrétní bateriový článek, servisní historie, teplotní chování nebo jiná interní data. Dostane praktický verdikt, ne technické vysvětlení.
Český majitel má méně jistou cestu k výměně
Česko v seznamu zemí pro bezplatnou výměnu baterie chybí. Pixel 6a se u nás v době uvedení neprodával přes český Google Store ani jako součást oficiálního českého startu Pixelů. Google oficiálně uvedl Pixely na český trh až 7. května 2024 s modely Pixel 8, Pixel 8 Pro a Pixel 8a. Starší Pixel 6a se sem předtím dostával hlavně přes dovoz, neoficiální distribuci a později bazary.
U servisního programu proto záleží na zemi nákupu, původu zařízení, dostupnosti oprav i tom, co konkrétně nabídne registrační formulář. Google u Pixelu 6a nabízí bezplatnou výměnu baterie jen ve vybraných zemích. V době přípravy článku Google v programu uváděl, že osobní výměna je dostupná v USA, Kanadě, Británii, Německu, Singapuru, Japonsku, Austrálii, Indii a Francii. Poslat telefon do servisu lze podle programu jen v USA a Indii.
Pokud výměna baterie není v dané zemi dostupná nebo ji uživatel nechce, Google může nabídnout jinou podporu, například finanční kompenzaci nebo slevový kód na další Pixel. Nabídka se liší podle regionu, země nákupu, místa pobytu a dalších podmínek. Možnosti podpory jsou podle Googlu dostupné jen do 8. července 2026.
Majitelé Pixelu 6a by si proto měli telefon ověřit přes oficiální program co nejdřív. Uložte si výsledek kontroly, komunikaci s podporou a případné upozornění na 375 cyklů. Pokud telefon pochází od českého prodejce, má smysl řešit i reklamaci u něj. Česká obchodní inspekce u zboží s digitálními vlastnostmi uvádí, že smartphone může být takovým zbožím a že vady operačního systému nebo propojeného digitálního obsahu se reklamují u prodávajícího. Neznamená to automatický nárok na úspěch, ale u české koupě je to použitelnější argument než obecný odkaz na zahraniční program Googlu.
Opatrnější je potřeba být i u bazarového Pixelu 6a. Důležitý je původ telefonu, doklad o koupi a stav baterie. U podpory může hrát roli i datum nákupu: Google v podmínkách programu uvádí, že konkrétní možnosti podpory jsou určené individuálním koncovým spotřebitelům dotčených zařízení zakoupených před 2. červencem 2025. Levný Pixel může pořád dávat smysl jako telefon s čistým Androidem a slušným fotoaparátem, jen už to není nákup bez otázek.
Pixel 4a a Apple ukázaly, co na podobných zásazích vadí
Pixel 6a není první telefon Googlu, u kterého softwarový zásah kvůli baterii zhoršil každodenní používání. Podobný program už běžel u Pixelu 4a. Od 8. ledna 2025 začal Google distribuovat aktualizaci v rámci Battery Performance Programu pro Pixel 4a, která u části zařízení snižovala dostupnou kapacitu baterie a zpomalovala nabíjení. Program skončil 8. ledna 2026.
Android Authority tehdy u části Pixelů 4a s bateriovými články LSN popsal výrazný zásah: maximální nabíjecí napětí mělo klesnout přibližně z 4,45 V na 3,95 V. Podle výpočtu serveru to znamenalo zhruba o 44 procent nižší využitelnou kapacitu. Tohle číslo se Pixelu 6a netýká. Ukazuje jen, jak citelná může být podobná ochrana u jiného modelu.
U Pixelu 4a Google nejdřív mluvil hlavně o stabilitě baterie. Bezpečnostní rozměr se výrazněji objevil až později v hlášeních regulátorů; britský OPSS u Pixelu 4a popsal riziko požáru a jako nápravu uvedl vzdálenou firmwarovou aktualizaci. U Pixelu 6a je komunikace otevřenější, protože Google rovnou mluví o přehřívání a popisuje dopad aktualizace. Pořád ale nechává stranou dvě praktické otázky: proč právě konkrétní kus a jak snadno se k nápravě dostane český majitel.
Podobnou lekci dostal už Apple. V roce 2017 přiznal, že u starších iPhonů s unavenou baterií omezoval výkon ve špičce, aby zabránil nečekaným vypnutím. Technický důvod existoval, problém byla komunikace: uživatelé dlouho nevěděli, proč telefon působí pomaleji. Apple se později omluvil, zlevnil výměnu baterií a dnes na webu popisuje, kdy se správa výkonu aktivuje. Podle tiskové zprávy connecticutského státního zastupitelství také v USA uzavřel se státními zástupci vyrovnání za 113 milionů dolarů.
U Pixelu 6a je motiv jiný: Google řeší bezpečnost baterie, ne výkon starého telefonu. Společné je, že výrobce změnil chování zařízení po prodeji. Pro majitele je rozhodující, zda včas ví, proč se to děje a jakou má cestu k nápravě.
Aktualizace nevypínejte. Jen sledujte, co mění
Vypínat aktualizace kvůli podobným případům nedává smysl. Bezpečnostní riziko by tím jen narostlo. U velkých systémových verzí může být rozumné neinstalovat je úplně první den, pokud nejde o opravu aktivně zneužívané chyby, a sledovat zkušenosti majitelů stejného modelu. U Pixelu 6a je situace jiná. Aktualizace je součástí bezpečnostního programu a dlouhodobé odmítání by nebyla dobrá rada.
U Pixelu 6a se proto vyplatí řešit program dřív, než se telefon přiblíží ke 400 cyklům. Po aktivaci omezení zůstává správa baterie zapnutá až do výměny akumulátoru, takže odkládání jen zkracuje čas na dostupné možnosti podpory.
Pixel 6a připomíná, že i bezpečnostní oprava může mít pro majitele viditelnou cenu. U rizikové baterie dává omezení smysl. Výrobce by ale měl uživateli nabídnout stejně jasnou cestu k nápravě, jak jasně umí poslat povinnou aktualizaci.