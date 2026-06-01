Léto na Disney+ bude stát za to, tyhle červnové novinky si nesmíte nechat ujít

Červen je tady a s ním i začátek léta, v rámci kterého na populární streamovací službu Disney+ zamíří hned několik novinek, které rozhodně stojí za vaši pozornost. Mezi ně patří třeba animovaný snímek pro děti i dospělé jménem Na skok do divočiny, poslední řada oceňovaného seriálu z gastronomického prostředí Medvěd nebo třetí pokračování ságy Avatar s podtitulem Oheň a popel.
A pokud vám zrovna nic nepadlo do noty, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba britský seriál Rivalové, odpočinkovou dokumentární výpravou do Itálie v sérii Tucci v Itálii nebo už pátou řadu fotbalového dobrodružství dvou hereckých hvězd Vítejte ve Wrexhamu.
Na skok do divočiny (Hoppers)
- Datum premiéry: 3. 6. 2026
- Namluvili: Jon Hamm, Piper Curda, Bobby Moynihan, Dave Franco, Meryl Streep
V tomto animovaném komediálním dobrodružství se milovnice zvířat Mabel chopí příležitosti využít nové technologie a „přeskočit“ se svým vědomím do robotického bobra a komunikovat se zvířaty přímo. Během svých úžasných objevů se spřátelí s charismatickým bobrem a musí zburcovat celou říši zvířat na obranu před zásadním bezprostředním nebezpečím ze strany lidí.
Ať už jste malí či velcí diváci, animovaný snímek od Pixaru jménem Na skok do divočiny byste si rozhodně neměli nechat uniknout. Jedná se o příjemnou a odpočinkovou animovanou komedii, kde hlas hlavním protagonistům propůjčily takové hvězdy, jako třeba Dave Franco, Meryl Streep nebo Jon Hamm.
Medvěd (The Bear)
- Datum premiéry 5. řady: 26. 6. 2026
- Hrají: Jeremy Allen White, Abby Elliott, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas
Pátá a zároveň poslední řada navazuje na události následujícího rána poté, co Sydney (Ayo Edebiri), Richie a Natalie „Sugar“ (Abby Elliott) zjistí, že Carmy (Jeremy Allen White) odešel z gastro byznysu a restauraci jim přenechal. Bez peněz, pod hrozbou prodeje a uprostřed přívalové bouře se noví partneři musí spojit se zbytkem týmu, aby zvládli poslední směnu v naději, že konečně získají michelinskou hvězdu. Nakonec zjišťují, že to, co dělá restauraci „dokonalou“, možná není jídlo, ale lidé.
Populární seriál Medvěd nám dal nahlédnout do drsného světa gastronomie, který většinou vidíme jen na našich talířích, nicméně v kuchyni se odehrávají ta pravá dramata. Poslední řada má v plánu uzavřít všechny linky a vyřešit různá traumata, která hlavní protagonisté v průběhu let nashromáždili.
Avatar: Oheň a popel (Avatar: Fire and Ash)
- Datum premiéry: 24. 6. 2026
- Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin
Vraťte se na Pandoru a sledujte třetí kapitolu příběhu Jakea Sullyho, bývalého mariňáka a nyní vůdce kmene Na’vi, a jeho rodiny. Sullyovi se vzpamatovávají z jedné smrti a vydávají se zabránit další – s pomocí větrných obchodníků. Cestou je však napadne klan prachu, který viní Eywu za zničení svého domova.
Třetí pokračování výpravné ságy Avatar tentokrát zavedl režisér James Cameron do nové části planety Pandora, která je pro změnu trochu temnější, než jak tomu bylo v předchozích snímcích. Také tentokrát se v hlavních rolích můžeme těšit na herecké hvězdy, jako jsou Sam Worthington, Zoe Saldaña nebo Sigourney Weaver.
Alice and Steve
- Datum premiéry 1. řady: 8. 6. 2026
- Hrají: Jemaine Clement, Nicola Walker, Joel Fry, Yali Topol Margalith, Marcia Warren
Alice zničí, když její nejlepší kamarád Steve začne chodit s její šestadvacetiletou dcerou Izzy. Přichází o dceru i nejlepšího přítele najednou. Rozhodne se použít všechny prostředky, aby jejich vztah ukončila. Steve je, bohužel pro ni, na podobné útoky dobře připraven a to, co začalo jako dokonalé přátelství, se zvrhne v nemilosrdnou válku. Alicin manžel Daniel nakonec ztratí trpělivost. Celá situace v Alice probudila stránku, která ho děsí. Steve ví, že Izzy je to nejlepší, co ho kdy potkalo, a chce ve vztahu pokračovat.
Nový seriál Alice and Steve je komediálním dramatem, které by byla chyba minout. V hlavních rolích se představí kupříkladu Jemaine Clement, Nicola Walker nebo Joel Fry, což slibuje velmi zajímavou podívanou.