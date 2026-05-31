- Google ukázal Gemini Spark, AI agenta pro úkoly na pozadí
- Po zapnutí se napojí na Gmail, Kalendář, Disk, YouTube, Mapy i Chrome
- Výhoda Googlu jsou data ve vlastních službách; u osobního agenta je to i riziko
- Termín pro Česko není, první vlna míří do USA a k vybraným firmám
Gemini Spark nebyl na letošním Google I/O nejviditelnější novinkou, přesto může být pro budoucnost Gemini důležitější než další model nebo efektní demo ve vyhledávání. Google ho nestaví jako nové okno pro psaní promptů, ale jako osobního agenta, který má pracovat nad poštou, kalendářem, dokumenty, webem a později i nákupy. V přehledu novinek z Google I/O 2026 proto Spark působí jako jedna z praktičtějších ukázek.
V praxi má ubrat přepínání mezi aplikacemi a ruční dohledávání. Aby Spark skutečně pomohl, musí vidět do míst, kde lidé mají pracovní agendu, soukromé zprávy, soubory, účtenky i platební stopy. U takového nástroje nerozhoduje jen přesnost odpovědi. Stejně důležité bude, kdy se agent zastaví a počká na potvrzení.
Agent má splnit úkol, ne jen napsat odpověď
Rozdíl mezi chatbotem a agentem se nejlépe ukáže na běžné práci. Chatbot odpoví na dotaz. Agent dostane cíl, rozdělí si ho na kroky a zkusí ho splnit přes několik aplikací nebo webových stránek.
U hledání termínu schůzky nestačí vypsat obecné rady. Agent se musí podívat do kalendáře, najít kolize, projít související e-maily a připravit návrh zprávy. U faktur zase nejde o návod, kam kliknout, ale o práci s poštou, přílohami a dokumenty. Při přípravě cesty může stejný princip spojit potvrzení letu, plán v kalendáři, uložená místa v Mapách a e-mailovou komunikaci.
Google u Sparku mluví o úkolech, dovednostech a naplánovaném spouštění. Úkol může být jednorázový, třeba najít poslední faktury nebo vytáhnout z dokumentů údaje do tabulky. Naplánované spouštění míří na opakované situace, například pondělní kontrolu doručené pošty a návrh pracovních bloků v kalendáři. Dovednost má fungovat jako uložený postup, třeba obvyklý styl odpovědí klientům.
V tom je Spark užitečnější než další generátor obrázků nebo textů pro pobavení. Běžný uživatel nepotřebuje, aby mu AI skládala sonety. Častěji potřebuje najít správný soubor, poznat naléhavý e-mail a připravit podklady bez ručního přeskakování mezi službami.
Google těží z dat, která už u něj máte
Spark dává největší smysl ve službách, které lidé používají každý den. Gmail, Kalendář, Disk Google, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, YouTube a Mapy mohou po povolení přístupu zpřístupnit velkou část osobní i pracovní agendy. Připojení aplikací má být ve výchozím nastavení vypnuté a uživatel ho musí zapnout. Teprve potom agent nezačíná na prázdné obrazovce.
Proti AI službě, která vidí jen chatové okno a několik nahraných souborů, má Google silnou výchozí pozici. Spark může v Gmailu najít potvrzení letu, porovnat ho s kalendářem a podle uložených míst v Mapách navrhnout, co vyřídit před cestou. Uživatel nemusí všechno znovu vysvětlovat, protože část kontextu už leží v jeho účtu.
Samotný model je jen výpočetní základ. V praxi rozhodne napojení na aplikace: oprávnění, historie kroků, potvrzování akcí a práce s webem. Model může konkurence dohnat snáz než přístup do Gmailu, Kalendáře, Disku Google a Chromu.
Agent na pozadí potřebuje viditelné brzdy
Spark nemá být hlavně lokální funkce v telefonu. Google uvádí, že běží na dedikovaných virtuálních strojích v Google Cloudu a má být dostupný nepřetržitě, tedy i bez otevřeného notebooku nebo právě používaného telefonu. U delších úkolů to dává smysl. Agent může procházet web, čekat na odpověď služby, pracovat se soubory a připravovat výsledek, zatímco uživatel dělá něco jiného.
Jenže cloudový provoz zvedá i nepříjemnou otázku soukromí. Gemini Apps Privacy Hub upozorňuje, že beta Sparku může při zapnuté volbě Keep Activity používat vzdálený prohlížeč nebo vzdálený počítač. Vzdálený prohlížeč může zpracovávat obsah stránek i cookies s přihlašovacími údaji. Vzdálený počítač může ukládat a spouštět soubory nebo kód související s úkolem.
To už není obyčejná otázka do chatu. Software dostává prostor pracovat tam, kde by jinak klikali lidé sami. Google uvádí, že uživatel může vzdálený prohlížeč zastavit, převzít nad ním kontrolu a smazat data vzdáleného prohlížeče nebo počítače. Když Spark vypnete, tato data se smažou, ale úkoly a naplánovaná spouštění se jen pozastaví. Po opětovném zapnutí mohou pokračovat.
Čím víc zdrojů agent čte, tím větší je prostor pro chybu. Pokud AI prochází web, e-maily a dokumenty, může narazit i na škodlivé instrukce vložené do cizího obsahu. Bezpečnostní komunita tomu říká nepřímá prompt injection a riziko agentických systémů popisuje i Google Security Blog. Útočník nepíše přímo do vašeho chatu, ale schová pokyn do stránky, e-mailu nebo dokumentu, který agent později zpracuje.
Do této logiky zapadá i Android Halo, nový prvek rozhraní pro sledování práce agentů. Má ukazovat, jestli Spark pracuje, čeká na potvrzení, něco dokončil nebo potřebuje reakci uživatele. U osobního agenta je taková kontrola důležitější než vzhled nové ikonky. Špatné shrnutí jde rychle opravit. Horší je agent, u kterého není jasné, jestli čte poštu, vyplňuje formulář, čeká na stránku nebo se zasekl.
Android Halo má podle Googlu dorazit později během roku 2026. Spark se má v létě 2026 objevit také přímo v Chromu, kde bude fungovat jako průvodce po webu s možností provádět vícekrokové úlohy.
Nákupy ukážou, komu agent ve skutečnosti pomáhá
Nejcitlivější část plánu Googlu se neukáže při plánování schůzek, ale u nákupů. Google letos představil také Universal Cart, chytrý košík napříč službami a obchodníky. V USA má od léta 2026 fungovat ve Vyhledávání a aplikaci Gemini, později také na YouTube a v Gmailu.
Košík má hlídat slevy, vývoj cen, dostupnost zboží, kompatibilitu produktů a také výhody platebních metod, věrnostních programů nebo nabídek obchodníků uložených ve Wallet. Typický scénář je jednoduchý: uživatel potřebuje adaptér k notebooku, nechce utratit nesmysl a potřebuje doručení do pátku. Spark projde nabídky, ověří kompatibilitu, připraví košík a před platbou si vyžádá potvrzení, případně postupuje podle předem nastavených limitů.
Pro uživatele je to úspora času. Pro Google je to místo blízko nákupnímu rozhodnutí. Právě tam bude důvěra nejslabším místem. Podle čeho agent vybírá obchodníky? Jak oddělí reklamu, marži, dopravu, dostupnost, reklamace nebo minulé nákupy? Kdy ještě jen radí a kdy už člověka tlačí ke konkrétnímu obchodu?
Google uvádí, že značka zůstává merchant of record, tedy odpovědnou stranou pro samotný prodej. Uživatel ale často uvidí hlavně rozhraní Googlu. Do toho vstupuje Agent Payments Protocol, zkráceně AP2. Ten má nastavit pravidla pro platby prováděné agenty, včetně limitů, potvrzení a ověřitelné vazby mezi uživatelem, obchodníkem a platebním zpracovatelem. Google chce AP2 dostat do svých produktů v dalších měsících a podle oznámení Universal Cartu začít právě u Gemini Spark.
Dokud nebude jasné, jak v praxi vypadá potvrzování, historie kroků a řešení chybné objednávky, je lepší brát nákupy přes agenta opatrně. Tady už nejde jen o pohodlí, ale o peníze, odpovědnost a důvěru v doporučení.
Pro české uživatele je to zatím hlavně mapa rizik
První vlna Sparku míří k vybraným testerům, předplatitelům Google AI Ultra starším 18 let v USA a vybraným firemním uživatelům. Termín pro Česko zatím oznámený není. Pro české uživatele to tedy není důvod měnit telefon, prohlížeč ani předplatné. Spark zatím spíš ukazuje, kam Google posouvá Gemini: z okna s odpovědí do služeb, kde lidé mají poštu, soubory, kalendář a nákupy.
Nejrozumnější první použití bude tam, kde agent nemůže způsobit velkou škodu: souhrny pošty, hledání dokumentů, návrhy odpovědí, příprava tabulek nebo plánování času. Nákupy, rezervace, platby a práce s citlivými dokumenty dávají smysl až ve chvíli, kdy bude jasné, jak přesně funguje potvrzování akcí, mazání dat a kontrola historie.
Spark může uspět z prostého důvodu: šetří práci, kterou lidé opravdu nechtějí dělat ručně. Jenže právě v e-mailech, kalendáři a souborech bývá schované skoro všechno důležité. U osobního agenta proto nebude nejdůležitější seznam funkcí, ale okamžik, kdy se zastaví, ukáže své kroky a počká na kliknutí.