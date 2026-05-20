Google I/O 2026: velký přehled novinek v Gemini, Androidu i vyhledávání

- Google na včerejší keynote k vývojářské konferenci ukázal hromadu novinek
- Jazykový model Gemini přichází v nové verzi, která je rychlejší, výkonnější a efektivnější
- Vyhledávání na Google prošlo největší změnou za posledních 25 let
- Na podzim dorazí první chytré brýle v rámci Projectu Aura
Google včera večer odstartoval letošní ročník vývojářské konference I/O. Dvoudenní událost tradičně otevřela úvodní přednáška shrnující veškeré novinky týkající se aplikací, služeb, operačních systémů, a hlavně umělé inteligence. Vybrali jsme ty největší z nich.
Gemini je ještě chytřejší a rychlejší
Google na I/O oznámil aktualizaci svých jazykových modelů, jako výchozí je nově nastaven Gemini 3.5 Flash. Tento model má být až 4× rychlejší než konkurenční modely a rovněž má být výrazně efektivnější (tedy levnější na provoz). Google se chlubí, že Gemini 3.5 Flash ve vybraných úlohách (kódování, agentní úkony či multimodální benchmarky) dokonce překonává starší Gemini 3.1 Pro. Kromě navýšení výkonu má nová verze generovat bohatší a interaktivnější grafiku, a díky vylepšené ochranné bariéře bude méně pravděpodobně generovat škodlivý obsah.
Google rovněž oznámil příchod modelu Gemini 3.5 Pro (dorazí příští měsíc) a nového multimodálního modelu Gemini Omni. Ten je schopen vytvářet videosekvence z textových promptů, obrázků, audia i videa, a to s velmi pokročilým chápáním fyziky. Google Omni je možné testovat již dnes, a to v Google Flow, YouTube Shorts či v aplikaci Gemini. Tato aplikace zároveň dostala nový vzhled obsahující nové animace, barevné akcenty, nové písmo a haptickou zpětnou odezvu.
Osobní agent Gemini Spark
Na Gemini 3.5 Flash běží i nový AI agent, který má (podobně jako OpenClaw) pomáhat člověku s reálnými životními potřebami – s nákupem potravin, hledáním dovolené apod. Spark pracuje jako osobní agent, tudíž se do velké míry spoléhá na znalost svého „páníčka“ – může získávat informace z jeho souborů na Google Drive, zná denní rytmus jeho života, ví, jaké má v kalendáři nadcházející události apod. Spark pak následně dokáže za uživatele psát emaily, vytvářet studijní materiály, plánovat narozeninové oslavy apod. Spark běží na cloudu, Google nicméně plánuje jeho budoucí propojení k lokálním souborům.
Nové AI tarify
S příchodem nových AI funkcí Google upravil ceny svých placených služeb. Přístup k nejpokročilejším agentům v rámci předplatného Google AI Ultra nově stojí 100 nebo 200 dolarů (namísto 250 dolarů) – druhý jmenovaný obsahuje přístup k modelu Google Project Genie. Nové ceny reagují na cenovou politiku OpenAI.
Vyhledávací revoluce
Google na I/O oznámil i největší revoluci vyhledávání za posledních 25 let. Vyhledávací pole se nově umí zvětšit podle potřeby a je inteligentní – díky modelu Gemini 3.5 Flash umí navrhovat otázky pomocí AI a podporuje multimodální vstupy (text, obrázky, videa, soubory, webové stránky). Vyhledávač se nyní chová jako chat, takže umí pracovat s navazujícími dotazy s přenesením kontextu, výsledky vyhledávání se poté zpřesňují.
Předplatitelé služeb Google AI Pro a Ultra dostanou přístup i k vyhledávacím agentům, kteří kontinuálně sledují weby, blogy, sociální sítě apod. a zasílají notifikace na změny podle předem zadaných kritérií. Agenti rovněž budou moci skrze vyhledávač vytvářet rezervace či vyhledávat volné termíny u vybraných služeb.
Do vyhledávání rovněž půjde zapojit osobní kontext, a to díky integrace Personal Inteligence, do které půjdou propojit služby jako Gmail, Fotky, Kalendář apod.
Detekce výtvorů AI pro každého
Umělá inteligence může být dobrým sluhou, ale rovněž zlým pánem – internet je plný vygenerovaných obrázků, u nichž má netrénované oko problém poznat, zda jsou reálné, anebo vytvořené umělou inteligencí. Proto Google zpřístupňuje nástroje, které mají lidem pomoci identifikovat, jak daný obrázek vzniknul. Nástroje pro ověření budou nově dostupné v prohlížeči Chrome a v nástrojích Google Lens a Circle to Search.
Gmail Live: hlasové vyhledávání v poště
Do poštovního klienta Gmail zavádí Google novou funkci Gmail Live pro rychlý přístup k informacích ve vašich emailech. Při hledání konkrétních informací tak nebude zapotřebí procházet jeden email po druhém, ale bude možné o tuto službu požádat umělou inteligenci. Ta projde veškeré relevantní emaily a vytáhne z nich informace, které hledáte.
Hlasové příkazy se letos v létě dostanou i do aplikací Docs a Keep – s Gemini bude možné například zkonzultovat nápady a později z nich strukturovat dokumenty, aplikace Keep zase dokáže na základě hlasových příkazů sestavovat připomínky a nákupní seznamy. Do balíku Google Workspace míří i nová aplikace Pics, která má usnadnit generativní úpravy obrázků za pomoci modelů Nano Banana 2 a Gemini – stačí jednoduše kliknout na část obrázku, která se má změnit a popsat požadavek. Tyto funkce mají být brzy začleněné i do dalších aplikací v balíku Workspace.
Univerzální nákupní košík
Google také použije umělou inteligenci ke snazšímu online nakupování. Jeho univerzální nákupní košík má fungovat napříč různými službami, je přitom jedno, zda se nacházíte přímo v konkrétním obchodě, anebo pouze vidíte odkaz na produkt např. ve vyhledávači.
Do univerzálního košíku bude možné „naházet“ produkty z více obchodů najednou, služba vám dokonce může do nákupu promlouvat – při nákupu počítačového hardwaru například dokáže odhalit vzájemnou nekompatibilitu. U položek uložených na později pak bude služba proaktivně informovat, zda nebyla změněná cena, anebo zda není k dispozici novější verze. Do nákupního košíku bude pochopitelně integrovaná umělá inteligence Gemini, která vám může pomoci při výběru, anebo najde lepší cenu u jiných prodejců.
Chytré brýle: Project Aura a jiné
Na konferenci I/O byla představena i aktualizovaná verze chytrých brýlí, na kterých Google pod hlavičkou projektu Aura spolupracuje se společností Xreal. Nová verze brýlí přepracovává externí výpočetní puk s vyšším výkonem a integrovanou čtečkou otisků prstů pro snadnější autentizaci.
Project Aura jsou brýle pro rozšířenou realitu, které dokážou vnímat skutečný svět propojený s digitálními vrstvami (a pochopitelně s umělou inteligencí). Výhodou těchto brýlí je jejich lehkost a relativní nenápadnost.
Project Aura by měl být v komerční verzi dostupný na podzim letošního roku, kromě něj máme očekávat i nové XR brýle s obroučkami od společností Warby Parker a Gentle Monster. Tyto brýle nebudou obsahovat displej pro promítání vizuálních informací do reálného světa, ale budou se spoléhat na hlasové funkce – živý překlad, navigační asistence, shrnutí oznámení apod.
Wear OS 7: největší update za roky
Google na I/O také zmínil novou verzi platformy Wear OS, která přináší drobné vizuální změny a nový koncept Wear Widgets. Jedná se o přizpůsobitelné a dynamičtější verze informačních dlaždic, které budou zrcadlit svoje protějšky ze smartphonů. Widgety půjde vytvářet přímo skrze nástroj Create my Widgets v systému Android.
Z telefonů se do hodinek dostane i funkce Live Updates, tedy zobrazování informací a progresu v reálném čase. Na displeji hodinek také bude možné sledovat např. sportovní výsledky, stav objednávek, dopravu a další real-time data.
Chybět pochopitelně nemůže ani umělá inteligence, a to v agentní personalizované podobě. Díky novým API bude možné vybrané aplikace ovládat skrze Gemini a využívat je například k objednávání jídla nebo rezervaci místa v oblíbeném podniku – ovládání bude možné hlasem nebo gesty.
Wear OS 7 také přináší nový záznam sportovních aktivit s integrovaným ovládáním médií. Nově si rovněž bude možné zvolit výchozí zvukový výstup (sluchátka, reproduktory…). Systém Wear OS 7 je dostupný již dnes v rámci emulátoru, plná verze dorazí později v tomto roce.