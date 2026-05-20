Google vrací do hry chytré brýle. Podílí se na nich Samsung a módní ikony, dorazí ještě letos

Samsung společně s Googlem na vývojářské konferenci I/O 2026 oficiálně představil nové chytré brýle, které vznikly ve spolupráci také se značkami Gentle Monster a Warby Parker. Výrobci se snaží propojit moderní AI funkce s designem, který nebude působit jako typický technologický gadget, ale spíše jako běžné prémiové brýle pro každodenní nošení.
Chytré brýle Samsung a Google
Novinka má fungovat především jako rozšíření chytrého telefonu a hlasového asistenta Gemini. Uživatelé budou moci hlasem ovládat navigaci, nechat si doporučit restaurace nebo kavárny v okolí, případně rovnou provést rezervaci. Brýle také zvládnou shrnovat příchozí zprávy nebo přidávat události do kalendáře.
Samsung a Google lákají i na překlady v reálném čase. Brýle dokážou překládat cizí jazyk podobným hlasem, jaký používá samotný uživatel, a poradí si také s okamžitým překladem menu či různých nápisů v okolí. Podobně jako konkurenční brýle od společnosti Meta má také řešení od Samsungu a Googlu kamery, takže dokáží interagovat s okolím.
Design známých značek
Velký důraz firmy kladou také na design. Gentle Monster vsadil na výraznější a extravagantnější estetiku, zatímco Warby Parker připravil spíše minimalistické a nadčasové obroučky. Obě varianty ale na první pohled připomínají běžné módní brýle, nikoliv futuristické AR headsety.
Samsung v tiskové zprávě označuje nové inteligentní brýle za další krok v rozšiřování AI ekosystému Galaxy. Google zase zdůrazňuje kombinaci Android XR platformy, AI Gemini a mobilního hardwaru od Samsungu. První modely se mají na vybraných trzích objevit už letos na podzim, podrobnější informace ale firmy zatím neprozradily. Česko ani Slovensko podle našich informací v první vlně prodeje figurovat nemá.