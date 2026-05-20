TOPlist

Google vrací do hry chytré brýle. Podílí se na nich Samsung a módní ikony, dorazí ještě letos

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 5. 11:40
0
Chytré brýle Samsung a Google
  • Samsung spolu s firmou Googlu představil nové chytré brýle
  • Sází přitom hlavně na nové jazykové modely Gemini představené na konferenci I/O 2026
  • Na designu spolupracovaly módní značky Gentle Monster a Warby Parker

Samsung společně s Googlem na vývojářské konferenci I/O 2026 oficiálně představil nové chytré brýle, které vznikly ve spolupráci také se značkami Gentle Monster a Warby Parker. Výrobci se snaží propojit moderní AI funkce s designem, který nebude působit jako typický technologický gadget, ale spíše jako běžné prémiové brýle pro každodenní nošení.

Chytré brýle Samsung a Google

Novinka má fungovat především jako rozšíření chytrého telefonu a hlasového asistenta Gemini. Uživatelé budou moci hlasem ovládat navigaci, nechat si doporučit restaurace nebo kavárny v okolí, případně rovnou provést rezervaci. Brýle také zvládnou shrnovat příchozí zprávy nebo přidávat události do kalendáře.

Samsung a Google lákají i na překlady v reálném čase. Brýle dokážou překládat cizí jazyk podobným hlasem, jaký používá samotný uživatel, a poradí si také s okamžitým překladem menu či různých nápisů v okolí. Podobně jako konkurenční brýle od společnosti Meta má také řešení od Samsungu a Googlu kamery, takže dokáží interagovat s okolím.

Design známých značek

Velký důraz firmy kladou také na design. Gentle Monster vsadil na výraznější a extravagantnější estetiku, zatímco Warby Parker připravil spíše minimalistické a nadčasové obroučky. Obě varianty ale na první pohled připomínají běžné módní brýle, nikoliv futuristické AR headsety.







Nepřehlédněte

Google I/O 2026: velký přehled novinek v Gemini, Androidu i vyhledávání

Samsung v tiskové zprávě označuje nové inteligentní brýle za další krok v rozšiřování AI ekosystému Galaxy. Google zase zdůrazňuje kombinaci Android XR platformy, AI Gemini a mobilního hardwaru od Samsungu. První modely se mají na vybraných trzích objevit už letos na podzim, podrobnější informace ale firmy zatím neprozradily. Česko ani Slovensko podle našich informací v první vlně prodeje figurovat nemá.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články
Google I/O 2026: velký přehled novinek v Gemini, Androidu i vyhledávání
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 11:00
1
Chytré hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro v podrobné české recenzi
Huawei Watch Fit 5 Pro recenze: sázka na jistotu podpořená agresivní cenou
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 10:00
1
Servis mobilního telefonu, oprava (ilustrační obrázek)
Nové „právo na opravu“ začne platit už v létě. Co to pro vás znamená a jak vám pomůže při reklamaci telefonu?
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
0
Xiaomi Mix Fold 4 v rukou redaktora
Tohle si v Xiaomi někdo odskáče: HyperOS odhalil tajemství unikátní skládačky Mix Fold
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 6:30
1

Kapitoly článku