Huawei Watch Fit 5 Pro recenze: sázka na jistotu podpořená agresivní cenou

- Huawei se letos u hodinek Watch Fit 5 Pro nepouští do experimentů
- Několik změn sice najdeme, ale jinak jde jen o mírnou evoluci
- Pořád se ale jedná o velmi kvalitní kus hardwaru, až do 5. června za atraktivní zaváděcí cenu 5839 Kč
- Majitelé ISIC karty mohou získat 10% slevu, díky které vyjdou na 5 255 Kč
Jestli Huawei něco umí, jsou to chytré hodinky. Ty si stále drží svou oblibu i v době, kdy jsou prodeje chytrých telefonů a tabletů na západních trzích prakticky na nule. Mezi ty nejpopulárnější patří pak řada Fit, se kterou se čínský výrobce trefil do černého – nabízí totiž kombinaci kvalitního hardwaru za příznivou cenu. Postupem času se ale z „nabušeného“ fitness náramku staly „plnohodnotné“ chytré hodinky od Huawei, alespoň tedy v mantinelech, které si firma sama stanovila. Už pátá generace Watch Fit, tentokrát ve verzi Pro, se ale na první pohled od svého předchůdce neliší – má i tak co nabídnout?
Design a zpracování
Kdybych vedle sebe položil Huawei Watch Fit 4 Pro a Huawei Watch Fit 5 Pro, obé s vypnutým displejem… ne, to není začátek vtipu, skutečně byste si nejspíše žádných rozdílů nevšimli. Čínský gigant se tentokrát rozhodl neexperimentovat a opět zde najedeme kombinaci titanu a skla, tak jako v loňském roce. Tentokrát je ale tělo hodinek ochráněno speciální vrstvou proti opotřebení. Už samotný vzhled je předznamenáním toho, že Huawei tentokrát opsal domácí úkol sám od sebe. A aby to nebylo příliš nápadné, některé věci a formulace změnil tak, aby to mohl vydávat za zcela novou generaci.
Na první dobrou vidíme aspoň změny v barevné paletě řemínků. Zatímco loni hrála prim zelená barva v kombinaci s tradiční černou a světle modrou, tentokrát naskočil Huawei na populární oranžovou vlnu a světle modrou nahradil klasickou bílou. Řemínek je také o 0,86 gramů lehčí a o 260 procent prodyšnější, nicméně v praxi zase tak velký rozdíl nepoznáte.
Po zapnutí displeje byste si ale mohli všimnout toho, že rámečky se trochu zmenšily. Konkrétně displej narostl na velikost 1,92″ z předchozích 1,82″ a má poměr k tělu 83 procent (z předchozích 79 procent). Obří rozdíl to není, ale změna to je. Samotný AMOLED panel je typu LTPO, což znamená, že je schopen dynamicky měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1-60 Hz. Jinými slovy podporuje Always-on režim. Kromě toho nabídne dočasný maximální jas až 3 000 nitů a ochranné 2,5D safírové sklíčko proti poškrábání. Ani po více než třech týdnech aktivního pooužívání se mi displej nepodařilo poškrábat, svou práci tedy safírové sklíčko plní dobře.
To dobré je ještě lepší…
O čem se Huawei moc nezmiňuje, je nový senzor pro měření v dýnku, který má k dispozici více diod (6LED + 6PD PPG) pro ještě přesnější sledování srdečního tepu, okysličení krve, VO2Max, EKG a dalších. Asi není potřeba chodit okolo horké kaše – Huawei má měření v malíku a je tradičně velmi přesné, přičemž snese srovnání se všemi špičkami ve své kategorii. Pokud vás zajímá, jak přesně Huawei umí měřit, můžu doporučit nahlédnout do recenze hodinek Huawei Watch GT Runner 2, které z mého pohledu měří srovnatelně.
Zaměřme se ale na novinky, které přináší Huawei Watch Fit 5 Pro. V první řadě se jedná o přesnou lokalizaci během cvičení za pomocí pětihvězdičkového duálního L1+L5 Sunflower polohovacího systému, již oceníte především v zastavěné oblasti. V kombinaci s vestavěnými offline mapami tak máte na zápěstí přesnou navigaci, díky které se neztratíte ať už během cvičení, tak ani při toulkách v neznámém prostředí. Z praxe mohu potvrdit, že přesnost polohovacího systému je výborná a snese srovnání i s Apple Watch, které jsou v této kategorii referenčním zařízením.
Běžci ocení hlubší metriky, například měření vynaložené síly ve wattech, přičemž trailoví běžci se naopak mohou spolehnout na navigaci v terénu, upozornění na odchýlení z trasy nebo detaily o převýšení. V tomto ohledu Huawei dohání konkurenci. Na své si přijdou také cyklisté, kteří se mohou spolehnout na sledování převýšení, virtuální měření síly a kadence, možnost suplování funkcí cyklopočítače a, co je možná nejužitečnější, detekci pádu, která přijde v terénu vhod.
Co v našich podmínkách příliš neotestujete, jsou funkce spojené s hloubkovým potápěním. V tomto případě si můžete zaznamenávat vaše ponory, budete dostávat upozornění pro plynulé vynoření či na příliš hluboký ponor a nechybí ani specifické tréninky na délku zadržení dechu. Huawei Watch Fit 5 Pro jsou pochopitelně vodotěsné a umožňují ponor až do 40 metrů, avšak ihned po vybalení z krabičky vás možná překvapí upozornění, že byste s hodinkami neměli chodit do sprchy. Stejně jako v případě jakékoli jiné vodotěsné a voděodolné techniky i zde platí, že na poškození vodou se záruka nevztahuje, takže to mějte na paměti.
Zajímavou funkcí je speciální ciferník s animovanou pandou. Ta není jen pro parádu, ale přímo odráží vaší aktivitu během dne – pokud se hýbete málo, je panda líná a jen tak polehává, ale jakmile začnete být trochu aktivní, ožije i ona. Navíc s ní můžete absolvovat 30 různých minicvičení pro rychlé protažení. Nejedná se o žádnou přelomovou funkci, avšak minimálně pro mladší uživatele by mohlo jít o zajímavou gamifikaci pohybu, která je donutí udělat nějaký ten krok navíc, aby jejich panda prosperovala a byla plná života. Já sice nejsem cílovka, ale dovedu si představit, že někoho může skomírající panda zvednout ze židle.
Vylepšený spánek? Spíš ne
Senzor Huawei TruSense opět kraluje měření životních funkcí, přičemž srdeční tep, SpO2, teplota kůže, stres, EKG, tuhost tepen a fibrilace síní nejsou žádnou novinkou. V tomto ohledu došlo jen k mírnému zlepšení, což ale Huawei nemůžu vyčítat – v tomto ohledu patří ke špičce a bylo by naivní očekávat, že se meziročně nějak výrazně zlepší. Co mě potěšilo, je detailnější zobrazení naměření zdravotních hodnot přímo na hodinkách.
Kde se ale podle Huawei vylepšovalo, je v měření spánku, a to za použití nového algoritmu TruSleep 5.0. Ten by měl konečně přesněji měřit spánek a nově také zvládá detekci šlofíků, a to i v jedoucím vlaku či v letadle, s čím mají například Apple Watch stále velký problém. Z mého testování ale můžu s poměrně klidným svědomím říci, že spánkovému měření stále příliš nevěřím a prostor pro optimalizace algoritmů tady je. Huawei má stále tendenci nadhodnocovat některé fáze spánku, primárně ten hluboký. Zatímco Apple Watch mi jsou schopny naměřit okolo půl hodiny hlubokého spánku a kontrolní Bevel data interpretuje totožně, Watch Fit 5 Pro mi občas neváhají přiřknout takřka dvojnásobek.
Kde naopak Huawei ukrajuje, je REM spánek, který právě v některých případech považuje za hlubokou fázi. Občas pro změnu Huawei ubere z lehkého spánku a vyinterpretuje jej jako REM fázi. Kde se data shodují, je v lehkém spánku, a pokud jde o naměřenou délku, i zde se všechna řešení liší jen v řádech minut. Ačkoli se spánek těžko měří objektivně, asi bych přeci jen přikládal větší váhu datům z Apple Watch a jejich výkladu aplikací Bevel.
Svižný systém, konečně s bezkontaktními platbami
Operační systém hodinek je stále stejná písnička. Huawei se meziročně ani příliš nesnaží s tím něco dělat a stále tak počítejte s tím, že práce s notifikacemi je tristní a aplikací třetích stran v hodinkách mnoho nenajdete. Čínský gigant se sice snaží propagovat některá řešení třetích stran, ale snad kromě Komootu a Stravy je nejspíše využívat nebudete. Některé výchozí aplikace doznaly vylepšení, třeba takové počasí, které poskytuje podrobnější informace, kupříkladu o hladině UV záření, zobrazení teplotních variací z různých předpovědí či přesnější předpověď východu a západu slunce.
Co se týče ciferníků, ty jsou jedním slovem čínské, a to spíše v tom negativním slova smyslu. I když si do hodinek můžete stáhnout ciferníky třetích stran a u každého se vám zobrazí i jeho náročnost na systémové prostředky a baterii (což chválím a měly by to mít všechny chytré hodinky), jejich design se mi do vkusu příliš netrefil a prakticky jsem nenarazil na jediný, který by se mi vyloženě líbil. Ale jak se říká, sto lidí sto chutí a třeba pro vás to problém nebude. Systém jako takový je velmi rychlý a spolehlivý, takže vás jeho běžné používání nebude nijak omezovat.
Jestli ale je nějaká aplikace, kterou si stáhnout naopak musíte, je to Curve. Britský fintech, který bez větších problémů funguje také v našem prostředí, zprostředkovává bezkontaktní platby skrze NFC čip. Po stažení a nastavení stačí jen dvakrát zmáčknout spodní tlačítko, počkat zhruba 2 až 3 sekundy (což je oproti konkurenci trochu pomalejší) a následně můžete platit. Pokud jde o Curve, jen ve stručnosti – jedná se o univerzální kartu, která sdružuje všechny vaše platební karty do jedné. V aplikaci si mezi nimi můžete přepínat, přehazovat platby z jedné na druhou, sbírat peníze za cashback či ušetřit v zahraničí díky výhodným kurzům.
Pokud hodinky používáte s iPhonem, nebudete moci na příchozí zprávy v notifikacích odpovídat, jelikož je zde omezení ze strany iOS. V budoucnu by se to ale díky tlaku Evropské unie mělo změnit. Budete-li Watch Fit 5 Pro párovat s Androidem, notifikace na hodinkách vám odpovědi dovolí, a to nejen ty předdefinované, ale i zcela vlastní text včetně emotikon.
Skvělá výdrž a svižné nabíjení
Důležitou zastávkou v každé recenzi je i baterie a výdrž hodinek. Tady Huawei u Watch Fit 5 Pro slibuje použití speciálně tvarovaných baterií s vysokým obsahem křemíku, které zajistí až 10 dní používání, pokud se uskromníte a typicky 7 dní při běžném používání. Z praktického testování musím konstatovat, že baterie s kapacitou 471 mAh je poměrně solidní držák, a i když jsem hodinkám dal „pokouřit“ s neustále zapnutým Always-on, veškerým měřením s nejnižšími možnými intervaly a minimálně hodinovým cvičením každý den, pracovní týden zvládly bez větších potíží. V případě, že se chystáte na dlouhý běh, hodinky by měly vydržet až 24 hodin měření s aktivní navigací.
Když baterie dojde, přichází na řadu nabíjení. Tady přibalený nabíjecí puk zvládá i rychlé nabíjení, takže do padesáti minut máte hodinky připraveny v plné kapacitě. Co si ale Huawei mohl odpustit, je jednak rozměr nabíjecího puku, který je násobně větší než v případě konkurence, a pak také koncovku USB typu A, která se v dnešní době už nenosí. V tomto ohledu má Huawei rozhodně na čem do budoucna zapracovat.
Mobilní aplikace začíná být slabinou
Opomenout nesmím ani mobilní aplikaci Huawei Zdraví. Aplikace Huawei Zdraví je rozdělena do pěti segmentů, konkrétně Zdraví, kde najdete všechny naměřené údaje, Cvičení, kde můžete začít cvičení či si vybrat sportovní kurz, Objevovat, kde se vám Huawei snaží prodat své předplatné, Zařízení, kde se nachází správa připojených chytrých hodinek, a Já, kde naleznete nastavení a jiné důležité údaje vztahující se k vaší kondici.
Z mého pohledu je aplikace Huawei Zdraví poměrně chaotická a nepřehledná, přičemž ji subjektivně vnímám jako jednu z brzd, která hodinkám příliš nepomáhá. Osobně například nechápu, proč jsou údaje o laktátovém prahu, VO2Max či Index tréninku a běžeckého výkonu schovány v sekci Moje data v záložce Já, když by se mnohem více vyjímaly v záložce Cvičení nebo Zdraví. Dostat se na poslední aktivitu lze kupříkladu jen z dlaždice Záznamy o cvičení, přičemž v záložce Cvičení své naměřené aktivity najdete jen obtížně a na několik kliknutí.
Celkově je aplikace Huawei Zdraví z vizuálního pohledu chaotická, čemuž nepomáhá nejen důraz na předplatné a různé kurzy, ale také skutečnost, že tyto věci navíc nejsou v českém jazyce, a v jednom případě mě v aplikaci překvapila dokonce i rumunština. Co je ale možná nejhorší, je skutečnost, že i přes velké množství informací vám Huawei není snadno a srozumitelně schopen vysvětlit, proč byste si měli jeho službu předplatit. Kvůli 15% slevě na další produkty? Kvůli až 90 dnům využívání zdarma některých aplikací třetích stran? Nebo snad kvůli monotónním zvukům pomáhajícím s rychlejším usnutím, kterých je na internetu plno a zdarma?
Zajímavostí jsou také mapové podklady, včetně stažení offline map. Ty jsou až překvapivě použitelné, byť nečekejte turistické mapy ve stylu oblíbené tuzemské služby Mapy.com od Seznamu. Pro orientaci při sportování nebo jen tak na výletech ve městě či v přírodě ale mohou přijít vhod. Do hodinek také můžete nahrát vlastní hudbu, pokud ale ještě máte vlastní knihovnu plnou MP3, což už v dnešní době zní jakkoliv, jen ne uživatelsky přívětivě. Na hudební/streamovací aplikace třetích stran, jako je třeba Spotify či Deezer, bohužel zapomeňte. Právě absence jakékoliv streamovací či podcastové aplikace, může řadě uživatelů hodně vadit. Alespoň já se mezi ně řadím.
Závěrečné hodnocení
Huawei Watch Fit 5 Pro jsou po všech stránkách kvalitní chytré hodinky, ostatně Huawei má toto řemeslo v malíku. Najít něco, co by se jim dalo vytknout, je stejné, jako hledat změny oproti minulé generaci. A právě to je tak trochu jejich největší slabinou – změn je poskrovnu, a když už nějaké jsou, nejsou příliš výrazné. Rozumím tomu, že vylepšit prvotřídní hodinky je velká výzva, ale nepředstavit nástupce, pokud nutně nemusím, je dle mého názoru také možnost.
Pokud budu konkrétní, oproti loňské generaci jsme se dočkali mírného zvětšení displeje, vyššího jasu, nového ciferníku s cvičící pandou a desítkami protahovacích cviků, několika drobných softwarových vylepšení a do celého mixu přibyla ještě lepší výdrž baterie. Velkým lákadlem mělo být lepší měření spánku, ale v tomto ohledu si nemyslím, že by došlo k zásadnímu zlepšení, alespoň ne z mého testování. Přitom kdyby Huawei zapracoval na dlouhodobě špatné práci s notifikacemi, zaměřil se na detailnější měření jiných, než těch nejprovařenějších sportů nebo alespoň něco konečně udělal se svou nabíječkou, doporučovaly by se mi Watch Fit 5 Pro výrazně lépe. Neberte mě špatně, stále to jsou skvělé hodinky, ale zároveň je tu několik neduhů, které už by si po těch letech zasloužily vylepšit. A zapomenout nesmím ani absenci streamovacích či podcastových aplikací.
Standardní cena 7 299 Kč není až tolik zajímavá, nicméně až do 5. června máte možnost pořídit hodinky s 20% slevou za příznivějších 5 839 Kč. A něco mi říká, že tahle snížená cena by mohla vydržet mnohem déle, než jen do prvního červnového týdne, mrk mrk… A pokud jste student, máte možnost srazit cenu ještě o dalších 10 % díky ISIC kartě a hodinky tak pořídit za velmi atraktivních 5 255 Kč.
Huawei Watch Fit 5 Pro
Design a zpracování9.4/10
Funkce a výbava8.8/10
Pohodlnost nošení9.4/10
Výdrž baterie9.1/10
Klady
- bezkontaktní placení skrze Curve
- rychlé nabíjení a slušná výdrž
- přesné měření životních funkcí
- jedna z nejlepších GPS v hodinkách
- spousta metrik pro sportovce
- Panda motivátor
- příznivá cena
Zápory
- zbytečně velká nabíječka s USB-A
- minimum aplikací ke stažení
- hudba pouze jako MP3
- zapomeňte na Spotify či streamování podcastů