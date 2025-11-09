Apple Watch Series 11 recenze: lepší výdrž baterie i citlivost na signál

- Jedenáctá generace Apple Watch je příjemnou evolucí, design ale zůstal zcela beze změny
- Největším lákadlem Series 11 je lepší výdrž na baterii
- U Cellular verze (eSIM), kterou jsem testoval, pozoruji výrazně lepší citlivost 4G signálu
Letošní generace chytrých hodinek Apple Watch Series 11 nepřinesla žádné velké změny. Design zůstal zcela stejný a při srovnání se specifikacemi loňského modelu je novinek skutečně poskrovnu. Ostatně majitelé Series 10 nemají příliš velký důvod k přechodu, Apple tentokrát cílí spíše na uživatele starších generací.
Svědčí o tom i fakt, že Series 10 mají zcela stejný čipset jako Series 11 (Apple S10). Přesto se výrobci povedlo zhruba o 33 % zlepšit výdrž. Zatímco u Series 10 Apple uvádí kombinovanou výdrž 18 hodin, u Series 11 je to 24 hodin, v Low Power režimu dokonce až 38 hodin. Lepší výdrž je zajištěna mírným navýšením kapacity baterie. I když Apple přesné hodnoty v mAh neuvádí, rozborky zahraničních redakcí odhalily zhruba 8% navýšení kapacity.
Příjemnou novinkou u Cellular verze je podpora 5G sítí, nicméně český zákazník zatím o tuto funkcionalitu zůstává ochuzen. 5G sice kromě USA funguje i v několika evropských zemích, ale podpora je závislá na operátorech. Ohledně citlivosti na signál operátora se ještě více rozepíšu v samostatné kapitole – zde totiž Apple Watch také přinášejí zlepšení, o kterém se nikde příliš nepíše.
Design a zpracování
Tuhle kapitolu bychom vzhledem k tomu, že se u designu oproti loňsku vůbec nic nezměnilo, klidně mohli přeskočit. Není to ale nijak na škodu. Apple se zřejmě držel hesla, proč měnit něco, co funguje dobře.
Už dávno neplatí, že hodinky musíme mít na ruce jen přes den, ale díky pokročilému monitorování spánku (a delší výdrži) se nabízí využití i přes noc. Loňská generace přišla s novinkou v podobě detekce spánkové apnoe, což je závažná porucha, při které během spaní dochází k opakovaným zástavám dechu.
Od uvedení loňské řady Series 10 Apple díky tenčím rámečkům a většímu displeji změnil velikosti na 42 a 46 mm (bavíme se o rozměru celého těla hodinek na výšku, nikoliv velikosti zobrazovače, jak se uživatelé často mylně domnívají). Menší verze se hodí spíše pro ženy, větší verze je naopak určena opačnému pohlaví. Já jsem pro potřeby recenze měl k dispozici menší 46mm edici ve variantě Cellular s podporou eSIM.
Tloušťka těla je u obou variant příjemných 9,7 mm. Samozřejmostí je stupeň krytí IP6X, který zajišťuje odolnost vůči vniknutí prachu a vody. Apple na svých webových stránkách explicitně zmiňuje, že je s hodinkami možné plavat i v mořské vodě, ale zároveň dodává, že na poškození vodou se záruka nevztahuje.
Pro potápění je k dispozici aplikace s příznačným názvem Hloubka. Během šnorchlování, potápění v bazénu nebo volném potápění v mělčí vodě (do maximální hloubky 6 metrů) vám aplikace ukáže čas, hloubku a teplotu vody + maximální dosaženou hloubku při aktuálním ponoru. Pokud byste se chtěli potápět hlouběji, můžete si pořídit Apple Watch Ultra 3, které zvládnou měřit hloubku až do 40 metrů. Sympatické je, že se aplikace umí sama spustit v případě, že se pod vodní hladinu potopíte. Pokud by vás to ale otravovalo, lze tuhle možnost deaktivovat.
Prémiovější ocelovou verzi už vloni nahradil lehčí titan, u kterého zákazník může vybírat z přírodního, zlatého či šedého zbarvení. Specialitou titanové verze hodinek je fakt, že se vyrábí pouze ve variantě Cellular s podporou eSIM.
Vyzdvihnout musím velmi příjemnou haptickou odezvu. Jemné vibrace oceníte nejen při buzení, ale i běžném používání systému watchOS.
Displej a výbava
Series 11 nabízejí jeden z nejlepších zobrazovačů, jaký u chytrých hodinek najdeme. Ale pozor, stejně kvalitní najdete i u Series 10. Konkrétně se jedná o LTPO OLED s úhlopříčkou 1,96 palce (u mnou testované 46mm varianty), respektive 1,77 palce u 42mm verze. Rozlišení je 496 × 416 pixelů (46 mm), respektive 446 × 374 pixelů (42 mm), jemnost 330 ppi. Pochválit musím absolutní černou, kterou ze všech hodinek na trhu takto umějí opravdu jen Apple Watch.
Při běžném používání tak prakticky není vidět, kde končí displej a kde začíná černý okraj, a u černé varianty je tento efekt ještě výraznější. Ochranu zobrazovače má u hliníkové i titanové verze opět na starosti tvrzené sklíčko Ion-X s keramickým povrchem, které je dvakrát tak odolné vůči škrábancům.
Tady skutečně nejde jen o nějaké marketingové fráze. Po více než měsíčním testování jsem s hodinkami parkrát zavadil o futra dveří i jiné předměty, ale doposud na nich nemám jediný škrábanec. Až jsem byl kolikrát překvapený, že se jim při kontaktu s jiným předmětem nic nestalo.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Už Series 9 přišla s navýšením maximální úrovně jasu na 2 000 nitů (v peaku). Tato hodnota se u letošní generace nijak nezměnila – jednoduše to není potřeba. I na ostrém sluníčku je čitelnost panelu naprosto perfektní a fantastické je i celkové podání barev. Zobrazovač přitom zvládne jas snížit až na hodnotu 1 nitu, což se může hodit nejen v noci, ale například i v kině nebo divadle, kde nebudete zbytečně oslňovat okolí.
Samozřejmostí je funkce Always-On, která umí obrazovku udržovat neustále aktivní při zachování minimální spotřeby energie. U displeje použitá technologie LPTO umožňuje dynamicky měnit jeho obnovovací frekvenci od 60 Hz po pouhý 1 Hz. S watchOS 11 přibyl nový ciferník, který každou vteřinu přebarvuje část displeje, případně se zde zobrazuje tenká linka. Důvod je prostý – tento efekt skvěle funguje jako vteřinová ručička.
Hnacím motorem je již zmíněný (loňský) čipset Apple S10. Pocitově jsou Apple Watch Series 11 perfektně rychlé a na nic nečekáte. Součástí čipsetu je kromě grafického akcelerátoru i čtyřjádrová neurální jednotka.
Stejná zůstala i velikost interní paměti – 64 GB. Do něj můžete uložit nejen aplikace, ale i hudbu či fotografie. Ve výbavě dále najdeme duální Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC, systémy určování polohy (GPS, Glonass, Galileo, QZSS a BDS) a u Cellular verze i podporu eSIM. Jen škoda, že GPS není duální, nicméně i tak jsem s přesností neměl problém.
Fyzicky hodinky sice podporují 5G konektivitu, ale čeští operátoři ji zatím s Apple Watch nepodporují (psali jsme zde). Nicméně při běžném používání mě ani dostupné LTE připojení v ničem nelimitovalo. Při běhání jsem například zvyklý streamovat hudbu či poslouchat podcasty (online, nikoliv stažené). A nikdy jsem neměl problém s tím, že by LTE pro tyto potřeba nestíhalo. A zároveň věřím, že se ze strany operátorů v příštím roce přidání podpory pro 5G u nás dočkáme.
Výdrž baterie a nabíjení
Jednou z hlavních změn letošní generace je navýšení výdrže díky použití většího akumulátoru. Zatímco Apple Watch Series 10 jsou vybaveny Li-Ion akumulátorem o kapacitě 282 mAh (308 mAh u 46mm verze), u Series 11 by to mělo být zhruba o osm procent více, nicméně ani v době psaní recenze ještě žádná rozborka přesné hodnoty neodhalila.
Integrovaný akumulátor se tradičně dobíjí přes dokovací puk. Jinak mu ale energii doplnit nelze, pakliže nemáte jinou speciální nabíječku pro Apple Watch. Z libovolné Qi nabíječky je bohužel nenabijete. Pokud máte iPhone 15 a novější s USB-C, můžete hodinky skrze puk dobíjet přímo z telefonu, jen je nutné počítat s poměrně malým dobíjecím výkonem okolo 4,75 W. Maximální podporovaný dobíjecí výkon Apple neuvádí, nicméně ve specifikacích doporučuje, že nejlepších hodnot dosáhnete při použití originálního 20W adaptéru.
|Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem (46mm verze)
|Úroveň
|10 %
|20 %
|30 %
|40 %
|50 %
|60 %
|70 %
|80 %
|90 %
|95 %
|100 %
|Čas
|6minut
|11 minut
|15 minut
|21 minut
|25 minut
|28 minut
|30 minut
|38 minut
|56 minut
|62 minut
|73 minut
Už po 15 minutách na originální Apple nabíječce s 20W zdrojem získáte energii na zhruba 8 hodin provozu. 30 minut nabíjení Series 11 dobije na 70 % a za hodinu a čtvrt máte dobito na 100 procent. Z času zanesených do tabulky výše si můžete prohlédnout, že do 70 % je nabíjení opravdu rychlé, ale mezi 70 a 80 % už se nabíjecí křivka zpomalí. Apple sice avizoval, že se za půl hodiny dobijí na 80 %, na tuto hodnotu se mi ale s originální nabíječkou dostat nepodařilo.
Sáhnout samozřejmě můžete i po nabíječce třetí strany, pakliže má výkon alespoň 15 W a podporuje standard USB Power Delivery. Poté lze hodinky nabít z 0 na 80 procent za zhruba 45 minut a doplna celé nabíjení trvá přibližně o 10 až 12 minut déle než na originální Apple nabíječce.
Jak jsem zmiňoval výše, pro potřeby testování jsem měl k dispozici větší 46mm variantu hodinek (Cellular) s aktivní eSIM. Nikdy během více než měsíčního testování se mi je nepodařilo vybít během jediného dne, a to ani při vyšší zátěži. Tou myslím dny, kdy jsem si šel na hodinu zaběhat a ještě během toho streamoval podcasty, případně telefonoval.
Tipy pro delší výdrž baterie u Apple Watch
- Vypněte Always-On režim (Nastavení – Displej a jas – Always On)
- Omezte počet komplikací na ciferníku, zejména těch, které se často aktualizují
- Snižte jas displeje nebo zapněte automatický jas
- Omezte notifikace jen na nezbytné aplikace
- Aktivujte Režim nízké spotřeby během dne, kdy nepotřebujete všechny funkce
- Při cvičení zapněte Low Power Mode pro tréninky (v nastavení Tréninku)
- Používejte tmavší ciferníky, aby OLED displej spotřebovával méně energie
Při běžném pracovním dnu jsem večer končil přibližně se 40 procenty baterie (funkci Always-on jsem ale měl vypnutou). Během osmihodinového spánku se baterie vybije o zhruba 9 až 13 procent. V případě, že budete mít Always-on zapnutý neustále, počítejte se zhruba 15 až 20% úbytkem energie navíc.
Apple Watch a výdrž při běhání
Hodinky mám nabité na 100 %, spárované se sluchátky AirPods Pro 3. generace, pouštím nativní aplikaci pro měření běhu a přes datové přenosy díky podpoře eSIM poslouchám podcasty (online, nikoliv stažené z interní paměti). iPhone samozřejmě zůstává doma.
Tohle je za mě jeden z nejlepších zátěžových testů, jelikož využívám prakticky všechny senzory a funkce v jeden čas. Hodinky navíc přes data neustále stahují nový obsah a přes Bluetooth jej posílají do sluchátek. Při této zátěži mi po hodině běhu ukazatel baterie klesl na hodnotu 75 %, bavíme se ale o téměř maximálním možném zatížení. V něm by hodinky vydržely v provozu zhruba 4 hodiny.
Pokud byste s hodinkami vyrazili například na túru do hor a využívali byste GPS (z hodinek, nikoliv z iPhonu), měla by vám baterie vydržet okolo sedmi až osmi hodin.
Komplexní monitor zdraví na zápěstí
Apple Watch Series 11 přinášejí dosud nejkomplexnější soubor zdravotních funkcí. Měří srdeční frekvenci, varují na její neobvyklé hodnoty, rozpoznají nepravidelný rytmus a umožňují jednosvodové EKG pro zjištění fibrilace síní. Po měsíci na zápěstí zvládnou upozornit i na možné známky hypertenze na základě dlouhodobé analýzy průtoku krve. Součástí je i sledování fyzické kondice přes VO₂ max, měření okysličení krve (SpO₂) a teploty zápěstí, což pomáhá rozpoznat změny zdravotního stavu.
Vylepšení se dočkal i monitor spánku. Hodinky sledují jednotlivé spánkové fáze, dechovou frekvenci, saturaci a tep, a díky tomu dokážou upozornit na možné příznaky zmíněné spánkové apnoe. Novinkou v systému watchOS 26 je tzv. Spánkové skóre, které kombinací několika metrik bodově ohodnotí kvalitu vašeho spánku. Nejde ale o žádnou exkluzivní funkci pro Series 11, po updatu softwaru ji dostali i majitelé pět let starých Series 6.
Aplikace Vitals pro změnu shrnuje klíčové metriky (tep, dech, teplotu, saturaci) a upozorní, pokud je více z nich mimo běžné hodnoty. Kromě toho nechybí sledování menstruačního cyklu s odhadem ovulace, připomínky léků, detekce pádu a autonehody, měření hluku prostředí či mindfulness funkce pro duševní pohodu.
Apple Watch Series 11 tak fungují jako osobní zdravotní asistent, který pomáhá odhalit potíže v raném stadiu a poskytuje ucelený obraz o fyzickém i duševním zdraví. Vždy jde ale jen o doporučení, rozhodně ne o náhradu lékařského přístroje.
watchOS 26 ve znamení Liquid Glass
Společným jmenovatelem letošních nových verzí všech operačních systémů od Applu je tzv. designový jazyk Liquid Glass, který evokuje „tekuté sklo“. Ten nejen vsází na prvky průhlednosti ve stylu skla, ale také na přizpůsobitelné prvky podle kontextu.
Používání systému je díky tomu ještě intuitivnější, přičemž Apple myslel také na přizpůsobitelnost. Ačkoli se nový design nejvíce projevil na větších displejích (macOS a iPadOS), také v případě watchOS půjde o poměrně razantní a viditelnou změnu. A z mého pohledu velice příjemnou.
Aktivní uživatele osloví novinka s názvem Workout Buddy. Ta shrnuje všechny naměřené údaje, jako jsou uzavřené kroužky či tréninkovou zátěž, na základě kterých vám dává personalizovaná doporučení, jakým způsobem pokračovat v tréninku.
Tato doporučení vám navíc Apple Watch se systémem watchOS 26 jsou schopny dávat v reálném čase během právě probíhajícího tréninku. Pokud nejste příznivci nového hlasového kouče, jistě vám přijde vhod přepracovaná aplikace Cvičení, která například zjednodušuje orientaci či tvorbu vlastních cvičebních plánů.
Chytrá sada dostává vylepšený algoritmus, jenž spojuje data ze zařízení s každodenními rutinami, a v praxi by vám měla nabídnout co možná nejužitečnější karty. Například pokud zrovna vkročíte do tělocvičny, máte možnost si z chytré sady automaticky aktivovat cvičení. Užitečné vylepšení najdete i u zvuků notifikací – ty automaticky přizpůsobují svou hlasitost podle toho, v jak hlučném prostředí se zrovna nacházíte. Jinými slovy – když jste doma a v klidu, budou notifikace tišší, zatímco při chůzi po městě vás upozorní hlasitěji.
Jak funguje eSIM na Apple Watch?
I s běžnou verzí Apple Watch můžete telefonovat, ale pouze za předpokladu, že se v jejich dosahu nachází váš iPhone. Když si pořídíte tzv. Cellular verzi hodinek, lze je pro telefonování využívat bez nutnosti být v dosahu iPhonu, avšak i z nich bude volat ze stejného telefonního čísla.
Všichni tři naši operátoři už tuto službu nabízejí za zhruba 100 Kč měsíčně. Jako první ji v Česku spustil T-Mobile pod názvem Apple Watch Connection. U O2 se tarif jmenuje Chytré hodinky, u Vodafone OneNumber.
V praxi se jedná o to, že stejné telefonní číslo, které používáte na iPhonu, si od operátora ve formě eSIM nahrajete i do Apple Watch. V momentě, kdy hodinky detekují, že není váš iPhone v dosahu (typicky si jdete třeba zaběhat a telefon necháte v kanceláři), automaticky se aktivuje telefonní modul a hodinky se pod vaším původním číslem připojí do sítě.
Můžete s nimi pak volat, posílat zprávy, streamovat hudbu či třeba poslouchat podcasty. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že se v tomto režimu budou rychleji vybíjet. A ne vždy je přepojení telefonních hovorů stoprocentní. Občas se mi stane, že se vrátím z běhání, na hodinkách žádný zmeškaný hovor a na telefonu čtyři. Vysvětluji si to tím, že jsem mohl v době příchozího hovoru být s hodinkami mimo signál, tak se opět jako hlavní zařízení aktivoval iPhone.
Nikde se o tom sice nepíše, ale subjektivně jsem zaznamenal lepší citlivost na příjem signálu u Series 11. Trasy s velmi špatným pokrytím, kdy jsem v minulosti běhal po lese se Series 10, a kde jsem už dopředu věděl, že budu bez signálu či datových přenosů, byly se Series 11 překvapivě lepší – signál tak často nepadal a po většinu běhu jsem byl normálně dostupný. To se mi se Series 10 opravdu nestávalo.
Závěrečné hodnocení
Series 11 tentokrát ukázaly sázku Applu na osvědčený recept, kdy se jednoduše nesnaží měnit to, co funguje. Design i hardware zůstávají prakticky stejné jako u loňské řady, což může působit trochu konzervativně, ale v praxi to vůbec nevadí.
Kvalita zpracování, displej s perfektní čitelností i plynulý chod systému watchOS 26 patří stále ke špičce mezi chytrými hodinkami. Přidanou hodnotou letošní generace je především vylepšená výdrž baterie, díky které už není problém nechat hodinky na ruce i přes noc.
Velkým plusem je rovněž zlepšení citlivosti příjmu signálu u Cellular verze, které ocení uživatelé často využívající eSIM mimo dosah telefonu. Jen škoda, že podpora 5G je zatím omezená na vybrané trhy, tak doufejme, že u nás s aktivací podpory 5G sítí pro Apple Watch operátoři nebudou nijak výrazně otálet.
Cena: nejlevnější 42mm verze Series 11 vyjde na 10 990 Kč, za 46mm variantu zaplatíte 11 790 Kč.
Series 11 jsou letos jen velmi nenápadnou evolucí. Majitelé loňského modelu přechod řešit nemusí, zato uživatelé starších generací získají zařízení s delší výdrží, lepší konektivitou a stále jedním z nejlepších ekosystémů chytrých hodinek na trhu. Série 11 jednoduše potvrzuje pověst Apple Watch coby komplexního zdravotního a fitness asistenta, který výborně doplní váš iPhone.
Apple Watch Series 11
Design a zpracování9.0/10
Výkon a optimalizace9.7/10
Hardwarová výbava9.6/10
Výdrž baterie8.2/10
Klady
- OLED s minimálními rámečky
- lepší výdrž (v rámci Apple Watch)
- citlivost na signál (Cellular verze)
- watchOS 26 a Liquid Glass
- rychlost nabíjení
- měření sportovních aktivit
- zdravotní funkce
Zápory
- minimum inovací oproti Series 10
- nefungují s Androidem
- stále jen průměrná výdrž (ve srovnání s konkurencí)