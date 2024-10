Recenze Apple Watch Series 10: nonstop parťák na vaše zápěstí

Očekávání od desáté generace Apple Watch byla velká, nakonec jde ale jen o běžnou evoluci, přesto téměř bezchybnou

Mají větší displej, tenčí a lehčí tělo i rychlejší nabíjení, výdrž bohužel zůstala stejná

Tradičně přicházejí ve dvou velikostech – 42 a 46 mm, nechybí ani eSIM verze

Každý rok v září technologický gigant z Cupertina společně s novými iPhony představuje i další řadu chytrých hodinek Apple Watch. Ta letošní měla být po deseti letech od první generace být speciální, jubilejní… tedy alespoň podle zahraničních spekulací. Žádné revoluční změny, zcela odlišný design ani nic dalšího, co by na výroční desátou edici odkazovalo, se nakonec nekonalo. Kdo čekal razantní změny, zřejmě byl po skončení keynote trochu zklamán.

Kdo měl naopak očekávání spíše realistická, rozhodně s novými Apple Watch Series 10 bude spokojen. Na první pohled se totiž nemusí zdát, že je novinek nějak hodně, ale ono taky proč měnit třeba právě zaběhnutý design, který funguje a na který jsou uživatelé zvyklí?

Jaké novinky Apple Watch Series 10 nabízejí?

Always-On displej a nový procesor : displej nyní umí pracovat i s obnovovací frekvencí pouhý 1 Hz, díky čemuž při minimální spotřebě dokáže zobrazovat vteřinovou ručičku. Minimální úroveň jasu je jen 1 nit, maximální (v peaku) 2 000 nitů. Nový čipset S10 nepatrně zlepšuje výkon a zajišťuje lepší zvukovou izolaci hlasu během hovorů.

: displej nyní umí pracovat i s obnovovací frekvencí pouhý 1 Hz, díky čemuž při minimální spotřebě dokáže zobrazovat vteřinovou ručičku. Minimální úroveň jasu je jen 1 nit, maximální (v peaku) 2 000 nitů. Nový čipset S10 nepatrně zlepšuje výkon a zajišťuje lepší zvukovou izolaci hlasu během hovorů. Nový reproduktor : ten je o 30 % menší, ale vůbec poprvé umožňuje přehrávat hudbu, podcasty nebo audioknihy přímo z hodinek (což se hodí v situacích, kdy zapomenete sluchátka, nebo si jen něco potřebujete pustit).

: ten je o 30 % menší, ale vůbec poprvé umožňuje přehrávat hudbu, podcasty nebo audioknihy přímo z hodinek (což se hodí v situacích, kdy zapomenete sluchátka, nebo si jen něco potřebujete pustit). Rychlejší nabíjení : Apple Watch Series 10 mají opět o něco rychlejší nabíjení. Pouhých 8-10 minut na originální nabíječce dobije hodinky tak, aby vydržely monitorovat osmihodinový spánek (tohle zvládaly už Series 9). Za 30 minut se dostanete na 80 % kapacity baterie.

: Apple Watch Series 10 mají opět o něco rychlejší nabíjení. Pouhých 8-10 minut na originální nabíječce dobije hodinky tak, aby vydržely monitorovat osmihodinový spánek (tohle zvládaly už Series 9). Za 30 minut se dostanete na 80 % kapacity baterie. Vylepšené měření aktivit : stejně jako minulé generace, i Series 10 nabízí funkce pro sledování různých aktivit, jako je chůze, běh, cyklistika, posilování či plavání. Nově přibyla možnost měření hloubky a směru při rekreačním potápění.

: stejně jako minulé generace, i Series 10 nabízí funkce pro sledování různých aktivit, jako je chůze, běh, cyklistika, posilování či plavání. Nově přibyla možnost měření hloubky a směru při rekreačním potápění. Detekce spánkové apnoe : Nová funkce upozorňuje na možné problémy s dýcháním, které mohou předznamenávat celou řadu dalších zdravotních komplikací.

: Nová funkce upozorňuje na možné problémy s dýcháním, které mohou předznamenávat celou řadu dalších zdravotních komplikací. Senzor teploty vody: měří teplotu vody, což může být užitečné právě při zmíněném plavání a potápění.

měří teplotu vody, což může být užitečné právě při zmíněném plavání a potápění. Hloubkový senzor: je schopný měřit hloubku při plavání a potápění. Maximální hloubka, do které senzor měří, je šest metrů.

je schopný měřit hloubku při plavání a potápění. Maximální hloubka, do které senzor měří, je šest metrů. Tenčí tělo, nižší hmotnost : Apple Watch Series 10 mají tenčí design se zaoblenějšími rohy, nepatrně větší displej a menší hmotnost. Ve srovnání se Series 9 jsou hliníkové modely o 10 % lehčí, titanové pak dokonce o pětinu lehčí než nerezová ocel.

: Apple Watch Series 10 mají tenčí design se zaoblenějšími rohy, nepatrně větší displej a menší hmotnost. Ve srovnání se Series 9 jsou hliníkové modely o 10 % lehčí, titanové pak dokonce o pětinu lehčí než nerezová ocel. Nová barva Jet Black : letošní generaci přichází s novou barvou Jet Black s lesklým povrchem.

: letošní generaci přichází s novou barvou Jet Black s lesklým povrchem. Titanové varianty: u prémiových verzí hodinek Apple nahradil ocel za titan. K dispozici jsou varianty přírodní titan, zlatá a šedivá. K dispozici je jak 42, tak 46mm verze, a pouze ve variantě Cellular s podporou eSIM.

Lehčí, tenčí a s větším displejem

Já sám jsem přecházel z Apple Watch Series 7 (Cellular) a právě tenčí tělo, nižší hmotnost a větší displej pro mě bylo něco, čeho jsem si všimnul na první dobrou a co jsem během testování a používání skutečně ocenil. Apple upřesnil, že kvůli těmto změnám musel výrazně přepracovat rozvržení většiny prvků hodinek, a to včetně bočního tlačítka nebo otočné korunky.

Pokud bych měl Series 9, pravděpodobně bych o upgradu neuvažoval – už jen z toho důvodu, že řada novinek oznámených v rámci Series 10 bude později dostupná i na loňskou generaci. Rozbití prasátka by mi dávalo smysl v případě, že bych měl Series 8 a starší.

Právě pohodlnost nošení je pro Apple něco, čím se při vývoji letošní edice poměrně intenzivně zabýval. Už dávno totiž neplatí, že hodinky musíme mít na ruce jen přes den, ale díky pokročilému monitorování spánku se nabízí využití i přes noc. Letošní řada přichází s novinkou v podobě detekce spánkové apnoe, což je závažná porucha, při které během spaní dochází k opakovaným zástavám dechu. Jen v USA kvůli této poruše každý rok zemře více než 38 000 lidí. Právě detekce této poruchy je mimochodem jedna z funkcí, která je s příchodem watchOS 11 k dispozici také pro Series 9 a Ultra 2.

Loňské Apple Watch Series 9 se prodávaly ve 41 a 45mm velikostech, letošní Series 10 díky tenčím rámečkům a většímu displeji seženete ve variantách 42 a 46 mm (bavíme se o rozměru celého těla hodinek na výšku, nikoliv velikosti zobrazovače, jak se lide často mylně domnívají). Menší verze se hodí spíše pro ženy, větší verze je naopak určena opačnému pohlaví. Já jsem pro potřeby recenze měl paradoxně k dispozici menší 42mm edici ve variantě Cellular s podporou eSIM.

Tloušťku těla se gigantovi z Cupertina povedlo snížit o 10 % oproti minulé generaci, čímž se dostaneme na hodnotu 9,7 mm. U hliníkové varianty navíc ke stříbrné a růžově zlaté přibyla i nová černá barva s leštěným povrchem, který byl navíc třicetkrát eloxován. U této lesklé varianty je potřeba počítat s vyšší mírou ulpívání otisků, což ale vyvažuje černá barva, na které zase nejsou tolik vidět.

Samozřejmostí je stupeň krytí IP6X, který zajišťuje odolnost vůči vniknutí prachu a vody. Apple na svých webových stránkách explicitně zmiňuje, že je s hodinkami možné plavat i v mořské vodě, ale zároveň dodává, že na poškození vodou se záruka nevztahuje.

Pro potápění je k dispozici aplikace s příznačným názvem Hloubka. Během šnorchlování, potápění v bazénu nebo volném potápění v mělčí vodě (do max. hloubky 6 metrů), vám aplikace ukáže čas, hloubku a teplotu vody + maximální dosaženou hloubku při aktuálním ponoru. Pokud byste se chtěli potápět hlouběji, můžete si pořídit Apple Watch Ultra 2, které zvládnou měřit hloubku až do 40 metrů. Sympatické je, že se aplikace umí sama spustit v případě, že se pod vodní hladinu potopíte.

Prémiovější ocelovou verzi letos nahradil lehčí titan, u kterého zákazník může vybírat z přírodního, zlatého či šedého zbarvení. Specialitou titanové veze hodinek je fakt, že se vyrábí pouze ve variantě Cellular s podporou eSIM.

Apple letos odstranil červený proužek na digitální korunce, který bych charakteristickým prvkem Cellular verze. Za mě je to krok správným směrem. Člověk se může dostat do situace, kdy nechce, aby bylo na první pohled vidět, že má na ruce hodinky, které jsou schopné komunikovat nezávisle na připojeném iPhonu, respektive i zcela bez jeho přítomnosti.

Displej a výbava

Výraznější novinkou 10. generace Apple Watch je větší displej. V případě 46mm verze jde o vůbec největší OLED zobrazovač, který kdy Apple u chytrých hodinek použil. Je dokonce o něco větší, než mají Apple Watch Ultra.

Konkrétně se jedná o LTPO OLED s úhlopříčkou 1,77 palce (u mnou testované 42mm varianty), respektive 1,96“ u 46mm verze. Rozlišení je 446 × 374 pixelů (42 mm), respektive 496 × 416 pixelů (46 mm), jemnost 330 ppi. Pochválit musím absolutní černou, kterou ze všech hodinek na trhu takto umějí opravdu jen Apple Watch. Při běžném používání tak prakticky není vidět, kde končí displej a kde začíná černý okraj, a u černé varianty je tento efekt ještě výraznější. Ochranu zobrazovače má u hliníkové i titanové verze opět na starosti tvrzené sklíčko Ion-X.

Series 9 přišla s navýšením maximální úrovně jasu na 2 000 nitů (v peaku). Tato hodnota se u letošní generace nijak nezměnila, jednoduše to není potřeba. I na ostrém sluníčku je čitelnost panelu naprosto perfektní a fantastické je i celkové podání barev. Zobrazovač přitom zvládne jas snížit až na hodnotu 1 nitu, což se může hodit nejen v noci, ale například i v kině nebo divadle, kde nebudete zbytečně oslňovat okolí.

Samozřejmostí je funkce Always-on, která umí obrazovku udržovat neustále aktivní při zachování minimální spotřeby energie. U displeje použitá technologie LPTO umožňuje dynamicky měnit jeho obnovovací frekvenci od 60 Hz po pouhý 1 Hz. S watchOS 11 přibyl nový ciferník, který každou vteřinu přebarvuje část displeje, případně se zde zobrazuje tenká linka. Důvod je prosty – tento efekt skvěle funguje jako vteřinová ručička.

Hnacím motorem je nový čipset Apple S10, u kterého ale zatím není k dispozici žádný číselný benchmark pro porovnání výkonu s jeho předchůdcem. Pocitově jsou Apple Watch Series 10 perfektně rychlé a na nic nečekáte. Součástí čipsetu je kromě grafického akcelerátoru i čtyřjádrová neurální jednotka.

Loňská řada hodinek vůbec poprvé přišla s 64GB interním úložištěm, které zůstalo i pro Series 10. Do něj můžete uložit nejen aplikace, ale i hudbu. Ve výbavě dále najdeme duální Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC, systémy určování polohy (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS) a eSIM u mnou testované LTE varianty.

Jak funguje eSIM volání na Apple Watch?

I s běžnou verzí Apple Watch můžete telefonovat, ale pouze za předpokladu, že se v jejich dosahu nachází váš iPhone. Když si pořídíte tzv. Cellular verzi hodinek, lze je pro telefonování využívat bez nutnosti být v dosahu s iPhonem, avšak i z nich bude volat ze stejného telefonního čísla.

Všichni tři naši operátoři už tuto službu nabízejí za zhruba 100 Kč/měsíčně. Jako první ji v Česku spustil T-Mobile pod názvem Apple Watch Connection. U O2 se tarif jmenuje Chytré hodinky, u Vodafone OneNumber.

V praxi se jedná o to, že stejné telefonní číslo, které používáte na iPhonu, si od operátora ve formě eSIM nahrajete i do Apple Watch. V momentě, kdy hodinky detekují, že není váš iPhone v dosahu (typicky si jdete třeba zaběhat a telefon necháte v kanceláři), automaticky se aktivuje telefonní modul a hodinky se pod vaším původním číslem připojí do sítě.

Můžete s nimi pak volat, posílat zprávy, streamovat hudbu či třeba poslouchat podcasty. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že se v tomto režimu budou rychleji vybíjet. A ne vždy je přepojení telefonních hovorů 100%. Občas se mi stane, že se vrátím z běhání, na hodinkách žádný zmeškaný hovor a na telefonu čtyři. Vysvětluji si to tím, že jsem mohl v době příchozího hovoru být s hodinkami mimo signál, tak se opět jako hlavní zařízení aktivoval iPhone.

Výdrž baterie a nabíjení

Kdo by čekal, že nový dvoujádrový čipset S10 přinese nějakou dramatickou změnu ve výdrži oproti Series 9, bude zklamán. Výdrž totiž zůstala zcela stejná jako u minulé generace. Určitou náplastí může být o něco rychlejší nabíjení, ale přece jen jsem v tomto směru čekal o něco více.

Apple Watch Series 10 jsou vybaveny Li-Ion akumulátorem o kapacitě 282 mAh (308 mAh u 46mm verze). Ten se opět nabíjí přes dokovací puk, jinak mu ale energii doplnit nelze, pakliže nemáte jinou speciální nabíječku pro Apple Watch. Z libovolné Qi nabíječky hodinky bohužel nenabijete. Pokud máte iPhone 15 a novější s USB-C, můžete hodinky skrze puk dobíjet přímo z telefonu, jen je nutné počítat s poměrně malým dobíjecím výkonem okolo 4,75 W.

Maximální podporovaný dobíjecí výkon Apple neuvádí, nicméně ve specifikacích doporučuje, že nejlepších hodnot dosáhnete při použití originálního 20W adaptéru. U Series 9 výrobce doporučoval používat minimálně 18 W adaptér. Rozdíl tedy teoreticky může být pouhé 2 watty, nicméně na vyšší rychlosti dobíjení se letos pozitivně projevila i upravená konstrukce hliníkové plochy zadní strany.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem Úroveň 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % Čas 5 minut 10 minut 15 minut 22 minut 26 minut 30 minut 35 minut 43 minut 55 minut 60 minut 72 minut

Po 15 minutách na originální Apple nabíječce s 20W zdrojem získáte energii na zhruba 8 hodin provozu. 30 minut nabíjení Series 10 dobije na 60 % a za hodinu a čtvrt máte dobito na 100 procent. Z času zanesených do tabulky výše si můžete prohlédnout, že do 70 % je nabíjení opravdu rychlé, ale mezi 70 a 80 % už se nabíjecí křivka zpomalí. Apple sice avizoval, že se za půl hodiny dobijí na 80 %, na tuto hodnotu se mi ale s originální nabíječkou dostat nepodařilo.

Sáhnout samozřejmě můžete i po nabíječce třetí strany, pakliže má výkon alespoň 15 W a podporuje standard USB Power Delivery. Poté lze hodinky nabít z 0 na 80 procent za zhruba 45 minut a do plna celé nabíjení trvá přibližně o 10 až 12 minut déle, než na originální Apple nabíječce.

Ani po deseti letech se ve specifikacích v případě výdrže nic nezměnilo a i u Series 10 Apple uvádí 18hodinovou výdrž. V mém případě jsem se ale vždy dostal na lepší hodnoty. Jak jsem avizoval výše, pro potřeby testování jsem měl k dispozici menší 42mm variantu hodinek (Cellular) s aktivní eSIM. Nikdy během téměř dvoutýdenního testování se mi je nepodařilo vybít během jediného dne, a to ani při vyšší zátěži. Tou myslím dny, kdy jsem si šel zaběhat. Při běžném pracovním dnu jsem večer končil přibližně s 20 až 30 % baterie.

Apple Watch a výdrž při běhání

Hodinky mám nabité na 100 %, spárované se sluchátky AirPods Pro 2. generace, pouštím aplikaci pro trackování běhu a přes datové přenosy díky podpoře eSIM poslouchám online rádio přes Apple Music. iPhone samozřejmě zůstává doma.

Tohle je za mě jeden z nejlepších zátěžových testů, jelikož využívám prakticky všechny senzory a funkce v jeden čas. Hodinky navíc přes data neustále stahují nový obsah a přes Bluetooth jej posílají do sluchátek. Při této zátěži mi po hodině běhu ukazatel baterie klesl na hodnotu 71 %, bavíme se ale o téměř maximálním možném zatížení. V něm by hodinky vydržely v provozu něco málo přes tři hodiny.

Pokud byste s hodinkami vyrazili například na túru do hor a využívali byste GPS (z hodinek, nikoliv z iPhonu), měla by vám baterie vydržet okolo sedmi hodin.

Detekce spánkové apnoe

Apnoe je porucha dýchání, ke které může docházet během spánku. Dochází při ní k opakovaným zástavám dechu (apnoím), trvajícím obvykle 10 a více sekund. To může vést k častému probouzení a narušení spánkového cyklu, což má za následek mnohem vyšší denní únavu, problémy s koncentrací, a v závažnějších případech zvýšené riziko srdečních onemocnění nebo dokonce mrtvice. Spánková apnoe je také často spojována s nadváhou, kouřením a samozřejmě i stárnutím.

Novinkou letošní řady Series 10 je detekce této poruchy, díky softwarové aktualizaci ji ale budou moci využívat i majitelé Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Pro detekci se využívá dat z akcelerometru, který je schopen zaznamenat i mírné pohyby těla společně s pohyby hrudníku. V kombinaci s údaji z dalších senzorů včetně měření srdečního tepu dokáže speciální algoritmus tato data vyhodnotit a v případě možného rizika vzniku spánkové apnoe uživatele zavčas upozorní.

Ve výchozím stavu není detekce aktivní. Je nutné přejít do aplikace Zdraví – Spánek, kde byste měli vidět banner upozorňující na možnost aktivace. Prvních 30 nocí bude probíhat jakási kalibrace. Během této doby se hodinky učí vaše vzorce dýchání, aby případné upozornění na spánkovou apnoe bylo co nejpřesnější. Rozhodně to neznamená, že by vás hodinky na komplikace nedokázaly upozornit dříve, ale až po dosažení této lhůty bude zajištěna nejvyšší míra přesnosti. V rámci klinických testů se Applu v případě schopnosti správně rozpoznat zdravé jedince povedlo dosáhnout přesnosti 95,9 %, zatímco schopnost odhalit uživatele s apnoí bylo lehce přes 66,6 %.

Právě včasná diagnostika této poruchy může hrát důležitou roli v rámci určité prevence proti dlouhodobým zdravotním problémům. Pokud by vám Apple Watch ohlásily detekci spánkové apnoe, je vhodné tuto skutečnost konzultovat s vaším lékařem.

Vylepšený reproduktor i mikrofony

Při telefonování oceníte přítomnost mikrofonu, který prošel výraznou změnou. Během hovoru v rušnějším prostředí totiž mnohem lépe zvládá izolovat hlas od dalších ruchů. V praxi to funguje opravdu dobře a rozdíl oproti Series 9 je v tomto směru znatelný. Když jsem přes hodinky zkoušel telefonovat venku na zahradě a přes plot vedle soused sekal trávník, protistrana tento zvuk vůbec neslyšela.

Když Apple na keynote prezentovat, že z vylepšeného reproduktoru u Series 10 mohu nově poslouchat i hudbu, nechápavě jsem nad touto novinkou kroutil hlavou. Přítomnost repráčku chápu při telefonování, ale proč bych si měl chtít na hodinkách poslouchat hudbu nebo třeba podcasty, když toto spolehlivě zastoupí sluchátka? A že bych se někdy dostal do takové situace, že bych AirPods neměl u sebe a nutně si potřebovat ihned pustit nějaký podcast či hudbu? U mě také dost nepravděpodobné.

Nakonec jsem ale pro repráček přece jen našel uplatnění. Jeho kvalita je (na hodinky) překvapivě dobrá a když například večer uspávám dceru, občas ji z hodinek pustím nějakou mluvenou pohádku ze Spotify. Když byste z reproduktoru na maximální hlasitost neustále poslouchali hudbu nebo podcasty (z lokální paměti), vybily by se vám Apple Watch Series 10 přibližně po 11 hodinách.

Závěrečné hodnocení

Apple se Series 10 znovu potvrdil, že chytré hodinky opravdu umí. Současná desátá generace poslouží jako komplexní společník pro monitorování vaší aktivity, spánku a zdravotních funkcí. Zároveň dokáží zastoupit funkci hudebního přehrávače, navigace, fitness trenéra a dokonce je využijete i při rekreačním potápění. Kromě toho přes ně můžete telefonovat, u verze Cellular dokonce i bez nutnosti mít v dosahu váš iPhone.

Design hodinek se nijak výrazně nezměnil, ale tady si říkám proč měnit něco, co funguje a na co jsou uživatelé zvyklí. Apple se namísto toho soustředil na vylepšování, což letos vyústilo ve větší displej s ještě tenčími rámečky. Použitý OLED zobrazovač patří k tomu nejlepšímu, co si ve světě chytrých hodinek můžete pořídit. Má fantastické barvy podtržené opravdu dokonalou černou. Velmi přesné jsou hodinky i při měření srdečního tepu či měření spánku. Slova chvály nebudu šetřit ani na menší tloušťku a nepatrně nižší hmotnost, kdy zejména u menší 42mm varianty prakticky nevíte, že je na ruce máte. A to píšu jako někdo, kdo je na nošení čehokoliv na zápěstí poměrně senzitivní a kdo pro monitoring spánku raději používá prsten.

Nechybí samozřejmě ani automatická detekce chůze a dalších sportovních aktivit včetně běhu, jízdy na kole nebo plavání. WatchOS 11 se naučil zobrazovat relevantní informace podle daného kontextu (včetně polohy). Chválím i předělané karty v Chytrých sadách, které nově ukážou aktuální data z dané aplikace. V případě taxislužby či donáškové služby to může být třeba poloha vozu nebo kurýra. Jedná se o vylepšení původních widgetů, které Apple představil vloni s příchodem watchOS 10.

Příště už prosím lepší výdrž!

Největším záporem Apple Watch tak zůstává jejich výdrž. Vždy samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem je používáte, zda máte zapnutý Always-On displej, po jaké době se displej vypíná nebo jakou používáte úroveň jasu. Ve většině případů se ale jedná spíše o jednodenní hodinky. To pro řadu případných zájemců může být nepříjemná komplikace, kterou ale naštěstí dobře supluje velmi rychlé nabíjení.

Základní 42mm varianta Apple Watch Series 10 startuje na 11 490 Kč, v případě větší 46mm varianty si připravte 12 290 Kč. Za příplatek 3 000 Kč u každého modelu lze pořídit Cellular variantu s podporou eSIM. Ceny jsou o něco vyšší než v případě konkurence, nicméně za ně dostanete naprosto špičkové chytré hodinky s velkým množstvím nadstandardních funkcí včetně detekce pádu či autonehody.

Pro majitelé loňské a možná i předloňské generace upgrade na Series 10 až tolik smysl nedává, ale pokud jste stejně jako já používali Series 7 nebo ještě starší, přechod na letošní generaci se rozhodně jeví jako mnohem smyslplnější.

Klady OLED displej s minimálními rámečky

jas 1 až 2000 nitů

lehčí a především tenčí tělo

novinky spojené s watchOS 11

detekce spánkové apnoe

rychlejší nabíjení

širší využití reproduktoru

kvalita hlasu při telefonování z hodinek Zápory žádná změna u výdrže baterie

kompatibilní jen s iOS

nabíjení jen přes dodávaný puk

vyšší cena Koupit Apple Watch Series 10