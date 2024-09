Recenze iPhone 16: inovace s důrazem na focení a výdrž

iPhone 16 dostal nové tlačítko Camera control a pokročilý makro režim

Přibyly nové barvy, výkonnější čipset a zlepšila se výdrž, ceny zůstaly stejné jako u loňských modelů

Oproti řadě Pro schází teleobjektiv, 120Hz obnovovací frekvence displeje a rychlejší USB

Apple na začátku září nepředstavil pouze vrcholné iPhony 16 Pro a 16 Pro Max, ale tradičně i levnější modely iPhone 16 a 16 Plus. Letos se opět o něco zmenšil rozdíl mezi základními a Pro modely. Testovaná základní „šestnáctka“ přímo navazuje na loňský iPhone 15. Novinkou je makro režim u širokoúhlého fotoaparátu, kterým se loni mohly pochlubit pouze vrcholné iPhony 15 Pro. Od nich si také vypůjčily Action button.

Všechny modely také obdržely nové tlačítko Camera control pro ovládání fotoaparátu a rychlejší nabíjení skrze MagSafe. Novinka zaujme i nepatrně větší baterií a společně s novým výkonnějším, ale zároveň úspornějším čipsetem Apple A18 se postarají o delší výdrž. Potěší rovněž nové barevné varianty a krycí sklo displeje Ceramic Shield, u kterého Apple slibuje vyšší odolnost vůči poškrábání. Letošní základní iPhony 16 tak paradoxně dostaly více novinek, než pokročilejší řada Pro.

Apple iPhone 16 je na českém trhu dostupný od 20. září v několika barevných provedeních (modrá, růžová, zelená, bílá a černá). Nutno dodat, že se vždy jedná o velmi jemnou interpretaci dané barvy. Novinku zakoupíte za 23 990 Kč ve 128GB verzi, 256GB variantu za 26 990 Kč a s 512GB úložištěm vás vyjde na 32 990 Kč včetně DPH. Jak fotí a natáčí dvojice fotoaparátů, jaké se používá nové tlačítko v praxi a jak se posunula výdrž? To a mnohem více vám prozradí naše podrobná recenze.

iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro: v čem se liší?

Rozdílů mezi základním iPhonem 16 a iPhonem 16 Pro je letos nejméně napříč všemi předchozími generacemi. iPhone 16 se 128GB úložištěm koupíte za 23 990 Kč, iPhone 16 Pro za 29 990 Kč. Co tedy získáte navíc za příplatek 6 000 Kč?

V první řadě je to lepší a větší displej. iPhone 16 nabízí 6,1″ OLED panel, avšak jen s 60Hz obnovovací frekvencí a bez podpory zobrazování informací v pohotovostním stavu (Always-on režim). iPhone 16 Pro má 6,3palcový panel s podporou Always-on a adaptivní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Maximální úrovně jasu jsou pro celé kvarteto letošních novinek shodné (1 až 2 000 nitů). iPhone 16 má o něco méně výkonný i úsporný čipset (Apple A18 s pětijádrovou GPU vs. A18 Pro s šestijádrovou GPU u Pro modelů).

Kapacity baterií jsou téměř identické (3 561 mAh vs. 3 582 mAh u Pro verze). Přesto iPhone 16 vydrží video přehrávat 22 hodin, iPhone 16 Pro díky modernějšímu čipsetu až o pět hodin více. Ve výbavě rovněž nenajdete třetí fotoaparát – teleobjektiv. Širokoúhlý fotoaparát má v případě iPhone 16 12 Mpx, u Pro varianty je to 48 Mpx. Hlavní fotoaparát je v obou případech 48megapixelový, u základního iPhone má ale horší světelnost (f/1.6 vs f/1.78).

iPhone 16 je naopak lehčí a nepatrně menší (170 gramů vs. 199 gramů a 7,8 mm vs. 8,25 mm v případě tloušťky). Všechny letošní iPhony disponují prvkem označeným jako Camera control, nicméně pouze Pro řada dostane do konce roku update, který jej dovolí využívat i jako dvoupolohovou spoušť.

iPhone 16 bohužel podporuje pomalejší datové přenosy přes USB 2.0 (max. 480 Mbps), Pro řada zvládá USB 3 a až 20 Gbps, nicméně u iPhonů je omezení na 10 Gbps). O něco horší bude u základního iPhonu 16 záznam zvuku (stále se ale bavíme o špičkové kvalitě). Všechny iPhony od modelu Xs (rok 2018) mají na těle čtyři mikrofony. Novinkou pro letošní řadu 16 Pro je možnost záznamu zvuku ve studiové kvalitě, zatímco standardní modely mají levnější mikrofony s o něco horšími odstupy signálu od šumu.

iPhone 16 pořídíte ve výraznějších barvách. Kromě základní černé a bílé je to růžová, ultramarínová a modrozelená, rámeček je hliníkový. iPhone 16 Pro má rám z titanu a barevné varianty jsou podstatně konzervativnější – černá, bílá, přírodní titan a pouštní.

Pro koho je iPhone 16 určený?

Základní iPhone 16, případně o něco větší model iPhone 16 Plus, jsou určeny pro uživatele, kteří hledají nejmodernější technologie a špičkový výkon v elegantním a uživatelsky přívětivém prostředí, které poskytuje systém iOS 18 (byť v Evropě ochuzený o funkce spojené s umělou inteligencí). Typickým zákazníkem tohoto modelu jsou běžní až středně nároční uživatelé, kteří ocení pokročilé funkce, jako je kvalitní hlavní fotoaparát s vylepšeným nočním režimem doplněný novým širokoúhlým objektivem s podporou makra.

iPhone 16 s 6,1″ displejem je rovněž skvěle optimalizovaný pro hraní her a náročné aplikace, i když v tomto případě bychom doporučili sáhnout spíše po modelu Plus s 6,3palcovým zobrazovačem. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří chtějí mít v kapse to nejnovější od Applu a zároveň si potrpí na prémiový design a skvěle fungují ekosystém, který nabízí hladkou integraci s ostatními produkty.

Díky tomu, že letošní řada základních iPhonů celkem slušně odmazala dříve výrazné rozdíly mezi řadou Pro, může být právě iPhone 16 zcela dostačujícím i pro náročnější uživatele, kteří se obejdou bez teleobjektivu. Mladší generace ocení také nové softwarové funkce, které jsou orientované na zábavu, sociální sítě a tvorbu videí na platformách jako TikTok nebo Instagram.

Vlastníte-li iPhone 15 a nepatříte mezi ty, kteří musejí mít každý rok nový model, klidně u „patnáctky“ ještě zůstaňte. Naopak pokud máte iPhone 14 a starší, upgrade na iPhone 16 má smysl.

Obsah balení: sbohem už i samolepce

Rozbalování nového iPhonu bylo opět rychlé. Pouze jsem odtrhl pásky, otevřel krabičku a z displeje jsem odlepil ochrannou přepravní fólii. V balení se dále nachází elegantní pletený USB-C kabel a spona pro vyjmutí slotu pro nanoSIM kartu. Obligátní Apple samolepka bohužel chybí. Obsah se tedy rok od roku zeštíhluje.

Design: nové barvy a rozložení fotoaparátů

Kdo zná Apple, žádné velké designové změny nečekal. Nicméně to, že jde o nové základní „šestnáctky“, poznáte na první pohled. Ano, řeč je o zadní straně, kde máme jiné rozložení fotoaparátů. Záměrně nepoužívám slovo „nové“, protože dva objektivy pod sebou jsme již viděli u iPhonu X z roku 2017. Následně si jistě vybavíte základní iPhone 11 a iPhone 12, které sice měly větší ohraničení, ale také měly fotoaparáty pod sebou. Důvod je poměrně jasný – díky tomuto umístění kamer je možné natáčet prostorové Spatial Video pro headset Apple Vision Pro.

Nutno podotknout, že zde jsou v „pilulkovém“ modulu mnohem větší objektivy. Opět celkem dost vystupují z těla, což představuje problém zejména při položení na stůl, kdy se telefon bude houpat. Pravý spodní roh zůstává asi milimetr ve vzduchu, takže při položeném telefonu na stole není ani psaní na klávesnici nijak příjemné.

Opět se můžete těšit na hliníkové rovné boky s matnou úpravou a skleněná záda, také v matném provedení. Rozměry iPhonu se nezměnily a činí 147,6 × 71,6 × 7,8 mm. Kvůli jinému fotomodulu však nejsou kryty určené pro iPhone 15 kompatibilní. Hmotnost zařízení se opět snížila o 1 gram, na 170 gramů. Což vzhledem k větší baterii je skvělá zpráva. Telefon se opět drží velice dobře a svou lehkostí mě mile překvapil. Celková ergonomie zůstává příkladná, stejně jako skvěle vyvážené těžiště. Zpracování je perfektní a dodám, že iPhone 16 opět splňuje odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP68), což v tomto případě znamená, že v hloubce až 6 metrů vydrží až po dobu 30 minut.

Boční „akční tlačítko“ se objevilo už vloni u řady Pro, letos nahrazuje hardwarový přepínač také u základních modelů. Bohužel má tlačítko vždy jen jednu funkci, kterou vyvoláte jeho stisknutím. Může jít o zapnutí tichého/hlasitého režimu, režimu soustředění, fotoaparátu, svítilny, záznamníku, Shazamu pro rozpoznání hudby, překladače, lupy, jakékoliv zkratky a dalších ovládacích prvků. Příjemné je, že v případě Zkratek lze napamovat odlišnou činnost pro případy, kdy telefon držíte na výšku a na šířku. Podle mého názoru jde stále o trochu nevyužitý potenciál tlačítka. Bylo by příjemné na něj namapovat například i dvojitý stisk.

Nové tlačítko Camera control

Abych Applu nekřivdil, že designových a jiných změn je málo, pojďme se už nyní podívat asi na tu nejzásadnější, se kterou letošní iPhony přišly. Řeč je o novém tlačítku Camera control. Jedná se o nenápadnou plošku na pravém boku, kterou lze mačkat jako běžné tlačítko, ale také má haptickou odezvu jako trackpad u MacBooků.

A co tedy s takovým tlačítkem můžete dělat? Pokud je zhaslý displej, dvojím stisknutím spustíte aplikaci fotoaparátu. Ve chvíli, kdy je obrazovka již rozsvícená, stačí jedno stisknutí. Poté můžete zmáčknutím pořizovat snímky nebo přidržením natáčet – video se uloží ve chvíli, kdy prst uvolníte. Do této chvíle celkem nudné, ale spolehlivé tlačítko.

Tváří se jako spoušť, ale není

Vychytávky přijdou ve chvíli, kdy silněji položíte (nikoliv mačkáte) prst na plošku a potáhnete. Ve výchozím stavu se vyvolá nabídka a funkce zoomu. Poté už můžete lehounce jezdit po plošce a přibližovat. Dvojitým silnějším poklepáním (nikoliv zmáčknutím) se dostanete do nabídky funkcí. Můžete si vybrat volbu expozice, hloubku ostrosti, změnu fotoaparátů, styly a tón. Každou z těchto voleb můžete následně měnit přejížděním prstu po plošce.

A to je celá sláva. Velká inovace, že? Popravdě, toto je za mě věc, bez které bych se obešel. Na Androidu vyvolám fotoaparát dvojitým stiskem vypínacího tlačítka a následně můžu zoomovat přes tlačítka hlasitosti. Ploška mi nepřijde natolik intuitivní a ovládání je za mě spíše peklo, než něco co bych využíval rád. Kdyby vám (stejně jako mně) nepřišlo jezdění prstem po plošce intuitivní a příjemné, můžete po vyvolání dané volby posouvat prstem na displeji.

Na umístění plošky jsem si sice po pár dnech jakžtakž zvykl, ale v režimu na šířku mi přijde zbytečně daleko a při držení telefonu na výšku zase příliš nízko. Přijde mi to zkrátka jako něco, co není dotažené a bylo uděláno je proto, aby se s něčím novým přišlo. Ani nefunguje možnost přidržení zaostření, jako u klasických fotoaparátů nebo u Xperií. Tedy přidržení spouště, zafixování expozice a ohniskové vzdálenosti a následné domáčknutí. Tato základní věc přijde pouze na Pro modely ještě do konce letošního roku.

Samozřejmostí je také to, že nové tlačítko bude podporované i ve fotoaplikacích třetích stran; na tiskové konferenci Apple například zmínil Snapchat. Zda se tento prvek uchytí, nebo ne, to je zatím ve hvězdách. Nicméně, podle dojmů ostatních uživatelů, které jsem zatím zaznamenal, jsou názory poměrně smíšené.

Displej stejný jako loni, a pouze 60Hz

Přesuňme se na přední stranu, která zůstala prakticky beze změny. Displej neprošel vůbec žádnou inovací, což je za mě zklamání. Nečekejte tedy tenčí rámečky, vyšší jas ani vyšší obnovovací frekvenci. Většina běžných uživatelů si toho možná ani nevšimne, ale popravdě nejde o nic tak drahého, aby se to nemohlo dostat do základního iPhonu. Řeč je hlavně o 120Hz obnovovací frekvenci, kterou disponuje kdejaký smartphone s cenou pod 10 tisíc korun. V dnešní době už je zkrátka 60Hz frekvence přežitek. Chápu ale, že Apple nějak musí odlišit modely Pro. Stačila by ale i 90Hz frekvence.

O zobrazování se opět stará 6,1palcový Super Retina XDR displej s rozlišením 1179 × 2556 px (jemnost 460 ppi) a poměrem stran 19,5:9. Maximální jas zůstal na hodnotě na 1000 nitů (krátkodobě zvládne až 2000 nitů v HDR). Pozorovací úhly jsou ale velmi dobré a i za sluníčka je obsah na displeji dobře čitelný. Podpora HDR10 a Dolby Vision je zárukou skvělého zážitku ze sledování filmů a videí.

Displej zabírá 86,8 % přední plochy, což není špatné, ale posun od iPhonu X je stále minimální. Rámečky se prakticky nezmenšily. Osobně si myslím, že by smartphone za 24 tisíc korun mohl mít tenčí rámečky. Naštěstí je iPhone se svou úhlopříčkou jedním z mála telefonů, který stále lze pohodlně ovládat jednou rukou. I když se u OLED zobrazovače přímo nabízí využití funkce Always-on, Apple si ji „šetří“ jen pro řadu Pro. To je další velké zklamání.

Hardwarová výbava o stupínek výš

Zatímco loni se stal hnacím motorem starší 4nm Apple A16 Bionic, namísto 3nm A17 Pro, který dostaly jen modely 15 Pro, letos je to jiná písnička. Uvnitř smartphonu tepe zcela nový čipset Apple A18, speciálně vytvořený pro novou generaci. Modely 16 Pro však dostaly čip ještě o fous lepší – A18 Pro. Sada běží na 3nm architektuře od TSMC a má vlastní 6jádrový procesor se 4 úspornými jednotkami a 2 výkonnými.

Z hlediska CPU nabízí 30% zvýšení výkonu oproti iPhonu 15, zároveň až o 40 % vyšší grafický výkon. V benchmarku AnTuTu jsem naměřil 1 752 658 bodů, což hravě překonává iPhone 15 Pro. Nicméně některé Androidy mají i přes 2 milióny bodů, i když je otázkou, zda lze tyto dvě platformy přímo srovnávat. Tak či tak nabízí iPhone 16 neskutečný výkon a svižnost. Na nic nečekáte, telefon se nepřehřívá a díky skvělé hardwarové výbavě půjde i za několik let o velmi svižný telefon.

Hardwarové parametry iPhone 16 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost: 170 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 561 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

Operační systém iOS 18 má nově k dispozici 8 GB RAM. Úložiště je dostupné v 128GB, 256GB a v 512GB verzi. Nemusí vás tedy tolik mrzet, že nelze rozšířit o paměťové karty. Naopak potěší podpora dual SIM (kombinace nanoSIM a eSIM). Ve výbavě dále najdeme podporu 5G sítí, Bluetooth 5.3, rychlejší Wi-Fi 7 tri-band, NFC, GPS, barometr, akcelerometr, gyroskop a digitální kompas.

Lepší výdrž baterie a rychlejší MagSafe

Uvnitř telefonu se nachází akumulátor s kapacitou 3 561 mAh, což je o znatelných 212 mAh více než u iPhone 15. Výdrž se i díky mnohem úspornějšímu 3nm čipu zlepšila o nějakých 10 až 15 %. Při přehrávání videa je to přibližně o 1,5 hodiny déle. Stále se můžete těšit na celodenní provoz při náročnějším používání (focení, telefonování, přehrávání hudby do sluchátek, hraní her, procházení sociálních sítí apod.), ale výjimkou není ani dvoudenní výdrž při nižší zátěži.

Nemusíte se tedy nijak omezovat – v případě nouze vám pomůže úsporný režim, který lze rychle aktivovat v ovládacím centru. Nabíjení opět obstarává port USB-C, který znovu disponuje standardem USB 2.0, tudíž není tak rychlý pro přenos dat jako u modelů Pro, které mají USB 3.2. To vás bude mrzet v případě, kdy chcete přenášet fotky, videa a soubory do počítače, protože rychlost USB 2.0 není o mnoho vyšší než při bezdrátovém přenosu přes Wi-Fi.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 29 minut 52 minut 118 minut

Nabíjení přes kabel se příliš nezlepšilo, iPhone 15 zvládal 20 W, iPhone 16 umí 25 W. Když si vezmete, že je zde větší baterie, rychlost nabíjení je prakticky stejná. Na konkrétní hodnoty se můžete podívat v tabulce. Skvělou zprávou je, že nově můžete i přes novější a výkonnější MagSafe nabíjet bezdrátově až výkonem 25 W.

Focení a záznam videa

Stejně jako loni jsme se dočkali dvou fotoaparátů, které jsou kvůli podpoře pro prostorové Spatial Video umístěné pod sebou. Hlavní má rozlišení 48 Mpx, světelnost f/1.6 a velikost čipu 1/1,56″. Sekundární je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a nově lepší světelností f/2.2. Potěší také možnost snímání v makro režimu, což dříve bylo devízou pouze Pro modelů a u základní řady se tato funkce objevuje vůbec poprvé. Nicméně opět je zapovězené focení do formátu ProRAW.

Hlavní objektiv opět dokáže díky vysokému rozlišení zajistit 2× bezztrátový zoom (12Mpx rozlišení) s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní k 52 milimetrům (u běžných fotek nabízí ohnisko 26 milimetrů). Ve výchozím stavu jsou snímky pořizovány ve 24Mpx rozlišení, avšak lze vybrat i 12Mpy nebo plné 48Mpx rozlišení. Zároveň došlo k vylepšení nočních snímků – sestava fotoaparátů prý dokáže nasbírat až 2,6× více světla z okolí. Selfie kamerka zůstala stejná: jde se o 12Mpx snímač podpořený TruDepth kamerou pro odemykání pomocí 3D skenu obličeje.

Tvůrci obsahu si přijdou na své při úpravách fotografií. Nově se v aplikaci Fotky nachází detailnější úprava stylů. Řeč je o mřížce, která definuje úroveň tónů a barev, popřípadě sytost. Vy si tak jednoduše nastavíte, co vám vyhovuje. To lze pohodlně provést i v aplikaci Fotoaparát a rovnou s daným stylem snímky pořizovat.

Fotíme za dobrých světelných podmínek

Snímky z hlavního fotoaparátu jsou opět velice kvalitní a řadí se mezi naprostou špičku. Zápory se u fotografií hledají jen těžko. Výsledné fotky jsou perfektně ostré a s vysokým množstvím detailů. Barvy však mohou na někoho působit mdle, což vnímám i já – u některých scén by se mi líbily sytější barvy. Občas se mi stalo, že iPhone s interpretací barev zachází až příliš opatrně, a výsledek neodpovídá realitě. Šlo však spíše o výjimečné případy.

Díky podpoře Smart HDR se nemusíte bát ani dynamičtějších scén s protisvětlem nebo zatažené oblohy. Avšak mně osobně některé snímky přijdou až hodně vyumělkované (světlá místa příliš utlumená a stíny hodně prosvětlené) a obloha až příliš dramatická. Párkrát se mi také stalo, že obloha byla naopak přepálená. Portrétní režim však nezklame. Nemusíte ho využít jen pro fotografování osob, ale také u jiných objektů v blízkosti.

Velkou pochvalu zaslouží snímky blízkých předmětů, které mají věrně zachycené detaily, výtečnou ostrost a přirozeně rozostřené pozadí. Díky velkému čipu je bokeh efekt opravdu výrazný, někdy možná až příliš. Nově hraje do karet širokoúhlý fotoaparát, který se automaticky přepne, pokud se k objektu přiblížíte natolik, že by hlavní snímač nedokázal zaostřit. Makro režim funguje opravdu zblízka a poskytuje prvotřídní detail.

Širokoúhlý snímač a 2× přiblížení

Velkou pochvalu si Apple zaslouží za barevnou kalibraci, díky které je barevná paleta prakticky stejná napříč oběma snímači. Širokoúhlý fotoaparát pořizuje celkem pěkné snímky, i když kvality hlavního senzoru nedosahuje. Musím pochválit, že okraje širokoúhlých snímků nejsou příliš deformované a jsou většinou ostré. Za horších světelných podmínek je ale tradičně nutné počítat se zhoršením kvality, i když zde došlo k mezigeneračnímu zlepšení – to platí hlavně pro noční snímky.

Maximální digitální zoom je zde pouze 10×, avšak jeho kvalita je poměrně nízká. Nevím, kde se stala chyba, když modely Pro mají také 48Mpx fotoaparát a umí až 30× zoom, který je za denního světla vcelku obstojný. Výhodou vyššího rozlišení u hlavního fotoaparátu je, že dokáže pořídit kvalitní snímky s 2× přiblížením, i když se jedná o prostý ořez. Bohužel, optika je optika a klasický teleobjektiv nenahradí – ten vám umožní dosáhnout zcela odlišné kompozice.

Fotíme v noci a s nočním režimem

Při focení za horších světelných podmínek iPhone 16 zaznamenal znatelný posun. Noční režim přináší lepší výsledky, zejména u širokoúhlého objektivu, který si oproti minulé generaci vede podstatně lépe. Mile překvapuje i přijatelná úroveň šumu, což se v nočních scénách často projevuje jako výzva. Samotné snímání v nočním režimu může trvat od jedné do deseti sekund, přičemž telefon automaticky volí délku expozice podle okolních světelných podmínek. Bez stativu však můžete z ruky snímat maximálně tři sekundy, delší expozice vyžaduje pevnou oporu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční režim lze využít nejen na hlavním snímači, ale také na všech ostatních objektivech, včetně 2× přiblížení, což je velice praktické. Výsledky jsou konzistentně velmi dobré, s výrazně lepšími detaily a světelností oproti běžným nočním fotografiím. Bez nočního režimu fotky často postrádají dostatek světla a detaily, takže pokud nepreferujete zachování přirozené tmavé atmosféry, bude noční režim lepší volbou. V mnoha případech je schopný proměnit noc v den díky efektivnímu zpracování obrazu, což u některých scén přináší působivé výsledky.

V natáčení videa opět profík

iPhone 16 opět exceluje i při záznamu videa. Uživatelé mohou nahrávat videa až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, případně využít slow-motion záznam ve Full HD s rychlostí až 240 fps. Během záznamu je možné plynule přepínat mezi oběma objektivy, což funguje i při maximálním rozlišení 4K/60 fps. Nechybí ani podpora HDR videí ve standardu Dolby Vision, stejně jako režim Film (Full HD/60, 4K/30), který nabízí úpravu hloubky ostrosti, nebo akční režim pro natáčení super stabilizovaných videí (2,8K/60 fps).

Výsledný záznam vyniká vysokou ostrostí, výbornou stabilizací a věrnými barvami. Telefon si bez problémů poradí i s rychlým přeostřováním a svižnou změnou scény. S příchodem makro režimu se však občas stává, že telefonu trvá přepnutí na tento režim a následně zpět, což může způsobit mírné zpoždění. Kromě obou objektivů je k dispozici také tlačítko pro 2× přiblížení, které nabízí poměrně kvalitní výstup. Pravděpodobně se jedná o výřez z vyššího rozlišení, což zajišťuje lepší výsledky než běžný digitální zoom.

Jedinou výraznější nevýhodou záznamu je přítomnost tzv. Lens Flare efektu, tedy dvou teček, které mohou být patrné při záběrech světelných zdrojů v nočních scénách – typický problém u iPhonů. Zajímavým detailem je, že snímky i videa pořízená iPhonem 16 je možné prohlížet i s nasazenými brýlemi Vision Pro (jde o technologie Spatial Photo a Spatial Video).

Zvukový záznam je na skvělé úrovni, k čemuž přispívají čtyři mikrofony umístěné na těle zařízení, které mají iPhony od modelu Xs (rok 2018). Novinkou letošní řady je záznam zvuku ve studiové kvalitě dostupný u modelů Pro, zatímco standardní modely mají mírně horší mikrofony s nižším odstupem signálu od šumu. Velmi praktickou novinkou je Audio mix, funkce pro úpravu zvuku ve videu, která dokáže vylepšit mluvené slovo a zároveň potlačit okolní hluk a vítr. Tuto funkci umožňuje pokročilá umělá inteligence a strojové učení (ML).

V Evropě (zatím) bez umělé inteligence

Společně s novou verzí operačního systému iOS 18 Apple představil i vlastní umělou inteligenci. Apple Intelligence bohužel bude dostupná pouze pro uživatele mimo Čínu a Evropskou unii. V současné betaverzi iOS 18.1, a nejspíš i během říjnového vydání stabilní verze, podporují AI funkce pouze angličtinu a telefon musíte mít kompletně přepnutý do angličtiny.

Apple Intelligence jsme pro vás v redakci otestovali, naše podrobné dojmy si můžete přečíst v tomto článku. V něm se také dozvíte, jak umělou inteligenci Applu aktivovat a používat i v Evropě.

Závěrečné hodnocení

iPhone 16 se nebojím označit za důstojného nástupce předchozí generace. Hlavní výhodou je nový čipset Apple A18, který přináší o 30 % vyšší výkon a výrazně lepší grafiku, což zajistí dostatečnou výkonnost i do budoucna. Výdrž baterie se také mírně zlepšila díky efektivnější 3nm architektuře a většímu akumulátoru, což prodlouží životnost telefonu o 10–15 %. MagSafe nyní umožňuje bezdrátové nabíjení až 25 W, ale rychlost nabíjení přes kabel zůstává podobná jako u předchozí generace.

Fotoaparát přináší několik drobných zlepšení, zejména makro režim, který byl dříve dostupný jen u Pro modelů. Kvalita fotografií za dobrého světla zůstává na špičkové úrovni, i když barevná interpretace může být občas tlumená. Noční režim funguje velmi dobře na všech snímačích, včetně širokoúhlého, který si oproti předchozí generaci polepšil. Absence teleobjektivu může některé uživatele zamrzet, ale díky 48Mpx hlavnímu snímači je 2× zoom stále kvalitní.

Co se týče displeje, ten zůstal na 60 Hz, což je v dnešní době zklamání, a to i přes jeho skvělou čitelnost a kvalitu obrazu. Navíc chybí Always-on režim a rámečky se výrazně neztenčily, což by u telefonu této cenové kategorie už mohlo být standardem. Nové tlačítko Camera control je inovativní, ale názory na jeho užitečnost a ergonomii jsou smíšené. Někteří uživatelé si pochvalují jeho funkčnost, jiní jej označují za komplikované a zbytečné. Svěží design je příjemný a zejména oceňuji lehké tělo a krytí IP68.

iPhone 16 je za cenu 23 990 Kč skvělým smartphonem pro ty, kdo hledají vysoký výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivou výdrž baterie. Na druhé straně, pokud očekáváte větší inovace v oblasti displeje nebo rychlosti nabíjení, možná budete zklamáni. Celkově jde o velmi dobrý telefon, kterému se letos povedlo umazat řadu rozdílů oproti řadě Pro. Z iPhone 15 smysl až tak přecházet nemá, ale pokud máte nějaký starší model, jeví se upgrade jako rozumný krok.

