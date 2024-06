Recenze Sony Xperia 1 VI: výběrovka pro vybíravé

Sony Xperia 1 VI je vlajkový telefon se vším všudy, který se chce bít o přízeň zákazníků

Slibuje parádní výdrž, bezchybný fotoaparát a konečně i konvenčnější rozměry

Jenomže v čele toho všeho stojí stále celkem dost vysoká cena 34 990 Kč včetně DPH

Japonskou společnost Sony budete znát spíš přes povedená sluchátka a reproduktory, televize, fotoaparáty, nebo třeba herní konzoli PlayStation, než díky mobilním telefonům. Faktem přitom je, že Sony se kdysi drželo na předních příčkách v segmentu chytrých mobilů a Xperie patřily k tomu beznadějně nejlepšímu. Bohužel, ani to není zárukou úspěchu, vyprávět by mohla Nokia nebo HTC.

Do redakce nám dorazila nová Xperia 1 VI, správně vyslovováno „jedna mark šest“. Telefon je to vpravdě vlajkový, prakticky žádný prvek výbavy nevypadá, že by povoloval jakékoliv kompromisy. Přesto se Xperií v Česku prodává v nejlepším období pár stovek kusů za měsíc. Kde je zakopaný pes?

Možná je to cena, která není úplně přátelská. Telefon je v Česku nabízen v jediné konfiguraci 12/256 GB a to za 34 990 Kč. V porovnání se svou konkurencí je Xperia výrazně dražší než iPhone 15 Pro Max, který stojí ve stejné konfiguraci 32 tisíc korun, nebo Pixel 8 Pro za necelých 30 tisíc korun. Dražší je pouze Galaxy S24 Ultra, jenž stojí o pětistovku víc než nová Xperia.

Obsah balení

Sony se vydalo cestou extrémního minimalismu a již pár let nazpět šokovalo, když začalo telefony servírovat svým zákazníkům v papundeklovém balení. To obsahuje pouze telefon samotný, sponku na SIM slot a úvodní příručku. Žádný adaptér, dokonce ani žádný kabel, natož obal nebo jiné příslušenství. Všechno si můžete u Sony dokoupit, levné to ale není: kombo kabelu a 30W adaptéru stojí 999 Kč. To jen tak pro ilustraci.

Design: roky stejný, a přece jiný

Že telefony Xperia se vymykají běžným konvencím v tom, jak dnes vypadají smartphony, nejspíš dobře víte. A moc změn nečekejte ani u letošní generace. Žádný výřez nebo průstřel, žádný zahnutý displej pro zvýraznění tenkých rámečků. Xperia vypadá přesně tak, jak si japonští mistři myslí, že ideální telefon vypadat má.

Upřít jim nelze smysl pro praktičnost; ten je zde místy až přehnaně pragmatický. Xperia má velmi pevné monolitické tělo z hliníku a skleněná záda. Na první ani druhý pohled byste to však neřekli. Jak strany, tak záda mají jinak vroubkovanou úpravu, aby mobil při držení z rukou neklouzal. Je to hezké? Podle mě vůbec, ale má to smysl, který rozkryjete až během delšího používání.

Podobných „ne-estetických“ zvláštností je tu vícero. Například LED přisvětlení je umístěno v bezprostřední blízkosti hlavního a širokoúhlého fotoaparátu. Nevypadá to kdovíjak, ale telefon díky tomu dokáže krásně osvětlit scénu pro tyto dva objektivy. Abych ale jen nelegitimizoval japonský pragmatismus – značka NFC záda vyloženě hyzdí. Je opravdu nutná? Znáte snad nějaký telefon, který nemá NFC čip umístěn v horní polovině pod zadním krytem?

Klasicky Xperia nabízí maximální certifikaci odolnosti, kterou ne-specializovaný telefon může získat: IP65/IP68. Díky tomu se telefon nemusíte bát ponořit až do 1,5metrové hloubky až na 30 minut. Po obvodu se nachází USB-C, hybridní dual SIM slot, který vytáhnete pouze nehtem, 3,5mm audiojack a také trojici tlačítek na pravém boku: ani tentokrát nechybí kromě vypínacího čudlíku a kolébky pro hlasitost též mechanická namačkávací spoušť foťáku.

Displej prošel revizí, a to hodně

Něco se oproti minulým letům změnilo. Sony se odvrátilo od svého dříve oslavovaného protáhlého poměru stran a displej má konečně klasický poměr stran 19,5:9. Díky tomu se mnohem lépe ovládá a také celková ergonomie při držení v ruce je velice dobrá. Nemusíte se bát, že by Sony přišlo o svůj typický prvek – pocit z držení je velmi podobný, ale o poznání příjemnější.

Panel s úhlopříčkou 6,5″ je také letos konečně LTPO OLED, dokáže tak dynamicky měnit obnovovací frekvenci mezi 1 a 120 Hz. Škoda jen, že uživatel nemůže vysokou obnovovací frekvenci vynutit – může se spokojit s 60 Hz, anebo aktivovat dynamický automat. Co do svítivosti se Xperia při běžném používání dostane na zhruba 1 300 nitů, což je na slunci naprosto dostačující.

Kvalita obrazovky po stránce barev a celkového požitku ze sledování obsahu je výborná a třeba filmy podporující kodek HDR BT.2020 jsou i na takto malém zobrazovači vyložená paráda. Fanoušky fundamentalismu ale asi nepotěší, že kromě „nudlovitého“ poměru stran Sony ustoupilo také od 4K rozlišení. Nová generace jejich vlajkovky používá pouze Full HD+ rozlišení. Uživatelům to prý stačí, tvrdí výrobce.

Ne, že by neměl pravdu. Určitě málokdo rozlišení na starších generacích naplno využíval, navíc výrazně vybíjelo baterii. Nemohu si však odpustit, že na mne působí úsměvně, když Sony roky deklaruje nějaký prvek výbavy za svůj hlavní prodejní argument na úkor konkurence, aby se jej pak s podobně velkou pompou zbavilo pro nadbytečnost.

Výkon a výbava

Zrovna co do výkonu a obecně výbavy, která nové Xperii tepe pod vroubkovanými skleněnými zády, nemá nováček žádný problém. Využívá to nejlepší a nejnovější, co může, tedy 4nm čipset Snapdragon 8 Gen 3 s 8jádrovým procesorem a grafickým akcelerátorem Adreno 750. Doprovodnou práci při používá dělá i 12GB operační paměť LPDDR5X.

Hardwarové parametry Sony Xperia 1 VI Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162 × 74 × 8,2 mm, hmotnost: 192 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,5", LTPO OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.35", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.3, 85mm, f/3.5, 170mm, 1/3.5", PDAF, 3.5×-7.1× optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 1/2.5", PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/2.9", HDR, 4K video Kompletní specifikace

Na papíře výbava působí skvostně, v realitě to není o moc horší. Prakticky všechno v uživatelském rozhraní má okamžitou odezvu, zejména pak fotoaplikace. Xperia se díky kvalitní ergonomii hodí i na hraní her, kde nenechává místo pro žádného přemožitele.

Tabulkové výsledky z oblíbených benchmarků však zrovna vesele nepůsobí. Takhle: u telefonů s novým čipsetem od Qualcommu jsme zvyklí vídat spíše bodový zisk převyšující, nebo alespoň atakující 2milionovou hranici. Z výše zobrazených snímků je patrné, že Xperia se výkonnostně pohybuje někde na úrovni telefonů se Snapdragonem 8 předchozí generace.

Alespoň však zmizel nešvar předchozích generací, a sice úzkostlivé přehřívání nejen při hraní a vysokém náporu, ale i při relativně běžných úkonech. Benchmarky nic takového nepotvrzují – telefon se zahřál maximálně na 38–39 °C, při stress testu 3DMark pak na 46 °C. To ale hovoříme o extrémním případě.

Doplním ještě, že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, GPS, Wi-Fi ve standardu 7, nejnovější Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2, speciální dynamický vibrační systém ani stereo reproduktor. Na pravém boku najdete kapacitní čtečku otisků, která funguje rychle a bezchybně v 9 z 10 případů. Úložiště s kapacitou 256 GB můžete hardwarově rozšířit microSD kartou na úkor místa pro druhou nanoSIM. Systém z paměti pak ukusuje 21 GB.

Výdrž a nabíjení

Domnívám se, že výdrž nového telefonu Sony Xperia 1 VI bude jistě předmětem mnoha pochval a superlativů. Sám jsem během testování došel k závěru, že jde snad o jeden z nejlepších telefonů v tomto ohledu z těch, které mi prošly rukama. Z ranku těch úplně nejlepších/nejdražších jde pravděpodobně o úplný etalon.

Při běžném používání se takřka nikdy nedostanete na pouhý jeden den, stabilně mi telefon vydržel spíše 2 dny. Co se týče hraní, s lehkými přestávkami zvládnete bez nabíječky hrát i 8 hodin, některé zahraniční recenze uvádí i skoro 11 hodin. Tak dlouhou herní seanci jsem já absolvovat nedokázal.

I při klasickém používání telefonu – tedy bez hraní – vydrží nová Xperia o několik hodin déle než její hlavní konkurenti, což z ní opravdu dělá stálici ve své kategorii. O víc než pár dalších hodin pak výdrž protáhne citlivý režim Stamina, který se vám bude hodit v případě, že už vám na „tachometru“ svítí posledních 20–10 %, ale vidina nabíječky je ještě daleko.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 29 minut 52 minut 70 minut

Kde bůh dal, čert musel trochu ubrat. A tím je bohužel rychlonabíjení. Sony se nevydalo cestou Xiaomi nebo Viva, jejichž topmodely se ohání 120W (nebo i výkonnějším) rychlonabíjením. Naproti tomu Xperia s podporou 30W dobíjení slibuje nabití z 1 do 100 % za zhruba 70 minut. K dispozici je i bezdrátové nabíjení Qi, s tím však doplnění celého akumulátoru zabere zhruba 2 hodiny.

Android v minimalistickém hávu

Sony patří k posledním výrobcům, kteří se straní jakýchkoliv systémových kudrlinek a namísto toho sází vše na čistý Android. Zde konkrétně Android 14, v době testování s nejaktuálnější červnovou bezpečnostní záplatou. Výrobce slibuje 3 velké aktualizace (Android 15, 16 a 17) a 4 léta bezpečnostních aktualizací.

Uživatelské prostředí je fanouškům Androidu dobře známé, prakticky vše má své místo jasně dané, na rozdíl od roztržitých nadstaveb u výrobců z Číny. Klasicky se používá horní stahovací lišta, zásobník aplikací alias menu, nechybí ovládání gesty, Always-on režim, dynamický tmavý režim či slušné možnosti úpravy plochy a widgetů.

Malou výtku bych měl k nastavení telefonu, které je bolestivě nepřehledné a položky jsou v něm rozházené tak nějak bez ladu a skladu. První je celkem klasicky Síť a internet, následuje Připojení zařízení, nicméně pak Aplikace, Oznámení a Baterie. A třeba takový Displej s úpravou zobrazení je až na osmé pozici. Bohužel jde vyloženě o výmysl Sony, čistý Android takto rozhárané nastavení nemá.

Co se týče exkluzivních funkcí Sony, kterými se snaží ozvláštnit čistý Android, jsem nadšen. Nejzajímavější z nich je přepínač režimu více oken. Ten umožňuje vybrat jakékoliv aplikace pro simultánní zobrazení na displeji, mezi zvolenými pak můžete gesty i logicky přepínat. Další výhodou je, že toto rozhraní funguje jak na výšku (aplikace pod sebou), tak na šířku (aplikace vedle sebe).

K dalším výhodám přímo od výrobce patří třeba rozhraní Vylepšení her, které funguje jako klasický herní režim, ale nabízí i praktické rozhraní přímo ve hrách. Kdekoliv v systému se pak hodí vysunovací panel zvláštně přeložený jako Boční snímač, který nabízí rychlý přístup k přepínačům, ale také k vámi vybraným oblíbeným aplikacím. Na druhou stranu – žádné specializované AI vychytávky Sony nenabízí.

Fotoaparát: devíza, nebo snad zklamání?

Pokud o společnosti Sony nečtete dnes poprvé, nejspíš je vám známo, že tato firma patří k předním výrobcům profesionálních fotoaparátů, objektivů a podobně. Jejich mobilní telefon, to musí být hotový fotomobil, nejlepší na trhu, šmytec. Nebo ne? Výbava je hodně impozantní, svým pojetím mobilního focení však Xperia překvapuje.

Hlavní – Sony IMX 888, rozlišení 48 Mpx, 1/1,35″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Sony IMX 888, rozlišení 48 Mpx, 1/1,35″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Širokoúhlý – Sony IMX 563, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF)

– Sony IMX 563, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF) Teleobjektiv – Sony IMX 650, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,5″, clona f/2.0, optický zoom 3,5–7,1×, ohnisková vzdálenost 85–170 mm (f/2.3–3.5), optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Sony IMX 650, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,5″, clona f/2.0, optický zoom 3,5–7,1×, ohnisková vzdálenost 85–170 mm (f/2.3–3.5), optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Přední – Sony IMX 663, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,9″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu

Zásadním zjištěním je, že všechny snímače jsou stejné jako u loňské generace, všechny disponují optikou od Zeiss a krytím T*, ani tentokrát však není k dispozici jakýkoliv laser či trojrozměrný senzor. Nabízí se tedy otázka: kde Sony vylepšovalo? A odpovím rovnou: přibylo několik zajímavých funkcí a všem čtyřem foťákům prospěla také softwarová optimalizace.

Z uživatelského hlediska došlo k výraznému zlepšení, k užitku je konečně pouze jedna velká fotoaplikace, která snoubí jak fotoaparát, profesionální režim s manuálními posuvníky, tak i možnosti natáčení videa. Unikátním prvkem je pak také namačkávací mechanická spoušť, kterou můžete rychle zaostřit a pak vyfotit. Jak vypadají výsledky ze všech fotoaparátů pěkně postupně?

K hlavnímu fotoaparátu prakticky nemám slovo kritiky. Pořizuje fantastické snímky plné přirozených barevných odstínů, bohaté na detaily, výborně pracuje se světlem a dynamickým rozsahem (HDR). Rovněž si perfektně rozumí s portréty a rovnou v aplikaci nabízí i 2× výřez, tedy lehoučký digitální zoom.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Nadprůměrné výsledky předvádí i širokoúhlá kamera, ačkoliv zde už je vidět nějaký ten šum, a to i při klasickém bílém dni, tím spíš pak v hůře osvětlených interiérech nebo úplně v noci. Přesto kvalita širokoúhlého snímače převyšuje i některou výše zmíněnou konkurenci – a to ve dne, ale i v noci.

Teleobjektiv nabízí „klouzavý“ 3,5–7,1× optický zoom. To znamená, že cokoliv mezi těmito hodnotami je přiblíženo opticky, tedy bez ztráty kvality. Nebývá to zvykem, tato technologie je celkem nákladná. Běžné telefony nabízí třeba 3× či 5× zoom, cokoliv mimo to je však řešeno hybridně, popřípadě softwarovým dopočítáváním.

A když už jsme u toho post-processingu, jde v mých očích o snad jediné negativum fotoaparátu nové Xperie 1 VI. Sony rezignovalo na jakoukoliv umělou inteligenci, která vám snímky vylepší hned po vyfocení, zahladí nedostatky a vyrovná šum. Zde nic takového nečekejte – a tím spíš ne při focení teleobjektivem.

Velmi často se mi stávalo, že jsem kvůli tomu musel některou scénu či portrét fotit víckrát, protože došlo k „máznutí“, kterého jsem si v první chvíli nevšiml. Chápu, že pro celou řadu náročnějších zákazníků jde o ideál – prostě cvak a mám přesně takovou fotku, jakou jsem viděl na displeji. Nicméně toto řešení bez softwarových berliček je v přímém rozporu s tím, jak pracují konkurenční fotomobily. Pro celou řadu z vás by to tak mohl být drsný střet s realitou.

Teleobjektiv nabízí velkorysé přiblížení a určitě chci pochválit také manuální makro, které vytváří snad úplně nejlepší makro snímky za všech fotomobilů. Opět ale žádná automatika, musíte vlastním citem vyvážit vzdálenost od objektu a pomoci si manuálním ostřením. Moc rád bych podobné řešení využil i u portrétního režimu, protože především při focení 7,1× portrétů se mi jen sporadicky podařilo vyfotit opravdu ideální snímek.

Co se týče selfie kamerky, k té zase prakticky nemám žádnou výhradu. Nabízí dostatek detailů a skvělou ostrost, barvy jsou přesné a dynamický rozsah je široký. Výbornou kvalitu nabízí přední i zadní sestava foťáků při natáčení. K dispozici je 4K při 60 fps, samozřejmě i Full HD při obou snímkových frekvencích.

Kvalita videa je výborná, příkladná, i při nejvyšším rozlišení a snímkové frekvenci skoro perfektně pracuje optická stabilizace. Výtku nemám vlastně ani pro přeostřování, které funguje rychle, nezasekává se a to prakticky při použití jakéhokoliv objektivu.

Závěrečné hodnocení

Při rekapitulaci výše napsaných 2 tisíc slov lze konstatovat, že tím, čím je Sony Xperia 1 VI speciální a originální, tím také notnou část zákaznictva odrazuje. Smartphone je královsky vybaven, má takřka dokonale přehledný a optimalizovaný operační systém a kraluje v oblasti výdrže či fotoaparátu.

Přesto ten hlavní problém, který s ním mám, je jeho nepřístupnost. Není to konvenční zařízení, nemá prvoplánově líbivý design, ani se nechlubí luxusními materiály, jako je titan či mléčné sklo. Systém nemá vyumělkovaný, ale pragmatický, a hlavně použitelný. A pak je tu fotoaparát, který sice fotí nádherně, ale když se vám nepovede správně zaostřit nebo moc rychle pohnete s telefonem – AI vám fotku nevylepší.

Možná právě to je důvod, proč Sony není mezi 3 nejlepšími výrobci na světě – v prvním kvartále se v Česku nevešlo ani do první dvacítky. Telefony jsou funkční a takřka dokonalé, ale pro běžné zákazníky (třebaže ty náročnější, movitější) prostě moc složité a nezajímavé. A já si ještě přidám – možná také moc drahé. S ústupky, jaké výrobce učinil ve výbavě, cena trochu klesnou mohla. Ale to by to nesměli být Japonci…

Sony Xperia 1 VI 9.2 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.9/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Kvalita fotografií a videa 9.2/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Klady špičkové zpracování a odolnost

displej s příjemnějším poměrem stran

znamenitá výdrž

kvalita fotografií a videa

mechanická spoušť fotoaparátu

systém s praktickými vychytávkami Zápory prázdné prodejní balení

jen rozlišení Full HD+

stále pomalé nabíjení

teleobjektiv zůstal za očekáváním

design bez inovací

vysoká cena Koupit Sony Xperia 1 VI