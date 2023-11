Recenze Google Pixel 8 Pro: král Androidu a umělé inteligence

Google Pixel 8 Pro je nejnovější vlajková loď amerického výrobce

Sází zejména na umělou inteligencí prošpikovaný fotoaparát a čipset Tensor G3

V Česku jej seženete od 29 490 Kč za 128GB variantu

Síla operačního systému je plnohodnotná pouze s řádným napojením na hardware. Ukazuje to Apple na svém ekosystému a v celkem sympatickém podání také Google se svou sérií mobilních telefonů, v nejnovějším podání tu máme Pixel 8 Pro. Chcete z Androidu vytřískat co nejvíc a zajistit si rekordní softwarovou podporu? Pixel je přesně pro vás. Bez kompromisů se ale bohužel neobejdete.

Google u nás oficiálně hardware nenabízí. Svůj Pixel si tak můžete dovézt z některého ze sousedních trhů (Německo, Rakousko), anebo využít neoficiální dovoz u některého z velkých prodejců elektroniky. Cena je v porovnání s výbavou a konkurencí více než odvážná: základní 128GB verze vyjde na 29 490 Kč, za verzi s 256GB úložištěm je příplatek 1 500 korun. Pro porovnání, v Německu cena začíná na 1 099 eurech, tedy asi 27 000 korunách.

Google jako jeden z prvních přejal trend úsporných prodejních balení. Ani letošní generace není výjimkou – v krabici se nachází telefon samotný, metrový USB-C kabel, sympaticky zabalený manuál pro Pixely tolik typická redukce z USB-C na USB-A.

Design, jaký jinde nenajdete

Od generace Pixel 6 přichází referenční telefony amerického výrobce s velmi osobitým, leč mírně nestandardním designem. Hlavní prvkem zad je zleva doprava vedoucí vystouplý fotomodul, u současné generace navíc s velmi ostrými hranami. Je na vás, jestli se vám tento styl líbí nebo nikoliv – výrobci se musí nechat, že Pixel je díky tomu okamžitě rozpoznatelný a nepůsobí jako tuctová placka.

Google meziročně modul jen mírně zúžil a fotoaparáty jsou nově pospolu obklopeny černým ochranným sklem. To je rozdíl oproti loňsku, kdy byly uvnitř modulu snímače odděleny. Důležité je, že opulentní designový prvek nevadí při držení a tělo smartphonu se kvůli umístění ani nijak nepřevažuje.

Samotné tělo je jinak z lesklého hliníku. Konstrukce je velmi pevná a odolná, disponuje i certifikací IP68. Zamrzí ale, že lesklý materiál přitahuje velké množství otisků prstů. V přímém kontrastu s tím je zbytek zad, který je skleněný a v matné úpravě navíc velmi příjemný na omak. Záda i přední displejovou část kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. generace.

Samozřejmě nutno upozornit na fakt, že Pixel 8 Pro je docela velký telefon. Rozměry činí 162,6 × 76,5 milimetru a překvapí, že je i celkem tlustý, konkrétně 8,8 milimetru. Hmotnost je u kovových vlajkových telefonů v normě, konkrétně 213 gramů.

Ještě po obvodu se nachází několik důležitých věcí. Spodní straně kraluje port USB-C 3.2 a dvojice reproduktorů. Nalevo je slot na jednu nanoSIM kartu a vpravo v opačném rozložení nejprve vypínací tlačítko a až potom kolébka pro úpravu hlasitosti. Pro fanoušky Pixelů je to již zažitá klasika, začátečníka to ale může šokovat a ani zvyknout si na to není zrovna jednoduché.

Celé tělo je pak lemováno anténními předěly pro vedení signálu. Jedna velká anténa je pak ještě na horní hraně. Jde však o anténu pro 5G na vlnách mmWave. Ty v Česku nevyužijete, 5G ale jinak telefon podporuje – klasické zdejší Sub-6GHz. Podobné anténní plošky mají například iPhony prodávané v USA.

Displej přináší důležité vylepšení

Stejně jako vloni, i letos americký výrobce nasadil velký 6,7″ displejový panel do Pixelu s označením Pro. Pokud máte zájem o kompaktní řešení, doporučujeme vybírat spíše mezi ne-Pro Pixely, například současný Pixel 8 nabízí titěrné rozměry a displej s úhlopříčkou 6,2″.

Z hlediska specifikací je velká obrazovka Pixelu 8 Pro LTPO OLED panel s HDR10+ a vysokým rozlišením Quad HD+, tedy 1 344 × 2 992 pixelů při poměru 20:9. Při zachování stejně velké úhlopříčky došlo oproti loňskému modelu Pixel 7 Pro k mírnému snížení rozlišení (tehdy 1 440 × 3 120 pixelů), vylepšovalo se ale jinde.

Displej se nově chlubí maximální svítivostí až 2 400 nitů, což je nadprůměr i u vlajkových lodí a výborná hodnota, která zajišťuje optimální čitelnost i na přímém slunci. Předchůdce byl v tomto ohledu mírně pozadu, nabízel maximálně 1 500 nitů.

Obrazovka je jinak nadmíru povedená, podporuje adaptivní jas, noční režim blokující modré světlo, optickou čtečku otisků prstů a pochválit musím také plochý povrch bez bočního zahnutí. Je však škoda, že nejde vynutit 120Hz obnovovací frekvence. Displej ji podporuje, ale pouze dynamicky: to znamená, že jen v některých případech zvýší plynulost z výchozích 60 Hz na 120 Hz.

Výkon a výbava

Pixely se nevymykají jen po designové stránce, ale také z hlediska vnitřností. Google již třetím rokem používá vlastní proprietární čipovou sadu Tensor. Zatím poslední generace jménem G3 disponuje 9jádrovým procesorem: jedno výkonné jádro Cortex X3, čtyři jádra Cortex A715 pro běžnou práci a pak jsou tu také čtyři úsporná jádra Cortex A510.

Tensor G3 vyvíjí pro Google Samsung a konstrukčně se jedná o 4nm čipset. O grafiku se stará Mali G715. Kromě toho, že jen nový Tensor velmi výkonným kusem křemíků, dokáže také obhospodařit relativně náročné procesy umělé inteligence přímo na zařízení. O tom, jak Pixel 8 Pro pracuje s AI, si ještě povíme něco více později.

Hardwarové parametry Google Pixel 8 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G3, nona-core, 1× 3 GHz Cortex-X3 + 4× 2,45 GHz Cortex-A715 + 4× 2,15 GHz Cortex-A510, GPU: Immortalis-G715s MC10, RAM: 12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,6 × 76,5 × 8,8 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO OLED, rozlišení: QHD+, 1344 × 2992 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 126˚, 1.25µm, PDAF, selfie kamera: 10,5 Mpx, f/2.2, auto-HDR, 4K video Cena: 29 490 Kč Kompletní specifikace

Jak se ale nový Tensor G3 chová při běžném provozu? Otevírání aplikací, klasická pracovní agenda (chatování, procházení webu, dokumentů nebo videohovory) zvládá obsloužit s pohodlnou plynulostí. Ani ve hrách výkon není zanedbatelný, ačkoliv benchmarky dokazují, že co do hrubého výkonu je Tensor pod úrovní svých největších soků: Snapdragonu 8 Gen 3, Apple A17 Pro a Dimensity 9300.

Tak tedy, v AnTuTu v10 získal 1 139 540 bodů, teplota se držela maximálně kolem 34 °C. Pozitivní je, že Pixel zvládl i standardní 45minutový stress test AnTuTu s teplotou pohybující se nanejvýš kolem 40 °C. Ve stress testu 3DMark Wild Life Extreme uhrál Pixel nejlepší skóre 2 415 bodů a teplotně se pohyboval mezi 32 a 45 °C. V Geekbench v6 bodoval takto: 1 756 bodů Single-Core a 4 459 bodů Multi-Core.

Co se týká další výbavy, určitě musíme zmínit paměť. Pixel 8 Pro se vždy prodává s 12GB pamětí RAM LPDDR5X a 128GB či 256GB úložištěm typu UFS 3.1. V námi testované nižší variantě ukusuje systém celých 13 GB. Virtuální rozšíření RAM možné není, stejně jako není možné úložiště rozšířit jinak než cloudově.

Kromě již uvedeného zmíním ještě povedené stereo reproduktory, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a další polohovací systémy, NFC pro bezkontaktní platby, UWB čip a teplotní čidlo, které dokáže měřit teplotu kůže, ale i předmětů. Zprvu sympatická funkce je však ve finále jen „gimmick“, teplotu měří spíše orientačně a rozhodně nenahradí klasický přikládací teploměr, který pořídíte už od 500 korun.

Baterie a nabíjení

Výdrž Pixelu 8 Pro je vcelku obstojná, až mě to překvapilo. Než se mi novinka dostala do ruky, četl jsem recenze základního menšího Pixelu, a tam se recenzenti shodují, že výdrž je spíše zklamání. Větší z bratrů disponuje 5050mAh akumulátorem typu Li-Ion a to je dost na to, aby udržel v chodu telefon 1–2 dny, v závislosti na používání.

Já osobně jsem dvou plnohodnotných dnů během testování nikdy nedosáhl, protože jsem telefon hodně používal, hrál jsem na něm, anebo s ním dost fotil a natáčel. Umím si ale představit, že s mírným sebezapřením není problém 2 dny bez nabíječky vydržet. Android 14 má solidní úsporný režim, který pozastaví všechny „méně důležité“ aplikace a ponechá pouze telefon, zprávy, Google Play nebo fotoaparát.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 21 minut 36 minut 61 minut 99 minut

Co se týče nabíjení, řadí se Pixel 8 Pro k vlajkovým lodím s velmi pomalým nabíjením. V nejlepším případě 30W nabíjení doplní energii z 1 do 100 % za 99 minut. Sám Google přitom inzeruje 50 % za 30 minut. Naše měření si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. K dispozici je pak ještě 23W bezdrátové nabíjení a také reverzní bezdrátové nabíjení ze zad telefonu.

Android 14 v nejčistším podání

V úvodu jsem lákal na propojení softwaru a hardwaru. A nyní se konečně dostáváme k meritu věci: propojení čipsetu Tensor G3 a operačního systému Android 14. Ten je zde samozřejmě s nejnovější říjnovou bezpečnostní záplatou a Google se dokonce kasá podporou až do roku 2030. Pixel 8 Pro, který začíná na Androidu 14, by mohl skončit s Androidem 20 nebo 21.

Představovat Android v čisté podobě by bylo nadbytečné, přesto mi dovolte strohé hodnocení. Google se rozhodl hrát v posledních verzích na barevnější, oblejší a víc hravou notu. Já osobně s tímto designem nemám problém, líbí se mi, že si stále udržuje jistou zdravou sterilitu, která čistý Android povyšuje nad místy opravdu ohyzdné grafické nadstavby (nejen) čínských výrobců.

Google přímo na zařízení nabízí několik funkcí, které pohání umělá inteligence, respektive strojové učení. Můžete si například vytvořit tapetu dle primitivních příkazů. Nejdříve vyberete o jaký typ tapety by mělo jít (imaginativní, malba, textura a podobně), následně vyberete téma a barvu. Byť je to vlastně blbůstka, uživatele umělou inteligencí nepolíbené určitě příjemně potěší.

Další AI funkce již prokazuje podstatně větší komplexnost. Přímo v aplikaci Fotky totiž najdete funkci Magic Editor – tedy chytrou úpravu fotografií. Obrázek můžete po vyfocení přetavit v portrét, někoho nebo něco z ní vyretušovat, popřípadě si uměle dokreslit pozadí při nešťastném ořezu. Jednotlivé předměty můžete na snímcích přemisťovat, zvětšovat či zmenšovat.

Abyste si těchto funkcí vychutnali do sytosti, musíte používat nativní aplikaci Fotky Google, jiná galerie to neumí. Stejně tak je povinnost mít snímky zálohované, pokud s nimi chcete takto čarovat. Upřímně, AI funkce u Pixelu jsou vskutku zábavné. Sice to už dávno zvládne Photoshop i na středně výkonném pracovním notebooku, tady však máte srovnatelnou technologii jen na displeji telefonu. A funguje dobře – jestli je toto argument Googlu, proč používá vlastní čipset Tensor, je to argument zcela pochopitelný.

Fotoaparát je absolutní extratřída

Telefony Pixel si vždy zakládaly na fotoaparátech. Pixely byly první smartphony s pořádným nočním režimem, také dlouho před svou konkurencí nabízely velmi povedený portrétní režim, přestože starší modely disponovaly pouze jedním fotoaparátem. Google totiž ukazuje velkou sílu v kombinaci softwaru a hardwaru také u fotoaparátu.

Aktuální nejlepší Pixel 8 Pro nabízí v zadním fotomodulu trio fotoaparátů. Ten hlavní s 50,1Mpx rozlišením se chlubí 1/1,31″ snímačem s clonou f/1.68, optickou stabilizací obrazu a laserovým ostřením. 50,1Mpx umí fotit také širokoúhlý fotoaparát s fázovým ostřením a úhlem záběru až 126°. A pak je tu periskopický teleobjektiv s clonou f/1.8, rozlišením opět až 50,1 Mpx a 5× optickým zoomem bez ztráty kvality.

Všechny zmíněné objektivy fotí ve výchozím režimu do rozlišení 12,5Mpx. Vesměs nezáleží na tom, jaký snímač využijete, v každém případě uvidíte masivní podíl umělé inteligence, která snímky jednoznačně vylepšuje hned po vyfocení. Nejvíce je to patrné u snímků lidí a zvířat, zvláštně pak u portrétů – popředí je zjasněné, pozadí naopak víc utopené do temnějších odstínů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Určitě mě neberte špatně, ale podobně jako v případě recenze posledního iPhonu 15 Pro Max – samotné focení je zde pouze poloviční prací, zbytek se odehrává díky AI-laděnému čipu Tensor G3. Osobně jsem z výsledných fotografií nadšený. Pixel 8 Pro parádně volí přirozené odstíny barev, hloubka ostrosti je na výtečné úrovni, teleobjektiv je možná ještě lepší než u iPhonu a noční fotky jsou na tom taktéž perfektně s barvami i množstvím detailů.

Naopak prostor pro zlepšení vidím u portrétů. Fotoaplikace umožňuje vybírat ohniska podobně jako u konkurence, to je super vychytávka, stejně jako uzamčení ostření. Občas jsem si ale všiml, že umělá inteligence ne vždy úplně dokonale odřízne popředí od pozadí. Zamrzí také nemožnost fotit portréty 5× teleobjektivem.

Pixel 8 Pro je zkrátka výborný fotomobil, svou kvalitou převyšuje většinu konkurence a v praxi dokazuje, že nepotřebuje žádného velkého partnera ze světa foťáků, jako je Leica nebo Zeiss. Pokud přemýšlíte nad špičkovým fotoaparátem u smartphonu, nový Pixel rozhodně nepřehlížejte jen kvůli jeho exotickému původu.

Co se týče videa, sestava fotoaparátů na zádech umí vytvořit Full HD i 4K záběr při 30 i 60 fps. Standardní optická stabilizace je dostupná i při 4K 60 fps, nicméně pro speciální už musíte sáhnout níž, ideálně k Full HD 30 fps. Holt něco za něco. Čelní kamerka v průstřelu umí taktéž natáčet 4K videa až při 60 fps.

Závěrečné hodnocení

Google Pixel 8 Pro hraje královskou hru. Je to vrcholně zpracovaný moderní smartphone, navíc s originálním designem a výbavou, která dokazuje, že trh s mobilními telefony nestojí na místě, ale posouvá se – třeba právě směrem k širšímu využití umělé inteligence. Rozhodně by měl figurovat v žebříčku nejlepších androidových telefonů, po boku značek jako je Samsung, Xiaomi nebo Vivo.

Jeho největší výhody oproti již několikrát zmíněné konkurenci? Rozhodně fotoaparát napěchovaný funkcemi, které skutečně využijete. A pak také softwarová podpora, přece jen, jaký jiný smartphone vám vydrží aktuální po dobu 7 let?

Velkým tématem je cena. Ano, rozhodně nejde o levný produkt. Ale je cena kolem 30 tisíc korun za takový telefon neadekvátní? Já se domnívám, že jednoznačně ne. Pokud totiž odhlédnete od Pixelu jako od „značky, která nemá v Česku tradici“, otevřou se vám dříve netušené možnosti. A možná pochopíte, jak propracovaný systém Android umí být.

Google Pixel 8 Pro 9.3 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videí 9.6/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady originální design, kvalitní zpracování

prvotřídní fotoaparáty

čistý Android se 7letou podporou

čipset Tensor G3, AI funkce

displej s výborným rozlišením i svítivostí

redukce v balení Zápory velmi pomalé nabíjení

displej neumí vynutit 120Hz frekvenci

teploměr je spíše do počtu

v základní verzi jen 128 GB Koupit Google Pixel 8 Pro